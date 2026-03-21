Ita Airways entra in Miles & More e lascia il programma Volare. Dal 1° aprile A partire dal 1° aprile, Ita Airways lascia Volare e adotta ufficialmente Miles & More come programma fedeltà, offrendo ai propri clienti l’accesso all’ampia rete di partner del Gruppo Lufthansa . Questa transizione rappresenta una tappa fondamentale nell’integrazione della compagnia aerea italiana nel gruppo tedesco, che ha finalizzato l’acquisizione del 41% del suo capitale nel gennaio 2025. Secondo un comunicato stampa del Gruppo Lufthansa, Miles & More diventerà il programma frequent flyer ufficiale di Ita Airways a partire dal 1° aprile e sarà aperto a tutti i passeggeri della compagnia aerea. La registrazione sarà possibile direttamente tramite il sito web e l’app mobile della compagnia aerea, con una procedura di adesione allineata a quella delle altre compagnie aeree del gruppo. I nuovi iscritti potranno accumulare miglia fin dal primo volo con Ita Airways, così come con tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa e le compagnie aeree partner affiliate. Le miglia potranno essere riscattate per biglietti premio, vantaggi di viaggio e un’ampia gamma di prodotti e servizi offerti dai partner del programma. Una rete di 35 aziende e oltre 135 partner Miles & More vanta attualmente 39 milioni di membri e si definisce “il programma fedeltà leader in Europa nel settore dei viaggi”. Il programma offre accesso a una rete di 35 compagnie aeree partner e oltre 135 partner aggiuntivi, tra cui gruppi alberghieri internazionali, società di autonoleggio globali e numerosi marchi di prodotti e negozi. Aderendo a Miles & More, i clienti di Ita Airways potranno beneficiare di una gamma più ampia di opzioni per accumulare e spendere miglia, ben oltre l’Italia e l’Europa. Allo stesso tempo, i 39 milioni di membri già iscritti potranno caricare le miglia sui voli dell’intero network di Ita Airways e utilizzarle sulle rotte operate dalla compagnia aerea, in particolare quelle in partenza da Roma-Fiumicino. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dal 1° aprile, Ita Airways lascia Volare e adotta ufficialmente Miles & More come programma fedeltà, offrendo ai propri clienti l'accesso all'ampia rete di partner del Gruppo Lufthansa . Questa transizione rappresenta una tappa fondamentale nell'integrazione della compagnia aerea italiana nel gruppo tedesco, che ha finalizzato l'acquisizione del 41% del suo capitale nel gennaio 2025. Secondo un comunicato stampa del Gruppo Lufthansa, Miles & More diventerà il programma frequent flyer ufficiale di Ita Airways a partire dal 1° aprile e sarà aperto a tutti i passeggeri della compagnia aerea. La registrazione sarà possibile direttamente tramite il sito web e l'app mobile della compagnia aerea, con una procedura di adesione allineata a quella delle altre compagnie aeree del gruppo. I nuovi iscritti potranno accumulare miglia fin dal primo volo con Ita Airways, così come con tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa e le compagnie aeree partner affiliate. Le miglia potranno essere riscattate per biglietti premio, vantaggi di viaggio e un'ampia gamma di prodotti e servizi offerti dai partner del programma. Una rete di 35 aziende e oltre 135 partner Miles & More vanta attualmente 39 milioni di membri e si definisce "il programma fedeltà leader in Europa nel settore dei viaggi". Il programma offre accesso a una rete di 35 compagnie aeree partner e oltre 135 partner aggiuntivi, tra cui gruppi alberghieri internazionali, società di autonoleggio globali e numerosi marchi di prodotti e negozi. Aderendo a Miles & More, i clienti di Ita Airways potranno beneficiare di una gamma più ampia di opzioni per accumulare e spendere miglia, ben oltre l'Italia e l'Europa. Allo stesso tempo, i 39 milioni di membri già iscritti potranno caricare le miglia sui voli dell'intero network di Ita Airways e utilizzarle sulle rotte operate dalla compagnia aerea, in particolare quelle in partenza da Roma-Fiumicino. [post_title] => Ita Airways entra in Miles & More e lascia il programma Volare. Dal 1° aprile [post_date] => 2026-03-21T11:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1774090810000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2026 speciale per l'isola di Aruba, contraddistinto da ben tre anniversari: i 50 anni della Bandiera e dell’Inno Nazionali e i 40 anni dello Status Aparte, il riconoscimento dell’autonomia politica dell’isola. Le celebrazioni culmineranno il 18 marzo, in cui si festeggia l’Aruba Day, una festa nazionale che dal 1976 è dedicata all’identità e al senso di appartenenza del popolo arubano. Lo Status Aparte, ottenuto il 1° gennaio 1986, ha trasformato Aruba in un Paese autonomo, dotato di un proprio governo e di un proprio parlamento. Questo traguardo, frutto della visione di personaggi come Shon A. Eman e Betico Croes, ha conferito all’isola la piena responsabilità di guidare direttamente il proprio sviluppo economico, sociale e istituzionale. L’inno e la bandiera di Aruba sono stati ufficialmente approvati il 16 marzo 1976. Il 18 marzo dello stesso anno furono presentati per la prima volta al pubblico nello stadio Wilhelmina. La Bandiera, scelta tra 693 proposte, racconta visivamente l’isola: il blu rappresenta il mare e il cielo, simboli di libertà e serenità; le due fasce gialle richiamano la storia economica; la stella rossa a quattro punte simboleggia le differenti origini dei suoi abitanti e l’amore per la propria terra, mentre il bordo bianco evoca le spiagge incontaminate e la purezza di cuore di un popolo che crede nell’uguaglianza. Contestualmente anche l’inno nazionale, “Aruba Dushi Tera”, composto da Juan Chabaya “Padu” Lampe e Rufo Wever, celebra mezzo secolo di amore per la patria. Il 25 febbraio 1976 il Governo dell’isola istituì una commissione incaricata di raccomandarne ufficialmente l’adozione come inno nazionale, nella sua caratteristica forma di valzer. Il mese di marzo vede diverse iniziative per celebrare questi anniversari. Sull’isola sono infatti previsti cerimonie ufficiali, manifestazioni culturali e attività istituzionali. Tra gli eventi in programma, il Festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera, organizzato presso il Carnival Village. «Questi anniversari rendono omaggio alla nostra storia e rappresentano al tempo stesso un’ispirazione per le generazioni future», ha dichiarato Tirso Tromp, area director Europe di Aruba Tourism Authority. «Ci ricordano che valori come l’autonomia, l’unità e la responsabilità continuano a guidare la nostra società e che ogni arubano contribuisce singolarmente a preservare la nostra identità». [post_title] => Aruba: un 2026 di ricorrenze speciali, a cominciare dai 40 anni di autonomia [post_date] => 2026-03-20T11:03:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1774004584000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_510043" align="alignleft" width="300"] Il Bless Ibiza The Site[/caption] Palladium Hotel Group inaugura la stagione 2026 all'insegna nuove aperture, riaperture stagionali e nuove esperienze esclusive nelle strutture a Ibiza, Minorca, Sicilia, Marbella e Castellón. Il traguardo più importante della stagione è l’apertura di The Site Ibiza che ridefinisce il concetto di destinazione lifestyle, unendo sistemazioni di lusso, retail esperienziale, arte contemporanea e alta gastronomia internazionale in un unico luogo. Progettato come una location in grado di unire cultura e leisure, The Site Ibiza proporrà un’offerta culinaria guidata da chef e offerta gastronomica di fama internazionale. Il complesso comprenderà inoltre Ibiza Gallery, uno spazio dedicato all’arte e al retail, che ospiterà boutique di moda internazionale e mostre di arte contemporanea curate da Cardi Gallery. Due strutture di lusso firmate Palladium Hotel Group rappresentano l’eccellenza ricettiva dell’isola: Bless Ibiza The Site e The Unexpected Ibiza Hotel. Bless Ibiza The Site aprirà ufficialmente il 5 giugno, offrirà 461 camere dagli interni firmati da Lázaro Rosa-Violán Studio. L’hotel disporrà di un’offerta gastronomica di alto livello e di un esclusivo centro benessere. Bless Ibiza The Site incarna la filosofia di eccellenza esperienziale, design distintivo, alta gastronomia e un approccio al wellness incentrato sul piacere consapevole. Bless Ibiza Cala Nova, che aprirà la stagione il 23 aprile, offre un rifugio mediterraneo sereno, pensato per gli ospiti in cerca di un’esperienza rilassata e autentica a Ibiza. La proposta gastronomica valorizzerà ingredienti locali e sapori mediterranei, con nuovi concept come La Calita, un ristorante e lounge ispirato all’essenza mediterranea, e Tora Omakase Ibiza, un’esperienza di omakase giapponese, curata dallo chef con ingredienti di stagione. L’hotel metterà a disposizione anche un’ampia gamma di servizi, tra cui la Magness Soulful Spa, una palestra e un salone di bellezza. Bless aprirà poi una nuova property in Italia a Milano e presto annuncerà altri dettagli. Le riaperture estive Palladium Hotel Group debutterà inoltre nella regione di Castellón con l’apertura di Palladium Hotel Peñíscola il 27 marzo. La proprietà disporrà di 315 camere con terrazze panoramiche con vista sul mare o sul centro storico. Ideata con un’estetica mediterranea, la struttura presenterà cinque piscine, una spa completa di ogni servizio, una palestra completamente attrezzata e si troverà vicino la spiaggia e a pochi passi dal centro storico di Peñíscola. In Italia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, esclusivo hotel all-inclusive 5 stelle della Sicilia situato sul litorale nord tra Capo Zafferano e Cefalù, si prepara alla riapertura il prossimo 1 aprile. Il programma The Signature Level consente inoltre agli ospiti più esigenti di accedere a servizi esclusivi e aree riservate, per un’esperienza ancora più raffinata. Per il benessere, lo Zentropia Palladium Spa & Wellness propone percorsi rigeneranti. L’offerta gastronomica spazia dalla tradizione siciliana con lo showcooking del ristorante Sicania ai sapori internazionali di Chang Thai ed El Dorado. Grande attenzione è riservata alle famiglie, con servizi dedicati a tutte le fasce d’età con spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento. The Unexpected Ibiza Hotel, che riaprirà il 22 aprile, presenta un concept di lusso innovativo in cui musica, gastronomia e intrattenimento si fondono in un’unica esperienza. Tra le nuove proposte figurano le Coffee Raves, che combinano fitness, colazione e musica, insieme a eventi come The Sunrise e Minami Enkai. La struttura ospiterà inoltre una nuova collaborazione con lo stilista Roberto Cavalli, che firmerà il restyling dell’iconica piscina rossa del The Oyster & Caviar Bar. Nel frattempo, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel continuerà ad accogliere alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale con sessioni dj esclusive di David Guetta, Calvin Harris e Swedish House Mafia. Per gli ospiti in cerca di comfort e relax, il gruppo riaprirà a Ibiza due delle sue strutture all-inclusive di punta: il Grand Palladium Select Palace Ibiza (apertura prevista per il 1° aprile) e il Grand Palladium White Island Resort & Spa (apertura prevista per il 20 aprile). Trs Ibiza Hotel riaprirà il 24 aprile, proponendo esperienze wellness selezionate come il Sound Healing Yoga e il Gravity Sky Bar. Tra le novità di quest’anno spicca Eclipse Full View Event, un evento che si terrà durante l’eclissi a base di musica live, mixology e cucina. Le ulteriori riaperture stagionali includono quelle del Palladium Hotel Cala Llonga a Ibiza (1° aprile, in seguito a una ristrutturazione) e del Palladium Hotel Menorca (24 aprile). Parallelamente, Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife resteranno aperti tutto l’anno. [post_title] => Palladium Hotel Group: le nuove aperture all'insegna del lifestyle [post_date] => 2026-03-20T10:19:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1774001987000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 1.375.000 posti in vendita per l'estate 2026 l'aeroporto di Genova mette in cantiere una crescita del 10% rispetto alla stagione 2025. Un aumento di capacità figlio sia del debutto di nuove rotte sia all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti. Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia: Genova-Salerno: operativo dal 24 maggio - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 - lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50); Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40). A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva. Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (Ita Airways) e Copenaghen (Sas). La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri. Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione. «Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni - ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa». «La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri», ha affermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing -. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto». [post_title] => Genova: +10% di capacità posti per la stagione estiva del Colombo [post_date] => 2026-03-19T13:16:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773926202000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo. Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio. L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa. «Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore», ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia. [post_title] => Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio [post_date] => 2026-03-19T08:45:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773909911000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company. «Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata». Focus sull'Italia In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo». Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia». [post_title] => Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario» [post_date] => 2026-03-18T15:52:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773849131000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Une Campagne en Provence (Bras) nel XII secolo era una fattoria templare circondata da prati e colline. Oggi è una struttura immersa in una foresta privata di 190 ettari che offre un’accoglienza fatta di camere in bed & breakfast, monolocali ed appartamenti, per un totale di 30 posti letto. La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia. Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali. «I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza». La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ». Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie. «Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati». (Maria Carniglia) [post_title] => Une campagne en Provence punta sul mercato italiano, vacanze relax tra natura e cultura [post_date] => 2026-03-18T12:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773837768000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways potenzia l'operativo sull'India, in linea con le segnalazioni ricevute dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per agevolare il rientro dei numerosi italiani temporaneamente bloccati nel Paese a causa del conflitto in Medio Oriente. La compagnia ha quindi previsto due frequenze addizionali tra Roma Fiumicino e Delhi nelle date del 24 e 25 marzo prossimi con i seguenti orari: il primo, il 24 marzo, partirà alle 17:40 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:55 (ora locale); il secondo, il 25 marzo, partirà alle 17:35 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:35 (ora locale). Questi invece gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Delhi e arrivo a Roma Fiumicino: il primo, il 25 marzo, partirà da DEL alle 08.25 locali per atterrare a FCO alle 13:00 (ora italiana); il secondo, il 26 marzo, partirà da DEL alle 07:35 locali per atterrare a FCO alle 11:55 (ora italiana). I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia. Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, il vettore continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi al fine di contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area. [post_title] => Ita Airways aggiunge due voli sulla Roma Fiumicino-Delhi, il 24 e 25 marzo [post_date] => 2026-03-18T09:07:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773824835000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Seychelles aprirà tre voli settimanali tra Seychelles e Parigi Charles de Gaulle, dal prossimo 20 marzo e, inizialmente, per un periodo di un mese. La rotta sarà operata con un Boeing 787-900 Dreamliner grazie ad un accordo con Etihad Airways, che consentirà ad Air Seychelles di introdurre capacità di lungo raggio. Lo scalo di Charles de Gaulle offrirà ai viaggiatori delle Seychelles un accesso più agevole non solo alla Francia ma anche all’intero continente europeo. Il nuovo volo migliorerà di fatto l’accessibilità delle Seychelles per i visitatori internazionali, in transito dall'hub parigino. Il lancio della nuova rotta avviene in un contesto in cui le chiusure dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente hanno causato interruzioni nelle tradizionali rotte di transito attraverso gli hub del Golfo. Offrendo un collegamento diretto tra Seychelles ed Europa, Air Seychelles mira a garantire ai passeggeri un’alternativa di viaggio affidabile ed efficiente durante questa fase di incertezza nel panorama dei trasporti aerei globali. In una fase iniziale, la compagnia opererà tre voli settimanali, con la possibilità di aumentare la frequenza fino a quattro voli a settimana in base alle esigenze operative e alla domanda del mercato. Le autorità turistiche e i partner locali continuano a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione internazionale e restano in stretto contatto con compagnie aeree e strutture ricettive per garantire la massima assistenza ai viaggiatori. Un team dedicato di Air Seychelles è operativo dal lunedì al venerdì (08.00 - 16.00 ora locale) e il sabato (08.00-12-00 ora locale) per fornire supporto personalizzato e gestire eventuali modifiche agli itinerari: Air Seychelles call center +248 439 1000 o callcenter@airseychelles.com. Dopo l'orario lavorativo si potrà contattare il +248 257 5639 o +248 250 7796. [post_title] => Air Seychelles: nuovi voli diretti su Parigi Charles de Gaulle, dal 20 marzo [post_date] => 2026-03-17T12:57:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773752277000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways entra in miles more" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1646,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 1° aprile, Ita Airways lascia Volare e adotta ufficialmente Miles & More come programma fedeltà, offrendo ai propri clienti l'accesso all'ampia rete di partner del Gruppo Lufthansa . Questa transizione rappresenta una tappa fondamentale nell'integrazione della compagnia aerea italiana nel gruppo tedesco, che ha finalizzato l'acquisizione del 41% del suo capitale nel gennaio 2025.\r

\r

Secondo un comunicato stampa del Gruppo Lufthansa, Miles & More diventerà il programma frequent flyer ufficiale di Ita Airways a partire dal 1° aprile e sarà aperto a tutti i passeggeri della compagnia aerea. La registrazione sarà possibile direttamente tramite il sito web e l'app mobile della compagnia aerea, con una procedura di adesione allineata a quella delle altre compagnie aeree del gruppo. I nuovi iscritti potranno accumulare miglia fin dal primo volo con Ita Airways, così come con tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa e le compagnie aeree partner affiliate. Le miglia potranno essere riscattate per biglietti premio, vantaggi di viaggio e un'ampia gamma di prodotti e servizi offerti dai partner del programma.\r

Una rete di 35 aziende e oltre 135 partner\r

Miles & More vanta attualmente 39 milioni di membri e si definisce \"il programma fedeltà leader in Europa nel settore dei viaggi\". Il programma offre accesso a una rete di 35 compagnie aeree partner e oltre 135 partner aggiuntivi, tra cui gruppi alberghieri internazionali, società di autonoleggio globali e numerosi marchi di prodotti e negozi.\r

\r

Aderendo a Miles & More, i clienti di Ita Airways potranno beneficiare di una gamma più ampia di opzioni per accumulare e spendere miglia, ben oltre l'Italia e l'Europa. Allo stesso tempo, i 39 milioni di membri già iscritti potranno caricare le miglia sui voli dell'intero network di Ita Airways e utilizzarle sulle rotte operate dalla compagnia aerea, in particolare quelle in partenza da Roma-Fiumicino.","post_title":"Ita Airways entra in Miles & More e lascia il programma Volare. Dal 1° aprile","post_date":"2026-03-21T11:00:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774090810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 speciale per l'isola di Aruba, contraddistinto da ben tre anniversari: i 50 anni della Bandiera e dell’Inno Nazionali e i 40 anni dello Status Aparte, il riconoscimento dell’autonomia politica dell’isola. Le celebrazioni culmineranno il 18 marzo, in cui si festeggia l’Aruba Day, una festa nazionale che dal 1976 è dedicata all’identità e al senso di appartenenza del popolo arubano.\r

\r

Lo Status Aparte, ottenuto il 1° gennaio 1986, ha trasformato Aruba in un Paese autonomo, dotato di un proprio governo e di un proprio parlamento. Questo traguardo, frutto della visione di personaggi come Shon A. Eman e Betico Croes, ha conferito all’isola la piena responsabilità di guidare direttamente il proprio sviluppo economico, sociale e istituzionale.\r

\r

\r

\r

L’inno e la bandiera di Aruba sono stati ufficialmente approvati il 16 marzo 1976. Il 18 marzo dello stesso anno furono presentati per la prima volta al pubblico nello stadio Wilhelmina. La Bandiera, scelta tra 693 proposte, racconta visivamente l’isola: il blu rappresenta il mare e il cielo, simboli di libertà e serenità; le due fasce gialle richiamano la storia economica; la stella rossa a quattro punte simboleggia le differenti origini dei suoi abitanti e l’amore per la propria terra, mentre il bordo bianco evoca le spiagge incontaminate e la purezza di cuore di un popolo che crede nell’uguaglianza.\r

\r

Contestualmente anche l’inno nazionale, “Aruba Dushi Tera”, composto da Juan Chabaya “Padu” Lampe e Rufo Wever, celebra mezzo secolo di amore per la patria. Il 25 febbraio 1976 il Governo dell’isola istituì una commissione incaricata di raccomandarne ufficialmente l’adozione come inno nazionale, nella sua caratteristica forma di valzer.\r

\r

Il mese di marzo vede diverse iniziative per celebrare questi anniversari. Sull’isola sono infatti previsti cerimonie ufficiali, manifestazioni culturali e attività istituzionali. Tra gli eventi in programma, il Festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera, organizzato presso il Carnival Village.\r

\r

«Questi anniversari rendono omaggio alla nostra storia e rappresentano al tempo stesso un’ispirazione per le generazioni future», ha dichiarato Tirso Tromp, area director Europe di Aruba Tourism Authority. «Ci ricordano che valori come l’autonomia, l’unità e la responsabilità continuano a guidare la nostra società e che ogni arubano contribuisce singolarmente a preservare la nostra identità».","post_title":"Aruba: un 2026 di ricorrenze speciali, a cominciare dai 40 anni di autonomia","post_date":"2026-03-20T11:03:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774004584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_510043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Bless Ibiza The Site[/caption]\r

\r

Palladium Hotel Group inaugura la stagione 2026 all'insegna nuove aperture, riaperture stagionali e nuove esperienze esclusive nelle strutture a Ibiza, Minorca, Sicilia, Marbella e Castellón.\r

Il traguardo più importante della stagione è l’apertura di The Site Ibiza che ridefinisce il concetto di destinazione lifestyle, unendo sistemazioni di lusso, retail esperienziale, arte contemporanea e alta gastronomia internazionale in un unico luogo. Progettato come una location in grado di unire cultura e leisure, The Site Ibiza proporrà un’offerta culinaria guidata da chef e offerta gastronomica di fama internazionale. Il complesso comprenderà inoltre Ibiza Gallery, uno spazio dedicato all’arte e al retail, che ospiterà boutique di moda internazionale e mostre di arte contemporanea curate da Cardi Gallery.\r

Due strutture di lusso firmate Palladium Hotel Group rappresentano l’eccellenza ricettiva dell’isola: Bless Ibiza The Site e The Unexpected Ibiza Hotel.\r

Bless Ibiza The Site aprirà ufficialmente il 5 giugno, offrirà 461 camere dagli interni firmati da Lázaro Rosa-Violán Studio. L’hotel disporrà di un’offerta gastronomica di alto livello e di un esclusivo centro benessere. Bless Ibiza The Site incarna la filosofia di eccellenza esperienziale, design distintivo, alta gastronomia e un approccio al wellness incentrato sul piacere consapevole.\r

\r

Bless Ibiza Cala Nova, che aprirà la stagione il 23 aprile, offre un rifugio mediterraneo sereno, pensato per gli ospiti in cerca di un’esperienza rilassata e autentica a Ibiza. La proposta gastronomica valorizzerà ingredienti locali e sapori mediterranei, con nuovi concept come La Calita, un ristorante e lounge ispirato all’essenza mediterranea, e Tora Omakase Ibiza, un’esperienza di omakase giapponese, curata dallo chef con ingredienti di stagione. L’hotel metterà a disposizione anche un’ampia gamma di servizi, tra cui la Magness Soulful Spa, una palestra e un salone di bellezza.\r

Bless aprirà poi una nuova property in Italia a Milano e presto annuncerà altri dettagli.\r

Le riaperture estive\r

Palladium Hotel Group debutterà inoltre nella regione di Castellón con l’apertura di Palladium Hotel Peñíscola il 27 marzo. La proprietà disporrà di 315 camere con terrazze panoramiche con vista sul mare o sul centro storico. Ideata con un’estetica mediterranea, la struttura presenterà cinque piscine, una spa completa di ogni servizio, una palestra completamente attrezzata e si troverà vicino la spiaggia e a pochi passi dal centro storico di Peñíscola.\r

In Italia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, esclusivo hotel all-inclusive 5 stelle della Sicilia situato sul litorale nord tra Capo Zafferano e Cefalù, si prepara alla riapertura il prossimo 1 aprile. Il programma The Signature Level consente inoltre agli ospiti più esigenti di accedere a servizi esclusivi e aree riservate, per un’esperienza ancora più raffinata. Per il benessere, lo Zentropia Palladium Spa & Wellness propone percorsi rigeneranti. L’offerta gastronomica spazia dalla tradizione siciliana con lo showcooking del ristorante Sicania ai sapori internazionali di Chang Thai ed El Dorado. Grande attenzione è riservata alle famiglie, con servizi dedicati a tutte le fasce d’età con spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento.\r

The Unexpected Ibiza Hotel, che riaprirà il 22 aprile, presenta un concept di lusso innovativo in cui musica, gastronomia e intrattenimento si fondono in un’unica esperienza. Tra le nuove proposte figurano le Coffee Raves, che combinano fitness, colazione e musica, insieme a eventi come The Sunrise e Minami Enkai. La struttura ospiterà inoltre una nuova collaborazione con lo stilista Roberto Cavalli, che firmerà il restyling dell’iconica piscina rossa del The Oyster & Caviar Bar.\r

Nel frattempo, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel continuerà ad accogliere alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale con sessioni dj esclusive di David Guetta, Calvin Harris e Swedish House Mafia. Per gli ospiti in cerca di comfort e relax, il gruppo riaprirà a Ibiza due delle sue strutture all-inclusive di punta: il Grand Palladium Select Palace Ibiza (apertura prevista per il 1° aprile) e il Grand Palladium White Island Resort & Spa (apertura prevista per il 20 aprile).\r

Trs Ibiza Hotel riaprirà il 24 aprile, proponendo esperienze wellness selezionate come il Sound Healing Yoga e il Gravity Sky Bar. Tra le novità di quest’anno spicca Eclipse Full View Event, un evento che si terrà durante l’eclissi a base di musica live, mixology e cucina.\r

Le ulteriori riaperture stagionali includono quelle del Palladium Hotel Cala Llonga a Ibiza (1° aprile, in seguito a una ristrutturazione) e del Palladium Hotel Menorca (24 aprile).\r

Parallelamente, Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife resteranno aperti tutto l’anno.\r

\r

\r

","post_title":"Palladium Hotel Group: le nuove aperture all'insegna del lifestyle","post_date":"2026-03-20T10:19:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774001987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Con oltre 1.375.000 posti in vendita per l'estate 2026 l'aeroporto di Genova mette in cantiere una crescita del 10% rispetto alla stagione 2025. Un aumento di capacità figlio sia del debutto di nuove rotte sia all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti.\r

\r

Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia: Genova-Salerno: operativo dal 24 maggio - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 - lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50); Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40).\r

\r

A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva.\r

\r

Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (Ita Airways) e Copenaghen (Sas).\r

\r

La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri.\r

\r

Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione.\r

\r

\r

«Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni - ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa».\r

\r

«La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri», ha affermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing -. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto».","post_title":"Genova: +10% di capacità posti per la stagione estiva del Colombo","post_date":"2026-03-19T13:16:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773926202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo.\r

\r

Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.\r

\r

L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa.\r

\r

«Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore», ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia.","post_title":"Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio","post_date":"2026-03-19T08:45:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773909911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company.\r

\r

«Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata».\r

Focus sull'Italia\r

In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo».\r

\r

Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia».","post_title":"Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario»","post_date":"2026-03-18T15:52:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773849131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Une Campagne en Provence (Bras) nel XII secolo era una fattoria templare circondata da prati e colline. Oggi è una struttura immersa in una foresta privata di 190 ettari che offre un’accoglienza fatta di camere in bed & breakfast, monolocali ed appartamenti, per un totale di 30 posti letto.\r

\r

La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia.\r

\r

Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali.\r

\r

«I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza».\r

\r

La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ».\r

\r

Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie.\r

\r

«Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati».\r

\r

(Maria Carniglia)\r

\r

","post_title":"Une campagne en Provence punta sul mercato italiano, vacanze relax tra natura e cultura","post_date":"2026-03-18T12:42:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773837768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potenzia l'operativo sull'India, in linea con le segnalazioni ricevute dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per agevolare il rientro dei numerosi italiani temporaneamente bloccati nel Paese a causa del conflitto in Medio Oriente.\r

\r

La compagnia ha quindi previsto due frequenze addizionali tra Roma Fiumicino e Delhi nelle date del 24 e 25 marzo prossimi con i seguenti orari: il primo, il 24 marzo, partirà alle 17:40 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:55 (ora locale); il secondo, il 25 marzo, partirà alle 17:35 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:35 (ora locale).\r

\r

Questi invece gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Delhi e arrivo a Roma Fiumicino: il primo, il 25 marzo, partirà da DEL alle 08.25 locali per atterrare a FCO alle 13:00 (ora italiana); il secondo, il 26 marzo, partirà da DEL alle 07:35 locali per atterrare a FCO alle 11:55 (ora italiana).\r

\r

I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia.\r

\r

Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, il vettore continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi al fine di contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area.","post_title":"Ita Airways aggiunge due voli sulla Roma Fiumicino-Delhi, il 24 e 25 marzo","post_date":"2026-03-18T09:07:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773824835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Seychelles aprirà tre voli settimanali tra Seychelles e Parigi Charles de Gaulle, dal prossimo 20 marzo e, inizialmente, per un periodo di un mese. La rotta sarà operata con un Boeing 787-900 Dreamliner grazie ad un accordo con Etihad Airways, che consentirà ad Air Seychelles di introdurre capacità di lungo raggio.\r

Lo scalo di Charles de Gaulle offrirà ai viaggiatori delle Seychelles un accesso più agevole non solo alla Francia ma anche all’intero continente europeo. Il nuovo volo migliorerà di fatto l’accessibilità delle Seychelles per i visitatori internazionali, in transito dall'hub parigino.\r

Il lancio della nuova rotta avviene in un contesto in cui le chiusure dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente hanno causato interruzioni nelle tradizionali rotte di transito attraverso gli hub del Golfo. Offrendo un collegamento diretto tra Seychelles ed Europa, Air Seychelles mira a garantire ai passeggeri un’alternativa di viaggio affidabile ed efficiente durante questa fase di incertezza nel panorama dei trasporti aerei globali.\r

In una fase iniziale, la compagnia opererà tre voli settimanali, con la possibilità di aumentare la frequenza fino a quattro voli a settimana in base alle esigenze operative e alla domanda del mercato.\r

Le autorità turistiche e i partner locali continuano a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione internazionale e restano in stretto contatto con compagnie aeree e strutture ricettive per garantire la massima assistenza ai viaggiatori. Un team dedicato di Air Seychelles è operativo dal lunedì al venerdì (08.00 - 16.00 ora locale) e il sabato (08.00-12-00 ora locale) per fornire supporto personalizzato e gestire eventuali modifiche agli itinerari: Air Seychelles call center +248 439 1000 o callcenter@airseychelles.com. Dopo l'orario lavorativo si potrà contattare il +248 257 5639 o +248 250 7796.","post_title":"Air Seychelles: nuovi voli diretti su Parigi Charles de Gaulle, dal 20 marzo","post_date":"2026-03-17T12:57:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773752277000]}]}}