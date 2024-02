Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell’attività vulcanica in Islanda Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l’intero 2023 – rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 – nonostante l’attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell’anno. I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l’utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari “da record” e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all’Islanda. Nell’ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all’anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall’attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d’arresto ha fatto seguito a “uno dei terzi trimestri più forti” della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell’intero anno è stato comunque positivo. Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: “L’attività sismica nel sud-ovest dell’Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi”, ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason. In ogni caso il trend della domanda per l’estate è “buono”, con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d’arresto. Condividi

\r

Il turismo italiano torna a correre: secondo le stime di Cst per Assoturismo Confesercenti, il 2023 ha chiuso con oltre 445 milioni di presenze, segnando un’accelerazione del +8,1% sull’anno precedente e superando i livelli pre-pandemia. Ma è una ripresa a velocità differenziate: nel Meridione e nelle Isole, infatti, l’incremento delle presenze dovrebbe fermarsi a +4,4%. Un ritmo di crescita sostanzialmente dimezzato rispetto alla media nazionale.\r

\r

A pesare sulle performance dell’Italia meridionale nell’anno appena trascorso - oltre ai soliti problemi infrastrutturali - il rallentamento della spesa dei turisti italiani, che è stata la vera componente in frenata. Ha pesato, però, anche la ripartenza di alcune importanti mete balneari estere competitor nella zona mediterranea, a partire dall’Egitto. Una combinazione che ha frenato la crescita del mercato turistico di queste regioni, dove la componente interna e il turismo balneare danno un contributo fondamentale alla domanda.\r

\r

“In questa fase, la crescita delle presenze è essenziale per il comparto - così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. I bilanci delle imprese sono ancora sotto pressione per gli aumenti dei costi: quelli dell’energia sono ancora più alti dei livelli del 2019, e l’incremento dei tassi di interesse ha avuto un impatto rilevante su un sistema uscito indebitato dal Covid. Sarebbe quindi importante valorizzare le potenzialità di crescita del turismo delle regioni meridionali, che avrebbero un effetto positivo su tutto il sistema economico territoriale: se la performance del Mezzogiorno fosse stata in linea con quella nazionale, avremmo avuto 2,9 milioni di presenze e oltre 400 milioni di consumi turistici in più”.","post_title":"Assoturismo: crescita forte del turismo italiano (+8,1%)","post_date":"2024-02-07T13:54:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707314054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b.\r

\r

Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: \"Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione\".\r

\r

E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: \"A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione\".\r

\r

Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. \"In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani\".","post_title":"Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa","post_date":"2024-02-07T13:11:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707311512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460998\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Kalanit Goren, Daniela Santanchè e l'ad Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Siamo qui perché Israele era e rimane una destinazione molto amata dagli italiani”: Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo nel nostro Paese, commenta la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove lo stand di Israele ha ricevuto anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

La direttrice ha ribadito come in questi mesi “stiamo comunque lavorando per essere pronti a quando potremo di nuovo accogliere i visitatori italiani. Ricordo che l’Italia è per noi il sesto mercato più importante\".\r

\r

Non si interrompe il rapporto con il trade, “continuiamo a fare formazione e abbiamo ricevuto conferma che la prossima convention Fto sarà proprio in Israele, a inizio 2025”. Un segnale importante, che si unisce a quello che nelle ultime settimane è arrivato dalle compagnie aeree che sono tornate a inserire nei propri operativi la destinazione.\r

\r

“Da Ryanair a easyJet e Wizz Air, ma anche Ita Airways, che dall’inizio di marzo tornerà a Tel Aviv, e Neos: tutto ciò dimostra la fiducia del mercato Italia verso una prossima ripresa”.","post_title":"Israele: \"Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti\"","post_date":"2024-02-07T12:27:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707308828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460997\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Frederic Naar, insieme alla marketing & communication manager, Gaia Crespi[/caption]\r

\r

Nuove funzionalità in arrivo per la piattaforma proprietaria online e il ritorno dei cataloghi in agenzia dopo ben otto anni di assenza. Sono le principali novità 2024 di Naar che prosegue nel proprio sviluppo, forte di un 2023 chiuso a quota 65 milioni di euro di fatturato, su un livello del 15% superiore a quello dell'anno pre-Covid 2019. \"Anche questi primi mesi del 2024 sono partiti molto bene - assicura il ceo, Frederic Naar -. Stiamo viaggiando su un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Verosimilmente, credo che il prossimo dicembre registreremo un ulteriore incremento del 10%-12% sul 2023\".\r

\r

A fronte dei volumi in crescita, l'operatore milanese continua quindi gli investimenti su servizi e prodotti. A partire dal lato informatico, ma senza trascurare la propria presenza offline, per una strategia compiutamente phyigital: termine anglosassone (da me poco amato, ndr) ma che al momento è l'unico a descrivere sinteticamente un approccio al mercato che sia al contempo digitale e fisico. \"Stiamo aggiungendo funzionalità al sito per renderlo ancora più veloce nella compilazione dei preventivi - spiega lo stesso Naar, coinvolto personalmente nel team sviluppo oggi composto da otto persone -. Ma presto presenteremo pure un restyling grafico del portale, nuove funzionalità e una rivisitazione del prodotto pacchetti online\".\r

\r

A fianco dell'impegno digital, il to torna però anche a puntare sul cartaceo, con quatto nuovi cataloghi (uno per la sede francese della compagnia, gli altri tre per il mercato italiano), pensati soprattutto per stimolare l'immaginario dei viaggiatori: \"Noi lavoriamo con qualcosa come più di mille agenzie. Chi ci conosce bene, ci vede soprattutto in veste di classico operatore tailor made. Grazie alla nostra qualità digitale, chi invece ha storicamente meno a che fare con noi, ci percepisce spesso come una mera piattaforma tecnologica. Ecco, i cataloghi, che torniamo a pubblicare dopo l'ultima edizione del 2016, serviranno anche a veicolare un'immagine completa, a 360 gradi, della nostra proposta: fortemente high-tech nella forma ma allo stesso tempo personalizzata e curata al dettaglio nei contenuti\".\r

\r

","post_title":"Naar sempre più phygital: nuove funzionalità online e il ritorno dei cataloghi in agenzia","post_date":"2024-02-07T12:23:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707308639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l'intero 2023 - rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 - nonostante l'attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell'anno.\r

\r

I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l'utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari \"da record\" e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all'Islanda.\r

\r

Nell'ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all'anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall'attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d'arresto ha fatto seguito a \"uno dei terzi trimestri più forti\" della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell'intero anno è stato comunque positivo.\r

\r

Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: \"L'attività sismica nel sud-ovest dell'Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi\", ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason.\r

\r

In ogni caso il trend della domanda per l'estate è \"buono\", con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d'arresto.","post_title":"Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell'attività vulcanica in Islanda","post_date":"2024-02-07T11:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707306612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato record per il gruppo CdsHotels, che ha chiuso il 2023 a quota 56 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2022. Lo scorso è stato l'anno migliore di sempre per la compagnia leccese, che conta 12 strutture in portafoglio, tra hotel e resort, ubicate in Puglia e Sicilia. Anche in termini di presenze la compagnia rileva una crescita del 14% sul 2022, per un totale di 730 mila pernottamenti registrati nel 2023.\r

\r

Oltre a lavori di upgrade apportati ad alcune delle strutture, quali il Marelive che nel 2023 ha aperto ulteriori 73 camere, CdsHotels ha investito molto nello sviluppo commerciale, presidiando le principali fiere di settore anche internazionali, organizzando educational, partecipando a workshop e mettendo in campo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e estero. Una strategia efficace leggendo i numeri che vedono un incremento di cinque punti percentuali delle presenze internazionali rispetto al 2022, per un 32% del totale. I repeater si attestano invece attorno al 15%. L’ufficio eventi ha infine contribuito alla crescita del gruppo raggiungendo l’8% del fatturato totale.\r

\r

Ottime anche le prospettive per il 2024 che si è aperto con un più 45% rispetto al pari periodo dello scorso anno. Un trend molto positivo che, se non viene influenzato da fattori esterni, fa prevedere una chiusura dell’anno che potrebbe superare i 60 milioni di fatturato. Il tutto considerando anche che il 2024 vedrà anche l’ingresso in portafoglio della nuova struttura siciliana, l'hotel Baia Taormina e la riconversione in albergo dello storico resort di Polignano, il Pietrablu.\r

\r

“Dopo un soft restyling, il 5 maggio apriremo le porte del Baia Taormina - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -: una struttura di 122 camere, in posizione panoramica sul mare, sulla quale abbiamo riposto ottime aspettative di vendita, sostenute dall’elevato gradimento già ricevuto da parte della clientela. Inoltre, come preannunciato, stiamo ultimando il restyling di camere e ristoranti del Pietrablu che, il prossimo 6 aprile, riaprirà nella nuova veste di hotel per coppie, passando dal trattamento all inclusive a b&b e mezza pensione; una scelta, applicata anche al Baia Taormina, che ha già ottenuto il gradimento del mercato, soprattutto estero, che prenota con largo anticipo\".","post_title":"Fatturato 2023 record per CdsHotels, che il 5 maggio inaugura la new entry Baia Taormina","post_date":"2024-02-07T11:22:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707304956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mediterraneo sempre più al centro dell'offerta Msc Crociere, che non smette al contempo di crescere anche ai Caraibi, ormai destinazione strategica, mentre consolida il prodotto Nord Europa, Sud America e Sud Africa, nonché Emirati ed Estremo Oriente. Il tutto a fronte di un'industria crocieristica che sta andando a gonfie vele: \"A oggi abbiamo già venduto il 50% della nostra proposta estiva - racconta il vice president Southern Europe, Leonardo Massa -. L'advance booking è finalmente tornato fortissimo\".\r

\r

Sostenuta da numeri tanto positivi, ecco quindi che per la prossima stagione calda la compagnia ha deciso di introdurre alcune novità, tra cui la prima volta di Bari home port: \"Una scelta importante che pensiamo possa rendere il capoluogo pugliese un'inedita porta d'Oriente\". Il gruppo conferma inoltre gli hub di Amburgo, Kiel, Copenaghen e Southampton per il Nord Europa e potenzia appunto i Caraibi, in previsione dell'apertura del nuovo terminal crociere Msc a Miami per un investimento da oltre 400 milioni. \"Quest'anno avremo navi nell'area per 12 mesi all'anno, con partenze dalla stessa Miami e da New York. Si tratta di un vero posizionamento strategico, in quello che è il mercato crocieristico più importante al mondo\".\r

\r

Per il prossimo inverno, infine, accanto alle tre navi nel Mediterraneo occidentale, si conferma Bari home port per itinerari di sette giorni verso Istanbul, ma anche le due unità negli Emirati e la presenza in Sud Africa e Sud America. Ci sarà poi l'ulteriore rafforzamento dei Caraibi. Una nave sarà anche posizionata in Cina e Giappone, mentre il Giro del mondo 2025 salperà il 5 gennaio, per un viaggio di ben 118 giorni.","post_title":"Msc conferma la centralità del Mediterraneo e il ruolo strategico dei Caraibi","post_date":"2024-02-07T10:15:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707300940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio d'anno col giusto passo per l'aeroporto di Bologna che ha chiuso il mese di gennaio con 634.865 passeggeri, in aumento del 7,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.\r

\r

Nel dettaglio, a gennaio 2024 i passeggeri su voli domestici sono stati 153.295, in crescita dell’8,8% sullo stesso mese del 2023, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 481.570, in aumento del 7,2% sul 2023.\r

\r

I movimenti aerei sono stati 4.991, in crescita del 7,5% su gennaio 2023, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.499 tonnellate, in aumento del 5,3%.\r

\r

Nella classifica delle destinazioni preferite di gennaio spiccano Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti. Seguono: Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Palermo, Bucarest, Londra Heathrow e Roma Fiumicino.\r

\r

La società di gestione del Marconi sottolinea, in particolare, la forte crescita della capitale albanese, che con un +46,7% su gennaio 2023 balza al secondo posto della classifica, e il il rientro di Roma Fiumicino nella \"top ten\", grazie ad un significativo +81,3% di passeggeri.","post_title":"Bologna: traffico passeggeri in crescita del 7,2% a gennaio 2024","post_date":"2024-02-07T10:05:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707300355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2023 sono stati 10,6 milioni i viaggiatori che hanno scelto Trenord per raggiungere le località turistiche lombarde in modo sostenibile: una crescita del 20% rispetto al 2022. In 46.000 hanno viaggiato con i biglietti integrati proposti dall’iniziativa “Gite in treno”, il 32% in più rispetto all’anno precedente.\r

In treno non solo per turismo, ma anche per i grandi eventi: 35.000 clienti, infatti, hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo, come il concerto di Bruce Springsteen a Monza e il Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

I dati, che una volta di più ribadiscono la costante crescita della tendenza a utilizzare il mezzo pubblico per un turismo sostenibile di prossimità, sono in aumento anche grazie alle nuove proposte inserite da Trenord nel catalogo 2023 delle “Gite in treno”: più itinerari verso i Laghi di Garda, Iseo e il Maggiore e per i parchi divertimento.\r

A queste, per la stagione invernale 2023/24 si sono aggiunte le offerte treno+navetta+skipass dei “Treni della neve”, che quest’anno oltre ai comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco, propongono nuove destinazioni: le piste di Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Già 2500 clienti hanno trascorso una o due giornate sulla neve grazie ai ticket proposti da Trenord e Snowit, piattaforma digitale che offre tutti i servizi per un’esperienza sulla neve, in vendita da inizio dicembre.\r

«Questi numeri dimostrano che le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. In Lombardia la dimensione della nostra offerta, la capillarità del nostro servizio e la costante crescita dei viaggi in treno nel tempo libero ci invita a fare sempre di più e meglio, per incoraggiare questa tendenza e diffondere la cultura di un turismo sostenibile. Per questo, lavoriamo in stretta collaborazione con il territorio e con partner specializzati, che ci aiutano a formulare una proposta sempre più ricca e accattivante».","post_title":"Trenord: 10,6 milioni di viaggiatori hanno scelto il treno per turismo nel 2023, +20%","post_date":"2024-02-07T09:52:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707299520000]}]}}