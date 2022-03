Il Pass Interrail spegne 50 candeline e celebra l’unità d’Europa con viaggi sempre più sostenibili

Il Pass Interrail compie 50 anni: proprio nel marzo del 1972 sono stati venduti i primi biglietti che hanno segnato una vera rivoluzione nel settore dei viaggi, diventando anche un simbolo dell’unità europea.

“Nei suoi 50 anni di storia, il Pass Interrail non ha mai perso la sua importanza – sottolinea Carlo Boselli, direttore generale di Eurail -. Ogni anno, centinaia di migliaia di viaggiatori utilizzano i nostri pass. Sosteniamo l’impatto positivo che viaggiare può avere nel mondo e il modo in cui un Pass Interrail permette di esplorare l’Europa in una modalità più sostenibile. Sfidiamo i nostri clienti a visitare le destinazioni meno note, scoprendo così le gemme nascoste del nostro continente”.

Il 50° anniversario di Interrail è stato lanciato a marzo con una speciale promozione valida tutto il mese. Altre iniziative sono previste nel corso dell’anno per celebrare la ricorrenza. I Pass Interrail sono quindi ora in vendita con uno sconto del 10% fino al 31 marzo. Grazie alla versione digitale, i viaggiatori possono attivare il proprio Pass Interrail e modificare i propri piani di viaggio in qualsiasi momento entro 11 mesi dall’acquisto. Pagando un piccolo supplemento, possono anche usufruire dell’opzione Plus, che garantisce la possibilità di cambiare il biglietto e ottenere un rimborso del 100%. Questa opzione per i Pass digitali può essere selezionata in fase di pagamento.

Questo mese di marzo ha portato con sé anche il rinnovo del logo e del look di Eurail B.V. con design e colori completamente nuovi: una rivisitazione che rende omaggio alla tradizione del brand, proiettandosi comunque verso il futuro dei viaggi in treno.