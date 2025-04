Gruppo Lufthansa: da ottobre pagamenti online con Visa “Click to Pay” Nuova collaborazione tra Lufthansa e Visa con l’introduzione, dal prossimo ottobre, dell’opzione di pagamento online “Click to Pay” sui portali di prenotazione delle compagnie del gruppo – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines -. “Click to Pay” consente ai clienti di completare le prenotazioni online inserendo il proprio indirizzo e-mail. Non è necessario inserire i dati della carta di debito o di credito. I consumatori possono invece registrare la propria carta di debito o di credito una sola volta sui siti web delle reti di pagamento come Visa e presso le banche emittenti e quindi utilizzare “Click to Pay”. I consumatori vengono riconosciuti tramite il loro indirizzo e-mail sulle piattaforme di prenotazione di Lufthansa Group Airlines o in altri negozi online. In futuro, “Click to Pay” sarà disponibile per tutti i clienti di Lufthansa Group Airlines, indipendentemente dal fornitore della carta. “Miglioriamo costantemente i servizi per i nostri clienti e desideriamo offrire loro un servizio completo e innovativo in ogni fase del loro viaggio – afferma Dieter Vranckx, cco del Gruppo Lufthansa -. La nostra partnership con Visa rappresenta il prossimo importante passo verso la realizzazione di questa ambizione. Già oggi, i nostri ospiti possono pianificare e prenotare ogni aspetto di un volo in modo più autonomo, semplice e rapido che mai. “Click to Pay” è un’eccellente offerta aggiuntiva che ottimizza ulteriormente l’esperienza di viaggio con le nostre compagnie aeree al momento dell’acquisto di un biglietto aereo.” Condividi

