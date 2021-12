HiSky operativa da Milano Bergamo: voli per la Romania e la Moldavia

HiSky ha inaugurato ieri, 20 dicembre 2021, le operazioni all’aeroporto di Milano Bergamo: il volo proveniente da Tirgu Mures è stato effettuato con uno dei cinque Airbus A320 in flotta, decollato successivamente per Baia Mare. Entrambe le destinazioni, situate in Romania, sono servite con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) con voli andata e ritorno in giornata. Da venerdì 24 dicembre HiSky aprirà anche la rotta per Chisinau, in Moldavia, che sarà operata sempre con voli bisettimanali di andata e ritorno, ogni lunedì e venerdì.

Gli aeromobili della flotta HiSky hanno una configurazione full economy con classi Premium e Premium Plus; il vettore è certificato come operatore aereo nella Repubblica Moldava e in Romania e ha iniziato a operare nel marzo 2021, trasportando nei primi nove mesi di attività circa 150mila passeggeri in totale.

“Accogliamo una nuova compagnia aerea che ha iniziato a operare nel post-pandemia, dando dimostrazione di efficienza e affidabilità, che la fanno preferire da un numero crescente di viaggiatori – ha dichiarato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – Siamo certi che le rotte servite da Milano Bergamo, inserite nel sempre più ampio network di collegamenti dell’aeroporto, contribuiranno a incrementare il numero dei passeggeri trasportati da HiSky”.