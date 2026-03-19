Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo. , in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa:con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo. Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio. L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa. “Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia. Condividi

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L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave.\r

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Tradizionalmente, il Medio Oriente rappresentava un corridoio fondamentale per i voli tra Europa e Asia. Hub come Dubai, Doha e Abu Dhabi fungevano da snodi centrali per milioni di passeggeri. Tuttavia, con la chiusura o la limitazione dello spazio aereo in paesi come Iran, Iraq e Israele, molte compagnie aeree hanno dovuto ripensare completamente i propri itinerari.\r

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Nuove rotte principali\r

Le deviazioni — o meglio, i cambiamenti — si sono concentrate su due grandi direttrici alternative: Rotta settentrionale: molti voli tra Europa e Asia vengono oggi instradati sopra regioni come il Kazakistan, Azerbaigian e la Georgia, trasformate in corridoi aerei strategici.\r

Rotta meridionale: un’altra alternativa prevede il passaggio sopra India, il Mar Arabico e, in alcuni casi, l’Africa orientale. Questa traiettoria allunga i tempi di viaggio ma garantisce maggiore sicurezza.\r

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Destinazioni alternative e nuovi hub\r

Oltre alle rotte, sono cambiate anche le destinazioni dove i viaggi si concentrano: Sud-est asiatico: città come Bali, Tokyo e Ho Chi Minh City hanno visto un aumento delle prenotazioni. Asia meridionale: aeroporti in India, come Delhi e Mumbai, sono diventati importanti punti di transito alternativi. Africa e Mediterraneo: città come Il Cairo e Nairobi vengono utilizzate sempre più spesso come scali intermedi.Europa orientale e Caucaso: regioni prima marginali nel traffico globale stanno acquisendo importanza come corridoi sicuri.\r

In alcuni casi, i voli subiscono cambiamenti anche all’ultimo momento: aerei diretti nel Golfo possono essere reindirizzati verso città come Karachi o Dhaka per motivi di sicurezza.\r

Chi evita zone di tensione in Medio Oriente spesso resta nel bacino mediterraneo: \r

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Effetti sul sistema globale\r

Questi cambiamenti non sono solo temporanei. La riduzione del traffico nei grandi hub del Golfo ha spinto le compagnie aeree a sviluppare nuove strategie di collegamento, tra cui: voli diretti più lunghi senza scali intermedi; maggiore utilizzo di hub in Asia e in Europa; crescita di aeroporti “secondari” trasformati in snodi internazionali.\r

Inoltre, alcune rotte sono diventate stabilmente più lunghe, con conseguenze su costi, prezzi dei biglietti e impatto ambientale.\r

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Conclusione\r

Il cambiamento dei viaggi dopo la Guerra del Golfo - e nelle crisi successive - dimostra come la geopolitica possa ridefinire concretamente le mappe della mobilità globale. Oggi i flussi di viaggio non si concentrano più esclusivamente nei grandi hub del Medio Oriente, ma si stanno distribuendo verso nuove aree: dall’Asia sud-orientale all’Africa, fino ai corridoi del Caucaso.\r

In questo senso, i “viaggi cambiati” non sono solo una risposta temporanea all’emergenza, ma il segnale di una trasformazione strutturale nel modo in cui il mondo si muove.","post_title":"Come cambiano i viaggi i dopo la guerra: nuove rotte e destinazioni","post_date":"2026-03-19T09:25:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1773912354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Bologna l’hôtellerie di alta gamma si conferma leva strategica di promozione culturale e territoriale. È il caso del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che celebra i dieci anni dei “Libri della Buonanotte”, progetto editoriale del Gruppo Duetorrihotels pensato per arricchire l’esperienza di soggiorno con contenuti culturali dedicati alla destinazione.\r

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Il 18 marzo la struttura bolognese ha ospitato la presentazione di due nuovi volumi – “Goethe a Bologna” e “Bologna e i Compianti” – firmati rispettivamente da Beatrice Buscaroli e Desideria Cavina. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di storytelling territoriale sviluppato in collaborazione con Bologna Welcome.\r

Un modello di ospitalità esperienziale\r

Lanciata nel 2016 su intuizione del direttore Tiberio Biondi, la collana rappresenta oggi un esempio concreto di integrazione tra ospitalità e contenuti culturali. \r

“Gli ospiti delle strutture del gruppo trovano infatti in camera un racconto breve dedicato alla città, trasformando un semplice servizio di accoglienza in uno strumento di valorizzazione del patrimonio locale” commenta il direttore del Grand Hotel Majestic, Tiberio Biondi.\r

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Un format che intercetta la crescente domanda di esperienze autentiche da parte del viaggiatore internazionale e che contribuisce a rafforzare il posizionamento delle destinazioni d’arte italiane. Il progetto infatti coinvolge, oltre a Bologna, anche il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova.\r

Cultura come driver di destinazione\r

I due nuovi titoli dedicati a Bologna puntano su asset identitari forti: da un lato il passaggio di Johann Wolfgang von Goethe, simbolo del Grand Tour europeo; dall’altro i “Compianti”, gruppi scultorei in terracotta tra Quattro e Cinquecento che rappresentano uno dei patrimoni più distintivi della città.\r

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Attraverso questi contenuti, l’hotel diventa così piattaforma narrativa del territorio, capace di attivare sinergie tra operatori culturali, istituzioni e turismo organizzato.\r

Posizionamento e strategia di gruppo\r

Il progetto editoriale si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Duetorrihotels, che punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle proprie strutture – tutte ospitate in palazzi d’epoca – come elemento distintivo dell’offerta.\r

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Accanto agli hotel leisure nelle principali città d’arte, il gruppo include anche strutture business e budget, confermando un modello diversificato ma coerente, in cui la cultura diventa elemento trasversale di branding e differenziazione sul mercato internazionale.\r

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[gallery ids=\"509923,509924,509925\"]","post_title":"Duetorrihotels: a Bologna l’hôtellerie diventa racconto culturale","post_date":"2026-03-19T09:06:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bologna","duetorrihotels"],"post_tag_name":["bologna","Duetorrihotels"]},"sort":[1773911219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo.\r

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Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.\r

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L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa.\r

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“Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia.","post_title":"Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio","post_date":"2026-03-19T08:45:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773909911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company.\r

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«Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata».\r

Focus sull'Italia\r

In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo».\r

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Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia».","post_title":"Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario»","post_date":"2026-03-18T15:52:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773849131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un settore che in Italia è stato «dormiente per decine di anni, ma che nell’epoca post pandemia, anche a causa delle profonde trasformazioni sociali in atto, è ripartito e vive oggi un boom unico nella storia di questa industria». A introdurre l’analisi delle principali novità che interessano il mondo alberghiero è David Pambianco, ceo di Pambianco, che nel corso della quarta edizione del summit dedicato all’hotellerie ha annunciato una nuova edizione del convegno, che si svolgerà a novembre a Roma.\r

I dati\r

L’analisi del comparto parte dai dati della ricerca di Bip presentati dalla global head of strategy Simona Dossena. «Innanzitutto, i pernottamenti in Europa nel corso del 2025, pari a 3,1 miliardi, hanno raggiunto un valore record che conferma il pieno recupero post Covid. In questo quadro, non è un mistero che l’extralberghiero abbia compiuto un balzo in avanti, con le strutture di questa tipologia che superano un terzo della domanda europea (37,5%) spingendo i player tradizionali verso format ibridi e più flessibili». In generale, la crescita alberghiera in Europa è guidata dall’area mediterranea e a fine 2025 si contavano 16.000 strutture in pipeline.\r

La situazione italiana\r

L’Italia non fa eccezione, con una più marcata dinamica di crescita dell’extralberghiero, di circa otto volte superiore a quella del comparto alberghiero. In totale, il mercato ricettivo italiano ha superato il pre pandemia con 476 milioni di notti, il 61% delle quali ascrivibili al settore alberghiero.\r

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«I flussi internazionali in Italia hanno superato quelli domestici. In questo quadro, gli arrivi extraeuropei dovrebbero accelerare la crescita, con la previsione di sfiorare i 100 milioni entro il 2029. Si stima poi che gli stranieri spendano il 10% in più rispetto agli italiani e che mediamente effettuino soggiorni più lunghi. Un dato da leggere con grande attenzione, che va di pari passo con un trend della domanda che premia le strutture di fasci alta».\r

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Fra i trend emergenti segnalati da Dossena, quelli relativi al crescente nomadismo digitale, all’imporsi di bleisure e lisness, ma anche a nuove dinamiche connesse al “coolcation” o alla specifica attenzione per health e welness. In Italia, queste tendenze stanno portando a un’accelerazione nello sviluppo, che comporta anche nuove formule ibridee, di pari passo con una maggiore presenza delle grandi catene alberghiere (circa l’8% del totale nel 2025). Centralità dell’experience, creazione di spazi ibridi, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e nuovi canali digitali saranno i driver del futuro ai quali si ispirerà l'intero comparto.\r

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","post_title":"Hotellerie, il mercato è cambiato. L'analisi di Bip","post_date":"2026-03-18T15:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773846116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime ha aperto le vendite del resort 5 stelle Robinson Boa Vista, con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027. Un passaggio strategico per il to, che da un lato diversifica l’offerta sull’isola di Boa Vista, introducendo una proposta di fascia alta, e dall’altro rafforza il posizionamento dell’operatore come punto di riferimento per l’arcipelago di Capo Verde, forte di una consolidata specializzazione sull’isola di Sal.\r

La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italiano e apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità dei paesaggio, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.\r

Situato sulla Praia de Chaves, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto e si distinguerà per uno stile architettonico elegante e contemporaneo, capace di dialogare con il paesaggio senza sovrastarlo.\r

Tra gli elementi più iconici spicca l'infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine dislocate strategicamente - tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità. Le 322 camere avranno tra i punti di forza le ampie dimensioni, con superfici che partiranno da 33 metri quadrati.\r

Parte del circuito Robinson Club, il resort sarà caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento: accanto agli sport acquatici, ampio spazio per aree fitness attrezzate, campi sportivi e un articolato programma di attività quotidiane. Plus dell’esperienza sarà anche l’offerta wellness con il centro benessere WellFit Spa, mentre la proposta gastronomica si articolerà tra diversi ristoranti e bar tematici.\r

«Il Robinson Boa Vista rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggio e dei loro clienti», commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

Tra i plus del complesso anche la posizione strategica: il resort dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista, con un tempo di trasferimento di soli 5 minuti. La struttura sarà prenotabile con voli di linea e soluzioni personalizzabili, grazie a un supporto dedicato alle agenzie nella costruzione di itinerari su misura, affidato a Gloria Campostrini, responsabile del reparto booking tailor made di CaboVerdeTime.\r

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Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente.\r

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Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.\r

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«La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti - afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia».\r

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«L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia rinnovano l'intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-03-18T12:41:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773837663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' iniziato il 16 marzo e proseguirà gradualmente nel corso del mese, il rinnovo della piattaforma digitale di American Airlines che migliora l'esperienza dei viaggiatori, con spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.\r

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La compagnia ha introdotto motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della app mobile e su aa.com: «Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer del vettore -. Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi».\r

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La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva.\r

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Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e‑mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative.\r

Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente.\r

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La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni.\r

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L’app mobile più intelligente per il viaggio\r

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L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso.\r

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La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative.\r

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Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili.","post_title":"American Airlines: aggiornamenti in tempo reale per ritardi o cancellazioni su app e sito","post_date":"2026-03-18T10:52:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773831128000]}]}}