Gulf Air conferma l’operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy. La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato). Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. Condividi

