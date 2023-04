Iata: capacità globale delle compagnie aeree limitata fino al 2025 La capacità delle compagnie aeree globali sarà inferiore al previsto quest’anno e rimarrà limitata almeno fino al 2025 , a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei e della mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio , secondo l’Associazione del trasporto aereo internazionale. “Non vedo alcun miglioramento reale o significativo fino al 2025 al più presto, e potrebbe anche andare oltre “, ha detto a Reuters l’amministratore delegato della Iata Willie Walsh . Le compagnie aeree, sperando di lasciarsi alle spalle anni di restrizioni sanitarie, si aspettano che la domanda di viaggi aumenti ulteriormente e superi i livelli del 2019 quest’anno, ma la mancanza di aerei potrebbe frenare la crescita. I produttori di aeromobili Airbus e Boeing sono sotto pressione a causa di colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, che portano a ritardi nelle consegne. I capi delle compagnie aeree segnalano anche una mancanza di pezzi di ricambio, soprattutto per i motori, ha affermato Willie Walsh. E da sottolineare: “ Questo significa che la capacità sarà leggermente inferiore alle previsioni dell’industria ”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption] La capacità delle compagnie aeree globali sarà inferiore al previsto quest'anno e rimarrà limitata almeno fino al 2025 , a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei e della mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio , secondo l'Associazione del trasporto aereo internazionale. "Non vedo alcun miglioramento reale o significativo fino al 2025 al più presto, e potrebbe anche andare oltre ", ha detto a Reuters l'amministratore delegato della Iata Willie Walsh . Le compagnie aeree, sperando di lasciarsi alle spalle anni di restrizioni sanitarie, si aspettano che la domanda di viaggi aumenti ulteriormente e superi i livelli del 2019 quest'anno, ma la mancanza di aerei potrebbe frenare la crescita. I produttori di aeromobili Airbus e Boeing sono sotto pressione a causa di colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, che portano a ritardi nelle consegne. I capi delle compagnie aeree segnalano anche una mancanza di pezzi di ricambio, soprattutto per i motori, ha affermato Willie Walsh. E da sottolineare: “ Questo significa che la capacità sarà leggermente inferiore alle previsioni dell'industria ”. [post_title] => Iata: capacità globale delle compagnie aeree limitata fino al 2025 [post_date] => 2023-04-24T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337872000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero " più di 10 milioni " di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati " 34 giorni di disordini sociali " che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma " ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol. [post_title] => Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti [post_date] => 2023-04-24T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337607000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova rotta tra Venezia e Riyadh, che viene ora operata una volta alla settimana, il giovedì. "Questo nuovo collegamento, il secondo dal Marco Polo verso l'Arabia Saudita (dopo quello per Gedda) segna anche la nona rotta di Wizz Air dall'talia verso il Regno - afferma Tamara Nikiforova, corporate communication manager della low cost -. La nuova rotta, unica nel suo genere, permetterà ai residenti del Veneto di viaggiare in Arabia Saudita a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due città rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale". [post_title] => Wizz Air collega Venezia a Riyadh: è la nona rotta fra Italia e Arabia Saudita [post_date] => 2023-04-24T09:26:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682328392000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro. Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf. DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione. [post_title] => Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023 [post_date] => 2023-04-21T13:06:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682082363000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines ha ampliato il portafoglio di destinazioni internazionali grazie alla sigla di nuovi codeshare con altre due compagnie aeree: con SunExpress per i voli da Bruxelles verso tre destinazioni in Turchia e con Air Canada per i voli verso Toronto e poi verso 19 destinazioni in Canada e negli Stati Uniti. Attualmente Brussels Airlines non vola in Turchia o in Canada con proprio aeromobili. Nel dettaglio, lo scorso 27 marzo (all'inizio della stagione estiva), il vettore belga ha dato via all'accordo con SunExpress secondo il quale il codice di Brussels Airlines appare sui collegamenti SunExpress diretti ad Ankara, Antalya e Smirne. L'intesa con Air Canada per l'estate 2023 prevede invece la condivisione dei codici di volo su vari servizi da/per Toronto, compresa la rotta Toronto-Bruxelles di Air Canada a partire dal 1° agosto 2023. [post_title] => Brussels Airlines sigla un nuovo codeshare con SunExpress e amplia quello con Air Canada [post_date] => 2023-04-21T12:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682079526000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444169" align="alignleft" width="300"] Alessandro Fonti[/caption] Alessandro Fonti è il nuovo Presidente Aicalf Associazione italiana compagnie aeree low fares nominato dall’Assemblea dei soci easyJet, Ryanair, Volotea. Aicalf, nata nel maggio 2020, rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza ad Alessandro Fonti, Senior Consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana. Le compagnie low cost hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato importanti benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea. Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani. “Le sfide che abbiamo davanti – spiega Alessandro Fonti – sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale. Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni ed autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni. Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece - spiega il neopresidente - abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani ed il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo ”. [post_title] => Alessandro Fonti nuovo presidente dell'associazione delle low cost [post_date] => 2023-04-21T11:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682076899000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione. Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri. Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave. I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali [post_title] => Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-21T10:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074054000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling ha aggiunto Norse Atlantic Airways alla piattaforma Vueling Global: la compagnia norvegese è il 18° partner a collegarsi alla piattaforma lanciata nel giugno 2021 e che offre "circa 18.000 viaggi unici origine/destinazione ai viaggiatori". La nuova partnership consentirà ai passeggeri di Vueling di prenotare e viaggiare "verso una vasta gamma di destinazioni negli Stati Uniti", con collegamenti da Londra, Parigi Cdg, Oslo e Roma. L'elenco delle destinazioni statunitensi di Norse Atlantic, sottolinea una nota del vettore spagnolo, "continua a crescere" e comprende ora New York, Washington, Orlando, Miami, Los Angeles e San Francisco. La piattaforma di interlining di Vueling si basa sulla tecnologia Api di Dohop, "che genera automaticamente le migliori opzioni di volo e tariffe per i passeggeri della compagnia aerea attraverso un processo di prenotazione unificato basato sugli aeroporti di partenza e di arrivo". Dohop gestisce la connessione e "fornisce assistenza in caso di cancellazione o ritardo del volo, in modo che i viaggiatori raggiungano la loro destinazione nel modo più rapido e conveniente possibile". [post_title] => Norse Atlantic debutta nella piattaforma di interlining Vueling Global [post_date] => 2023-04-21T10:47:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074042000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437194" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Dopo il rassicurante risultato della scorsa Pasqua, anche per le festività del 25 aprile e del primo maggio le aspettative sembra non vengano deluse: saranno infatti 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la Festa della Liberazione, che il calendario 2023 fa cadere nella giornata di martedì, consentendo a tutti gli effetti la possibilità di godere di un fine settimana “extra lungo”. Una cifra che non si discosta molto dagli 8 milioni e 99 mila concittadini che si muoveranno invece in occasione della ricorrenza del primo maggio festa dei lavoratori, che capiterà di lunedì, offrendo anche in questo caso l’opportunità di allungare seppure di poco il tradizionale week end. Complessivamente coloro che opteranno per una vacanza durante i ponti e soprattutto in Italia, saranno oltre 17 milioni di individui. “Ancora una volta viene da considerare la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese” afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i risultati dell’indagine realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions. “E’ una grande conquista per tutto il mondo della ricettività osservare il fatto che la maggioranza dei viaggiatori in questa circostanza abbia considerato l’albergo come alloggio preferito – aggiunge Bocca - Si tratta di un fattore importante perché evidenzia la capacità di tenuta del nostro comparto, anche a dispetto del dramma e delle enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Direi addirittura che abbiamo ricevuto ancor più manifestazioni di fiducia proprio dagli italiani che continuano a scegliere i nostri alberghi e soprattutto l’Italia come destinazione prediletta per la propria vacanza”. “I risultati attuali – conclude il presidente di Federalberghi – fanno immaginare una buona performance nella prospettiva della prossima estate. Prudentemente staremo a guardare, impostando la rotta con un “avanti tutta”. [post_title] => Bocca: "E' impellente sostenere ogni giorno di più il turismo, traino del Paese" [post_date] => 2023-04-21T10:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682072954000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "iata capacita globale delle compagnie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2960,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption]\r

\r

La capacità delle compagnie aeree globali sarà inferiore al previsto quest'anno e rimarrà limitata almeno fino al 2025 , a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei e della mancanza di disponibilità di pezzi di ricambio , secondo l'Associazione del trasporto aereo internazionale.\r

\r

\"Non vedo alcun miglioramento reale o significativo fino al 2025 al più presto, e potrebbe anche andare oltre \", ha detto a Reuters l'amministratore delegato della Iata Willie Walsh . Le compagnie aeree, sperando di lasciarsi alle spalle anni di restrizioni sanitarie, si aspettano che la domanda di viaggi aumenti ulteriormente e superi i livelli del 2019 quest'anno, ma la mancanza di aerei potrebbe frenare la crescita.\r

\r

I produttori di aeromobili Airbus e Boeing sono sotto pressione a causa di colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, che portano a ritardi nelle consegne. I capi delle compagnie aeree segnalano anche una mancanza di pezzi di ricambio, soprattutto per i motori, ha affermato Willie Walsh. E da sottolineare: “ Questo significa che la capacità sarà leggermente inferiore alle previsioni dell'industria ”.\r

","post_title":"Iata: capacità globale delle compagnie aeree limitata fino al 2025","post_date":"2023-04-24T12:04:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero \" più di 10 milioni \" di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol.\r

\r

Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati \" 34 giorni di disordini sociali \" che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi.\r

\r

Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. \r

\r

Ma \" ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni).\r

\r

Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.","post_title":"Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti","post_date":"2023-04-24T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova rotta tra Venezia e Riyadh, che viene ora operata una volta alla settimana, il giovedì.\r

\r

\"Questo nuovo collegamento, il secondo dal Marco Polo verso l'Arabia Saudita (dopo quello per Gedda) segna anche la nona rotta di Wizz Air dall'talia verso il Regno - afferma Tamara Nikiforova, corporate communication manager della low cost -. La nuova rotta, unica nel suo genere, permetterà ai residenti del Veneto di viaggiare in Arabia Saudita a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due città rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale\".\r

\r

","post_title":"Wizz Air collega Venezia a Riyadh: è la nona rotta fra Italia e Arabia Saudita","post_date":"2023-04-24T09:26:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682328392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro.\r

\r

Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf.\r

\r

DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione.\r

\r

","post_title":"Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023","post_date":"2023-04-21T13:06:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682082363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines ha ampliato il portafoglio di destinazioni internazionali grazie alla sigla di nuovi codeshare con altre due compagnie aeree: con SunExpress per i voli da Bruxelles verso tre destinazioni in Turchia e con Air Canada per i voli verso Toronto e poi verso 19 destinazioni in Canada e negli Stati Uniti.\r

\r

Attualmente Brussels Airlines non vola in Turchia o in Canada con proprio aeromobili.\r

\r

Nel dettaglio, lo scorso 27 marzo (all'inizio della stagione estiva), il vettore belga ha dato via all'accordo con SunExpress secondo il quale il codice di Brussels Airlines appare sui collegamenti SunExpress diretti ad Ankara, Antalya e Smirne.\r

\r

L'intesa con Air Canada per l'estate 2023 prevede invece la condivisione dei codici di volo su vari servizi da/per Toronto, compresa la rotta Toronto-Bruxelles di Air Canada a partire dal 1° agosto 2023.","post_title":"Brussels Airlines sigla un nuovo codeshare con SunExpress e amplia quello con Air Canada","post_date":"2023-04-21T12:18:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682079526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Fonti[/caption]\r

\r

Alessandro Fonti è il nuovo Presidente Aicalf Associazione italiana compagnie aeree low fares nominato dall’Assemblea dei soci easyJet, Ryanair, Volotea.\r

\r

Aicalf, nata nel maggio 2020, rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza ad Alessandro Fonti, Senior Consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana.\r

\r

Le compagnie low cost hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato importanti benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea.\r

\r

Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani. \r

\r

“Le sfide che abbiamo davanti – spiega Alessandro Fonti – sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale.\r

\r

Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni ed autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni.\r

\r

Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece - spiega il neopresidente - abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani ed il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo ”.","post_title":"Alessandro Fonti nuovo presidente dell'associazione delle low cost","post_date":"2023-04-21T11:34:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682076899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione.\r

\r

Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri.\r

\r

Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave.\r

\r

I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali","post_title":"Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019","post_date":"2023-04-21T10:47:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682074054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling ha aggiunto Norse Atlantic Airways alla piattaforma Vueling Global: la compagnia norvegese è il 18° partner a collegarsi alla piattaforma lanciata nel giugno 2021 e che offre \"circa 18.000 viaggi unici origine/destinazione ai viaggiatori\". La nuova partnership consentirà ai passeggeri di Vueling di prenotare e viaggiare \"verso una vasta gamma di destinazioni negli Stati Uniti\", con collegamenti da Londra, Parigi Cdg, Oslo e Roma. L'elenco delle destinazioni statunitensi di Norse Atlantic, sottolinea una nota del vettore spagnolo, \"continua a crescere\" e comprende ora New York, Washington, Orlando, Miami, Los Angeles e San Francisco.\r

\r

La piattaforma di interlining di Vueling si basa sulla tecnologia Api di Dohop, \"che genera automaticamente le migliori opzioni di volo e tariffe per i passeggeri della compagnia aerea attraverso un processo di prenotazione unificato basato sugli aeroporti di partenza e di arrivo\". Dohop gestisce la connessione e \"fornisce assistenza in caso di cancellazione o ritardo del volo, in modo che i viaggiatori raggiungano la loro destinazione nel modo più rapido e conveniente possibile\".","post_title":"Norse Atlantic debutta nella piattaforma di interlining Vueling Global","post_date":"2023-04-21T10:47:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682074042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Dopo il rassicurante risultato della scorsa Pasqua, anche per le festività del 25 aprile e del primo maggio le aspettative sembra non vengano deluse: saranno infatti 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la Festa della Liberazione, che il calendario 2023 fa cadere nella giornata di martedì, consentendo a tutti gli effetti la possibilità di godere di un fine settimana “extra lungo”. Una cifra che non si discosta molto dagli 8 milioni e 99 mila concittadini che si muoveranno invece in occasione della ricorrenza del primo maggio festa dei lavoratori, che capiterà di lunedì, offrendo anche in questo caso l’opportunità di allungare seppure di poco il tradizionale week end. Complessivamente coloro che opteranno per una vacanza durante i ponti e soprattutto in Italia, saranno oltre 17 milioni di individui.\r

\r

“Ancora una volta viene da considerare la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese” afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i risultati dell’indagine realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions.\r

\r

“E’ una grande conquista per tutto il mondo della ricettività osservare il fatto che la maggioranza dei viaggiatori in questa circostanza abbia considerato l’albergo come alloggio preferito – aggiunge Bocca - Si tratta di un fattore importante perché evidenzia la capacità di tenuta del nostro comparto, anche a dispetto del dramma e delle enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Direi addirittura che abbiamo ricevuto ancor più manifestazioni di fiducia proprio dagli italiani che continuano a scegliere i nostri alberghi e soprattutto l’Italia come destinazione prediletta per la propria vacanza”.\r

\r

“I risultati attuali – conclude il presidente di Federalberghi – fanno immaginare una buona performance nella prospettiva della prossima estate. Prudentemente staremo a guardare, impostando la rotta con un “avanti tutta”.","post_title":"Bocca: \"E' impellente sostenere ogni giorno di più il turismo, traino del Paese\"","post_date":"2023-04-21T10:29:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682072954000]}]}}