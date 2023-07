Il Gruppo Emirates assume nuovo personale di cabina, piloti e professionisti IT Il Gruppo Emirates ha varato una nuova, massiccia campagna per reclutare personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che dnata. L’annuncio delle assunzioni segue l’anno record della compagnia aerea in termini di risultati finanziari, con la quota di profitto, la crescita prevista, l’espansione del network e la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e della flotta di Boeing 777-X, a partire dal 2024. L’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo contava oltre 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l’anno. Il gruppo di Dubai sta organizzando quindi open day ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un’esperienza in volo senza uguali. Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open day per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda – Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted – dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai). A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open day in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. Il Gruppo mira inoltre a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell’ambito dell’ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi. Condividi

