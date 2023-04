Ita Airways apre oggi le vendite per i voli invernali da Roma alle Maldive Ita Airways conferma l’investimento sulle Maldive aprendo oggi le vendite per i voli che saranno operati durante la prossima winter, dal 16 dicembre 2023 fino al 25 marzo 2024, ultima data di rientro. L’operativo invernale conta due frequenze settimanali che collegheranno l’hub di Roma Fiumicino con quello di Malè; l’orario prevede partenza da Roma alle ore 22:10 e arrivo all’aeroporto internazionale di Velana – Malè alle ore 11:25, local time. Il ritorno da Malè è previsto alle 13:25 local time con atterraggio a Fiumicino alle 19:45. I passeggeri potranno prendere il volo da Roma per le Maldive anche tramite le connessioni con i voli della compagnia provenienti dai principali aeroporti europei. Grazie alla rotta Roma-Malé, il network intercontinentale di Ita Airways sale così a 12 destinazioni. Malè si aggiunge all’offerta di lungo raggio della compagnia, che attualmente prevede 11 mete già disponibili con volo diretto: New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington, San Francisco, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Tokyo e Nuova Delhi.

