Il Gruppo Fs investe in Grecia con la nuova Hellenic Train: focus sull’Atene-Salonicco

Il Gruppo Fs corre verso la Grecia con Hellenic Train: questo il nome della nuova società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia. Il brand è stato presentato in occasione della visita ad Atene del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, accompagnato dall’ad del Gruppo FS Luigi Ferraris. La società era stata acquisita nel 2016 dal Gruppo FS come TrainOSE, come si legge da fsnews.it.

La nuova società punterà sulla tratta Atene-Salonicco, dove già dallo scorso 15 maggio circolano gli ETR470, utilizzati anche in Italia e in Svizzera.

“Con Hellenic Train inizia il tempo nuovo anche della mobilità greca – ha dichiarato Ferraris -. Vogliamo dare, insieme alle istituzioni elleniche, un concreto contributo per la costruzione di un nuovo modello di trasporto intermodale, digitale e green. E realizzare gli stessi obiettivi che perseguiamo in Italia con il nostro Piano Industriale, assumendoci l’impegno, anche qui in Grecia, di invogliare sempre più passeggeri a scegliere il treno per i loro spostamenti. Facendo quindi crescere la loro quota percentuale rispetto a quella del trasporto privato”.

In Grecia già nel 2021 sono stati investiti dal Gruppo FS 45,2 milioni di euro ed entro il 2027 si prevede di investire ulteriormente nell’acquisto di 10 nuovi treni idrogeno e 10 nuovi treni elettrici.

Nel Piano Industria 2022-2031, che Fs ha presentato lo scorso maggio, la crescita all’estero ha un ruolo centrale: la strategia di sviluppo internazionale per tutte le società del gruppo prevede un aumento dei ricavi da 1,8 miliardi di euro (nel 2019) a circa 5 miliardi di euro nel 2031.