Ita Airways avanza sul trasporto merci: partnership globale con cargo.one Ita Airways e cargo.one hanno siglato una partnership globale, che porta il vettore italiano a distribuire la propria capacità cargo in uno dei più importanti mercati di prenotazioni online delle spedizioni aeree. Migliaia di agenti cargo in tutto il mondo avranno accesso diretto alla capacità di Ita da e per l’Italia e sul mercato domestico. Oltre al canale di vendita digitale, cargo.one offre alla compagnia aerea italiana un modello di servizio primario per l’effettuazione delle prenotazioni cargo, garanzia di una esperienza di navigazione superiore e fluida per i clienti. Inoltre, l’accordo con Ita Airways arricchisce e diversifica l’offerta di cargo.one agli agenti spedizionieri cargo. Lo sviluppo della distribuzione digitale è uno dei pilastri del piano di crescita del cargo della compagnia aerea italiana che, insieme a qualità e sostenibilità, costituisce un vero e proprio acceleratore della trasformazione di processi, sistemi e della cultura di gestione del cargo.

Inoltre, l'iniziativa sarà ulteriormente amplificata da attività di partnership con le compagnie aeree, le organizzazioni turistiche degli stati e dei territori australiani e i partner di distribuzione chiave di livello globale.\"Come and Say G'day è inequivocabilmente australiano grazie all'utilizzo di un'icona riconoscibile a livello mondiale, la canguretta Ruby, che vive una straordinaria avventura Down Under mostrando tutto ciò che l'Australia ha da offrire - ha affermato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Dopo un periodo difficile dell’industria del turismo di tutto il mondo, la nostra coinvolgente ed emozionante campagna si distinguerà nel competitivo mercato turistico internazionale. Ruby, doppiata dall’attrice australiana Rose Byrne, intraprende la sua avventura con Louie, un unicorno giocattolo, doppiato da Will Arnett. Il duo apporta alla campagna un umorismo intriso di ospitalità.”“Un altro elemento importante della campagna è la cover della popolare canzone australiana Down Under realizzata dall’ emergente band australiana King Stingray cantata in inglese e in Yolŋu Matha, lingua aborigena dell’Arnhem Land nord orientale, nel Northern Territory.”\"Il cortometraggio, diretto da Michael Gracey (che sarà presentato durante l’evento di lancio globale, questa sera a New York) mira a creare un legame emotivo con Ruby, la canguretta souvenir, presentandola come l’ambasciatrice di Tourism Australia per le future attività promozionali dell’ente\", ha aggiunto Susan Coghill, chief marketing officer di Tourism Australia.","post_title":"Tourism Australia vara la nuova campagna \"Come and Say G'day\"","post_date":"2022-10-19T12:57:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666184256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Assoturismo-Confesercenti e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per diffondere e far conoscere il valore ed il patrimonio paesaggistico ed artistico dei beni presenti sul territorio italiano in favore degli associati. Le associazioni si impegnano ad una proficua collaborazione in questa direzione, attraverso tutti gli strumenti e le attività a disposizione.\r

«Tutte le iniziative volte a fornire una spinta ad uno dei comparti più importanti per il nostro Paese - commenta il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina - data la concentrazione straordinaria del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, vanno indirizzate su più fronti, puntando a coinvolgere tutti gli attori: enti locali, imprese, lavoratori, comunità. Tutto questo facendo tesoro dei fondi stanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare con riferimento al turismo 4.0. In questo contesto si innesta la partnership tra FAI e Assoturismo, al fine di divulgare un messaggio valoriale che porti ad una sinergia con le realtà imprenditoriali, a sostegno della cultura ed in particolare del territorio di riferimento delle varie realtà».\r

«Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - afferma Marco Di Luccio, direttore Beni del FAI - crede fortemente che per uno sviluppo valoriale ed economico del turismo in Italia sia indispensabile una sinergia tra il mondo dell'impresa, quello culturale e quello del non profit. Promuovere l'educazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio storico ed artistico della Nazione è uno dei cardini della nostra missione. Il protocollo d'intesa con la Federazione Nazionale Assoturismo Confesercenti è per noi una grande opportunità di divulgazione e per fare rete con il territorio».","post_title":"Protocollo d'intesa fra Assoturismo-Confesercenti e FAI","post_date":"2022-10-19T11:45:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666179923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways fa pace con i piloti. La compagnia aerea IAG ha raggiunto un accordo con il sindacato, accettando un aumento salariale del 4% per quest'anno, riferisce Europa Press. Grazie ad esso, è riuscita ad evitare la minaccia di uno sciopero per i prossimi mesi.\r

\r

Parallelamente, ha anche stabilito ulteriori aumenti salariali addizionali per i piloti che sono stati licenziati durante la pandemia.\r

\r

L'accordo British Airways arriva pochi giorni dopo che il suo partner in IAG, Iberia, ha ottenuto il supporto dei piloti per l'X Collective Agreement. Il documento prevede un aumento minimo dello stipendio del 10% fino alla fine del 2023, la riduzione del tempo trascorso nei livelli e il rilascio dei copiloti (impegno di 140 promozioni a comandante da parte di Iberia senza contare Iberia Express o l'arrivo aggiuntivo di aeromobili ), tra le altre questioni","post_title":"British Airways si accorda con il sindacato. Scongiurati gli scioperi","post_date":"2022-10-19T10:58:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666177130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432525\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Antonio Temporini, vp Cargo di Ita Airways e Veit Dinges, vp e general manager airlines Emea di cargo.one[/caption]\r

Ita Airways e cargo.one hanno siglato una partnership globale, che porta il vettore italiano a distribuire la propria capacità cargo in uno dei più importanti mercati di prenotazioni online delle spedizioni aeree. Migliaia di agenti cargo in tutto il mondo avranno accesso diretto alla capacità di Ita da e per l’Italia e sul mercato domestico.\r

Oltre al canale di vendita digitale, cargo.one offre alla compagnia aerea italiana un modello di servizio primario per l’effettuazione delle prenotazioni cargo, garanzia di una esperienza di navigazione superiore e fluida per i clienti. Inoltre, l’accordo con Ita Airways arricchisce e diversifica l’offerta di cargo.one agli agenti spedizionieri cargo.\r

Lo sviluppo della distribuzione digitale è uno dei pilastri del piano di crescita del cargo della compagnia aerea italiana che, insieme a qualità e sostenibilità, costituisce un vero e proprio acceleratore della trasformazione di processi, sistemi e della cultura di gestione del cargo.","post_title":"Ita Airways avanza sul trasporto merci: partnership globale con cargo.one","post_date":"2022-10-19T10:24:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666175086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426701\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Massimo Garavaglia[/caption]\r

\r

Il 28 e 29 ottobre prossimi si svolgeranno a Chianciano Terme gli Stati generali del turismo promossi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ed organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme.\r

\r

Sarà l'occasione per fare un focus sul processo di elaborazione e adozione del Piano Strategico del Turismo (PST) 2023-2027: strumento di pianificazione e programmazione da approvare entro l’anno.\r

\r

Un appuntamento con il quale il Ministero del Turismo intende favorire un confronto aperto con gli attori del settore – dal territorio, Regioni ed Enti Locali, agli stakeholder quali imprese e associazioni di categoria – il cui coinvolgimento è fondamentale nella definizione di misure di breve e medio periodo a sostegno della crescita e della competitività delle diverse componenti dell’ecosistema turistico e, dunque, nell’attuazione del nuovo PST.\r

\r

L’obiettivo è elaborare una nuova visione del Turismo, un nuovo paradigma volto a porre le basi per il turismo del futuro intercettando le nuove tendenze globali e, al tempo stesso, facendo fronte alle complesse sfide del momento attuale.\r

\r

Il PST 2023-2027 si svilupperà attraverso cinque pilastri strategici: sostenibilità, innovazione, qualità e inclusione, formazione e governance.\r

\r

In più, è prevista una sessione di approfondimento dedicata al turismo enogastronomico, curata da ENIT.\r

\r

L’iniziativa è realizzata in partnership con Terme di Chianciano, Aci, Enit, Trenitalia quale vettore ufficiale e RCS quale media partner, e con il contributo organizzativo di Federturismo Confindustria, Confturismo, Assoturismo Confesercenti, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria Alberghi, Assohotel Confesercenti.","post_title":"Chianciano Terme, dal 28 al 29 ottobre gli Stati generali del turismo con il ministro Garavaglia","post_date":"2022-10-19T10:22:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666174929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altro venerdì nero per il trasporto aereo, il prossimo 21 ottobre. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale Enav. «Purtroppo - si legge in un comunicato congiunto delle tre organizzazioni sindacali - dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza».\r

\r

Per l’intera giornata di venerdì è stato proclamato anche lo sciopero dei lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling da parte della Federazione lavoratori aziende italiane.\r

200 voli cancellati\r

A causa dello sciopero, Ita Airways ha previsto la cancellazione di oltre 200 voli nazionali e internazionali. Qui l'elenco dei voli cancellati. La compagnia ha già attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri. Riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 20% riuscirà a volare nella stessa giornata del 21 ottobre.\r

\r

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita per viaggiare il 21 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 ottobre.","post_title":"Trasporto aereo, sciopero del 21 ottobre: piano di Ita per riprotezione passeggeri","post_date":"2022-10-19T09:31:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666171873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"L'attuale tasso di cambio tra lo yen e l’euro è molto favorevole per gli europei, e questo è un motivo in più per programmare un viaggio in Giappone\": così Yoshiyuki Mizuuchi, in occasione della sua prima uscita in qualità di direttore esecutivo dell’ente del turismo giapponese (Jnto), nei giorni scorsi a Rimini.\r

\r

\"Sono appena arrivato in Italia e le sfide da affrontare sono molte - ha dichiarato il neo direttore - ma ora il Giappone è pronto per il ritorno dei turisti. Abbiamo grandi aspettative per il mercato italiano, non ho un obiettivo numerico in testa ma mi aspetto una ripresa molto rapida”.\r

\r

Molte le iniziative promozionali dell’ente in programma per l’anno il corso e il 2023 tra fiere, roadshow, azioni di co-marketing con tour operator e compagnie aeree, campagne sui social media e webinar. E Mizuuchi ha sottolineato l’importanza dei nuovi voli Ita Airways, che da novembre collegheranno Roma Fiumicino e l’aeroporto di Tokyo Haneda.\r

\r

Nel mirino dell’ente tutte le fasce, anche i viaggiatori high income: “Vorrei incrementare i visitatori di fascia alta, abbiamo eccellenti hotel di lusso in Giappone”.","post_title":"Giappone, Mizuuchi: \"Mi aspetto una ripresa molto rapida dal mercato italiano\"","post_date":"2022-10-19T09:15:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666170945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio tutto in positivo per la stagione estiva di Trenitalia: “E' stata un’estate straordinaria. Da luglio ai primi di settembre sono stati 70 milioni i passeggeri che hanno viaggiato sui treni regionali, e il Regionale ha un ruolo sempre più importante per il turismo di prossimità”, ha affermato Sabrina De Filippis, direttore Direzione Business Regionale, in occasione del recente Ttg a Rimini.\r

\r

“Abbiamo aumentato di molto i collegamenti con gli aeroporti e siamo sempre alla ricerca di nuove destinazioni, di nuovi bacini da conquistare anche a livello turistico. La prossima stagione, grazie a partnership con i protagonisti della mobilità e della micromobilità, porteremo un numero sempre maggiore di viaggiatori fino alla loro destinazione finale”. \r

\r

“Siamo capillari, siamo efficaci e siamo sicuramente convenienti, e abbiamo un grande supporto da parte del mondo del trade sia nazionale che internazionale, che vende il treno regionale in modo spontaneo. Ora la sfida è riuscire a fare in modo che sempre più tour operator inseriscano i treni regionali nei loro pacchetti di viaggio alla scoperta del Bel Paese”.","post_title":"Trenitalia, De Filippis: \"70 milioni di passeggeri sui regionali, da luglio a inizio settembre\"","post_date":"2022-10-19T09:14:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666170845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincerà a navigare da maggio del prossimo anno la Coquelicot, la nuova imbarcazione fluviale firmata Belmond. Accompagnerà i suoi ospiti in un viaggio fiabesco nella regione della Champagne, dove attraverserà scenografici canali che regalano panorami e punti di osservazione unici. Sarà dotata di tre lussuose cabine con servizi ensuite, di un salone interno con un champagne bar, frutto della partnership con Maison Ruinart, e di un ampio ponte all'aperto per momenti di relax, per consumare una squisita cena e fare due chiacchiere.\r

\r

Grazie proprio alla collaborazione con la più antica casa di champagne al mondo, fondata a Reims nel 1729, gli ospiti potranno tra le altre cose assaporare a bordo un pranzo di degustazione privato preparato dalla chef della Maison Ruinart, Valérie Radou, insieme al capo chef della Coquelicot. Nel quadro di questa partnership, gli ospiti della nave parteciperanno inoltre a visite guidate private dello storico vigneto Taissy, dove scopriranno anche le ultime iniziative di sostenibilità del marchio.\r

\r

Progettata dal rinomato duo francese Humbert & Poyet, la Coquelicot vanta anche due salotti, una cucina a vista e una zona pranzo ombreggiata. Con l'aiuto di un guest experience executive personale, gli ospiti della Coquelicot creeranno quindi il loro itinerario selezionando attività uniche da una serie di esperienze suggerite appositamente per loro dal team di esperti Belmond.\r

\r

La Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne fa parte di Les Bateaux Belmond, flotta di barche del marchio in Francia. Questa include anche l'Alouette, Canal Du Midi; la Pivoine, Camargue; la Napoléon, Provence; l'Amaryllis, Burgundy; la Fleur De Lys, Burgundy e la Lilas, Burgundy. I prezzi per la Coquelicot partono da 82 mila euro. Sono disponibili trasferimenti in elicottero da Parigi su richiesta.","post_title":"Gruppo Belmond: la nuova Coquelicot navigherà da maggio tra i canali della Champagne","post_date":"2022-10-19T09:05:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666170306000]}]}}