Heathrow: lo scalo si affida a Genetec per innovare e ottimizzare i processi aeroportuali L’aeroporto Heathrow di Londra ha scelto le soluzioni di Genetec per innovare ed efficientare tutti i processi aeroportuali, con un piano di investimento pluriennale. Un progetto congiunto che consente al principale scalo britannico di disporre di una visione unificata dei processi aziendali e su larga scala per offrire la massima sicurezza per persone e risorse, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo la privacy dei dati e la conformità alle regole di sicurezza informatica. Da Londra Heathrow transitano circa 80 milioni di passeggeri e 14 milioni di tonnellate di merci l’anno. Oltre 76.000 dipendenti lavorano 24 ore su 24 per garantire il regolare funzionamento dell’aeroporto – che occupa un’area di circa 12 km quadrati – inclusa la gestione del flusso di passeggeri, la messa in sicurezza dei locali e il coordinamento di oltre 1.300 decolli e atterraggi giornalieri per 89 diverse compagnie aeree. La collaborazione con Genetec – provider per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence – è nata nel 2016 con l’adozione della soluzione Genetec Security Center per portare tutti i sistemi di sicurezza IP su una sola piattaforma unificata. Dal progetto iniziale che implementava 2.000 telecamere, nel tempo il sistema si è più che quadruplicato in termini di dimensioni, incorporando tutto: telecamere, controllo accessi, tecnologia Lidar, analitiche, riconoscimento delle targhe e altro ancora. Oggi le soluzioni Genetec vengono utilizzate ben oltre la sicurezza fisica: ad esempio per monitorare più di 150 km di nastri trasportatori e per facilitare l’entrata e l’uscita quotidiana di oltre 150.000 veicoli. Genetec Security Center attualmente supporta il lavoro di 90 team in 110 sale di controllo distinte, tutti con esigenze e diritti di accesso differenti e con dashboard personalizzate che consentono ai singoli team e a terze parti – come polizia, agenzie governative, compagnie aeree e attività commerciali – di concentrarsi sui propri compiti specifici. Ad alcuni membri del personale operativo, ad esempio, vengono forniti strumenti per monitorare il flusso dei passeggeri e sono avvisati in modo automatico quando le code ai controlli di sicurezza diventano troppo lunghe. I colleghi informatici, che non vedono i dati delle telecamere, possono accedere alle dashboard sullo stato del sistema per avere informazioni sui dispositivi che sono offline o che richiedono aggiornamenti software/firmware. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475194 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto Heathrow di Londra ha scelto le soluzioni di Genetec per innovare ed efficientare tutti i processi aeroportuali, con un piano di investimento pluriennale. Un progetto congiunto che consente al principale scalo britannico di disporre di una visione unificata dei processi aziendali e su larga scala per offrire la massima sicurezza per persone e risorse, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo la privacy dei dati e la conformità alle regole di sicurezza informatica. Da Londra Heathrow transitano circa 80 milioni di passeggeri e 14 milioni di tonnellate di merci l’anno. Oltre 76.000 dipendenti lavorano 24 ore su 24 per garantire il regolare funzionamento dell'aeroporto - che occupa un'area di circa 12 km quadrati - inclusa la gestione del flusso di passeggeri, la messa in sicurezza dei locali e il coordinamento di oltre 1.300 decolli e atterraggi giornalieri per 89 diverse compagnie aeree. La collaborazione con Genetec - provider per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence - è nata nel 2016 con l'adozione della soluzione Genetec Security Center per portare tutti i sistemi di sicurezza IP su una sola piattaforma unificata. Dal progetto iniziale che implementava 2.000 telecamere, nel tempo il sistema si è più che quadruplicato in termini di dimensioni, incorporando tutto: telecamere, controllo accessi, tecnologia Lidar, analitiche, riconoscimento delle targhe e altro ancora. Oggi le soluzioni Genetec vengono utilizzate ben oltre la sicurezza fisica: ad esempio per monitorare più di 150 km di nastri trasportatori e per facilitare l'entrata e l'uscita quotidiana di oltre 150.000 veicoli. Genetec Security Center attualmente supporta il lavoro di 90 team in 110 sale di controllo distinte, tutti con esigenze e diritti di accesso differenti e con dashboard personalizzate che consentono ai singoli team e a terze parti - come polizia, agenzie governative, compagnie aeree e attività commerciali - di concentrarsi sui propri compiti specifici. Ad alcuni membri del personale operativo, ad esempio, vengono forniti strumenti per monitorare il flusso dei passeggeri e sono avvisati in modo automatico quando le code ai controlli di sicurezza diventano troppo lunghe. I colleghi informatici, che non vedono i dati delle telecamere, possono accedere alle dashboard sullo stato del sistema per avere informazioni sui dispositivi che sono offline o che richiedono aggiornamenti software/firmware. [post_title] => Heathrow: lo scalo si affida a Genetec per innovare e ottimizzare i processi aeroportuali [post_date] => 2024-09-24T13:02:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727182958000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa. "Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo." [post_title] => Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv [post_date] => 2024-09-24T10:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727172709000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates a caccia di personale di bordo in Italia, dove ha programmato tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari. Nel dettaglio il calendario prevede, a partire dalle ore 9.00: Milano, 25 settembre 2024: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20 Firenze, 27 settembre 2024: Sina Villa Medici, Autograph Collection, Via Il Prato, 42 Bari, 29 settembre 2024: Hi Hotel Bari, Via Don Guanella, 15/L Gli eventi rientrano nel vasto piano della compagnia aerea di Dubai volto all'ampliamento del numero di dipendenti, un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo. Nell'agosto del 2023, il team ha superato i 20.000 membri dell'equipaggio e oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri dell'equipaggio di cabina, tra cui più di 725 italiani. Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti, con l'obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina di un ulteriore 25%. La ricerca di nuovo personale di cabina arriva anche in parallelo al rinnovodegli A380 con l'inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X. Nel mirino della campagna mondiale c'è l'aggiunta di 5.000 membri al team dell'equipaggio. La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro o per chi ha da poco mosso i primi passi nel settore: gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sul sito della compagnia. [post_title] => Emirates torna a selezionare personale in Italia: tre open day il 25, 27 e 29 settembre [post_date] => 2024-09-23T14:11:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727100675000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Colpo di mercato per CartOrange, che aggiunge alla propria squadra Mariagrazia Verna in qualità di responsabile commerciale della divisione tour operating. Con un’esperienza più che ventennale nel settore, la manager porta con sé una conoscenza approfondita del prodotto, delle dinamiche commerciali e delle strategie di marketing, avendo collaborato con aziende turistiche di spicco come Orizzonti, Aviomar e Naar. “Sono entusiasta di unirmi a CartOrange - sottolinea la stessa Mariagrazia Verna -. Questa opportunità rappresenta un passo importante del mio percorso professionale e personale. Il mio obiettivo è implementare strategie commerciali che non solo raggiungano, ma che superino le aspettative dei nostri consulenti e partner”. La new entry è stata presentata in occasione della convention triestina del gruppo, che ha coinvolto i 200 migliori consulenti di viaggio italiani. Durante l'evento è stata anche illustrata la partnership con il brand alberghiero The Residence by Cenizaro. In seno a questa nuova collaborazione, CartOrange ha deciso di puntare in particolare su un investimento per un accordo che coinvolge il The Residence Maldives Falhumaafushi, situato sull’atollo di Gaafu Alifu, beneficiando così di tariffe esclusive, personalizzazione del prodotto, disponibilità di prenotazione e vantaggi a favore dei clienti. A suggellare l’importanza della partnership, la presenza a Trieste del general manager di The Residence Maldives, Meenakshi Sundaram, e di Alessandro Furlotti, sales manager Italia di The Residence Hotels. La convention ospitata dall’hotel Savoia Excelsior Palace è stata inoltre un'opportunità per rinnovare le collaborazioni con realtà di primo piano, intervenute all’evento, quali Barbados, in forte evidenza per il segmento dei viaggi nozze, RateHawk, piattaforma tecnologica dedicata ai professionisti del turismo, e Turkish Airlines. [post_title] => Mariagrazia Verna nuova responsabile commerciale tour operator di CartOrange [post_date] => 2024-09-23T11:34:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727091297000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate. Le Fiandre in bicicletta Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. [post_title] => Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste [post_date] => 2024-09-23T11:17:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727090260000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara. «Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno del presidente, Mario Sommariva e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - spiega la Segretaria Generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi - che due giorni fa ha ritirato il prestigioso premio nel corso della manifestazione RemTech Expo di Ferrara». Montaresi ha preso anche parte alla Tavola Rotonda “Innovazione e sostenibilità nei porti italiani e Smart port awards”, nella quale ha illustrato l’avanzamento dei progetti di sostenibilità ambientale in corso nei porti di La Spezia e Marina di Carrara, con particolare riferimento ai lavori per l’elettrificazione delle banchine, che sono in linea con i cronoprogrammi e le scadenze previste da PNC/PNRR, e che permetteranno al Porto della Spezia di dotarsi del sistema di cold ironing per la banchina crociere già dal prossimo anno. Il premio “Smart Port” è stato conferito all’AdSP “per l'impegno profuso quotidianamente, per l'approccio atto a garantire una visione ampia e sistemica, per la concreta azione volta ad avviare processi e progetti di transizione giusta con obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, rappresentando un esempio di valore e di eccellenza per il Paese, per l'Europa e a livello globale”. [post_title] => AdSP Mar Ligure Orientale vince il Premio "Smart Port" per innovazione e sostenibilità [post_date] => 2024-09-23T10:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727087751000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà di nuovo sciopero per il trasporto aereo domani, 24 settembre 2024: la mobilitazione questa volta interessa in particolare i lavoratori degli handler e di vigilanza di alcuni scali aeroportuali tra cui Milano Linate e Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia ma si unisce allo sciopero del personale navigante di Wizz Air Malta limited e avrà ripercussioni sui voli programmati anche di Ita Airways che ha tempestivamente comunicato la cancellazione di 28 voli domestici e internazionali. La protesta interessa varie sigle sindacali e in tutti i casi si protrarrà per 24 ore: in pratica dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 24 settembre. Unica eccezione è la protesta dei lavoratori Adb dell’aeroporto Marconi di Bologna che durerà 4 ore, dalle 12 alle 16. Le cancellazioni di Ita Airways Sulla propria pagina web Ita Airways comunica che «potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre». Qui l'elenco dei voli cancellati. «Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito, nella sezione, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». Wizz Air Lo sciopero aerei di 24 ore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Wizz Air in Italia. Lo sciopero è proclamato dalla Filt Cgil, il sindacato rappresentativo dei lavoratori della compagnia ungherese, per protestare contro il nuovo regolamento retributivo introdotto senza consultazioni e il mancato rispetto delle normative italiane sulla salute e sicurezza sul lavoro. La low cost «si scusa per i possibili disagi e ha comunicato che i passeggeri saranno aggiornati in tempo reale riguardo a cancellazioni o modifiche tramite i consueti canali ufficiali». [post_title] => Trasporto aereo: i voli cancellati per lo sciopero di domani, 24 settembre [post_date] => 2024-09-23T10:25:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727087121000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474554" align="alignright" width="300"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption] In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, "la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente". Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze". Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici. Espansione e nuove destinazioni Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: "Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”. Innovazione e crescita sostenibile Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che "la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti." Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito". [post_title] => Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia [post_date] => 2024-09-20T10:53:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estero [1] => tour-operataor [2] => viaggi-di-lusso ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estero [1] => tour operataor [2] => viaggi di lusso ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726829582000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue Airways fa la corte ai passeggeri premium con la prossima apertura delle sue prime lounge aeroportuali a New York e Boston. La compagnia inaugurerà una lounge di 743 metri quadrati al Jfk di New York alla fine del 2025, seguita da un'altra lounge di 1.022 metri quadrati al Logan International di Boston. Il vettore ha recentemente varato la strategia “JetForward”, un piano di ampio respiro per tornare a una redditività costante che include, tra le altre iniziative, cambiamenti per “soddisfare la crescente domanda premium”: nel mirino ci sono i viaggiatori d'affari e il relativo aumento dei ricavi legato alla vendita di tariffe più elevate. "Da tempo i passeggeri ci chiedono una lounge e ora non vediamo l'ora di svelare la nostra proposta a New York e Boston - ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue -. Le lounge sono diventate un'offerta essenziale per il crescente numero di clienti che cercano esperienze premium, e le nostre aumenteranno ulteriormente il valore del nostro programma fedeltà TrueBlue”. Le lounge del vettore saranno riservate principalmente ai membri del programma fedeltà e ai titolari di carte di credito con il marchio della compagnia aerea. Avranno accesso alle lounge anche i passeggeri che volano con la “Mint” di JetBlue. Il piano JetForward del vettore comprende miglioramenti operativi, modifiche alla rete, investimenti nei prodotti e varie misure di risparmio. Se eseguito come previsto, il piano aumenterà i profitti operativi di JetBlue di circa 800-900 milioni di dollari entro il 2027. [post_title] => JetBlue punta ai viaggiatori premium: in arrivo due lounge a New York e Boston [post_date] => 2024-09-20T09:53:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726825991000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "heathrow lo scalo si affida genetec innovare ottimizzare processi aeroportuali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1221,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Heathrow di Londra ha scelto le soluzioni di Genetec per innovare ed efficientare tutti i processi aeroportuali, con un piano di investimento pluriennale.\r

\r

Un progetto congiunto che consente al principale scalo britannico di disporre di una visione unificata dei processi aziendali e su larga scala per offrire la massima sicurezza per persone e risorse, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo la privacy dei dati e la conformità alle regole di sicurezza informatica.\r

\r

Da Londra Heathrow transitano circa 80 milioni di passeggeri e 14 milioni di tonnellate di merci l’anno. Oltre 76.000 dipendenti lavorano 24 ore su 24 per garantire il regolare funzionamento dell'aeroporto - che occupa un'area di circa 12 km quadrati - inclusa la gestione del flusso di passeggeri, la messa in sicurezza dei locali e il coordinamento di oltre 1.300 decolli e atterraggi giornalieri per 89 diverse compagnie aeree.\r

\r

La collaborazione con Genetec - provider per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence - è nata nel 2016 con l'adozione della soluzione Genetec Security Center per portare tutti i sistemi di sicurezza IP su una sola piattaforma unificata. Dal progetto iniziale che implementava 2.000 telecamere, nel tempo il sistema si è più che quadruplicato in termini di dimensioni, incorporando tutto: telecamere, controllo accessi, tecnologia Lidar, analitiche, riconoscimento delle targhe e altro ancora. Oggi le soluzioni Genetec vengono utilizzate ben oltre la sicurezza fisica: ad esempio per monitorare più di 150 km di nastri trasportatori e per facilitare l'entrata e l'uscita quotidiana di oltre 150.000 veicoli.\r

\r

Genetec Security Center attualmente supporta il lavoro di 90 team in 110 sale di controllo distinte, tutti con esigenze e diritti di accesso differenti e con dashboard personalizzate che consentono ai singoli team e a terze parti - come polizia, agenzie governative, compagnie aeree e attività commerciali - di concentrarsi sui propri compiti specifici.\r

\r

Ad alcuni membri del personale operativo, ad esempio, vengono forniti strumenti per monitorare il flusso dei passeggeri e sono avvisati in modo automatico quando le code ai controlli di sicurezza diventano troppo lunghe. I colleghi informatici, che non vedono i dati delle telecamere, possono accedere alle dashboard sullo stato del sistema per avere informazioni sui dispositivi che sono offline o che richiedono aggiornamenti software/firmware.","post_title":"Heathrow: lo scalo si affida a Genetec per innovare e ottimizzare i processi aeroportuali","post_date":"2024-09-24T13:02:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727182958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates a caccia di personale di bordo in Italia, dove ha programmato tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari.\r

Nel dettaglio il calendario prevede, a partire dalle ore 9.00:\r

\r

Milano, 25 settembre 2024: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20\r

\r

Firenze, 27 settembre 2024: Sina Villa Medici, Autograph Collection, Via Il Prato, 42\r

\r

Bari, 29 settembre 2024: Hi Hotel Bari, Via Don Guanella, 15/L \r

Gli eventi rientrano nel vasto piano della compagnia aerea di Dubai volto all'ampliamento del numero di dipendenti, un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo.\r

Nell'agosto del 2023, il team ha superato i 20.000 membri dell'equipaggio e oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri dell'equipaggio di cabina, tra cui più di 725 italiani. Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti, con l'obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina di un ulteriore 25%. La ricerca di nuovo personale di cabina arriva anche in parallelo al rinnovodegli A380 con l'inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X.\r

Nel mirino della campagna mondiale c'è l'aggiunta di 5.000 membri al team dell'equipaggio.\r

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro o per chi ha da poco mosso i primi passi nel settore: gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sul sito della compagnia.","post_title":"Emirates torna a selezionare personale in Italia: tre open day il 25, 27 e 29 settembre","post_date":"2024-09-23T14:11:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1727100675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Colpo di mercato per CartOrange, che aggiunge alla propria squadra Mariagrazia Verna in qualità di responsabile commerciale della divisione tour operating. Con un’esperienza più che ventennale nel settore, la manager porta con sé una conoscenza approfondita del prodotto, delle dinamiche commerciali e delle strategie di marketing, avendo collaborato con aziende turistiche di spicco come Orizzonti, Aviomar e Naar.\r

\r

“Sono entusiasta di unirmi a CartOrange - sottolinea la stessa Mariagrazia Verna -. Questa opportunità rappresenta un passo importante del mio percorso professionale e personale. Il mio obiettivo è implementare strategie commerciali che non solo raggiungano, ma che superino le aspettative dei nostri consulenti e partner”.\r

\r

La new entry è stata presentata in occasione della convention triestina del gruppo, che ha coinvolto i 200 migliori consulenti di viaggio italiani. Durante l'evento è stata anche illustrata la partnership con il brand alberghiero The Residence by Cenizaro. In seno a questa nuova collaborazione, CartOrange ha deciso di puntare in particolare su un investimento per un accordo che coinvolge il The Residence Maldives Falhumaafushi, situato sull’atollo di Gaafu Alifu, beneficiando così di tariffe esclusive, personalizzazione del prodotto, disponibilità di prenotazione e vantaggi a favore dei clienti. A suggellare l’importanza della partnership, la presenza a Trieste del general manager di The Residence Maldives, Meenakshi Sundaram, e di Alessandro Furlotti, sales manager Italia di The Residence Hotels.\r

\r

La convention ospitata dall’hotel Savoia Excelsior Palace è stata inoltre un'opportunità per rinnovare le collaborazioni con realtà di primo piano, intervenute all’evento, quali Barbados, in forte evidenza per il segmento dei viaggi nozze, RateHawk, piattaforma tecnologica dedicata ai professionisti del turismo, e Turkish Airlines.","post_title":"Mariagrazia Verna nuova responsabile commerciale tour operator di CartOrange","post_date":"2024-09-23T11:34:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727091297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. \r

\r

Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” \r

\r

Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. \r

\r

In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate.\r

\r

Le Fiandre in bicicletta \r

\r

Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. \r

\r

Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles \r

\r

Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. \r

\r

","post_title":"Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste","post_date":"2024-09-23T11:17:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727090260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara. «Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno del presidente, Mario Sommariva e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - spiega la Segretaria Generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi - che due giorni fa ha ritirato il prestigioso premio nel corso della manifestazione RemTech Expo di Ferrara».\r

\r

Montaresi ha preso anche parte alla Tavola Rotonda “Innovazione e sostenibilità nei porti italiani e Smart port awards”, nella quale ha illustrato l’avanzamento dei progetti di sostenibilità ambientale in corso nei porti di La Spezia e Marina di Carrara, con particolare riferimento ai lavori per l’elettrificazione delle banchine, che sono in linea con i cronoprogrammi e le scadenze previste da PNC/PNRR, e che permetteranno al Porto della Spezia di dotarsi del sistema di cold ironing per la banchina crociere già dal prossimo anno.\r

\r

Il premio “Smart Port” è stato conferito all’AdSP “per l'impegno profuso quotidianamente, per l'approccio atto a garantire una visione ampia e sistemica, per la concreta azione volta ad avviare processi e progetti di transizione giusta con obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, rappresentando un esempio di valore e di eccellenza per il Paese, per l'Europa e a livello globale”.","post_title":"AdSP Mar Ligure Orientale vince il Premio \"Smart Port\" per innovazione e sostenibilità","post_date":"2024-09-23T10:35:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727087751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà di nuovo sciopero per il trasporto aereo domani, 24 settembre 2024: la mobilitazione questa volta interessa in particolare i lavoratori degli handler e di vigilanza di alcuni scali aeroportuali tra cui Milano Linate e Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia ma si unisce allo sciopero del personale navigante di Wizz Air Malta limited e avrà ripercussioni sui voli programmati anche di Ita Airways che ha tempestivamente comunicato la cancellazione di 28 voli domestici e internazionali.\r

\r

La protesta interessa varie sigle sindacali e in tutti i casi si protrarrà per 24 ore: in pratica dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 24 settembre. Unica eccezione è la protesta dei lavoratori Adb dell’aeroporto Marconi di Bologna che durerà 4 ore, dalle 12 alle 16.\r

Le cancellazioni di Ita Airways\r

Sulla propria pagina web Ita Airways comunica che «potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre». \r

\r

Qui l'elenco dei voli cancellati.\r

\r

«Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito, nella sezione, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

\r

Wizz Air\r

\r

Lo sciopero aerei di 24 ore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Wizz Air in Italia. Lo sciopero è proclamato dalla Filt Cgil, il sindacato rappresentativo dei lavoratori della compagnia ungherese, per protestare contro il nuovo regolamento retributivo introdotto senza consultazioni e il mancato rispetto delle normative italiane sulla salute e sicurezza sul lavoro.\r

\r

La low cost «si scusa per i possibili disagi e ha comunicato che i passeggeri saranno aggiornati in tempo reale riguardo a cancellazioni o modifiche tramite i consueti canali ufficiali».","post_title":"Trasporto aereo: i voli cancellati per lo sciopero di domani, 24 settembre","post_date":"2024-09-23T10:25:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727087121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474554\" align=\"alignright\" width=\"300\"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption]\r

\r

In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, \"la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente\".\r

\r

Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia\r

\r

La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze\".\r

\r

Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici.\r

\r

Espansione e nuove destinazioni\r

\r

Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: \"Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”.\r

\r

Innovazione e crescita sostenibile\r

\r

Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che \"la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti.\"\r

\r

Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda.\r

\r

Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito\".","post_title":"Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia","post_date":"2024-09-20T10:53:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estero","tour-operataor","viaggi-di-lusso"],"post_tag_name":["estero","tour operataor","viaggi di lusso"]},"sort":[1726829582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways fa la corte ai passeggeri premium con la prossima apertura delle sue prime lounge aeroportuali a New York e Boston.\r

\r

La compagnia inaugurerà una lounge di 743 metri quadrati al Jfk di New York alla fine del 2025, seguita da un'altra lounge di 1.022 metri quadrati al Logan International di Boston.\r

\r

Il vettore ha recentemente varato la strategia “JetForward”, un piano di ampio respiro per tornare a una redditività costante che include, tra le altre iniziative, cambiamenti per “soddisfare la crescente domanda premium”: nel mirino ci sono i viaggiatori d'affari e il relativo aumento dei ricavi legato alla vendita di tariffe più elevate.\r

\r

\"Da tempo i passeggeri ci chiedono una lounge e ora non vediamo l'ora di svelare la nostra proposta a New York e Boston - ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue -. Le lounge sono diventate un'offerta essenziale per il crescente numero di clienti che cercano esperienze premium, e le nostre aumenteranno ulteriormente il valore del nostro programma fedeltà TrueBlue”.\r

\r

Le lounge del vettore saranno riservate principalmente ai membri del programma fedeltà e ai titolari di carte di credito con il marchio della compagnia aerea. Avranno accesso alle lounge anche i passeggeri che volano con la “Mint” di JetBlue.\r

\r

Il piano JetForward del vettore comprende miglioramenti operativi, modifiche alla rete, investimenti nei prodotti e varie misure di risparmio. Se eseguito come previsto, il piano aumenterà i profitti operativi di JetBlue di circa 800-900 milioni di dollari entro il 2027.","post_title":"JetBlue punta ai viaggiatori premium: in arrivo due lounge a New York e Boston","post_date":"2024-09-20T09:53:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726825991000]}]}}