I 20 anni di Vueling in Italia: 15 aeroporti serviti, leader sulle rotte per Barcellona

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor. Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni. Vestager «Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti». Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada. Sphor "L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa. [post_title] => Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio [post_date] => 2024-07-03T12:09:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720008597000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha lanciato oggi 3 luglio un'incredibile promozione flash di 48 ore con voli scontati del 20% per viaggiare nei mesi di luglio e agosto. Questa offerta a tempo limitato, che terminerà a mezzanotte di giovedì (4 luglio), è davvero imperdibile e potrebbe farti pagare meno un viaggio eccezionale. Naturalmente il network leader del settore di oltre 240 destinazioni di Ryanair ha mete ideali per tutti. “Quale modo migliore per alleviare la crisi infrasettimanale se non con una promozione flash della nostra compagnia con uno sconto del 20%? - ha detto il country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Quindi, per chi è stufo di restare bloccato alla scrivania a guardare amici, familiari e colleghi partire per le vacanze, questa è l'occasione perfetta per seguire l'esempio e prepararsi per la prossima vacanza. È possibile usufruire della nostra promozione flash con uno sconto del 20% da ora fino alla mezzanotte di giovedì (4 luglio) solo su ryanair.com.” [post_title] => Ryanair: promozione flash dal 3 al 4 luglio per viaggi scontati del 20% [post_date] => 2024-07-03T11:47:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720007250000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sul mercato Italia per Vueling in occasione dell'anniversario che ha celebrato i 20 di attività della compagnia del gruppo Iag. In questi 20 anni Vueling è diventata infatti la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona e la seconda sul corridoio Italia-Spagna, passando dal servire una sola città, Roma (che dal 2012 è una delle basi strategiche in Europa), a essere presente in 15 aeroporti (Roma, Firenze - la seconda base internazionale italiana aperta anch’essa nel 2012 - Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari, Olbia). Nel 2024 il vettore ha raggiunto numeri importanti in diversi aeroporti italiani, con 30 milioni di passeggeri a Roma Fiumicino e 5 milioni a Venezia Marco Polo (dove opera dal 2006), e ha inaugurato rotte strategiche, come la Comiso-Barcellona. La compagnia, oggi leader nella base principale a Barcellona-El Prat e in altri rilevanti mercati spagnoli come Bilbao, opera anche i principali collegamenti tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Roma, Firenze, Londra-Gatwick, Parigi-Orly e Amsterdam. Il network globale include 250 rotte durante l'anno che collegano 30 paesi; sono 200.000 i voli operati ogni anno e nel 2023 la compagnia ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri. [post_title] => I 20 anni di Vueling in Italia: 15 aeroporti serviti, leader sulle rotte per Barcellona [post_date] => 2024-07-03T11:39:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720006767000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn. Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti. «In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024». «Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi». [post_title] => Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni [post_date] => 2024-07-03T11:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720004571000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_305210" align="alignleft" width="270"] Massimiliano Archiapatti[/caption] Hertz inaugura l’alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell’Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. In un palazzo recentemente ristrutturato Hertz Italia stabilisce la sua nuova sede in cui trova applicazione in maniera ancora più completa l’attenzione alla sostenibilità grazie alla scelta di soluzioni e materiali impiegati per massimizzare l’efficienza energetica e l’impronta ecologica. La nuova sede infatti, è certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che attraverso protocolli specifici, classifica gli edifici secondo i più attenti standard di eco-sostenibilità e li certifica. Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per Hertz la sostenibilità è un tema centrale che rientra nei piani strategici della nostra azienda e tutti i team sono chiamati a dare il proprio contributo per alzare gli standard nei diversi paesi e consolidare il ruolo di leadership dell’azienda come promotore della sostenibilità. Il tema della eco-sostenibilità per noi rappresenta un valore intrinseco della nostra attività e non ci accontentiamo di applicarlo solamente alla nostra flotta e ai servizi. "Tutte le azioni che coinvolgono il team Hertz sono volte a contribuire al progetto di eco-sostenibilità dell’azienda. Questo è stato l’elemento che ha guidato la ricerca della nuova sede e sono molto orgoglioso che dopo un’attenta selezione siamo riusciti a identificare la soluzione adeguata alle nostre necessità e alla nostra immagine. Abbiamo trasferito da pochi giorni i nostri uffici nel nuovo palazzo, un edificio completamente ristrutturato secondo specifici requisiti di sostenibilità energetico-ambientale richiesti dal protocollo LEED®. L’insieme delle evidenze che dimostrano il rispetto, da parte del progetto, di queste linee guida, dopo essere stato sottoposto ad un dettagliato percorso di revisione, ha condotto alla certificazione da parte dell’ente preposto. Con questa scelta siamo ancora più coerenti alle nostre linee guida e alle policy aziendali e siamo convinti che la nuova casa Hertz potrà portare importanti benefici a tutta la popolazione aziendale.” [post_title] => Hertz: nuovo quartier generale in Italia all'Eur, nel segno della sostenibilità [post_date] => 2024-07-03T10:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720003526000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UVE Rooms & Wine Bar di La Morra, relais di charme, si trova nel cuore delle Langhe, proprio in uno dei borghi che ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano nel 2024. La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sappiano esprimere eccellenza in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e innovazione. Le tranquille vie ciottolate del piccolo centro storico sono un fiorire di enoteche, piccole botteghe e bistrot legati alla straordinaria produzione enogastronomica del territorio, che è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’Umanità. La piazza principale, circondata di edifici storici in pietra e mattoni, si affaccia su un belvedere tra i più suggestivi della zona, che consente di ammirare vigneti a perdita d’occhio sulle colline circostanti. Questa terra regala anche durante la stagione più calda due qualità di tartufo: lo scorzone e l’uncinato, conosciuto anche semplicemente come tartufo nero. Un soggiorno a Uve Rooms & Wine Bar di La Morra durante la bella stagione dà la possibilità di vivere il territorio open air, puntando su esplorazioni in bicicletta elettrica per i borghi, passeggiate tra i vigneti e gite culturali (e gastronomiche) alla volta delle vicine Alba, Barolo e Asti. [post_title] => Uve Rooms & Wine Bar di La Morra, nel cuore delle Langhe per un soggiorno esperienziale [post_date] => 2024-07-03T10:38:38+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720003118000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro oggi, 3 luglio, per il primo volo diretto di Beond da Milano-Malpensa a Malé, che verrà operato due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato. «I clienti di Milano vogliono opzioni di lusso per raggiungere le Maldive - afferma Tero Taskila, ceo della compagnia premium leisure -. Il nostro obiettivo è stato quello di superare ogni aspettativa dei nostri passeggeri, dal momento in cui prenotano fino a quando arrivano alle Maldive e si godono una delle destinazioni più uniche al mondo. L'accoglienza della nostra offerta da Milano è stata eccellente». L'Airbus A319 in servizio sulla rotta incorpora molti elementi del design italiano: tra questi i sedili in morbida pelle bianca sono realizzati da Poltrona Frau, mentre i sedili sono stati progettati da Optimares, azienda leader nella progettazione e produzione di sedili per aerei, anch'essa con sede in Italia. «Partner come Poltrona Frau e Optimares sono stati fondamentali per la progettazione della nostra lussuosa cabina. Hanno compreso fin dall'inizio la nostra visione del comfort per gli ospiti. Lo si percepisce quando si sale a bordo dell'aereo: un sedile interamente in pelle bianca, con il logo beOnd in rilievo. È elegante e senza tempo, e fatto a mano». Il debutto odierno segue l'annuncio dell'apertura di un volo operato in quinta libertà tra Zurigo e Dubai, e la consegna di un secondo aeromobile, un Airbus A321 attualmente in fase di riallestimento. [post_title] => Beond inaugura questa sera la nuova rotta da Milano Malpensa alle Maldive [post_date] => 2024-07-03T10:37:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720003068000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro nuove rotte internazionali nel network invernale di Wizz Air da Roma Fiumicino: si tratta di Lisbona, Poznan, Bacau e Sarajevo. La rotta verso Lisbona sarà operata con frequenza giornaliera, dal 28 ottobre; Poznan sarà servita tre volte a settimana a partire dallo stesso giorno; la rotta per Bacau prenderà il via il 29 ottobre e sarà operata quattro volte a settimana; infine, i voli per Sarajevo saranno operati tre volte a settimana, dal 29 ottobre. Con queste aggiunte Wizz Air collegherà quindi Roma con oltre 70 destinazioni; insieme alle sei nuove rotte annunciate nei giorni scorsi da Milano, la low cost porta a 10 i nuovi collegamenti previsti dall'Italia quest'autunno, con un'offerta di 1.000.000 di posti aggiuntivi di andata e ritorno all'anno per i passeggeri italiani. In parallelo Wizz Air ha annunciato anche la sponsorizzazione ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon, che si terrà per la prima volta nella Capitale il prossimo 20 ottobre. «Questo annuncio sottolinea ancora una volta l'impegno a lungo termine di Wizz Air in l'Italia - ha dichiarato József Váradi, ceo del vettore -. Vent'anni fa, nel primo giorno di operazioni, uno dei primi voli di Wizz Air è atterrato a Milano e Roma; fin da allora abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza e investito nel Paese. Ad oggi abbiamo 24 aeromobili in 5 basi in Italia e serviamo oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 paesi, da 25 aeroporti italiani. Continua il nostro impegno verso Roma, la più grande base Wizz in Italia, e presto apriremo il nostro nuovo centro di addestramento a Fiumicino, oltre a espandere ulteriormente la nostra rete di voli low cost». [post_title] => Wizz Air: poker di nuove rotte internazionali da Roma Fiumicino dall'autunno [post_date] => 2024-07-03T10:02:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720000956000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Egyptair rilancia l'investimento sull'Italia e su Milano Malpensa in particolare, con l'apertura di una nuova rotta per Luxor, che decollerà il prossimo 6 ottobre, con una frequenze alla settimana, la domenica: partenza alle 17:50 e arrivo alle 23:05, ora locale, a Luxor. Il volo di rientro potrà essere effettuato da Luxor o da Assuan, in base all’itinerario scelto per visitare la Valle dei Re, e farà scalo a Il Cairo: sarà quindi possibile effettuare una sosta più lunga per uscire dall’aeroporto e visitare la capitale e i suoi musei. Il collegamento, «che risponde in primis ad una forte domanda da parte di tour operator e agenti di viaggio italiani, agevolandone l'organizzazione degli itinerari - ha spiegato questa mattina a Milano Salah Tawfik, regional director Italia e Malta del vettore egiziano - sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 144 posti, di cui 24 in Business Class e 120 in Economy Class. Il volo ribadisce il profondo legame tra Egitto e Italia e la volontà di sostenere il turismo tra i due Paesi che, malgrado il complesso contesto geopolitico internazionale, mantiene un trend di crescita positivo. Nel 2023, secondo i dati del Ministero del turismo, l’Egitto ha registrato 14,9 milioni di visitatori, con una crescita dal 27% rispetto al 2022 e di gran lunga superiore al record storico di 13,1 milioni di arrivi registrato nel 2019. A fare la parte del leone, sono i turisti italiani, cresciuti del 250% per un totale di 850.000 arrivi. «E nel periodo da ottobre 2023 a gennaio 2024, gli arrivi sono stati a livello globale 5 milioni, +8%». Andamento confermato da Egyptair che, nel 2023, ha trasportato «più di 265.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma Fiumicino e Milano Malpensa con 24 voli settimanali per Il Cairo (1.221 voli tra i due paesi). Per gestire la sempre maggior richiesta su base annuale e con specifici picchi stagionali, per quest’estate sono stati aggiunti nuovi voli diretti su Il Cairo per un totale di 28 settimanali, suddivisi equamente tra Milano e Roma e tutti operati con Boeing 737-800, garantendo quindi la possibilità di viaggiare a oltre 4.000 passeggeri ogni settimana». In pratica, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023-24 la capacità posti dall'Italia è cresciuta dell'8%, passando da 3,4 a 3,7 milioni di posti offerti. Da segnalare, sempre in risposta alle richieste del mercato trade Italia, «l'aggiunta di servizi charter, tra cui il diretto Palermo-Sharm El Sheikh, in collaborazione con Going, che sarà attivo dal 21 luglio e fino al 15 settembre prossimo». Tra gli operatori che lavorano maggiormente con la compagnia spiccano «Mistral - Quality Group, Boscolo, Kel 12 e Rallo». Ma il volo per Luxor non sarà l'unica novità italiana per Egyptair: «Abbiamo un paio di altre novità in fieri già nel 2025». «La partnership strategica tra Egyptair e Malpensa si arricchisce così di un nuovo capitolo che contribuirà a sviluppare ulteriormente la connettività e gli scambi culturali e umani tra Milano e l’Egitto, caratterizzati da una costante crescita delle rotte e dei flussi di traffico - ha osservato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. L'aggiunta di una destinazione come Luxor ci consente di entrare pesantemente nel segmento turistico, e il territorio lombardo, allargato, è il mercato migliore per farlo: il Nord Italia rappresenta 60% dei volumi di traffico outbound del segmento turistico, un mercato molto ricco considerando che il traffico origine e destinazione Egitto ha raggiunto gli 800.000 passeggeri e cresce ancora: Linate e Malpensa conteranno presto quasi 1 milione di passeggeri». Con questo nuovo volo il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa sale a 182 destinazioni in 78 paesi. Tra i plus della nuova rotta Egyptair, la possibilità «sia per chi viaggia in economy class sia per chi vola in business class di portare con sè due bagagli da stiva - aggiunge - Maria Grazia Clementi, sales manager Egyptair Italy -: da 23 kg più un bagaglio a mano da 8 kg nel caso dell'economy, e da 32 kg ciascuno per la business. Inoltre, i passeggeri di business potranno accedere gratuitamente alla Vip Lounge Montale presso il T1 di Milano Malpensa, così come accade per i possessori della Star Alliance Gold Card». La piattaforma Ers - Egyptair Retailing System [caption id="attachment_470607" align="alignleft" width="282"] Marco Naguib[/caption] Al canale agenziale è dedicata la nuova piattaforma Ers - Egyptair Retailing System la compagnia «ha lanciato da qualche giorno - sottolinea Marco Naguib, marketing manager Egyptair Italy -: una piattaforma basata su Ndc che garantisce agli agenti di viaggio accesso a contenuti più ricchi e personalizzati, semplificando e velocizzando la vendita di tutti i prodotti ancillary. Gli adv che si registreranno potranno beneficiare di un periodo di prova per testarne le prestazioni. Al momento non è previsto alcuna fee aggiuntiva per coloro che invece sceglieranno di continuare a utilizzare il tradizionale canale gds». Attualmente il vettore egiziano opera con una flotta di 69 aeromobili, di cui 26 Airbus e 43 Boeing: «In consegna ci sono ulteriori dieci A350-900 e 18 B737-800 - conclude Tawfik - in linea con il piano di sviluppo al 2028, quando il numero di velivoli operativi sarà salito a 125». [post_title] => Egyptair rilancia da Milano con la nuova rotta per Luxor, dal 6 novembre [post_date] => 2024-07-02T12:06:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719922018000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i 20 anni di vueling in italia 15 aeroporti serviti leader sulle rotte per barcellona" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4528,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor.\r

Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni.\r

\r

Vestager\r

«Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti».\r

Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

Sphor\r

\"L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa.","post_title":"Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio","post_date":"2024-07-03T12:09:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1720008597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato oggi 3 luglio un'incredibile promozione flash di 48 ore con voli scontati del 20% per viaggiare nei mesi di luglio e agosto.\r

Questa offerta a tempo limitato, che terminerà a mezzanotte di giovedì (4 luglio), è davvero imperdibile e potrebbe farti pagare meno un viaggio eccezionale. Naturalmente il network leader del settore di oltre 240 destinazioni di Ryanair ha mete ideali per tutti.\r

“Quale modo migliore per alleviare la crisi infrasettimanale se non con una promozione flash della nostra compagnia con uno sconto del 20%? - ha detto il country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Quindi, per chi è stufo di restare bloccato alla scrivania a guardare amici, familiari e colleghi partire per le vacanze, questa è l'occasione perfetta per seguire l'esempio e prepararsi per la prossima vacanza. È possibile usufruire della nostra promozione flash con uno sconto del 20% da ora fino alla mezzanotte di giovedì (4 luglio) solo su ryanair.com.”","post_title":"Ryanair: promozione flash dal 3 al 4 luglio per viaggi scontati del 20%","post_date":"2024-07-03T11:47:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1720007250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul mercato Italia per Vueling in occasione dell'anniversario che ha celebrato i 20 di attività della compagnia del gruppo Iag. \r

\r

In questi 20 anni Vueling è diventata infatti la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona e la seconda sul corridoio Italia-Spagna, passando dal servire una sola città, Roma (che dal 2012 è una delle basi strategiche in Europa), a essere presente in 15 aeroporti (Roma, Firenze - la seconda base internazionale italiana aperta anch’essa nel 2012 - Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari, Olbia).\r

\r

Nel 2024 il vettore ha raggiunto numeri importanti in diversi aeroporti italiani, con 30 milioni di passeggeri a Roma Fiumicino e 5 milioni a Venezia Marco Polo (dove opera dal 2006), e ha inaugurato rotte strategiche, come la Comiso-Barcellona.\r

\r

La compagnia, oggi leader nella base principale a Barcellona-El Prat e in altri rilevanti mercati spagnoli come Bilbao, opera anche i principali collegamenti tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Roma, Firenze, Londra-Gatwick, Parigi-Orly e Amsterdam.\r

\r

Il network globale include 250 rotte durante l'anno che collegano 30 paesi; sono 200.000 i voli operati ogni anno e nel 2023 la compagnia ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri.\r

\r

","post_title":"I 20 anni di Vueling in Italia: 15 aeroporti serviti, leader sulle rotte per Barcellona","post_date":"2024-07-03T11:39:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720006767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn.\r

Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti.\r

\r

«In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024».\r

«Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi».\r

","post_title":"Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni","post_date":"2024-07-03T11:02:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720004571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_305210\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Massimiliano Archiapatti[/caption]\r

\r

Hertz inaugura l’alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell’Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. \r

\r

In un palazzo recentemente ristrutturato Hertz Italia stabilisce la sua nuova sede in cui trova applicazione in maniera ancora più completa l’attenzione alla sostenibilità grazie alla scelta di soluzioni e materiali impiegati per massimizzare l’efficienza energetica e l’impronta ecologica. La nuova sede infatti, è certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che attraverso protocolli specifici, classifica gli edifici secondo i più attenti standard di eco-sostenibilità e li certifica.\r

\r

Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per Hertz la sostenibilità è un tema centrale che rientra nei piani strategici della nostra azienda e tutti i team sono chiamati a dare il proprio contributo per alzare gli standard nei diversi paesi e consolidare il ruolo di leadership dell’azienda come promotore della sostenibilità. Il tema della eco-sostenibilità per noi rappresenta un valore intrinseco della nostra attività e non ci accontentiamo di applicarlo solamente alla nostra flotta e ai servizi.\r

\r

\"Tutte le azioni che coinvolgono il team Hertz sono volte a contribuire al progetto di eco-sostenibilità dell’azienda. Questo è stato l’elemento che ha guidato la ricerca della nuova sede e sono molto orgoglioso che dopo un’attenta selezione siamo riusciti a identificare la soluzione adeguata alle nostre necessità e alla nostra immagine. Abbiamo trasferito da pochi giorni i nostri uffici nel nuovo palazzo, un edificio completamente ristrutturato secondo specifici requisiti di sostenibilità energetico-ambientale richiesti dal protocollo LEED®. L’insieme delle evidenze che dimostrano il rispetto, da parte del progetto, di queste linee guida, dopo essere stato sottoposto ad un dettagliato percorso di revisione, ha condotto alla certificazione da parte dell’ente preposto. Con questa scelta siamo ancora più coerenti alle nostre linee guida e alle policy aziendali e siamo convinti che la nuova casa Hertz potrà portare importanti benefici a tutta la popolazione aziendale.”","post_title":"Hertz: nuovo quartier generale in Italia all'Eur, nel segno della sostenibilità","post_date":"2024-07-03T10:45:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1720003526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UVE Rooms & Wine Bar di La Morra, relais di charme, si trova nel cuore delle Langhe, proprio in uno dei borghi che ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano nel 2024. La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sappiano esprimere eccellenza in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e innovazione. \r

Le tranquille vie ciottolate del piccolo centro storico sono un fiorire di enoteche, piccole botteghe e bistrot legati alla straordinaria produzione enogastronomica del territorio, che è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’Umanità. La piazza principale, circondata di edifici storici in pietra e mattoni, si affaccia su un belvedere tra i più suggestivi della zona, che consente di ammirare vigneti a perdita d’occhio sulle colline circostanti.\r

Questa terra regala anche durante la stagione più calda due qualità di tartufo: lo scorzone e l’uncinato, conosciuto anche semplicemente come tartufo nero. \r

Un soggiorno a Uve Rooms & Wine Bar di La Morra durante la bella stagione dà la possibilità di vivere il territorio open air, puntando su esplorazioni in bicicletta elettrica per i borghi, passeggiate tra i vigneti e gite culturali (e gastronomiche) alla volta delle vicine Alba, Barolo e Asti. ","post_title":"Uve Rooms & Wine Bar di La Morra, nel cuore delle Langhe per un soggiorno esperienziale","post_date":"2024-07-03T10:38:38+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1720003118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro oggi, 3 luglio, per il primo volo diretto di Beond da Milano-Malpensa a Malé, che verrà operato due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato.\r

\r

«I clienti di Milano vogliono opzioni di lusso per raggiungere le Maldive - afferma Tero Taskila, ceo della compagnia premium leisure -. Il nostro obiettivo è stato quello di superare ogni aspettativa dei nostri passeggeri, dal momento in cui prenotano fino a quando arrivano alle Maldive e si godono una delle destinazioni più uniche al mondo. L'accoglienza della nostra offerta da Milano è stata eccellente».\r

\r

L'Airbus A319 in servizio sulla rotta incorpora molti elementi del design italiano: tra questi i sedili in morbida pelle bianca sono realizzati da Poltrona Frau, mentre i sedili sono stati progettati da Optimares, azienda leader nella progettazione e produzione di sedili per aerei, anch'essa con sede in Italia. \r

\r

«Partner come Poltrona Frau e Optimares sono stati fondamentali per la progettazione della nostra lussuosa cabina. Hanno compreso fin dall'inizio la nostra visione del comfort per gli ospiti. Lo si percepisce quando si sale a bordo dell'aereo: un sedile interamente in pelle bianca, con il logo beOnd in rilievo. È elegante e senza tempo, e fatto a mano».\r

\r

Il debutto odierno segue l'annuncio dell'apertura di un volo operato in quinta libertà tra Zurigo e Dubai, e la consegna di un secondo aeromobile, un Airbus A321 attualmente in fase di riallestimento. \r

\r

","post_title":"Beond inaugura questa sera la nuova rotta da Milano Malpensa alle Maldive","post_date":"2024-07-03T10:37:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720003068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Quattro nuove rotte internazionali nel network invernale di Wizz Air da Roma Fiumicino: si tratta di Lisbona, Poznan, Bacau e Sarajevo. La rotta verso Lisbona sarà operata con frequenza giornaliera, dal 28 ottobre; Poznan sarà servita tre volte a settimana a partire dallo stesso giorno; la rotta per Bacau prenderà il via il 29 ottobre e sarà operata quattro volte a settimana; infine, i voli per Sarajevo saranno operati tre volte a settimana, dal 29 ottobre.\r

Con queste aggiunte Wizz Air collegherà quindi Roma con oltre 70 destinazioni; insieme alle sei nuove rotte annunciate nei giorni scorsi da Milano, la low cost porta a 10 i nuovi collegamenti previsti dall'Italia quest'autunno, con un'offerta di 1.000.000 di posti aggiuntivi di andata e ritorno all'anno per i passeggeri italiani.\r

In parallelo Wizz Air ha annunciato anche la sponsorizzazione ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon, che si terrà per la prima volta nella Capitale il prossimo 20 ottobre.\r

«Questo annuncio sottolinea ancora una volta l'impegno a lungo termine di Wizz Air in l'Italia - ha dichiarato József Váradi, ceo del vettore -. Vent'anni fa, nel primo giorno di operazioni, uno dei primi voli di Wizz Air è atterrato a Milano e Roma; fin da allora abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza e investito nel Paese. Ad oggi abbiamo 24 aeromobili in 5 basi in Italia e serviamo oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 paesi, da 25 aeroporti italiani. Continua il nostro impegno verso Roma, la più grande base Wizz in Italia, e presto apriremo il nostro nuovo centro di addestramento a Fiumicino, oltre a espandere ulteriormente la nostra rete di voli low cost».\r

","post_title":"Wizz Air: poker di nuove rotte internazionali da Roma Fiumicino dall'autunno","post_date":"2024-07-03T10:02:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720000956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair rilancia l'investimento sull'Italia e su Milano Malpensa in particolare, con l'apertura di una nuova rotta per Luxor, che decollerà il prossimo 6 ottobre, con una frequenze alla settimana, la domenica: partenza alle 17:50 e arrivo alle 23:05, ora locale, a Luxor.\r

\r

Il volo di rientro potrà essere effettuato da Luxor o da Assuan, in base all’itinerario scelto per visitare la Valle dei Re, e farà scalo a Il Cairo: sarà quindi possibile effettuare una sosta più lunga per uscire dall’aeroporto e visitare la capitale e i suoi musei.\r

\r

Il collegamento, «che risponde in primis ad una forte domanda da parte di tour operator e agenti di viaggio italiani, agevolandone l'organizzazione degli itinerari - ha spiegato questa mattina a Milano Salah Tawfik, regional director Italia e Malta del vettore egiziano - sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 144 posti, di cui 24 in Business Class e 120 in Economy Class. Il volo ribadisce il profondo legame tra Egitto e Italia e la volontà di sostenere il turismo tra i due Paesi che, malgrado il complesso contesto geopolitico internazionale, mantiene un trend di crescita positivo. \r

\r

Nel 2023, secondo i dati del Ministero del turismo, l’Egitto ha registrato 14,9 milioni di visitatori, con una crescita dal 27% rispetto al 2022 e di gran lunga superiore al record storico di 13,1 milioni di arrivi registrato nel 2019. A fare la parte del leone, sono i turisti italiani, cresciuti del 250% per un totale di 850.000 arrivi. «E nel periodo da ottobre 2023 a gennaio 2024, gli arrivi sono stati a livello globale 5 milioni, +8%».\r

\r

Andamento confermato da Egyptair che, nel 2023, ha trasportato «più di 265.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma Fiumicino e Milano Malpensa con 24 voli settimanali per Il Cairo (1.221 voli tra i due paesi). Per gestire la sempre maggior richiesta su base annuale e con specifici picchi stagionali, per quest’estate sono stati aggiunti nuovi voli diretti su Il Cairo per un totale di 28 settimanali, suddivisi equamente tra Milano e Roma e tutti operati con Boeing 737-800, garantendo quindi la possibilità di viaggiare a oltre 4.000 passeggeri ogni settimana». In pratica, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023-24 la capacità posti dall'Italia è cresciuta dell'8%, passando da 3,4 a 3,7 milioni di posti offerti.\r

\r

Da segnalare, sempre in risposta alle richieste del mercato trade Italia, «l'aggiunta di servizi charter, tra cui il diretto Palermo-Sharm El Sheikh, in collaborazione con Going, che sarà attivo dal 21 luglio e fino al 15 settembre prossimo». Tra gli operatori che lavorano maggiormente con la compagnia spiccano «Mistral - Quality Group, Boscolo, Kel 12 e Rallo».\r

\r

Ma il volo per Luxor non sarà l'unica novità italiana per Egyptair: «Abbiamo un paio di altre novità in fieri già nel 2025».\r

\r

«La partnership strategica tra Egyptair e Malpensa si arricchisce così di un nuovo capitolo che contribuirà a sviluppare ulteriormente la connettività e gli scambi culturali e umani tra Milano e l’Egitto, caratterizzati da una costante crescita delle rotte e dei flussi di traffico - ha osservato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. L'aggiunta di una destinazione come Luxor ci consente di entrare pesantemente nel segmento turistico, e il territorio lombardo, allargato, è il mercato migliore per farlo: il Nord Italia rappresenta 60% dei volumi di traffico outbound del segmento turistico, un mercato molto ricco considerando che il traffico origine e destinazione Egitto ha raggiunto gli 800.000 passeggeri e cresce ancora: Linate e Malpensa conteranno presto quasi 1 milione di passeggeri». Con questo nuovo volo il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa sale a 182 destinazioni in 78 paesi.\r

\r

Tra i plus della nuova rotta Egyptair, la possibilità «sia per chi viaggia in economy class sia per chi vola in business class di portare con sè due bagagli da stiva - aggiunge - Maria Grazia Clementi, sales manager Egyptair Italy -: da 23 kg più un bagaglio a mano da 8 kg nel caso dell'economy, e da 32 kg ciascuno per la business. Inoltre, i passeggeri di business potranno accedere gratuitamente alla Vip Lounge Montale presso il T1 di Milano Malpensa, così come accade per i possessori della Star Alliance Gold Card».\r

\r

La piattaforma Ers - Egyptair Retailing System\r

\r

[caption id=\"attachment_470607\" align=\"alignleft\" width=\"282\"] Marco Naguib[/caption]\r

\r

Al canale agenziale è dedicata la nuova piattaforma Ers - Egyptair Retailing System la compagnia «ha lanciato da qualche giorno - sottolinea Marco Naguib, marketing manager Egyptair Italy -: una piattaforma basata su Ndc che garantisce agli agenti di viaggio accesso a contenuti più ricchi e personalizzati, semplificando e velocizzando la vendita di tutti i prodotti ancillary. Gli adv che si registreranno potranno beneficiare di un periodo di prova per testarne le prestazioni. Al momento non è previsto alcuna fee aggiuntiva per coloro che invece sceglieranno di continuare a utilizzare il tradizionale canale gds».\r

\r

Attualmente il vettore egiziano opera con una flotta di 69 aeromobili, di cui 26 Airbus e 43 Boeing: «In consegna ci sono ulteriori dieci A350-900 e 18 B737-800 - conclude Tawfik - in linea con il piano di sviluppo al 2028, quando il numero di velivoli operativi sarà salito a 125».","post_title":"Egyptair rilancia da Milano con la nuova rotta per Luxor, dal 6 novembre","post_date":"2024-07-02T12:06:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1719922018000]}]}}