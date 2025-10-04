I liquidatori di Air Italy versus Aeroitalia. «Il marchio non è stato ceduto» I liquidatori di Air Italy, compagnia cessata nel febbraio 2020 con oltre 1.300 licenziamenti, hanno emesso una nota ufficiale contro Aeroitalia, in seguito al deposito del marchio Air Italy da parte della compagnia guidata da Gaetano Intrieri. Secondo i liquidatori, nessuna cessione del portfolio marchi è avvenuta e non esiste alcuna autorizzazione all’uso del brand. “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, recita il comunicato. La vicenda segue di pochi giorni l’annuncio di Aeroitalia di cambiare nome, necessario per rispettare una sentenza favorevole a Ita Airways, che aveva contestato la somiglianza con Alitalia. Nonostante il cambio di denominazione, Aeroitalia ha scelto di mantenere i colori originali. Gli esperti del settore ricordano che i marchi registrati rappresentano asset commerciali e reputazionali fondamentali, difficili da replicare senza rischi legali, soprattutto in un mercato regolato e competitivo come quello del trasporto aereo italiano. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I liquidatori di Air Italy, compagnia cessata nel febbraio 2020 con oltre 1.300 licenziamenti, hanno emesso una nota ufficiale contro Aeroitalia, in seguito al deposito del marchio Air Italy da parte della compagnia guidata da Gaetano Intrieri. Secondo i liquidatori, nessuna cessione del portfolio marchi è avvenuta e non esiste alcuna autorizzazione all’uso del brand. “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, recita il comunicato. La vicenda segue di pochi giorni l’annuncio di Aeroitalia di cambiare nome, necessario per rispettare una sentenza favorevole a Ita Airways, che aveva contestato la somiglianza con Alitalia. Nonostante il cambio di denominazione, Aeroitalia ha scelto di mantenere i colori originali. Gli esperti del settore ricordano che i marchi registrati rappresentano asset commerciali e reputazionali fondamentali, difficili da replicare senza rischi legali, soprattutto in un mercato regolato e competitivo come quello del trasporto aereo italiano. [post_title] => I liquidatori di Air Italy versus Aeroitalia. «Il marchio non è stato ceduto» [post_date] => 2025-10-04T00:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759537009000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto c’è e la speranza è quella di portarlo a compimento nel 2027. Sncf Voyages Italia aspira a imporsi come terzo operatore sull’alta velocità in Italia dopo Trenitalia e Italo e lo fa con cognizione di causa. La sfida è quella di aumentare la concorrenza e di conseguenza migliorare la qualità del servizio e la fruibilità di alcune tratte strategiche da parte dei viaggiatori. A supporto di questa tesi, Caroline Chabrol, amministratore delegato e direttore generale di Sncf Voyages Italia, ha presentato durante Expo Ferroviaria i risultati di un’analisi commissionata ai ricercatori dell’università Bocconi di Milano. La ricerca I dati, presentati dal responsabile area trasporti del centro di ricerca Green dell’università Bocconi Oliviero Baccelli, parlano chiaro: «L’Italia ha fatto da apripista nel settore dell’alta velocità e dal 2012 al 2019 abbiamo assistito a un fortissimo sviluppo di domanda e, conseguentemente, offerta – spiega Baccelli -. Dal 2019 però il mercato si è stabilizzato, mentre competitor come Francia e Spagna hanno rapidamente recuperato il gap. A oggi sull’alta velocità in Spagna ci sono quattro diversi player, in Francia tre. In Italia siamo fermi a due, ma l’ingresso di Sncf, che ha da tempo avviato la richiesta, porterebbe sicuramente vantaggi al mercato». Vantaggi in termini di rinnovata competitività rispetto al trasporto aereo e a quello su gomma, che in questi anni ha registrato un’impennata di domanda. «La nostra richiesta riguarda in una prima fase nove collegamenti ad alta velocità giornalieri a/r fra Torino e Napoli e quattro fra Torino e Venezia, che opereremmo con treni double deck di grande capienza – spiega Chabrol -. Il nostro è un progetto innovativo - meno treni ma più capienti - che ha l’ambizione di arrivare, una volta a regime, a trasportare 10 milioni di passeggeri all’anno, il 15% circa del volume totale. L’Italia può tornare a fare da apripista un questa seconda ondata di liberalizzazione dell’alta velocità. E’ chiaro che in parallelo occorrre dotarsi di nuove regole, redistribuendo le tracce fra i player del mercato». Impossibile? Sembrerebbe di no, come conferma Baccelli: «Le tratte sature sono poche, ma particolarmente critiche. E’ necessario un lavoro di ripensamento delle tracce orarie e di miglioramento delle infrastrutture, in vista anche di un futuro maggiore sviluppo nel Sud Italia. La messa a terra di un nuovo progetto come quello di Sncf può in questo senso portare a una maggiore differenziazione dell’offerta, con la segmentazione della domanda e la riduzione dei tempi di percorrenza e dei prezzi medi. Tutti vantaggi che potrebbero ridare slancio all’alta velocità in Italia. Un vantaggio del quale tutti i player potrebbero beneficiare». «Il nostro progetto – aggiunge Charbrol – contribuirebbe a creare benefici economici per tutta la filiera, con effetti diretti, indiretti e indotti che andrebbero a vantaggio del Pil italiano. Inoltre, i 12 nuovi treni da 661 posti ciascuno che entrerebbero in servizio sull’alta velocità italiana garantirebbero una riduzione del 30% del consumo energetico. Tutti fattori dei quali Rfi deve tenere conto». [post_title] => Sncf, Chabrol: «Il terzo player sull'alta velocità porterebbe vantaggi per tutti» [post_date] => 2025-10-03T10:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759489036000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Monaco, il secondo più grande della Germania, ha sospeso tutte le operazioni questa mattina per diverse ore a causa dell'avvistamento di diversi droni nelle sue vicinanze. Naturalmente l'aeroporto in seguito è stato riaperto. Quasi 3.000 persone sono state colpite dalla cancellazione di un totale di 17 voli. Altri 15 aerei sono stati dirottati verso aeroporti alternativi come Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. La Germania è in stato di massima allerta a causa dell'ondata di droni che ha sorvolato il Paese la scorsa settimana, alcuni dei quali sorvolando aree militari o industriali. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha riconosciuto che è necessario "trovare nuove risposte a questa minaccia ibrida". [post_title] => L'aeroporto di Monaco di Baviera chiuso (e poi riaperto) per avvistamento droni [post_date] => 2025-10-03T10:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759487870000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways è partner di viaggio ufficiale del Magical Kenya Travel Expo, l'evento che presenta l’offerta turistica del Kenya alla presenza di operatori, professionisti, venditori internazionali e media. «Siamo importanti partner del Kenya Tourism Board per il ruolo che giochiamo come linea aerea di bandiera. - afferma infatti Rose Kiseli, general manager commercial sales del vettore -. Operiamo il 60% dei viaggi in arrivo e in partenza dal Kenya, che portano i turisti nel nostro paese. A partire dal suo mercato d’origine Kenya Airways opera voli diretti verso 15 dei più importanti mercati mondiali e ne raggiunge altri 19 grazie alle partnership. Abbiamo rilevato una crescita dell’interesse dei visitatori verso il Kenya grazie all’impegno del Governo nel semplificare i processi di rilascio dei visti d’ingresso. Oggi vediamo arrivare più traffico anche dall'Africa: è uno dei prodotti che stiamo promuovendo perché il Kenya non richiede un visto alla maggior parte delle destinazioni africane. Chiediamo quindi ai viaggiatori di fare uno stop-over a Nairobi per scoprire la città mentre sono in viaggio verso la loro meta finale. In genere chi scopre Nairobi nel corso di uno stop-over, dopo un paio di mesi torna per una visita completa o un safari. Ma, oltre a promuovere l'Africa agli africani, Kenya Airwais intende aumentare il numero di turisti internazionali. Nairobi è la porta d’ingresso all'Africa e Kenya Airways ha un ruolo rilevante nel promuoverla attraverso l’hub dell’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Kenya Airways è una compagnia privata quotata in Borsa; il 38% della compagnia è detenuto dal governo keniota e gli altri azionisti sono diversi stakeholders, per la maggior parte kenioti. Klm ha una partecipazione dell’8%, quindi abbiamo un partner nazionale e internazionale. Operiamo su 34 destinazioni in Africa e abbiamo 4 scali europei: Amsterdam, Parigi, London Heathrow e London Gatwick. Operiamo anche un volo non-stop tra Nairobi e New York, Jfk. Voliamo nel Medio Oriente e in Asia, raggiungendo Dubai, Mumbai, Guangzhou e Bangkok». Tante le patnership di Kenyan Airways: «Siamo gli unici partner africani di SkyTeam, in Europa, il nostro partner è Air France-Klm, in America Delta Air Lines. Abbiamo anche una partnership con Safari Link, la linea aerea keniota: i visitatori del Kenya possono quindi acquistare un biglietto unico per raggiungere i parchi nazionali incluso il Masai Mara, un prodotto molto amato dai nostri clienti. La low-cost keniota Jumbo Jet è nostra sussidiaria. Ogni anno trasportiamo oltre 5mln di passeggeri da e per il Kenya e stiamo cercando di crescere anche all’estero. Ogni giorno abbiamo 3,4 voli da Nairobi verso l’Europa. Ogni giorno ci sono un volo su Parigi, uno su Heathrow e Amsterdam e 3 alla settimana su London Gatwick, operati da Dreamliner 787. Durante l’alta stagione aumentano i nostri spot e i voli verso queste città. Dal punto di vista delle innovazioni il nostro focus principale per il 2026 sarà il completo rinnovo della flotta con un upgrade del nostro prodotto e l’aumento della capacità e presto apriremo nuove rotte. Si può combinare il Kenya con altre destinazioni africane, i viaggiatori possono infatti proseguire verso le Cascate Vittoria, lo Zimbabwe, la Zambia e poi fino a Cape Town. Sono disponibili anche connessioni verso Seychelles, Mauritius, le Vanilla Island e tutte le isole dell’oceano Indiano, Zanzibar e anche il Kilimanjaro. Le opportunità sono infinite» conclude, ricordando che Kenya Airways sta anche sostenendo la decisione delle Nazioni Unite di trasferire alcuni dei propri uffici da New York a Nairobi, nella consapevolezza che questo porterà a un aumento del traffico, sia business che leisure. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Airways traguarda uno sviluppo più internazionale con il rinnovo della flotta [post_date] => 2025-10-03T10:22:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759486946000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Vie del Nord presenta "Northern Vibes", la nuova collezione di esperienze pensata per la stagione 2026/27. «Vibes significa energia, novità, qualcosa che sta bollendo in pentola. È il nostro modo per raccontare che non ci fermiamo mai: siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze autentiche da proporre a chi ama il Nord in tutte le sue sfumature» sottolinea Maria Teresa Omedè, storica product manager di Lvdn. “Northern” richiama la storica specializzazione di Lvdn verso le destinazioni del Nord del mondo – dalla Norvegia alla Finlandia, dalla Groenlandia all’Artico, dal Canada all’Alaska – mentre “Vibes” porta con sé il senso di energia, freschezza e movimento. Un binomio che rappresenta perfettamente lo spirito della nuova linea: radici solide, ma uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Con Northern Vibes il tour operator si presenta a Ttg Travel Experience con un’identità fresca e contemporanea. L’obiettivo è chiaro: raccontare il Nord, e non solo, come destinazione moderna, sostenibile e capace di emozionare in ogni stagione. I nuovi folder tematici Novità di questa edizione saranno i folder tematici: strumenti agili e ispirazionali che anticipano la programmazione 2026/27 e che verranno distribuiti in anteprima esclusiva durante la fiera. Ogni folder segue un filo conduttore, sia a livello visivo che di contenuti, offrendo agli agenti un primo sguardo sulle nuove proposte. La collezione include Northern Vibes; Groenlandia; Crociere oltre il Circolo Polare Artico; Aurora Master Class, esperienze fotografiche e culturali dedicate all’aurora boreale; Raid in motoslitta; una novità esclusiva in Finlandia, con soggiorni negli Aura Arctic Chalets. «Tutto questo senza dimenticare la solida proposta che ci contraddistingue ed i tanti programmi che fanno già parte del nostro bagaglio» aggiunge Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale Lvdn. I fam trip Il 2025 segna anche una stagione importante sul fronte delle collaborazioni: Le Vie del Nord ha infatti consolidato il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione del prodotto attraverso una serie di fam trip realizzati in partnership con gli enti delturismo locali. In settembre, un gruppo di agenzie di viaggio della Lombardia ha preso parte al fam trip Irlanda, accompagnato da Mary O’Connor ed Elisa Piano. Un’esperienza che ha permesso agli agenti di scoprire da vicino nuove sfumature dell’isola verde, con momenti di confronto e approfondimento direttamente sul territorio. Dal 23 al 26 ottobre 2025 sarà, invece, la volta del fam trip Gran Bretagna, rivolto alle agenzie del Lazio e guidato da Maurizia Firato insieme ad Annalisa Cianfanelli . Anche in questo caso, il viaggio rappresenta un’occasione di aggiornamento professionale e di esperienza diretta delle destinazioni, con il supporto attivo dei partner locali. «Il nostro ringraziamento va agli enti che ci hanno affiancato e a tutti i partecipanti che hanno reso speciali queste esperienze. La formula dei fam trip si conferma vincente, non solo per la crescita professionale degli agenti ma anche per la forza delle relazioni che si creano. Siamo pronti a riproporla: i risultati auspicati con Irlanda e Gran Bretagna dimostreranno quanto questo modello sia apprezzato e produttivo per tutti» commenta Fabio Del Vecchio. [post_title] => Le Vie del Nord presenta "Northern Vibes" [post_date] => 2025-10-03T10:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759485769000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines aggiunge capacità da Roma Fiumicino in occasione delle prossime festività invernali: dal 18 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 sarà attivo un volo in più, operato ogni giovedì da Fiumicino verso Addis Abeba. Saliranno così a 11 le frequenze settimanali operate dalla compagnia etiope, con collegamenti comodi verso diverse destinazioni in Africa, tra cui Mombasa, Zanzibar, Johannesburg, Entebbe, Dar Es Salaam e molte altre. Lo schedule del volo aggiuntivo prevede decollo da Roma alle 06.00 e arrivo alle 13.40; ripartenza da Addis Abeba alle 16.00 e arrivo in Italia alle 20.30 [post_title] => Ethiopian Airlines porta a 11 i voli settimanali da Roma, dal 18 dicembre [post_date] => 2025-10-03T09:47:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759484872000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una Grecia più ampia e autentica, che accoglie il viaggiatore con semplicità e rispetto": così Kyriaki Boulasidou, direttrice dell'Ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, presenta il ritorno della destinazione al prossimo Ttg Travel Experience. “Il nostro focus è sui luoghi che offrono un turismo esperienziale e sulle destinazioni dove la sostenibilità si traduce in un equilibrio reale tra visitatori, ambiente e comunità locali. Stiamo promuovendo una Grecia a 365 gradi ricca di possibilità per ogni tipo di viaggiatore.” La Grecia arriva da un 2024 da record, che ha registrato oltre 2 milioni di arrivi dall’Italia, segnando una crescita del +10% rispetto all’anno precedente e un aumento del +13,6% della spesa turistica. Particolarmente incoraggiante è l'aumento dei viaggi nei mesi di spalla, che i dati del 2025 confermano in un trend analogo, segnando il crescente interesse verso un'esperienza di viaggio più consapevole e prolungata nel tempo. Dopo un anno di assenza e con il ritorno di Kyriaki Boulasidou alla guida dell’Ente in Italia, la partecipazione greca si presenta con l'obiettivo di consolidare questo successo e promuovere un modello di viaggio basato sulla sostenibilità, sulla destagionalizzazione e sulla valorizzazione delle forme alternative di turismo. La proposta si concentra su forme di turismo come il trekking, il cicloturismo, il wellness, l'enogastronomia e gli itinerari culturali meno battuti. Allo stand della Grecia saranno presenti diversi co-espositori: Aegean Airlines, Sky Express, Comune di Karpathos, Filos Holidays & Travel, San Marco Luxury Hotel & Villas & Epic Blue Luxury Hotel Suites & Villas, Regione della Macedonia Centrale, Regione delle Isole Ionie, Comune di Volos, Benletoni Tours, Regione della Macedonia Occidentale, Regione della Tessaglia, Regione della Macedonia Orientale & Tracia, e Regione di Creta. [post_title] => La Grecia torna a Rimini con un focus su esperienze e sostenibilità [post_date] => 2025-10-03T09:10:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759482612000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base (USb), che riguarda tutti i settori pubblici e privati e che si protrarrà fino a questa sera alle 21.00. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, vengono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale. Nello specifico, Trenitalia informa che "Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Servizi garantiti Qui l'elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti; per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti, consultabile a questa pagina. Il fermo del trasporto pubblico locale è sempre di 24 ore - con rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Voli a singhiozzo Il trasporto aereo si ferma dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo. [post_title] => Sciopero generale fino alle 21.00. Lo stop per trasporto ferroviario e aereo [post_date] => 2025-10-03T08:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759481871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche. A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid. Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani. «Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita». A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori. Un Paese da scoprire Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità. Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano. Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi. «Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente». [post_title] => L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business [post_date] => 2025-10-02T11:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759406043000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i liquidatori di air italy versus aeroitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3065,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I liquidatori di Air Italy, compagnia cessata nel febbraio 2020 con oltre 1.300 licenziamenti, hanno emesso una nota ufficiale contro Aeroitalia, in seguito al deposito del marchio Air Italy da parte della compagnia guidata da Gaetano Intrieri.\r

Secondo i liquidatori, nessuna cessione del portfolio marchi è avvenuta e non esiste alcuna autorizzazione all’uso del brand. “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, recita il comunicato.\r

La vicenda segue di pochi giorni l’annuncio di Aeroitalia di cambiare nome, necessario per rispettare una sentenza favorevole a Ita Airways, che aveva contestato la somiglianza con Alitalia. Nonostante il cambio di denominazione, Aeroitalia ha scelto di mantenere i colori originali.\r

Gli esperti del settore ricordano che i marchi registrati rappresentano asset commerciali e reputazionali fondamentali, difficili da replicare senza rischi legali, soprattutto in un mercato regolato e competitivo come quello del trasporto aereo italiano.","post_title":"I liquidatori di Air Italy versus Aeroitalia. «Il marchio non è stato ceduto»","post_date":"2025-10-04T00:16:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1759537009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto c’è e la speranza è quella di portarlo a compimento nel 2027. Sncf Voyages Italia aspira a imporsi come terzo operatore sull’alta velocità in Italia dopo Trenitalia e Italo e lo fa con cognizione di causa.\r

\r

La sfida è quella di aumentare la concorrenza e di conseguenza migliorare la qualità del servizio e la fruibilità di alcune tratte strategiche da parte dei viaggiatori. A supporto di questa tesi, Caroline Chabrol, amministratore delegato e direttore generale di Sncf Voyages Italia, ha presentato durante Expo Ferroviaria i risultati di un’analisi commissionata ai ricercatori dell’università Bocconi di Milano.\r

La ricerca\r

I dati, presentati dal responsabile area trasporti del centro di ricerca Green dell’università Bocconi Oliviero Baccelli, parlano chiaro: «L’Italia ha fatto da apripista nel settore dell’alta velocità e dal 2012 al 2019 abbiamo assistito a un fortissimo sviluppo di domanda e, conseguentemente, offerta – spiega Baccelli -. Dal 2019 però il mercato si è stabilizzato, mentre competitor come Francia e Spagna hanno rapidamente recuperato il gap. A oggi sull’alta velocità in Spagna ci sono quattro diversi player, in Francia tre. In Italia siamo fermi a due, ma l’ingresso di Sncf, che ha da tempo avviato la richiesta, porterebbe sicuramente vantaggi al mercato».\r

\r

Vantaggi in termini di rinnovata competitività rispetto al trasporto aereo e a quello su gomma, che in questi anni ha registrato un’impennata di domanda. «La nostra richiesta riguarda in una prima fase nove collegamenti ad alta velocità giornalieri a/r fra Torino e Napoli e quattro fra Torino e Venezia, che opereremmo con treni double deck di grande capienza – spiega Chabrol -. Il nostro è un progetto innovativo - meno treni ma più capienti - che ha l’ambizione di arrivare, una volta a regime, a trasportare 10 milioni di passeggeri all’anno, il 15% circa del volume totale. L’Italia può tornare a fare da apripista un questa seconda ondata di liberalizzazione dell’alta velocità. E’ chiaro che in parallelo occorrre dotarsi di nuove regole, redistribuendo le tracce fra i player del mercato».\r

\r

Impossibile? Sembrerebbe di no, come conferma Baccelli: «Le tratte sature sono poche, ma particolarmente critiche. E’ necessario un lavoro di ripensamento delle tracce orarie e di miglioramento delle infrastrutture, in vista anche di un futuro maggiore sviluppo nel Sud Italia. La messa a terra di un nuovo progetto come quello di Sncf può in questo senso portare a una maggiore differenziazione dell’offerta, con la segmentazione della domanda e la riduzione dei tempi di percorrenza e dei prezzi medi. Tutti vantaggi che potrebbero ridare slancio all’alta velocità in Italia. Un vantaggio del quale tutti i player potrebbero beneficiare».\r

\r

«Il nostro progetto – aggiunge Charbrol – contribuirebbe a creare benefici economici per tutta la filiera, con effetti diretti, indiretti e indotti che andrebbero a vantaggio del Pil italiano. Inoltre, i 12 nuovi treni da 661 posti ciascuno che entrerebbero in servizio sull’alta velocità italiana garantirebbero una riduzione del 30% del consumo energetico. Tutti fattori dei quali Rfi deve tenere conto».\r

\r

","post_title":"Sncf, Chabrol: «Il terzo player sull'alta velocità porterebbe vantaggi per tutti»","post_date":"2025-10-03T10:57:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759489036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Monaco, il secondo più grande della Germania, ha sospeso tutte le operazioni questa mattina per diverse ore a causa dell'avvistamento di diversi droni nelle sue vicinanze. Naturalmente l'aeroporto in seguito è stato riaperto.\r

\r

Quasi 3.000 persone sono state colpite dalla cancellazione di un totale di 17 voli. Altri 15 aerei sono stati dirottati verso aeroporti alternativi come Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.\r

\r

La Germania è in stato di massima allerta a causa dell'ondata di droni che ha sorvolato il Paese la scorsa settimana, alcuni dei quali sorvolando aree militari o industriali. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha riconosciuto che è necessario \"trovare nuove risposte a questa minaccia ibrida\".","post_title":"L'aeroporto di Monaco di Baviera chiuso (e poi riaperto) per avvistamento droni","post_date":"2025-10-03T10:37:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759487870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways è partner di viaggio ufficiale del Magical Kenya Travel Expo, l'evento che presenta l’offerta turistica del Kenya alla presenza di operatori, professionisti, venditori internazionali e media.\r

\r

«Siamo importanti partner del Kenya Tourism Board per il ruolo che giochiamo come linea aerea di bandiera. - afferma infatti Rose Kiseli, general manager commercial sales del vettore -. Operiamo il 60% dei viaggi in arrivo e in partenza dal Kenya, che portano i turisti nel nostro paese. A partire dal suo mercato d’origine Kenya Airways opera voli diretti verso 15 dei più importanti mercati mondiali e ne raggiunge altri 19 grazie alle partnership.\r

\r

Abbiamo rilevato una crescita dell’interesse dei visitatori verso il Kenya grazie all’impegno del Governo nel semplificare i processi di rilascio dei visti d’ingresso. Oggi vediamo arrivare più traffico anche dall'Africa: è uno dei prodotti che stiamo promuovendo perché il Kenya non richiede un visto alla maggior parte delle destinazioni africane. Chiediamo quindi ai viaggiatori di fare uno stop-over a Nairobi per scoprire la città mentre sono in viaggio verso la loro meta finale. In genere chi scopre Nairobi nel corso di uno stop-over, dopo un paio di mesi torna per una visita completa o un safari.\r

\r

Ma, oltre a promuovere l'Africa agli africani, Kenya Airwais intende aumentare il numero di turisti internazionali. Nairobi è la porta d’ingresso all'Africa e Kenya Airways ha un ruolo rilevante nel promuoverla attraverso l’hub dell’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta.\r

\r

Kenya Airways è una compagnia privata quotata in Borsa; il 38% della compagnia è detenuto dal governo keniota e gli altri azionisti sono diversi stakeholders, per la maggior parte kenioti. Klm ha una partecipazione dell’8%, quindi abbiamo un partner nazionale e internazionale.\r

\r

Operiamo su 34 destinazioni in Africa e abbiamo 4 scali europei: Amsterdam, Parigi, London Heathrow e London Gatwick. Operiamo anche un volo non-stop tra Nairobi e New York, Jfk. Voliamo nel Medio Oriente e in Asia, raggiungendo Dubai, Mumbai, Guangzhou e Bangkok».\r

\r

Tante le patnership di Kenyan Airways: «Siamo gli unici partner africani di SkyTeam, in Europa, il nostro partner è Air France-Klm, in America Delta Air Lines. Abbiamo anche una partnership con Safari Link, la linea aerea keniota: i visitatori del Kenya possono quindi acquistare un biglietto unico per raggiungere i parchi nazionali incluso il Masai Mara, un prodotto molto amato dai nostri clienti. La low-cost keniota Jumbo Jet è nostra sussidiaria.\r

\r

Ogni anno trasportiamo oltre 5mln di passeggeri da e per il Kenya e stiamo cercando di crescere anche all’estero. Ogni giorno abbiamo 3,4 voli da Nairobi verso l’Europa. Ogni giorno ci sono un volo su Parigi, uno su Heathrow e Amsterdam e 3 alla settimana su London Gatwick, operati da Dreamliner 787. Durante l’alta stagione aumentano i nostri spot e i voli verso queste città.\r

\r

Dal punto di vista delle innovazioni il nostro focus principale per il 2026 sarà il completo rinnovo della flotta con un upgrade del nostro prodotto e l’aumento della capacità e presto apriremo nuove rotte. Si può combinare il Kenya con altre destinazioni africane, i viaggiatori possono infatti proseguire verso le Cascate Vittoria, lo Zimbabwe, la Zambia e poi fino a Cape Town. Sono disponibili anche connessioni verso Seychelles, Mauritius, le Vanilla Island e tutte le isole dell’oceano Indiano, Zanzibar e anche il Kilimanjaro. Le opportunità sono infinite» conclude, ricordando che Kenya Airways sta anche sostenendo la decisione delle Nazioni Unite di trasferire alcuni dei propri uffici da New York a Nairobi, nella consapevolezza che questo porterà a un aumento del traffico, sia business che leisure.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Airways traguarda uno sviluppo più internazionale con il rinnovo della flotta","post_date":"2025-10-03T10:22:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759486946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Vie del Nord presenta \"Northern Vibes\", la nuova collezione di esperienze pensata per la stagione 2026/27. «Vibes significa energia, novità, qualcosa che sta bollendo in pentola. È il nostro modo per raccontare che non ci fermiamo mai: siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze autentiche da proporre a chi ama il Nord in tutte le sue sfumature» sottolinea Maria Teresa Omedè, storica product manager di Lvdn.\r

\r

“Northern” richiama la storica specializzazione di Lvdn verso le destinazioni del Nord del mondo – dalla Norvegia alla Finlandia, dalla Groenlandia all’Artico, dal Canada all’Alaska – mentre “Vibes” porta con sé il senso di energia, freschezza e movimento. Un binomio che rappresenta perfettamente lo spirito della nuova linea: radici solide, ma uno sguardo costantemente rivolto al futuro.\r

\r

Con Northern Vibes il tour operator si presenta a Ttg Travel Experience con un’identità fresca e contemporanea. L’obiettivo è chiaro: raccontare il Nord, e non solo, come destinazione moderna, sostenibile e capace di emozionare in ogni stagione.\r

I nuovi folder tematici\r

Novità di questa edizione saranno i folder tematici: strumenti agili e ispirazionali che anticipano la programmazione 2026/27 e che verranno distribuiti in anteprima esclusiva durante la fiera. Ogni folder segue un filo conduttore, sia a livello visivo che di contenuti, offrendo agli agenti un primo sguardo sulle nuove proposte.\r

\r

La collezione include Northern Vibes; Groenlandia; Crociere oltre il Circolo Polare Artico; Aurora Master Class, esperienze fotografiche e culturali dedicate all’aurora boreale; Raid in motoslitta; una novità esclusiva in Finlandia, con soggiorni negli Aura Arctic Chalets.\r

\r

«Tutto questo senza dimenticare la solida proposta che ci contraddistingue ed i tanti programmi che fanno già parte del nostro bagaglio» aggiunge Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale Lvdn.\r

I fam trip\r

Il 2025 segna anche una stagione importante sul fronte delle collaborazioni: Le Vie del Nord ha infatti consolidato il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione del prodotto attraverso una serie di fam trip realizzati in partnership con gli enti delturismo locali.\r

\r

In settembre, un gruppo di agenzie di viaggio della Lombardia ha preso parte al fam trip Irlanda, accompagnato da Mary O’Connor ed Elisa Piano. Un’esperienza che ha permesso agli agenti di scoprire da vicino nuove sfumature dell’isola verde, con momenti di confronto e approfondimento direttamente sul territorio.\r

\r

Dal 23 al 26 ottobre 2025 sarà, invece, la volta del fam trip Gran Bretagna, rivolto alle agenzie del Lazio e guidato da Maurizia Firato insieme ad Annalisa Cianfanelli . Anche in questo caso, il viaggio rappresenta un’occasione di aggiornamento professionale e di esperienza diretta delle destinazioni, con il supporto attivo dei partner locali.\r

\r

«Il nostro ringraziamento va agli enti che ci hanno affiancato e a tutti i partecipanti che hanno reso speciali queste esperienze. La formula dei fam trip si conferma vincente, non solo per la crescita professionale degli agenti ma anche per la forza delle relazioni che si creano. Siamo pronti a riproporla: i risultati auspicati con Irlanda e Gran Bretagna dimostreranno quanto questo modello sia apprezzato e produttivo per tutti» commenta Fabio Del Vecchio.","post_title":"Le Vie del Nord presenta \"Northern Vibes\"","post_date":"2025-10-03T10:02:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759485769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines aggiunge capacità da Roma Fiumicino in occasione delle prossime festività invernali: dal 18 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 sarà attivo un volo in più, operato ogni giovedì da Fiumicino verso Addis Abeba.\r

\r

Saliranno così a 11 le frequenze settimanali operate dalla compagnia etiope, con collegamenti comodi verso diverse destinazioni in Africa, tra cui Mombasa, Zanzibar, Johannesburg, Entebbe, Dar Es Salaam e molte altre.\r

\r

Lo schedule del volo aggiuntivo prevede decollo da Roma alle 06.00 e arrivo alle 13.40; ripartenza da Addis Abeba alle 16.00 e arrivo in Italia alle 20.30","post_title":"Ethiopian Airlines porta a 11 i voli settimanali da Roma, dal 18 dicembre","post_date":"2025-10-03T09:47:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759484872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\"Una Grecia più ampia e autentica, che accoglie il viaggiatore con semplicità e rispetto\": così Kyriaki Boulasidou, direttrice dell'Ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, presenta il ritorno della destinazione al prossimo Ttg Travel Experience.\r

\r

“Il nostro focus è sui luoghi che offrono un turismo esperienziale e sulle destinazioni dove la sostenibilità si traduce in un equilibrio reale tra visitatori, ambiente e comunità locali. Stiamo promuovendo una Grecia a 365 gradi ricca di possibilità per ogni tipo di viaggiatore.”\r

\r

La Grecia arriva da un 2024 da record, che ha registrato oltre 2 milioni di arrivi dall’Italia, segnando una crescita del +10% rispetto all’anno precedente e un aumento del +13,6% della spesa turistica. Particolarmente incoraggiante è l'aumento dei viaggi nei mesi di spalla, che i dati del 2025 confermano in un trend analogo, segnando il crescente interesse verso un'esperienza di viaggio più consapevole e prolungata nel tempo.\r

\r

Dopo un anno di assenza e con il ritorno di Kyriaki Boulasidou alla guida dell’Ente in Italia, la partecipazione greca si presenta con l'obiettivo di consolidare questo successo e promuovere un modello di viaggio basato sulla sostenibilità, sulla destagionalizzazione e sulla valorizzazione delle forme alternative di turismo.\r

\r

La proposta si concentra su forme di turismo come il trekking, il cicloturismo, il wellness, l'enogastronomia e gli itinerari culturali meno battuti.\r

\r

Allo stand della Grecia saranno presenti diversi co-espositori: Aegean Airlines, Sky Express, Comune di Karpathos, Filos Holidays & Travel, San Marco Luxury Hotel & Villas & Epic Blue Luxury Hotel Suites & Villas, Regione della Macedonia Centrale, Regione delle Isole Ionie, Comune di Volos, Benletoni Tours, Regione della Macedonia Occidentale, Regione della Tessaglia, Regione della Macedonia Orientale & Tracia, e Regione di Creta.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Grecia torna a Rimini con un focus su esperienze e sostenibilità","post_date":"2025-10-03T09:10:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759482612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base (USb), che riguarda tutti i settori pubblici e privati e che si protrarrà fino a questa sera alle 21.00.\r

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, vengono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale.\r

Nello specifico, Trenitalia informa che \"Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.\r

\r

Servizi garantiti\r

Qui l'elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti; per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.\r

\r

Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti, consultabile a questa pagina.\r

Il fermo del trasporto pubblico locale è sempre di 24 ore - con rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. \r

\r

Voli a singhiozzo\r

Il trasporto aereo si ferma dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo.\r

","post_title":"Sciopero generale fino alle 21.00. Lo stop per trasporto ferroviario e aereo","post_date":"2025-10-03T08:57:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759481871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche.\r

A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid.\r

\r

Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani.\r

\r

«Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita».\r

\r

A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori.\r

Un Paese da scoprire\r

Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità.\r

Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano.\r

\r

Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi.\r

\r

«Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente».\r

\r

","post_title":"L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business","post_date":"2025-10-02T11:54:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759406043000]}]}}