Il gruppo Jet Park è sempre più green: attivato l’impianto fotovoltaico per la sede di Malpensa È stato attivato l’impianto fotovoltaico da 40 kW installato sui tetti della sede di Jet Park Group a Cardano al Campo, a pochi minuti dell’aeroporto di Milano Malpensa. Progettato e realizzato da Samso, Energy Service Company (Esco), azienda specializzata in interventi di efficienza energetica, l’impianto è composto da 80 moduli in silicio monocristallino da 450 kWp ed è in grado di produrre 39.850 kWh all’anno, arrivando a coprire circa il 40% dei consumi energetici attuali dell’azienda. Dal punto di vista dei benefici ambientali, l’attivazione dell’impianto fotovoltaico, consentirà a Jet Park Group la riduzione annua di emissioni di Co2 per 42 mila chilogrammi, risultato equiparato all’azione di circa 1.500 alberi piantati nell’area. “Questo impianto – dichiara Gianpiero Cascone, a.d. di Samso – produrrà energia completamente green che Jet Park Group destinerà al settore della mobilità elettrica delle sue navette full elettric e per la ricarica di tutte le auto elettriche dei propri clienti”. Inoltre, l’energia prodotta sarà destinata al fabbisogno delle colonnine di ricarica Destination Charging installate da Porsche nei parcheggi al servizio della vetture full electric della casa tedesca. Jet Park, inoltre, da sempre attento ad anticipare le necessità dei clienti, ha inaugurato di recente due jet relax room per i viaggiatori d’affari in cerca di un momento di riposo al ritorno da una trasferta di lavoro o prima di un volo presto al mattino.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance, la nuova associazione nata durante la 38esima Convention Globale Iglta sui viaggi Lgbtq a Milano. Con sede a Bruxelles, l'obiettivo è quello di promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione per collaborare con le istituzioni europee sostenendo le aziende e le destinazioni locali. L'Elta è stata fondata dall'Aitgl - Ente Italiano per il Turismo Lgbtq e vi hanno già aderito Visit Brusselles e l'Enit. "I diritti, come la democrazia e la libertà, non devono mai essere dati per scontati – ha affermato Alessio Virgili, presidente Aitgl - molte battaglie del passato ci hanno permesso di ottenere successi in termini di libertà di aborto, diritti civili, eutanasia e altro. Spesso abbiamo avuto il mondo imprenditoriale dalla nostra parte: è nostra responsabilità, utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione, difendere queste conquiste”. Elta adotterà il primo programma di accreditamento e certificazione internazionale QueerVadis Certified convalidato dall'ente di certificazione internazionale Rina. Ad aprire la kermesse milanese, è stata la terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva, promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl. L’evento ha visto come sponsor principale Ita Airways, Rina e Martini. “Il premio QPrize viene conferito dalla rivista Quiiky Magazine, per incoraggiare le imprese a rivolgersi a questa importante community internazionale, qualsiasi sia il prodotto o la campagna attivata. - afferma Andrea Cosimi, direttore di Quiiky Magazine – In questa particolare occasione il premio assume ancora più valore divenendo, per le aziende che lo ricevono, una vetrina della migliore economia italiana di fronte al mondo”. Nella serata, il conferimento speciale è stato dedicato a Ita Airways, Rina, Best Western, Sea Milano e Ente del Turismo Thailandese, per essersi distinte nel rispetto dei valori di diversità, equità, inclusione e sostenibilità sociale. “La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – ha ribadito Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore Iglta 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach – un’ospitalità inclusiva non è scontata. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista, è riferita alla comunità Lgbtq+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità. Nel 2002 ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale Iglta sul turismo Lgbtq tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori Lgbtq +: questo è un Paese accogliente. Proporre il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico”. [gallery ids="433176,433175,433173,433172"] [post_title] => Nasce in Italia Elta, la fondazione europea turismo Lgbtq [post_date] => 2022-10-28T10:43:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666953792000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan. “Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”. In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”. [post_title] => Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa [post_date] => 2022-10-27T13:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666875704000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza. Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli. [post_title] => Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale [post_date] => 2022-10-27T11:09:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666868957000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate». Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo». Il messaggio del ministro Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming». Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante. Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona». Tenerife Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità». In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze». [post_title] => Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale» [post_date] => 2022-10-27T09:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666864466000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express ha inaugurato ieri la nuova rotta da Milano Malpensa per Atene, che sarà servita da un Airbus A320neo cinque volte alla settimana, il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che similmente a Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa. Il vettore greco, in aggiunta al suo collegamento, porta in dote a Malpensa una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un Mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli dell'estate. Sky express collega da oltre un anno anche Roma Fiumicino ad Atene e, dal prossimo 30 ottobre, la rotta verrà servita con frequenze diventeranno giornaliere. “La risposta dei viaggiatori (su Roma, ndr) è stata impressionante - ha dichiarato nelle scorse settimane il proprietario del vettore, Ioannis Grylos -. Fin dall’apertura della rotta nel luglio 2021, la domanda ha superato le nostre aspettative iniziali, con load factor in crescita costante. In estate, il riempimento medio ha sfiorato l'80%". [post_title] => Sky express vola sulla Milano-Atene con cinque frequenze alla settimana [post_date] => 2022-10-27T09:44:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863863000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni). Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti. L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar. [post_title] => Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena [post_date] => 2022-10-27T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863035000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433060" align="alignleft" width="300"] Al centro, Clay Sun presidente di Eva Air e Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti[/caption] Il Boeing 777-300er di Eva Air farà il suo primo decollo tra poche ora dalla pista di Milano Malpensa alla volta di Taipei. Un debutto atteso, che arriva oltre due anni dopo rispetto a quanto previsto a causa della pandemia, e che da oggi si concretizza con due frequenze settimanali, destinate ad aumentare presto. "L'apertura di una nuova base operativa nel mercato europeo da 25 anni è per noi un momento di grande importanza, siamo molto contenti che ciò avvenga a Milano – ha dichiarato Clay Sun, presidente di Eva Air – Con l’inaugurazione del nuovo volo Milano-Taipei, ci saranno più contatti e scambi diretti e consolidati fra l’Italia e Taiwan in ambito economico-commerciale, culturale ed accademico". L'Italia rappresenta oggi il terzo partner commerciale di Taiwan in Europa, dopo Germania e Paesi Bassi, nonché il 18° a livello mondiale. "Con Taipei, cresce il portafoglio delle rotte servite, si amplia, grazie al network di Eva Air, anche l’offerta commerciale e si sviluppa, per numerosità e qualità, la connettività del territorio con il mondo. Mi auguro che le frequenze tra Taipei e Milano, grazie alla crescente domanda di mercato, presto aumentino, grazie al potenziale di traffico e alla crescita dei flussi da e per l'Asia" ha sottolineato Armando Brunini, ceo di Sea, ricordando come "Milano e la regione Lombardia combinano il giusto mix di turismo, business e lifestyle utile a sviluppare traffico. La curiosità dei passeggeri italiani, e in particolare di quelli del Nord Italia, nello scoprire nuove destinazioni contribuirà anche a sviluppare il traffico di Eva beyond Taipei". Il nuovo volo sarà operato con i Boeing 777-300er fino al 12 novembre 2022, per poi passare ad aeromobili Boeing 787-9 per il resto della stagione invernale. [post_title] => Eva Air inaugura oggi il nuovo collegamento da Malpensa verso Taiwan [post_date] => 2022-10-27T09:26:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666862761000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre. Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it. L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali [post_title] => La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona [post_date] => 2022-10-27T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666862104000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Realizzare una nuova linea upper upscale per il brand Voihotels, in modo da posizionare meglio il brand sul mercato, nonché portare il portfolio VRetreats attorno a quota dieci strutture entro la fine del 2023. Sono gli obiettivi della divisione ospitalità di casa Alpitour, che in questo momento spinge soprattutto sul lato luxury: «Il marchio VRetreats può già contare oggi su quattro indirizzi, due a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, nonché uno a Roma, il Donna Camilla Savelli, e uno a Venezia, il Ca’ di Dio (due di proprietà e due in affitto, ndr) – racconta il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia -. Un altro paio è però già in pipeline per l’anno prossimo: l’ex hotel Roma da 45 camere sull’isola di Ortigia a Siracusa e una struttura in Sardegna. Abbiamo poi trattative in fase avanzata con tre ulteriori proprietà». A spingere verso l’espansione dell’offerta alta di gamma del gruppo, il boom generalizzato delle tariffe degli hotel di lusso registrato nel 2022 e la ripresa della domanda intercontinentale, che beneficia anche del cambio euro-dollaro favorevole. «Senza dimenticare il potenziale ancora inespresso del mercato asiatico che non è ancora ripartito, mentre prima o poi si riprenderà pure quello russo», sottolinea sempre La Riccia. Per quanto riguarda il marchio Voihotels, che oggi può contare su dieci alberghi in Italia e quattro all’estero (la maggior parte in affitto, alcuni in proprietà, ndr), la compagnia sta quindi meditando su alcuni progetti per strutture di dimensione compresa tra le 100 e le 400 camere. «Ma le trattative in questo caso sono ancora nella loro fase iniziale – rivela La Riccia -. Il momento è particolare. Fino a pochi mesi fa, molte proprietà erano disposte a cedere i propri asset o ad affidare ad altri la loro gestione. Poi è arrivato il boom di quest’anno e in molti si sono tirati indietro. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è quello di lavorare per migliorare il posizionamento del brand Voihotels, che ancora non ha una collocazione ideale sul mercato». [post_title] => Alpitour riposiziona verso l'alto Voihotels e fa crescere VRetreats [post_date] => 2022-10-26T12:29:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666787344000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo jet park e sempre piu green attivato limpianto fotovoltaico per la sede di malpensa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1859,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance, la nuova associazione nata durante la 38esima Convention Globale Iglta sui viaggi Lgbtq a Milano. Con sede a Bruxelles, l'obiettivo è quello di promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione per collaborare con le istituzioni europee sostenendo le aziende e le destinazioni locali.\r

L'Elta è stata fondata dall'Aitgl - Ente Italiano per il Turismo Lgbtq e vi hanno già aderito Visit Brusselles e l'Enit. \"I diritti, come la democrazia e la libertà, non devono mai essere dati per scontati – ha affermato Alessio Virgili, presidente Aitgl - molte battaglie del passato ci hanno permesso di ottenere successi in termini di libertà di aborto, diritti civili, eutanasia e altro. Spesso abbiamo avuto il mondo imprenditoriale dalla nostra parte: è nostra responsabilità, utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione, difendere queste conquiste”. Elta adotterà il primo programma di accreditamento e certificazione internazionale QueerVadis Certified convalidato dall'ente di certificazione internazionale Rina.\r

Ad aprire la kermesse milanese, è stata la terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva, promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl. L’evento ha visto come sponsor principale Ita Airways, Rina e Martini. “Il premio QPrize viene conferito dalla rivista Quiiky Magazine, per incoraggiare le imprese a rivolgersi a questa importante community internazionale, qualsiasi sia il prodotto o la campagna attivata. - afferma Andrea Cosimi, direttore di Quiiky Magazine – In questa particolare occasione il premio assume ancora più valore divenendo, per le aziende che lo ricevono, una vetrina della migliore economia italiana di fronte al mondo”.\r

Nella serata, il conferimento speciale è stato dedicato a Ita Airways, Rina, Best Western, Sea Milano e Ente del Turismo Thailandese, per essersi distinte nel rispetto dei valori di diversità, equità, inclusione e sostenibilità sociale.\r

“La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – ha ribadito Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore Iglta 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach – un’ospitalità inclusiva non è scontata. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista, è riferita alla comunità Lgbtq+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità. Nel 2002 ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale Iglta sul turismo Lgbtq tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori Lgbtq +: questo è un Paese accogliente. Proporre il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico”.\r

[gallery ids=\"433176,433175,433173,433172\"]","post_title":"Nasce in Italia Elta, la fondazione europea turismo Lgbtq","post_date":"2022-10-28T10:43:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666953792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan.\r

“Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”.\r

In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”.","post_title":"Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa","post_date":"2022-10-27T13:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666875704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre.\r

\r

Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza.\r

\r

Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.","post_title":"Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale","post_date":"2022-10-27T11:09:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate».\r

\r

Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo».\r

Il messaggio del ministro\r

Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming».\r

\r

Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante.\r

\r

Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona».\r

Tenerife\r

Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze».","post_title":"Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale»","post_date":"2022-10-27T09:54:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666864466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sky express ha inaugurato ieri la nuova rotta da Milano Malpensa per Atene, che sarà servita da un Airbus A320neo cinque volte alla settimana, il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che similmente a Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa.\r

Il vettore greco, in aggiunta al suo collegamento, porta in dote a Malpensa una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un Mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli dell'estate.\r

\r

Sky express collega da oltre un anno anche Roma Fiumicino ad Atene e, dal prossimo 30 ottobre, la rotta verrà servita con frequenze diventeranno giornaliere. “La risposta dei viaggiatori (su Roma, ndr) è stata impressionante - ha dichiarato nelle scorse settimane il proprietario del vettore, Ioannis Grylos -. Fin dall’apertura della rotta nel luglio 2021, la domanda ha superato le nostre aspettative iniziali, con load factor in crescita costante. In estate, il riempimento medio ha sfiorato l'80%\".\r

\r

","post_title":"Sky express vola sulla Milano-Atene con cinque frequenze alla settimana","post_date":"2022-10-27T09:44:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666863863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni).\r

\r

Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti.\r

\r

L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar.","post_title":"Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena","post_date":"2022-10-27T09:30:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666863035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433060\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Al centro, Clay Sun presidente di Eva Air e Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti[/caption]\r

\r

Il Boeing 777-300er di Eva Air farà il suo primo decollo tra poche ora dalla pista di Milano Malpensa alla volta di Taipei. Un debutto atteso, che arriva oltre due anni dopo rispetto a quanto previsto a causa della pandemia, e che da oggi si concretizza con due frequenze settimanali, destinate ad aumentare presto.\r

\r

\"L'apertura di una nuova base operativa nel mercato europeo da 25 anni è per noi un momento di grande importanza, siamo molto contenti che ciò avvenga a Milano – ha dichiarato Clay Sun, presidente di Eva Air – Con l’inaugurazione del nuovo volo Milano-Taipei, ci saranno più contatti e scambi diretti e consolidati fra l’Italia e Taiwan in ambito economico-commerciale, culturale ed accademico\". L'Italia rappresenta oggi il terzo partner commerciale di Taiwan in Europa, dopo Germania e Paesi Bassi, nonché il 18° a livello mondiale. \r

\r

\"Con Taipei, cresce il portafoglio delle rotte servite, si amplia, grazie al network di Eva Air, anche l’offerta commerciale e si sviluppa, per numerosità e qualità, la connettività del territorio con il mondo. Mi auguro che le frequenze tra Taipei e Milano, grazie alla crescente domanda di mercato, presto aumentino, grazie al potenziale di traffico e alla crescita dei flussi da e per l'Asia\" ha sottolineato Armando Brunini, ceo di Sea, ricordando come \"Milano e la regione Lombardia combinano il giusto mix di turismo, business e lifestyle utile a sviluppare traffico. La curiosità dei passeggeri italiani, e in particolare di quelli del Nord Italia, nello scoprire nuove destinazioni contribuirà anche a sviluppare il traffico di Eva beyond Taipei\".\r

\r

Il nuovo volo sarà operato con i Boeing 777-300er fino al 12 novembre 2022, per poi passare ad aeromobili Boeing 787-9 per il resto della stagione invernale.\r

\r

","post_title":"Eva Air inaugura oggi il nuovo collegamento da Malpensa verso Taiwan","post_date":"2022-10-27T09:26:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666862761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre.\r

\r

Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.\r

\r

L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali","post_title":"La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona","post_date":"2022-10-27T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666862104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Realizzare una nuova linea upper upscale per il brand Voihotels, in modo da posizionare meglio il brand sul mercato, nonché portare il portfolio VRetreats attorno a quota dieci strutture entro la fine del 2023. Sono gli obiettivi della divisione ospitalità di casa Alpitour, che in questo momento spinge soprattutto sul lato luxury: «Il marchio VRetreats può già contare oggi su quattro indirizzi, due a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, nonché uno a Roma, il Donna Camilla Savelli, e uno a Venezia, il Ca’ di Dio (due di proprietà e due in affitto, ndr) – racconta il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia -. Un altro paio è però già in pipeline per l’anno prossimo: l’ex hotel Roma da 45 camere sull’isola di Ortigia a Siracusa e una struttura in Sardegna. Abbiamo poi trattative in fase avanzata con tre ulteriori proprietà».\r

\r

A spingere verso l’espansione dell’offerta alta di gamma del gruppo, il boom generalizzato delle tariffe degli hotel di lusso registrato nel 2022 e la ripresa della domanda intercontinentale, che beneficia anche del cambio euro-dollaro favorevole. «Senza dimenticare il potenziale ancora inespresso del mercato asiatico che non è ancora ripartito, mentre prima o poi si riprenderà pure quello russo», sottolinea sempre La Riccia.\r

\r

Per quanto riguarda il marchio Voihotels, che oggi può contare su dieci alberghi in Italia e quattro all’estero (la maggior parte in affitto, alcuni in proprietà, ndr), la compagnia sta quindi meditando su alcuni progetti per strutture di dimensione compresa tra le 100 e le 400 camere. «Ma le trattative in questo caso sono ancora nella loro fase iniziale – rivela La Riccia -. Il momento è particolare. Fino a pochi mesi fa, molte proprietà erano disposte a cedere i propri asset o ad affidare ad altri la loro gestione. Poi è arrivato il boom di quest’anno e in molti si sono tirati indietro. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è quello di lavorare per migliorare il posizionamento del brand Voihotels, che ancora non ha una collocazione ideale sul mercato».","post_title":"Alpitour riposiziona verso l'alto Voihotels e fa crescere VRetreats","post_date":"2022-10-26T12:29:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666787344000]}]}}