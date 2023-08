Ita Airways aumenta le frequenze sulle rotte in ct da Cagliari per l’inverno Ita Airways ha messo in vendita i voli in continuità territoriale da e per Cagliari per l’inverno 2023/2024 con un operativo che prevede una capacità potenziata. La programmazione per la nuova stagione winter “ha tenuto conto delle esigenze di traffico emerse durante la stagione estiva – precisa una nota della compagnia aerea – e, per anticipare le problematiche dei periodi di picco di traffico, prevede l’inserimento di frequenze aggiuntive nell’operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate”. Nel dettaglio, lo schedule include una frequenza addizionale sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, garantendo così sette frequenze giornaliere rispetto alle sei previste dal Decreto ministeriale; una frequenza addizionale sulla Cagliari-Milano Linate per tutto il periodo della winter da novembre a marzo, operando cinque frequenze giornaliere rispetto alle quattro del Decreto. Infine, “sono stati rivisti gli orari del volo Cagliari-Roma Fiumicino anticipando a metà giornata il volo operato in estate alle 17:30, per rispondere all’esigenza di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell’arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell’offerta generate dalla struttura oraria del Decreto ministeriale”. Condividi

