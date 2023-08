Il 2023 dell’aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico Il 2023 dell’aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto “è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso”. Sase, la società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l’ottima performance dello scalo, confermata anche dall’ultimo report dell’Airports Council International. Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani. L’analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti. “Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo – ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”. Condividi

