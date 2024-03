Ita Airways in Bmt: «Sud Italia strategico, oltre 500 voli settimanali da Milano Linate e Roma» «Il Sud Italia è di fondamentale importanza per noi sia per il traffico outgoing che per quello incoming»: Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare, commenta così la partecipazione della compagnia all’edizione 2024 di Bmt, in corso in questi giorni a Napoli. «Quest’estate – prosegue la manager – opereremo voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali verso Bari, Brindisi, Napoli, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Proprio a Napoli, inoltre, si svolgerà la quinta tappa del nostro roadshow Italy Sales durante il quale stiamo incontrando le agenzie di viaggio, player fondamentali per noi tanto che il nostro fatturato a livello mondo viene generato al 65% proprio dal segmento intermediato». Il vettore è presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5029-5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e i maggiori operatori del settore. Qui è possibile anche iscriversi a Volare, il programma fedeltà che ha già superato la soglia di 1.8 milioni di soci. Il programma conta più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono 8. Inoltre, nella seconda metà dello scorso anno sono state lanciate con successo le carte Co-branded con American Express ed è stata aperta la sezione Executive Reserved, dedicata a vantaggi esclusivi per i nostri soci del Tier più alto. Grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte da Ita Airways, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla compagnia tra le mete più richieste Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. Condividi

