Iberia collegherà Madrid a Cagliari e Palermo nell’estate 2024 Iberia aggiunge altri tasselli al puzzle del proprio orario estivo 2024 con l’aggiunta di quattro nuove rotte in Albania, Italia e Slovenia. Sul nostro mercato, in particolare, la compagnia aerea spagnola tornerà a volare verso Cagliari e Palermo, destinazioni che finora erano state operate durante la summer con gli aeromobili di Iberia Regional Air Nostrum e Iberia Express. I voli da Madrid Barajas per l’aeroporto di Cagliari Elmas decolleranno il 29 luglio, mentre quelli per Palermo inizieranno il giorno successivo. Entrambe le rotte saranno servite fino a tre volte a settimana. Iberia collegherà così 12 destinazioni italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Dal 28 marzo, il vettore inizierà a volare anche verso Tirana da Madrid: sono previste tre frequenze a settimana, operate con un Airbus A320neo da 186 passeggeri: Iberia prevede di offrire più di 32.000 posti tra le due città durante l’estate. Infine, dal 29 luglio, debutteranno i voli per Lubiana, con due collegamenti a settimana operati da A320neos fino al 5 settembre: questo sarà l’unico collegamento non stop tra Spagna e Slovenia. Condividi

