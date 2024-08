Il sindacato degli equipaggi di cabina Usa appoggia Kamala Harris Il più grande sindacato degli equipaggi di cabina degli Stati Uniti, che rappresenta più di 55.000 membri dell’equipaggio che lavorano per 20 compagnie aeree, tra cui Alaska Airlines, Spirit Airlines, Hawaiian Airlines e United Airlines, ha votato all’unanimità a favore della presidenza di Kamala Harris . L’ Associazione degli assistenti di volo ( AFA-CWA ) è l’ultimo gruppo di lavoro a sostenere la campagna Harris. Nella sua risoluzione a sostegno di Harris, il sindacato degli assistenti di volo ha citato il forte sostegno del vicepresidente al movimento operaio mentre criticava il mandato dell’ex presidente Trump. Altri sindacati che hanno già offerto il loro sostegno alla campagna di Harris in vista delle cruciali elezioni presidenziali di novembre includono il Service Employees International Union, con 1,9 milioni di membri, l’American Federation of Teachers e la Federation American Labour and Industrial Organizations Congress (AFL-CIO). , che è la più grande federazione di sindacati del paese. Condividi

