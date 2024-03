Ita Airways ed Emirates ampliano l’intesa con la firma di un MoU per il codeshare Ita Airways ha firmato un MoU con Emirates che amplia l’esistente partnership di interline in un accordo di codeshare a tutti gli effetti e aumenterà le opportunità di viaggio e le possibilità di connessione per i passeggeri che viaggiano tra Dubai, l’Italia e le ulteriori destinazioni all’interno dei rispettivi network. Grazie alla nuova intesa i passeggeri Emirates potranno viaggiare verso numerose città italiane passando per l’hub di Ita a Roma Fiumicino, incluse destinazioni come Firenze, Genova, Palermo e Trieste; si potranno raggiungere anche diverse capitali europee come Tirana, Sofia e altre grandi città. I clienti di Ita Airways potranno beneficiare, partendo da Roma, delle numerose destinazioni offerte dall’ampio network di Emirates via Dubai. La connettività tra i due vettori offrirà una biglietteria combinata e trasferimenti di bagagli in continuità. L’accordo supporterà anche le destinazioni inbound verso gli scali italiani dalle aree servite dal network Emirates, tra cui Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente e Asia occidentale. In una fase successiva, Il MoU mira anche all’estensione reciproca dei vantaggi dei programmi frequent flyer di entrambe le compagnie. Una volta ottenute le necessarie approvazioni governative e normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili ai clienti attraverso i rispettivi canali di distribuzione. Emirates opera in Italia dal 1992 e oggi effettua 41 voli settimanali tra Dubai e i suoi quattro aeroporti di riferimento in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia e Bologna, con un mix di Boeing 777 e Airbus A380. Condividi

