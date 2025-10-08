Il controllo di Save a Finint e Ardian. Enrico Marchi rimane presidente Save, la società che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, entra nell’orbita della finanziaria veneta Finint e del fondo francese Ardian, tra i maggiori player infrastrutturali in Europa e già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow. L’accordo prevede che i due nuovi soci rilevino ciascuno il 50% delle quote attualmente detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma una prevalenza di diritti di capitale per Ardian. Il tutto sotto la guida del presidente Enrico Marchi, che resterà al vertice del gruppo anche nella nuova configurazione societaria. Il fondo francese punta ora a una presenza di lungo termine nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista di future privatizzazioni, come quelle attese sugli scali di Catania o Trieste. Oltre a Marchi, che ha guidato la crescita del gruppo nell’ultimo decennio, sarà confermata Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. La nuova governance prevede meccanismi di tutela degli investimenti e un piano di sviluppo che guarda anche oltreconfine, dove Save controlla già il 48% dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Save, la società che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, entra nell'orbita della finanziaria veneta Finint e del fondo francese Ardian, tra i maggiori player infrastrutturali in Europa e già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow. L’accordo prevede che i due nuovi soci rilevino ciascuno il 50% delle quote attualmente detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma una prevalenza di diritti di capitale per Ardian. Il tutto sotto la guida del presidente Enrico Marchi, che resterà al vertice del gruppo anche nella nuova configurazione societaria. Il fondo francese punta ora a una presenza di lungo termine nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista di future privatizzazioni, come quelle attese sugli scali di Catania o Trieste. Oltre a Marchi, che ha guidato la crescita del gruppo nell’ultimo decennio, sarà confermata Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. La nuova governance prevede meccanismi di tutela degli investimenti e un piano di sviluppo che guarda anche oltreconfine, dove Save controlla già il 48% dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles. [post_title] => Il controllo di Save a Finint e Ardian. Enrico Marchi rimane presidente [post_date] => 2025-10-08T14:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932018000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l’affermazione del segmento lusso consolidano il suo primato. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail, come: Paolo Falco (Sindaco di Capri), Luciano Bersani (Ascom Confcommercio Capri), Antonio Barreca (Federturismo), Giusy Guarracino (Hotel La Palma) e Stefano Rizzi (Global Blue). Nel periodo giugno–settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all’anno precedente, rappresentando la quarta destinazione italiana per contributo alla spesa nel periodo estivo (6%). Tra le principali mete balneari italiane*, l’Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva. Rispetto all’estate 2019, Capri segna un incremento del +156% dei volumi, seconda solo al +624% di Taormina, legato al forte appeal derivante da produzioni cinematografiche internazionali e alle nuove aperture retail. A livello europeo, Capri è quarta tra le destinazioni balneari per contributo alla spesa e registra una delle crescite più elevata insieme a Cannes (+14%), davanti a Monaco (+8%), Saint-Tropez (+7%) e Marbella (+5%). A Capri la spesa media per shopper ha raggiunto 2.900 € (+13%). Gli Stati Uniti guidano il mercato tax free di Capri, generando oltre metà dei volumi complessivi (56%) e registrando una crescita del +14% anno su anno, trainata da una spesa media per shopper di 3.200 € (+14%). Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%). Sul fronte generazionale, sono i più giovani a trainare la crescita: la Gen Z registra un +29%, i Millennials un 16%. Tuttavia, le generazioni più adulte (Gen X e Silver) restano determinanti, contribuendo al 59% della spesa totale. Capri si conferma, inoltre, meta d’elezione per i top spender: gli (U)HNWI rappresentano il 9% dei turisti, ma in termini di spesa arrivano a pesare il 51% del totale. Il 70% degli shopper a Capri appartiene al segmento lusso, con una spesa media di 4k € a persona. Nel periodo estivo 2025 il lusso, nonostante faccia segnare una flessione nelle principali città d’arte italiane (-6%), a Capri cresce del +12%, trainato dal Fashion & Clothing (57%). Il Watches & Jewellery fa segnare l’aumento maggiore in termini di spesa media per shopper (+15%), arrivando a 19.5k €. Il 69% dei luxury shopper di Capri, inoltre, acquista lusso solo sull’Isola; il restante 31% dedica comunque il 42% del proprio portafoglio lusso a Capri. Nel corso dell’estate 2025, Global Blue ha infine inaugurato sull’Isola la propria Lounge, dedicata a supportare brand e shopper internazionali in tutte le procedure relative al Tax Free Shopping. La Lounge ha accolto oltre 8.000 visitatori tra giugno e settembre, divenendo un luogo di valore per l’intero comparto turistico dell’Isola. * Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino e Taormina [post_title] => Capri prima meta di shopping di lusso in Italia. Tra le Top5 in Europa [post_date] => 2025-10-08T12:07:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759925227000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terrae è la nuova linea di prodotto di Kel 12 che pone al centro le esperienze. In programma a partire dagli inizi del 2026, gli itinerari di Terrae sono infatti pensati per creare una relazione profonda col mondo esplorato, intrecciando ascolto, presenza, ma anche e soprattutto reciprocità. «Si tratta di una selezione di viaggi che invitano alla sensibilità – spiega Angelica Pastorella, sustainability project manager di Kel 12 – pensati per andare oltre l’idea del viaggio come esperienza individuale. Ciò che si vive non rimane infatti patrimonio esclusivo del viaggiatore, ma diventa parte di un flusso che coinvolge comunità, culture, paesaggi ed ecosistemi. La linea Terrae rappresenta così un autentico cambio di prospettiva: l’io si riconosce in un noi collettivo, maturando la consapevolezza di una connessione viva e costante con il mondo che ci circonda e che abitiamo. Sia nello spazio del cammino, sia nella memoria che il tempo trattiene». Finalità della proposta di Kel 12 è la creazione di valore culturale, sociale e ambientale, attraverso il sostegno diretto che i partecipanti offrono ai progetti o alle comunità cui prendono parte. Proprio per questo motivo, la selezione dell’operatore si estende all’intero globo ed è destinata a trasformarsi progressivamente negli anni, in funzione di come evolveranno le esperienze vissute o gli interessi risvegliati. Il calendario 2026 Il calendario della stagione inaugurale 2026, in linea con le odierne aspettative del viaggiatore, conta già otto possibili partenze, ma l’attenzione rivolta a nuove idee, iniziative e progetti resta vigile, pronta a far tesoro anche delle suggestioni e degli interessi condivisi dagli ospiti eticamente più sensibili. L’isola di Socotra, nello Yemen, sarà la prima destinazione di visita (con tour in calendario dal 5 al 14 febbraio 2026 e dal 9 al 18 novembre 2026), ma sono disponibili partenze anche per gli Stati del Kerala e del Karnataka nell’India del Sud (dal 12 al 26 febbraio 2026 e dal 30 novembre al 14 dicembre 2026), per la Sardegna (dal 3 al 10 maggio 2026) e per l’Elba (dal 28 aprile al 2 maggio 2026) , dirette alla regione desertica di Puna in Argentina (dal 7 al 22 maggio 2026) e alle isole Azzorre (dal 5 al 14 giugno 2026), ma anche per il Sudafrica (dal 9 al 22 settembre 2026) e il Vietnam (dal 29 settembre al 13 ottobre 2026). «Ogni esperienza è diversa dall’altra – chiarisce Angelica Pastorella – perché può spaziare da lente camminate tra gli scenari primordiali di Socotra, a percorsi in 4x4 nelle aree più remote, fino all’utilizzo di treni e pullman a basso impatto ambientale in India, per ottimizzare i tempi di spostamento. In alcune località ricorriamo a e-rickshaw o a minivan, come in Sardegna con il Trenino Verde, per garantire una mobilità dolce e sostenibile. L’intento, in ogni caso, è avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita locale, affinché i nostri ospiti possano interagire in maniera autentica con le comunità, lasciando una traccia feconda e condivisa del proprio passaggio». Sotto il profilo ricettivo, le soluzioni proposte puntano a rispettare tanto le abitudini locali quanto le esigenze di comfort necessarie a sostenere il ritmo del viaggio, offrendo la possibilità di vivere diversi livelli di ospitalità all’interno dello stesso itinerario. In Argentina, ad esempio, si alternano soggiorni in finca d’alta quota, pousadas comunitarie, boutique hotel e hostarie familiari, in un percorso che intreccia la vita rurale con esperienze culturali e naturalistiche. [post_title] => Kel 12 lancia la nuova linea di prodotto Terrae [post_date] => 2025-10-07T14:12:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759846355000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 investe sul personale e sulla formazione. Ogni viaggio, indipendentemente dalla destinazione, è un progetto a sé. sviluppato, secondo le varie competenze da un team di oltre 80 addetti dei vari comparti a cui si è ora aggiunta una figura legal. A renderli unici, si aggiunge l’esperienza di 60 esperti e tour leader, archeologi, antropologi, biologi, geologi, indologi e sinologi, «con qualche tour leader in panchina per eventuali sostituzioni nei periodi di punta come a Capodanno - spiega il ceo, Gianluca Rubino -. Un know how che dà concretezza a un’offerta unica nel suo genere, articolata in quattro linee di prodotto: Viaggi con Esperto, Private Journeys, Viaggi Active - Trekking & Bike e Dune - Viaggi Esplorazione. Tutte accomunate da un forte impegno per la sostenibilità che ha portato il brand a ottenere la certificazione B Corp, Travelife Certified e l’ingresso, nel 2025, nel comitato Esg per la trasparenza». I riscontri della clientela Molto elevato il gradimento della clientela, grazie anche alla verticalizzazione del business che ha portato il gruppo a creare società controllate: in Egitto, Kel 12 Egypt, che ora propone tutte le settimane crociere sul Nilo a bordo di due tradizionali dahabeya (Eyaru e Nebyt); in Oman dove ha acquisito l’85% di Al Koor Discover Oman e il supporto del suo fondatore Piero Rossi; in Namibia ove opera in partnership al 50% con African Footprints Tours di Alessandro Micheletti e propone ora Unique Namibia, tour con sistemazione in lodge di lusso; in Tanzania con Kukua Discover Tanzania, ultima nata e controllata al 100%, guidata in loco da Carlo Rossi. Alleanze che consentono al t.o. di seguire la realizzazione del viaggio in ogni fase con team locali che conoscono e vivono il territorio, migliorando la qualità del servizio, la velocità di risposta e il controllo sui costi. «Non è più la sola scelta delle strutture a fare la differenza – ha spiegato Rubino – ma l’impiego delle migliori guide, dei mezzi più efficienti e confortevoli. In una parola: il livello di servizio». Un modello che diventare anche un marchio di identità per gli agenti di viaggio che avranno la possibilità di collaborare direttamente con i dmc di Kel 12 per prodotti tailor made e piccoli gruppi: «Potranno ricevere quotazioni nette e costruire itinerari su misura, assumendosi la promessa verso il cliente – chiarisce Rubino -. Noi garantiamo la serietà dei partner, perché sono anche nostri soci, ma la costruzione dell’esperienza sarà nelle loro mani, con più margine di autonomia e competitività». Forti gli investimenti anche sul fronte dei servizi: dalle tende Ferrino antivento utilizzate nei deserti dell’Oman, ai Land Cruiser personalizzati per i safari in Namibia e Tanzania. I Paesi dove Kel 12 ha puntato su integrazioni verticali sono risultati i più performanti del 2025, con l’Oman che ha raddoppiato il fatturato, Namibia (+30%), Tanzania (+36%) e l’intramontabile Egitto (+37%) che si conferma tra le top destination e proiezioni del +43% sul venduto del prossimo anno. Sul breve-medio raggio, ottimi riscontri per Algeria e Arabia Saudita; in Asia, oltre a mete consolidate come Giappone e Uzbekistan, in ascesa anche India, Cina e Vietnam, mentre in Sud America la meta più richiesta è stata l’Argentina. Il mercato principale si conferma la Lombardia (+35%) seguita da significative crescite di Piemonte (+64%) e Toscana (+55%) e con un sorprendente Sud, in primis di Campania (+64%) e Sicilia (+54%). Il futuro Per il futuro, Kel 12 sta valutando di inserire escursioni e visite esclusive in Angola, e ricerca partner per il controllo del prodotto anche in Algeria, Arabia Saudita, Patagonia. Ultimo nato, il progetto The Italian Journey, incoming coniato per quel mercato internazionale che vuole vivere e conoscere l’Italia più vera. «Un’Italia che si svela poco a poco, che si racconta secondo interessi e temi più diversi in tutta la sua autenticità» dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey. Infine, formazione sempre al centro, attraverso Kel 12 Lab e un articolato calendario di roadshow autunnali. Dieci le tappe in programma dal 15 ottobre (Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Roma), cui ne seguiranno ulteriori 8 nella primavera 2026 (Bergamo, Cagliari, Catania, Lecce, Ravenna, Roma, Siena, Verona), in aggiunta ai tradizionali fam trip. (Federica De Luca) [post_title] => Kel 12, Rubino proiettato su un business «sempre più verticale» [post_date] => 2025-10-07T10:12:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759831953000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Anantara Hotels & Resorts rafforza la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con una strategia mirata ai mercati europei e un occhio di riguardo per quello italiano. A curare la rappresentanza esclusiva per Italia e Francia è Controvento di Ferruccio Tirone, che gestisce la promozione dei due resort operativi del gruppo – Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort – in attesa della nuova apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, sulla costa vicino a Muscat. “L’Oman è una destinazione che unisce autenticità e comfort, natura e cultura, e Anantara è riuscita a interpretarla con eleganza contemporanea – spiega Ferruccio Tirone, founder di Controvento –. Per i mercati italiano e francese è un prodotto che funziona, perché offre due esperienze complementari: la magia del mare a Salalah e il fascino delle montagne nell’entroterra di Muscat. La terza struttura in arrivo completerà idealmente questo triangolo perfetto tra capitale, montagna e mare”. Al Baleed Resort Salalah by Anantara: tra cultura e mare, il fascino del sud [caption id="attachment_498540" align="alignright" width="300"] Ferruccio Tirone - founder Controvento e Andrea Orrù - GM Anantara Al Baleed Resort Salalah[/caption] Incastonato tra una spiaggia privata di sabbia bianca e una laguna d’acqua dolce, Al Baleed Resort Salalah by Anantara è il primo e unico resort di lusso di Salalah con ville dotate di piscina privata. La sua posizione strategica, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, lo rende un punto di partenza privilegiato per esplorare il patrimonio culturale omanita. La ristorazione è il cuore pulsante del resort, con tre indirizzi distintivi – Sakalan, Almina e Mekong – che spaziano dalla cucina internazionale ai sapori mediterranei fino ai piatti dell’Estremo Oriente. Come commenta anche il General Manager del resort, Andrea Orrù, “la ristorazione è una parte fondamentale dell’esperienza Anantara. A Salalah abbiamo creato un viaggio gastronomico che tocca l’Asia, il Mediterraneo e la cucina locale, da vivere con tutti i sensi, grazie alla vista sul mare”. Tra le esperienze più richieste dagli ospiti anche il Dining by Design, che consente di cenare privatamente sulla spiaggia, fra candele e stelle, in un’atmosfera perfetta per proposte di matrimonio, anniversari o lune di miele. A novembre 2025 il resort ospiterà la quarta edizione di “A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars”, un evento che unisce la cucina omanita a quella stellata internazionale. “Quest’anno avremo due chef da tre stelle Michelin, insieme a talenti omaniti, per offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria globale – aggiunge Orrù –. Vogliamo fare di Salalah una destinazione gastronomica, oltre che balneare”. Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: lusso d’altura e panorama mozzafiato A due ore da Muscat, nel cuore della leggendaria Montagna Verde, sorge Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, uno dei resort più alti del mondo. Dalle 82 camere e 33 ville con piscina privata si apre una vista impareggiabile sul canyon, mentre il servizio di maggiordomo personale e la spa ispirata ai rituali arabi completano l’esperienza di benessere totale. Un rifugio perfetto per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e personalizzate, che combina avventura, relax e cultura. Per il mercato italiano rappresenta un prodotto d’eccellenza nel segmento luxury & experiential, ideale per itinerari combinati mare–montagna. Un’unica visione: lusso autentico e sviluppo integrato della destinazione Con l’apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, Anantara diventerà l’unico gruppo internazionale con presenza simultanea in tre aree chiave dell’Oman: la capitale, la montagna e il mare. “Sarà una struttura di grande richiamo, con 121 camere, chalet e ville immerse nella natura, a 50 minuti dall’aeroporto di Muscat – anticipa Tirone –. È un progetto che consolida la nostra offerta e risponde alla domanda crescente di itinerari combinati. Una nuova soluzione perfetta per il mercato europeo”. Opportunità per il trade: un prodotto di alta gamma con forte identità locale Le strutture Anantara in Oman si rivolgono a un pubblico alto spendente, internazionale e culturalmente curioso, sempre più interessato a viaggi su misura che uniscano relax e scoperta. Per gli operatori italiani, la forza del prodotto risiede nella versatilità dell’offerta e nella gestione diretta di Controvento, che assicura supporto commerciale, formazione dedicata e strumenti di marketing personalizzati. “Il lusso oggi è autenticità, esperienza e attenzione ai dettagli – conclude Tirone –. È ciò che i resort Anantara in Oman offrono, e ciò che i nostri partner possono proporre con fiducia a una clientela sempre più sofisticata”. Un progetto che consolida la presenza del brand nel Sultanato e apre nuove opportunità per il trade, con un prodotto capace di coniugare cultura locale e ospitalità internazionale. [gallery ids="498537,498538,498539"] [post_title] => Oman di lusso con Anantara: tre resort d’eccellenza per il mercato italiano [post_date] => 2025-10-07T09:53:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => anantara-hotels [1] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Anantara hotels [1] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830812000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio e diventare più competitivi: si inseriscono in questo solco le più recenti novità dell'aeroporto di Palermo dove vengon o installate questa settimana ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa elettrica tradizionale 220 V, piano d’appoggio, e segnaletica per favorire l’individuazione della stazione di ricarica. Nelle scorse settimane, invece, all’interno del terminal passeggeri del Falcone Borsellino è stata completata la sostituzione delle vecchie sedute con 200 nuove di lamiera in acciaio al carbonio colore grigio: 123 sono state montate presso l'area dei gate B9-B10, 58 nella la hall arrivi e 19 in sala check-in al secondo livello dell’aerostazione. Un’altra importante novità saranno le fontanelle di acqua refrigerata: ne saranno installate gradualmente sette, di cui quattro in area air side (dopo i controlli di sicurezza), adatte al riempimento di borracce e bottiglie, e tre a zampillo in area land side (prima dei controlli di sicurezza). «Questi interventi si inseriscono nel percorso di sviluppo strategico dello scalo aereo, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare il posizionamento competitivo dell’aeroporto di Palermo - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ripreso da Palermo Today -. La qualità dei servizi e l’attenzione alle persone restano al centro della nostra missione aziendale». [post_title] => Aeroporto di Palermo: nuovi servizi ai passeggeri per migliorare l'esperienza di viaggio [post_date] => 2025-10-06T10:20:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759746058000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498435" align="alignleft" width="300"] Gianluca Rubino[/caption] Una città, una location e un titolo non casuali - “Una notte al Museo” - per il Gruppo Kel 12 che a Torino, nella magia del museo Egizio ha aperto l’annuale convention presentando i risultati di un’annata fuori dal comune, chiusa con un fatturato di 41 milioni di euro (nel 2019 furono 12 milioni, n.d.r.) e con ampie prospettive di consolidamento grazie anche l’ ingresso nella “tribù” de i Viaggi Levi e, dallo scorso febbraio, de Il Tucano Viaggi Ricerca. Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio, «Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate. In fiera a Rimini Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404). Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator. (Federica De Luca) [post_title] => Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro [post_date] => 2025-10-06T10:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759745427000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I liquidatori di Air Italy, compagnia cessata nel febbraio 2020 con oltre 1.300 licenziamenti, hanno emesso una nota ufficiale contro Aeroitalia, in seguito al deposito del marchio Air Italy da parte della compagnia guidata da Gaetano Intrieri. Secondo i liquidatori, nessuna cessione del portfolio marchi è avvenuta e non esiste alcuna autorizzazione all’uso del brand. “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, recita il comunicato. La vicenda segue di pochi giorni l’annuncio di Aeroitalia di cambiare nome, necessario per rispettare una sentenza favorevole a Ita Airways, che aveva contestato la somiglianza con Alitalia. Nonostante il cambio di denominazione, Aeroitalia ha scelto di mantenere i colori originali. Gli esperti del settore ricordano che i marchi registrati rappresentano asset commerciali e reputazionali fondamentali, difficili da replicare senza rischi legali, soprattutto in un mercato regolato e competitivo come quello del trasporto aereo italiano. [post_title] => I liquidatori di Air Italy versus Aeroitalia. «Il marchio non è stato ceduto» [post_date] => 2025-10-04T00:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759537009000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_222123" align="alignleft" width="300"] Mykonos[/caption] EasyJet Holidays lancia una nuova linea di viaggi dedicata al segmento luxury. Le prime partenze, come riporta Hosteltur, inizieranno il 1° aprile del prossimo anno. La Luxury Collectionidentifica l'impegno dell'azienda in uno dei segmenti in più rapida crescita: il lusso , con un catalogo di sistemazioni ed esperienze esclusive, a partire da oltre 70 strutture a cinque stelle . E con cambiamenti nell'esperienza di volo easyJet . Le sistemazioni incluse nella Luxury Collection, la nuova linea di business di easyJet Holidays, appartengono a marchi riconosciuti, con servizi di viaggio complementari: corsia preferenziale in aeroporto, trasferimenti privati, priorità per i bagagli e servizio pre-arrivo personalizzato. Sono incluse anche cene presso ristoranti stellati Michelin. Le location prescelte Il programma iniziale copre località chiave nel Mediterraneo e nel Nord Africa. Tra gli hotel annunciati figurano il Mykonos Grand Hotel & Resort in Grecia, l'One&Only Portonovi in ​​Montenegro e La Sultana Marrakech in Marocco. Tutti includono elementi legati al turismo esperienziale, dalla gastronomia al benessere e alle attività culturali. La nuova offerta del tour operator è già disponibile, con possibilità di prenotazione per soggiorni a partire da aprile 2026. Secondo Garry Wilson, ceo di easyJet Holidays, questa rappresenta un'opportunità per "raggiungere un nuovo pubblico". In effetti, questa mossa consente di diversificare l'offerta ed entrare in un segmento con margini potenziali più elevati , ma anche con maggiori esigenze in termini di qualità e coerenza del marchio. Il lancio rientra nella strategia di crescita di easyJet Holidays, che nel 2024 ha trasportato oltre 2,5 milioni di clienti con i suoi pacchetti vacanze. [post_title] => EasyJet Holidays, al via i viaggi premium della Luxury Collection [post_date] => 2025-10-03T11:22:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759490523000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il controllo di save a finint e ardian enrico marchi rimane presidente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":899,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Save, la società che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, entra nell'orbita della finanziaria veneta Finint e del fondo francese Ardian, tra i maggiori player infrastrutturali in Europa e già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow.\r

L’accordo prevede che i due nuovi soci rilevino ciascuno il 50% delle quote attualmente detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma una prevalenza di diritti di capitale per Ardian. Il tutto sotto la guida del presidente Enrico Marchi, che resterà al vertice del gruppo anche nella nuova configurazione societaria.\r

Il fondo francese punta ora a una presenza di lungo termine nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista di future privatizzazioni, come quelle attese sugli scali di Catania o Trieste.\r

Oltre a Marchi, che ha guidato la crescita del gruppo nell’ultimo decennio, sarà confermata Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. La nuova governance prevede meccanismi di tutela degli investimenti e un piano di sviluppo che guarda anche oltreconfine, dove Save controlla già il 48% dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles.","post_title":"Il controllo di Save a Finint e Ardian. Enrico Marchi rimane presidente","post_date":"2025-10-08T14:00:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759932018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l’affermazione del segmento lusso consolidano il suo primato. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail, come: Paolo Falco (Sindaco di Capri), Luciano Bersani (Ascom Confcommercio Capri), Antonio Barreca (Federturismo), Giusy Guarracino (Hotel La Palma) e Stefano Rizzi (Global Blue). \r

Nel periodo giugno–settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all’anno precedente, rappresentando la quarta destinazione italiana per contributo alla spesa nel periodo estivo (6%). Tra le principali mete balneari italiane*, l’Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva. Rispetto all’estate 2019, Capri segna un incremento del +156% dei volumi, seconda solo al +624% di Taormina, legato al forte appeal derivante da produzioni cinematografiche internazionali e alle nuove aperture retail. A livello europeo, Capri è quarta tra le destinazioni balneari per contributo alla spesa e registra una delle crescite più elevata insieme a Cannes (+14%), davanti a Monaco (+8%), Saint-Tropez (+7%) e Marbella (+5%).\r

A Capri la spesa media per shopper ha raggiunto 2.900 € (+13%). Gli Stati Uniti guidano il mercato tax free di Capri, generando oltre metà dei volumi complessivi (56%) e registrando una crescita del +14% anno su anno, trainata da una spesa media per shopper di 3.200 € (+14%). Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%).\r

Sul fronte generazionale, sono i più giovani a trainare la crescita: la Gen Z registra un +29%, i Millennials un 16%. Tuttavia, le generazioni più adulte (Gen X e Silver) restano determinanti, contribuendo al 59% della spesa totale. \r

Capri si conferma, inoltre, meta d’elezione per i top spender: gli (U)HNWI rappresentano il 9% dei turisti, ma in termini di spesa arrivano a pesare il 51% del totale. \r

Il 70% degli shopper a Capri appartiene al segmento lusso, con una spesa media di 4k € a persona. Nel periodo estivo 2025 il lusso, nonostante faccia segnare una flessione nelle principali città d’arte italiane (-6%), a Capri cresce del +12%, trainato dal Fashion & Clothing (57%). Il Watches & Jewellery fa segnare l’aumento maggiore in termini di spesa media per shopper (+15%), arrivando a 19.5k €. Il 69% dei luxury shopper di Capri, inoltre, acquista lusso solo sull’Isola; il restante 31% dedica comunque il 42% del proprio portafoglio lusso a Capri.\r

Nel corso dell’estate 2025, Global Blue ha infine inaugurato sull’Isola la propria Lounge, dedicata a supportare brand e shopper internazionali in tutte le procedure relative al Tax Free Shopping. La Lounge ha accolto oltre 8.000 visitatori tra giugno e settembre, divenendo un luogo di valore per l’intero comparto turistico dell’Isola. \r

\r

* Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino e Taormina\r

","post_title":"Capri prima meta di shopping di lusso in Italia. Tra le Top5 in Europa","post_date":"2025-10-08T12:07:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759925227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terrae è la nuova linea di prodotto di Kel 12 che pone al centro le esperienze. In programma a partire dagli inizi del 2026, gli itinerari di Terrae sono infatti pensati per creare una relazione profonda col mondo esplorato, intrecciando ascolto, presenza, ma anche e soprattutto reciprocità.\r

\r

«Si tratta di una selezione di viaggi che invitano alla sensibilità – spiega Angelica Pastorella, sustainability project manager di Kel 12 – pensati per andare oltre l’idea del viaggio come esperienza individuale. Ciò che si vive non rimane infatti patrimonio esclusivo del viaggiatore, ma diventa parte di un flusso che coinvolge comunità, culture, paesaggi ed ecosistemi. La linea Terrae rappresenta così un autentico cambio di prospettiva: l’io si riconosce in un noi collettivo, maturando la consapevolezza di una connessione viva e costante con il mondo che ci circonda e che abitiamo. Sia nello spazio del cammino, sia nella memoria che il tempo trattiene».\r

Finalità della proposta di Kel 12 è la creazione di valore culturale, sociale e ambientale, attraverso il sostegno diretto che i partecipanti offrono ai progetti o alle comunità cui prendono parte. Proprio per questo motivo, la selezione dell’operatore si estende all’intero globo ed è destinata a trasformarsi progressivamente negli anni, in funzione di come evolveranno le esperienze vissute o gli interessi risvegliati.\r

\r

Il calendario 2026\r

Il calendario della stagione inaugurale 2026, in linea con le odierne aspettative del viaggiatore, conta già otto possibili partenze, ma l’attenzione rivolta a nuove idee, iniziative e progetti resta vigile, pronta a far tesoro anche delle suggestioni e degli interessi condivisi dagli ospiti eticamente più sensibili. L’isola di Socotra, nello Yemen, sarà la prima destinazione di visita (con tour in calendario dal 5 al 14 febbraio 2026 e dal 9 al 18 novembre 2026), ma sono disponibili partenze anche per gli Stati del Kerala e del Karnataka nell’India del Sud (dal 12 al 26 febbraio 2026 e dal 30 novembre al 14 dicembre 2026), per la Sardegna (dal 3 al 10 maggio 2026) e per l’Elba (dal 28 aprile al 2 maggio 2026) , dirette alla regione desertica di Puna in Argentina (dal 7 al 22 maggio 2026) e alle isole Azzorre (dal 5 al 14 giugno 2026), ma anche per il Sudafrica (dal 9 al 22 settembre 2026) e il Vietnam (dal 29 settembre al 13 ottobre 2026).\r

«Ogni esperienza è diversa dall’altra – chiarisce Angelica Pastorella – perché può spaziare da lente camminate tra gli scenari primordiali di Socotra, a percorsi in 4x4 nelle aree più remote, fino all’utilizzo di treni e pullman a basso impatto ambientale in India, per ottimizzare i tempi di spostamento. In alcune località ricorriamo a e-rickshaw o a minivan, come in Sardegna con il Trenino Verde, per garantire una mobilità dolce e sostenibile. L’intento, in ogni caso, è avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita locale, affinché i nostri ospiti possano interagire in maniera autentica con le comunità, lasciando una traccia feconda e condivisa del proprio passaggio».\r

\r

Sotto il profilo ricettivo, le soluzioni proposte puntano a rispettare tanto le abitudini locali quanto le esigenze di comfort necessarie a sostenere il ritmo del viaggio, offrendo la possibilità di vivere diversi livelli di ospitalità all’interno dello stesso itinerario. In Argentina, ad esempio, si alternano soggiorni in finca d’alta quota, pousadas comunitarie, boutique hotel e hostarie familiari, in un percorso che intreccia la vita rurale con esperienze culturali e naturalistiche.\r

","post_title":"Kel 12 lancia la nuova linea di prodotto Terrae","post_date":"2025-10-07T14:12:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759846355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 investe sul personale e sulla formazione. Ogni viaggio, indipendentemente dalla destinazione, è un progetto a sé. sviluppato, secondo le varie competenze da un team di oltre 80 addetti dei vari comparti a cui si è ora aggiunta una figura legal. A renderli unici, si aggiunge l’esperienza di 60 esperti e tour leader, archeologi, antropologi, biologi, geologi, indologi e sinologi, «con qualche tour leader in panchina per eventuali sostituzioni nei periodi di punta come a Capodanno - spiega il ceo, Gianluca Rubino -. Un know how che dà concretezza a un’offerta unica nel suo genere, articolata in quattro linee di prodotto: Viaggi con Esperto, Private Journeys, Viaggi Active - Trekking & Bike e Dune - Viaggi Esplorazione. Tutte accomunate da un forte impegno per la sostenibilità che ha portato il brand a ottenere la certificazione B Corp, Travelife Certified e l’ingresso, nel 2025, nel comitato Esg per la trasparenza».\r

\r

I riscontri della clientela\r

Molto elevato il gradimento della clientela, grazie anche alla verticalizzazione del business che ha portato il gruppo a creare società controllate: in Egitto, Kel 12 Egypt, che ora propone tutte le settimane crociere sul Nilo a bordo di due tradizionali dahabeya (Eyaru e Nebyt); in Oman dove ha acquisito l’85% di Al Koor Discover Oman e il supporto del suo fondatore Piero Rossi; in Namibia ove opera in partnership al 50% con African Footprints Tours di Alessandro Micheletti e propone ora Unique Namibia, tour con sistemazione in lodge di lusso; in Tanzania con Kukua Discover Tanzania, ultima nata e controllata al 100%, guidata in loco da Carlo Rossi.\r

\r

Alleanze che consentono al t.o. di seguire la realizzazione del viaggio in ogni fase con team locali che conoscono e vivono il territorio, migliorando la qualità del servizio, la velocità di risposta e il controllo sui costi. «Non è più la sola scelta delle strutture a fare la differenza – ha spiegato Rubino – ma l’impiego delle migliori guide, dei mezzi più efficienti e confortevoli. In una parola: il livello di servizio». Un modello che diventare anche un marchio di identità per gli agenti di viaggio che avranno la possibilità di collaborare direttamente con i dmc di Kel 12 per prodotti tailor made e piccoli gruppi: «Potranno ricevere quotazioni nette e costruire itinerari su misura, assumendosi la promessa verso il cliente – chiarisce Rubino -. Noi garantiamo la serietà dei partner, perché sono anche nostri soci, ma la costruzione dell’esperienza sarà nelle loro mani, con più margine di autonomia e competitività».\r

\r

Forti gli investimenti anche sul fronte dei servizi: dalle tende Ferrino antivento utilizzate nei deserti dell’Oman, ai Land Cruiser personalizzati per i safari in Namibia e Tanzania.\r

\r

I Paesi dove Kel 12 ha puntato su integrazioni verticali sono risultati i più performanti del 2025, con l’Oman che ha raddoppiato il fatturato, Namibia (+30%), Tanzania (+36%) e l’intramontabile Egitto (+37%) che si conferma tra le top destination e proiezioni del +43% sul venduto del prossimo anno. Sul breve-medio raggio, ottimi riscontri per Algeria e Arabia Saudita; in Asia, oltre a mete consolidate come Giappone e Uzbekistan, in ascesa anche India, Cina e Vietnam, mentre in Sud America la meta più richiesta è stata l’Argentina. Il mercato principale si conferma la Lombardia (+35%) seguita da significative crescite di Piemonte (+64%) e Toscana (+55%) e con un sorprendente Sud, in primis di Campania (+64%) e Sicilia (+54%).\r

Il futuro\r

Per il futuro, Kel 12 sta valutando di inserire escursioni e visite esclusive in Angola, e ricerca partner per il controllo del prodotto anche in Algeria, Arabia Saudita, Patagonia.\r

\r

Ultimo nato, il progetto The Italian Journey, incoming coniato per quel mercato internazionale che vuole vivere e conoscere l’Italia più vera. «Un’Italia che si svela poco a poco, che si racconta secondo interessi e temi più diversi in tutta la sua autenticità» dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey.\r

\r

Infine, formazione sempre al centro, attraverso Kel 12 Lab e un articolato calendario di roadshow autunnali. Dieci le tappe in programma dal 15 ottobre (Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Roma), cui ne seguiranno ulteriori 8 nella primavera 2026 (Bergamo, Cagliari, Catania, Lecce, Ravenna, Roma, Siena, Verona), in aggiunta ai tradizionali fam trip.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Kel 12, Rubino proiettato su un business «sempre più verticale»","post_date":"2025-10-07T10:12:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759831953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Anantara Hotels & Resorts rafforza la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con una strategia mirata ai mercati europei e un occhio di riguardo per quello italiano. A curare la rappresentanza esclusiva per Italia e Francia è Controvento di Ferruccio Tirone, che gestisce la promozione dei due resort operativi del gruppo – Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort – in attesa della nuova apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, sulla costa vicino a Muscat.\r

\r

“L’Oman è una destinazione che unisce autenticità e comfort, natura e cultura, e Anantara è riuscita a interpretarla con eleganza contemporanea – spiega Ferruccio Tirone, founder di Controvento –. Per i mercati italiano e francese è un prodotto che funziona, perché offre due esperienze complementari: la magia del mare a Salalah e il fascino delle montagne nell’entroterra di Muscat. La terza struttura in arrivo completerà idealmente questo triangolo perfetto tra capitale, montagna e mare”.\r

Al Baleed Resort Salalah by Anantara: tra cultura e mare, il fascino del sud\r

[caption id=\"attachment_498540\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ferruccio Tirone - founder Controvento e Andrea Orrù - GM Anantara Al Baleed Resort Salalah[/caption]\r

\r

Incastonato tra una spiaggia privata di sabbia bianca e una laguna d’acqua dolce, Al Baleed Resort Salalah by Anantara è il primo e unico resort di lusso di Salalah con ville dotate di piscina privata. La sua posizione strategica, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, lo rende un punto di partenza privilegiato per esplorare il patrimonio culturale omanita. La ristorazione è il cuore pulsante del resort, con tre indirizzi distintivi – Sakalan, Almina e Mekong – che spaziano dalla cucina internazionale ai sapori mediterranei fino ai piatti dell’Estremo Oriente. \r

Come commenta anche il General Manager del resort, Andrea Orrù, “la ristorazione è una parte fondamentale dell’esperienza Anantara. A Salalah abbiamo creato un viaggio gastronomico che tocca l’Asia, il Mediterraneo e la cucina locale, da vivere con tutti i sensi, grazie alla vista sul mare”.\r

\r

Tra le esperienze più richieste dagli ospiti anche il Dining by Design, che consente di cenare privatamente sulla spiaggia, fra candele e stelle, in un’atmosfera perfetta per proposte di matrimonio, anniversari o lune di miele.\r

A novembre 2025 il resort ospiterà la quarta edizione di “A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars”, un evento che unisce la cucina omanita a quella stellata internazionale. “Quest’anno avremo due chef da tre stelle Michelin, insieme a talenti omaniti, per offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria globale – aggiunge Orrù –. Vogliamo fare di Salalah una destinazione gastronomica, oltre che balneare”.\r

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: lusso d’altura e panorama mozzafiato\r

A due ore da Muscat, nel cuore della leggendaria Montagna Verde, sorge Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, uno dei resort più alti del mondo. Dalle 82 camere e 33 ville con piscina privata si apre una vista impareggiabile sul canyon, mentre il servizio di maggiordomo personale e la spa ispirata ai rituali arabi completano l’esperienza di benessere totale. Un rifugio perfetto per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e personalizzate, che combina avventura, relax e cultura. Per il mercato italiano rappresenta un prodotto d’eccellenza nel segmento luxury & experiential, ideale per itinerari combinati mare–montagna.\r

Un’unica visione: lusso autentico e sviluppo integrato della destinazione\r

Con l’apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, Anantara diventerà l’unico gruppo internazionale con presenza simultanea in tre aree chiave dell’Oman: la capitale, la montagna e il mare.\r

\r

“Sarà una struttura di grande richiamo, con 121 camere, chalet e ville immerse nella natura, a 50 minuti dall’aeroporto di Muscat – anticipa Tirone –. È un progetto che consolida la nostra offerta e risponde alla domanda crescente di itinerari combinati. Una nuova soluzione perfetta per il mercato europeo”.\r

Opportunità per il trade: un prodotto di alta gamma con forte identità locale\r

Le strutture Anantara in Oman si rivolgono a un pubblico alto spendente, internazionale e culturalmente curioso, sempre più interessato a viaggi su misura che uniscano relax e scoperta. Per gli operatori italiani, la forza del prodotto risiede nella versatilità dell’offerta e nella gestione diretta di Controvento, che assicura supporto commerciale, formazione dedicata e strumenti di marketing personalizzati.\r

\r

“Il lusso oggi è autenticità, esperienza e attenzione ai dettagli – conclude Tirone –. È ciò che i resort Anantara in Oman offrono, e ciò che i nostri partner possono proporre con fiducia a una clientela sempre più sofisticata”.\r

\r

Un progetto che consolida la presenza del brand nel Sultanato e apre nuove opportunità per il trade, con un prodotto capace di coniugare cultura locale e ospitalità internazionale.\r

\r

[gallery ids=\"498537,498538,498539\"]","post_title":"Oman di lusso con Anantara: tre resort d’eccellenza per il mercato italiano","post_date":"2025-10-07T09:53:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["anantara-hotels","oman"],"post_tag_name":["Anantara hotels","Oman"]},"sort":[1759830812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio e diventare più competitivi: si inseriscono in questo solco le più recenti novità dell'aeroporto di Palermo dove vengon o installate questa settimana ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa elettrica tradizionale 220 V, piano d’appoggio, e segnaletica per favorire l’individuazione della stazione di ricarica.\r

\r

Nelle scorse settimane, invece, all’interno del terminal passeggeri del Falcone Borsellino è stata completata la sostituzione delle vecchie sedute con 200 nuove di lamiera in acciaio al carbonio colore grigio: 123 sono state montate presso l'area dei gate B9-B10, 58 nella la hall arrivi e 19 in sala check-in al secondo livello dell’aerostazione. \r

\r

Un’altra importante novità saranno le fontanelle di acqua refrigerata: ne saranno installate gradualmente sette, di cui quattro in area air side (dopo i controlli di sicurezza), adatte al riempimento di borracce e bottiglie, e tre a zampillo in area land side (prima dei controlli di sicurezza).\r

\r

«Questi interventi si inseriscono nel percorso di sviluppo strategico dello scalo aereo, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare il posizionamento competitivo dell’aeroporto di Palermo - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ripreso da Palermo Today -. La qualità dei servizi e l’attenzione alle persone restano al centro della nostra missione aziendale».","post_title":"Aeroporto di Palermo: nuovi servizi ai passeggeri per migliorare l'esperienza di viaggio","post_date":"2025-10-06T10:20:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759746058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Rubino[/caption]\r

\r

Una città, una location e un titolo non casuali - “Una notte al Museo” - per il Gruppo Kel 12 che a Torino, nella magia del museo Egizio ha aperto l’annuale convention presentando i risultati di un’annata fuori dal comune, chiusa con un fatturato di 41 milioni di euro (nel 2019 furono 12 milioni, n.d.r.) e con ampie prospettive di consolidamento grazie anche l’ ingresso nella “tribù” de i Viaggi Levi e, dallo scorso febbraio, de Il Tucano Viaggi Ricerca. Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio,\r

\r

«Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». \r

\r

Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate.\r

In fiera a Rimini\r

Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404).\r

\r

Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro","post_date":"2025-10-06T10:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759745427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I liquidatori di Air Italy, compagnia cessata nel febbraio 2020 con oltre 1.300 licenziamenti, hanno emesso una nota ufficiale contro Aeroitalia, in seguito al deposito del marchio Air Italy da parte della compagnia guidata da Gaetano Intrieri.\r

Secondo i liquidatori, nessuna cessione del portfolio marchi è avvenuta e non esiste alcuna autorizzazione all’uso del brand. “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, recita il comunicato.\r

La vicenda segue di pochi giorni l’annuncio di Aeroitalia di cambiare nome, necessario per rispettare una sentenza favorevole a Ita Airways, che aveva contestato la somiglianza con Alitalia. Nonostante il cambio di denominazione, Aeroitalia ha scelto di mantenere i colori originali.\r

Gli esperti del settore ricordano che i marchi registrati rappresentano asset commerciali e reputazionali fondamentali, difficili da replicare senza rischi legali, soprattutto in un mercato regolato e competitivo come quello del trasporto aereo italiano.","post_title":"I liquidatori di Air Italy versus Aeroitalia. «Il marchio non è stato ceduto»","post_date":"2025-10-04T00:16:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759537009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222123\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mykonos[/caption]\r

\r

EasyJet Holidays lancia una nuova linea di viaggi dedicata al segmento luxury. Le prime partenze, come riporta Hosteltur, inizieranno il 1° aprile del prossimo anno. La Luxury Collectionidentifica l'impegno dell'azienda in uno dei segmenti in più rapida crescita: il lusso , con un catalogo di sistemazioni ed esperienze esclusive, a partire da oltre 70 strutture a cinque stelle . E con cambiamenti nell'esperienza di volo easyJet .\r

Le sistemazioni incluse nella Luxury Collection, la nuova linea di business di easyJet Holidays, appartengono a marchi riconosciuti, con servizi di viaggio complementari: corsia preferenziale in aeroporto, trasferimenti privati, priorità per i bagagli e servizio pre-arrivo personalizzato. Sono incluse anche cene presso ristoranti stellati Michelin.\r

\r

Le location prescelte\r

Il programma iniziale copre località chiave nel Mediterraneo e nel Nord Africa. Tra gli hotel annunciati figurano il Mykonos Grand Hotel & Resort in Grecia, l'One&Only Portonovi in ​​Montenegro e La Sultana Marrakech in Marocco. Tutti includono elementi legati al turismo esperienziale, dalla gastronomia al benessere e alle attività culturali.\r

La nuova offerta del tour operator è già disponibile, con possibilità di prenotazione per soggiorni a partire da aprile 2026. Secondo Garry Wilson, ceo di easyJet Holidays, questa rappresenta un'opportunità per \"raggiungere un nuovo pubblico\". In effetti, questa mossa consente di diversificare l'offerta ed entrare in un segmento con margini potenziali più elevati , ma anche con maggiori esigenze in termini di qualità e coerenza del marchio.\r

Il lancio rientra nella strategia di crescita di easyJet Holidays, che nel 2024 ha trasportato oltre 2,5 milioni di clienti con i suoi pacchetti vacanze. ","post_title":"EasyJet Holidays, al via i viaggi premium della Luxury Collection","post_date":"2025-10-03T11:22:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759490523000]}]}}