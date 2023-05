I 15 anni di American sulla Malpensa-New York: «Milano, destinazione chiave in Europa» American Airlines festeggia con Sea i primi 15 anni del collegamento tra Milano Malpensa e New York Jfk, che ha fatto il suo debutto nel maggio 2008. «L’Italia è un mercato importante per American Airlines e Milano rappresenta una delle destinazioni chiave del nostro network europeo – ha commentato Kyle Mabry, vice president – operations and commercial, Emea and Apac del vettore -. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una forte collaborazione con Sea, lavorando insieme per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio eccellente, sia a bordo sia a terra». Tutti i voli tra Malpensa e New York sono operati con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona. «American Airlines è un partner strategico di Milano Malpensa e i suoi voli riscuotono costantemente l’apprezzamento dei tanti passeggeri che li utilizzano – ha sottolineato Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea Aeroporti Milano -. Dal 2008 American ha ampliato le operazioni sul nostro aeroporto introducendo il collegamento con New York. Nell’ultimo anno, con la ripresa, la compagnia ha segnato un ottimo andamento del servizio quotidiano su New York Jfk, un successo che per Sea costituisce un auspicio per un rafforzamento ed un’ulteriore estensione della partnership con AA nel prossimo futuro».

