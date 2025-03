GoTo Fly fa coppia con Austria Vacanze: rotta su Vienna e oltre “Vienna 2025 ‘King of Waltz – Queen of Music’: la promozione del nuovo volo diretto Forlì-Vienna, operativo dal prossimo 22 giugno, prende il via con il lancio di pacchetti per scoprire l’Europa grazie alla nuova collaborazione tra GoTo Fly e Austria Vacanze. Forlì-Vienna, operativo dal prossimo 22 giugno, prende il via con il lancio di pacchetti per scoprire l’Europa grazie alla nuova collaborazione tra GoTo Fly e Austria Vacanze. La nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie dell’Emilia-Romagna e di altre località italiane soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura: si potrà scoprire la Stiria, il Cuore Verde dell’Austria,territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini, nonché spa e resort in cui sgorga acqua termale. Sarà altresì l’occasione per seguire la “rotta” dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la “Riegersburg”. «Vienna non è solo una destinazione finale, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa. – osserva Paolo Amodeo, chief operating officer GoTo Fly –. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente». «Grazie a questa collaborazione con GoTo Fly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua – aggiunge Laura Corbetta, product & contract manager di Austria Vacanze -. Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione» Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Vienna 2025 'King of Waltz - Queen of Music': la promozione del nuovo volo diretto Forlì-Vienna, operativo dal prossimo 22 giugno, prende il via con il lancio di pacchetti per scoprire l’Europa grazie alla nuova collaborazione tra GoTo Fly e Austria Vacanze. La nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie dell’Emilia-Romagna e di altre località italiane soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura: si potrà scoprire la Stiria, il Cuore Verde dell’Austria,territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini, nonché spa e resort in cui sgorga acqua termale. Sarà altresì l’occasione per seguire la “rotta” dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la “Riegersburg”. «Vienna non è solo una destinazione finale, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa. - osserva Paolo Amodeo, chief operating officer GoTo Fly -. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente». «Grazie a questa collaborazione con GoTo Fly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua - aggiunge Laura Corbetta, product & contract manager di Austria Vacanze -. Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione» [post_title] => GoTo Fly fa coppia con Austria Vacanze: rotta su Vienna e oltre [post_date] => 2025-03-06T14:01:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741269666000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada. Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l'anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre. Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando l'8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi. Al 4° posto degli arrivi internazionali, l'Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L'Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest'anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea. [post_title] => Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi [post_date] => 2025-03-06T11:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741259823000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà l'aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese. Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E' atteso tra l'altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France. Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L'utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre. Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne». Per l'anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine». [post_title] => Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti [post_date] => 2025-03-06T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741258888000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business. Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo. Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità. L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso. [post_title] => Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti [post_date] => 2025-03-06T10:12:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741255953000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair opererà nell'estate 2025 oltre 50 voli settimanali dall’aeroporto di Rimini: un network che non vedrà l'aggiunta però di nuove destinazioni, la ma la conferma delle otto già presenti: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna. «Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane». [post_title] => Ryanair a Rimini: l'estate 2025 conferma le otto destinazioni già operative [post_date] => 2025-03-06T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741254587000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor amplia in modo significativo la presenza all'aeroporto Willy-Brandt di Berlino-Brandeburgo per l'estate con nuovi voli per Francoforte, Grecia e Dubai. Il collegamento per Francoforte è stato lanciato il 2 marzo ed è previsto due volte al giorno, al mattino e alla sera. I voli per le isole greche di Kos, Rodi e la nuova destinazione Heraklion saranno aggiunti a metà aprile. Anche la rotta per Dubai sarà disponibile ogni giorno in estate, portando il numero totale di voli Condor da Berlino a 28 alla settimana. I passeggeri della capitale possono collegarsi alla rete a lungo raggio di Condor via Francoforte e raggiungere il Nord America e i Caraibi con un solo scalo. Via Dubai, i viaggiatori possono raggiungere destinazioni in Africa, Asia e Australia con Emirates e flyDubai. Condor volerà a Kos due volte alla settimana (sabato e mercoledì) a partire dal 12 aprile. Il giorno successivo, 13 aprile, verrà lanciato il servizio per Rodi, tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì). Dal 2 maggio, Condor volerà due volte alla settimana (lunedì e venerdì) anche a Heraklion. [post_title] => Condor in allungo da Berlino, sulle isole greche e Dubai [post_date] => 2025-03-06T09:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741252501000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per chi sta già pensando di pianificare le proprie vacanze, in primavera o in estate, è il momento giusto per approfittare dei Costa Days: una promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di soli 100 euro a persona per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025, su crociere in partenza fino a novembre 2025, alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. Le vacanze con Costa promettono davvero di essere all’insegna della meraviglia. La nuova offerta, infatti, permetterà di scoprire in otto giorni, a un prezzo vantaggioso, le bellezze del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, esplorato da Costa Deliziosa, che partirà da Venezia e Bari alla volta di Grecia e Croazia, con ben due itinerari diversi e combinabili. Costa Fortuna, poi, andrà alla scoperta della Grecia e della Turchia con la comoda formula volo+crociera da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. E infine Costa Fascinosa, che viaggerà tra Grecia e Malta con partenze da Taranto e Catania e, per imbarcarsi direttamente da Atene, un volo speciale da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa è tra le mete incluse in questa promozione. Con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per otto giorni con imbarco da Copenaghen e Kiel e un grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Costa Favolosa, invece, proporrà crociere da otto a 23 giorni alla volta di Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten; l’imbarco sarà da Amburgo, facilmente raggiungibile con voli speciali da Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull’accessibilità delle sue crociere, grazie all’importante disponibilità di porti, aeroporti e voli charter e a un capillare piano di bus e di treni, quest’ultimo, nello specifico, organizzato in partnership speciale con Trenitalia che proporrà sconti fino all’80%. L’esperienza di una vacanza Costa inizia dunque proprio vicino a casa. E si arricchisce di meraviglia una volta a bordo grazie alle Sea Destinations, mete inattese, spettacolari e coinvolgenti vissute durante la navigazione; e alle distintive Land Destinations, esperienze a terra in luoghi insoliti, personalizzabili su misura e a un prezzo accessibile. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, che porterà l’Ospite a meravigliarsi giorno per giorno. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per i Soci C|Club, sempre in anticipo sulle prenotazioni delle loro vacanze, saranno a disposizione fino al 4 maggio 2025 i C|Club Member Days, che consentono di ricevere un bonus fino a 500 euro da spendere a bordo in area Spa, in escursioni o nei ristoranti, prenotando crociere transatlantiche e di posizionamento verso Emirati, Caraibi, Canarie e Asia previste per l’inverno 2025-2026. La promozione, inoltre, sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. “Le iniziative commerciali di quest’anno proseguono senza sosta per contraddistinguere e dare ancora più valore al nostro prodotto e al prezioso lavoro dei nostri Partner Agenti di Viaggio, ambasciatori per eccellenza del nostro Brand – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. La partnership con la rete distributiva è sempre molto solida, come il programma collegato al nostro Contratto di Valore, C|Value Servizi, che ci permette di dimostrare in modo tangibile la vicinanza ai nostri Partner. Grazie al costante ascolto siamo riusciti in questi anni a creare qualcosa di unico, mettendo a disposizione strumenti utili e innovativi, che vanno dalla comunicazione alla formazione sulla gestione dei social media, dai materiali per il punto vendita fino all’introduzione di strumenti e canali privilegiati. Grandi investimenti quindi su tutti i fronti, per continuare a essere un vero Partner di valore”. [post_title] => Sono arrivati i Costa Days, per una vacanza all'insegna della meraviglia [post_date] => 2025-03-06T09:12:31+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741252351000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485947" align="alignleft" width="300"] Ilaria Dei con il presidente Eid Nawafleh[/caption] Con sede a Petra dal 1992, Jordan Travel è una dmc affermata e ben conosciuta: "Siamo la vostra famiglia in Giordania. Così ci piace definirci - spiega la manager della dmc, Ilaria Dei -. Siamo molto attenti ai dettagli e alle necessità dei nostri clienti. Ogni viaggiatore ha una storia a sé, un budget e delle aspettative: noi ci occupiamo di approfondire e di individuare le opportunità con una pre-programmazione, al fine di comprendere e soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, offrendo ottimi servizi, itinerari di grande interesse e peculiarità". L'aspettativa per il 2025 di Jordan Travel è quella di tornare ai risultati del periodo pre-Covid: "L'andamento di questi primi mesi dell'anno ci fa ben sperare. Confidiamo anche sugli sviluppi al momento positivi della situazione mediorientale. Voglio ribadire che la Giordania, nonostante le tensioni dei territori vicini, è un paese sicuro che offre al visitatore un'esperienza unica e ricca in tutte le sue sfaccettature. Tra le novità, dal prossimo 1° di aprile, lo spettacolo di Petra by night sarà effettuato dalla domenica al giovedì, "praticamente quasi tutti giorni al costo di 30 dinari giordani a persona: si potrà ammirare uno spettacolo serale veramente unico nel suo genere - conclude Ilaria Dei -. Il percorso, interamente illuminato da candele, inizia dall'entrata principale fino al tesoro, dove si conclude con uno spettacolo di luci e suoni, si apprezza la musica dello strumento tipico Rababa e, in un'atmosfera straordinaria, si può degustare una tazza di tè beduino". di Quirino Falessi [post_title] => Jordan Travel: nel 2025 torneremo ai livelli pre-Covid [post_date] => 2025-03-05T14:23:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741184582000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un nuovo collegamento stagionale da Milano Malpensa a Zagabria. La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì - dal 2 luglio e fino al 24 ottobre, con un Airbus A220. I viaggiatori lombardi potranno così raggiungere la capitale del Paese oltre alla città di Spalato, già servita dalla compagnia di bandiera croata, anche solo per uno short break. Intanto, Croatia Airlines ha chiuso l'esercizio 2024 con un rosso da 19,6 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 2,3 milioni di euro dell'anno precedente: un risultato influenzato dalle sfide operative e finanziarie legate al periodo di transizione del programma di rinnovo della flotta. La consegna di due nuovi Airbus A220, inizialmente prevista prima dell'inizio della stagione estiva 2024 è arrivata solo il 6 agosto 2024 con un velivolo, e il 27 dicembre per il secondo. Le entrate totali del 2024 sono state di 268,5 milioni di euro, +1,8% e i passeggeri trasportati 1.838.609 pari ad un aumento del 6%. [post_title] => Croatia Airlines: decollerà il 2 luglio la nuova rotta da Milano Malpensa a Zagabria [post_date] => 2025-03-05T11:56:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741175794000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "goto fly fa coppia con austria vacanze rotta su vienna e oltre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2392,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vienna 2025 'King of Waltz - Queen of Music': la promozione del nuovo volo diretto Forlì-Vienna, operativo dal prossimo 22 giugno, prende il via con il lancio di pacchetti per scoprire l’Europa grazie alla nuova collaborazione tra GoTo Fly e Austria Vacanze.\r

\r

La nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie dell’Emilia-Romagna e di altre località italiane soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura: si potrà scoprire la Stiria, il Cuore Verde dell’Austria,territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini, nonché spa e resort in cui sgorga acqua termale. Sarà altresì l’occasione per seguire la “rotta” dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la “Riegersburg”.\r

\r

«Vienna non è solo una destinazione finale, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa. - osserva Paolo Amodeo, chief operating officer GoTo Fly -. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente».\r

\r

«Grazie a questa collaborazione con GoTo Fly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua - aggiunge Laura Corbetta, product & contract manager di Austria Vacanze -. Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione»","post_title":"GoTo Fly fa coppia con Austria Vacanze: rotta su Vienna e oltre","post_date":"2025-03-06T14:01:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741269666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada.\r

\r

Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l'anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre.\r

\r

Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando l'8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi.\r

\r

Al 4° posto degli arrivi internazionali, l'Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L'Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest'anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea.","post_title":"Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi","post_date":"2025-03-06T11:17:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741259823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà l'aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese.\r

\r

Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E' atteso tra l'altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France.\r

\r

Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L'utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre.\r

Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne».\r

\r

Per l'anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine».","post_title":"Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti","post_date":"2025-03-06T11:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741258888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business.\r

\r

Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento\r

\r

Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità.\r

L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso.\r

\r

","post_title":"Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti","post_date":"2025-03-06T10:12:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741255953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair opererà nell'estate 2025 oltre 50 voli settimanali dall’aeroporto di Rimini: un network che non vedrà l'aggiunta però di nuove destinazioni, la ma la conferma delle otto già presenti: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna. \r

\r

«Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane».","post_title":"Ryanair a Rimini: l'estate 2025 conferma le otto destinazioni già operative","post_date":"2025-03-06T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741254587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia in modo significativo la presenza all'aeroporto Willy-Brandt di Berlino-Brandeburgo per l'estate con nuovi voli per Francoforte, Grecia e Dubai.\r

\r

Il collegamento per Francoforte è stato lanciato il 2 marzo ed è previsto due volte al giorno, al mattino e alla sera. I voli per le isole greche di Kos, Rodi e la nuova destinazione Heraklion saranno aggiunti a metà aprile. Anche la rotta per Dubai sarà disponibile ogni giorno in estate, portando il numero totale di voli Condor da Berlino a 28 alla settimana.\r

\r

I passeggeri della capitale possono collegarsi alla rete a lungo raggio di Condor via Francoforte e raggiungere il Nord America e i Caraibi con un solo scalo. Via Dubai, i viaggiatori possono raggiungere destinazioni in Africa, Asia e Australia con Emirates e flyDubai.\r

\r

Condor volerà a Kos due volte alla settimana (sabato e mercoledì) a partire dal 12 aprile. Il giorno successivo, 13 aprile, verrà lanciato il servizio per Rodi, tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì). Dal 2 maggio, Condor volerà due volte alla settimana (lunedì e venerdì) anche a Heraklion.","post_title":"Condor in allungo da Berlino, sulle isole greche e Dubai","post_date":"2025-03-06T09:15:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741252501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per chi sta già pensando di pianificare le proprie vacanze, in primavera o in estate, è il momento giusto per approfittare dei Costa Days: una promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di soli 100 euro a persona per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025, su crociere in partenza fino a novembre 2025, alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa.\r

\r

Le vacanze con Costa promettono davvero di essere all’insegna della meraviglia. La nuova offerta, infatti, permetterà di scoprire in otto giorni, a un prezzo vantaggioso, le bellezze del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, esplorato da Costa Deliziosa, che partirà da Venezia e Bari alla volta di Grecia e Croazia, con ben due itinerari diversi e combinabili. Costa Fortuna, poi, andrà alla scoperta della Grecia e della Turchia con la comoda formula volo+crociera da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. E infine Costa Fascinosa, che viaggerà tra Grecia e Malta con partenze da Taranto e Catania e, per imbarcarsi direttamente da Atene, un volo speciale da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa è tra le mete incluse in questa promozione. Con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per otto giorni con imbarco da Copenaghen e Kiel e un grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Costa Favolosa, invece, proporrà crociere da otto a 23 giorni alla volta di Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten; l’imbarco sarà da Amburgo, facilmente raggiungibile con voli speciali da Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull’accessibilità delle sue crociere, grazie all’importante disponibilità di porti, aeroporti e voli charter e a un capillare piano di bus e di treni, quest’ultimo, nello specifico, organizzato in partnership speciale con Trenitalia che proporrà sconti fino all’80%.\r

\r

L’esperienza di una vacanza Costa inizia dunque proprio vicino a casa. E si arricchisce di meraviglia una volta a bordo grazie alle Sea Destinations, mete inattese, spettacolari e coinvolgenti vissute durante la navigazione; e alle distintive Land Destinations, esperienze a terra in luoghi insoliti, personalizzabili su misura e a un prezzo accessibile. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, che porterà l’Ospite a meravigliarsi giorno per giorno.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per i Soci C|Club, sempre in anticipo sulle prenotazioni delle loro vacanze, saranno a disposizione fino al 4 maggio 2025 i C|Club Member Days, che consentono di ricevere un bonus fino a 500 euro da spendere a bordo in area Spa, in escursioni o nei ristoranti, prenotando crociere transatlantiche e di posizionamento verso Emirati, Caraibi, Canarie e Asia previste per l’inverno 2025-2026. La promozione, inoltre, sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

“Le iniziative commerciali di quest’anno proseguono senza sosta per contraddistinguere e dare ancora più valore al nostro prodotto e al prezioso lavoro dei nostri Partner Agenti di Viaggio, ambasciatori per eccellenza del nostro Brand – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. La partnership con la rete distributiva è sempre molto solida, come il programma collegato al nostro Contratto di Valore, C|Value Servizi, che ci permette di dimostrare in modo tangibile la vicinanza ai nostri Partner. Grazie al costante ascolto siamo riusciti in questi anni a creare qualcosa di unico, mettendo a disposizione strumenti utili e innovativi, che vanno dalla comunicazione alla formazione sulla gestione dei social media, dai materiali per il punto vendita fino all’introduzione di strumenti e canali privilegiati. Grandi investimenti quindi su tutti i fronti, per continuare a essere un vero Partner di valore”.","post_title":"Sono arrivati i Costa Days, per una vacanza all'insegna della meraviglia","post_date":"2025-03-06T09:12:31+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1741252351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilaria Dei con il presidente Eid Nawafleh[/caption]\r

\r

Con sede a Petra dal 1992, Jordan Travel è una dmc affermata e ben conosciuta: \"Siamo la vostra famiglia in Giordania. Così ci piace definirci - spiega la manager della dmc, Ilaria Dei -. Siamo molto attenti ai dettagli e alle necessità dei nostri clienti. Ogni viaggiatore ha una storia a sé, un budget e delle aspettative: noi ci occupiamo di approfondire e di individuare le opportunità con una pre-programmazione, al fine di comprendere e soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, offrendo ottimi servizi, itinerari di grande interesse e peculiarità\".\r

\r

L'aspettativa per il 2025 di Jordan Travel è quella di tornare ai risultati del periodo pre-Covid: \"L'andamento di questi primi mesi dell'anno ci fa ben sperare. Confidiamo anche sugli sviluppi al momento positivi della situazione mediorientale. Voglio ribadire che la Giordania, nonostante le tensioni dei territori vicini, è un paese sicuro che offre al visitatore un'esperienza unica e ricca in tutte le sue sfaccettature.\r

\r

Tra le novità, dal prossimo 1° di aprile, lo spettacolo di Petra by night sarà effettuato dalla domenica al giovedì, \"praticamente quasi tutti giorni al costo di 30 dinari giordani a persona: si potrà ammirare uno spettacolo serale veramente unico nel suo genere - conclude Ilaria Dei -. Il percorso, interamente illuminato da candele, inizia dall'entrata principale fino al tesoro, dove si conclude con uno spettacolo di luci e suoni, si apprezza la musica dello strumento tipico Rababa e, in un'atmosfera straordinaria, si può degustare una tazza di tè beduino\".\r

\r

di Quirino Falessi","post_title":"Jordan Travel: nel 2025 torneremo ai livelli pre-Covid","post_date":"2025-03-05T14:23:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741184582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un nuovo collegamento stagionale da Milano Malpensa a Zagabria.\r

La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì - dal 2 luglio e fino al 24 ottobre, con un Airbus A220.\r

I viaggiatori lombardi potranno così raggiungere la capitale del Paese oltre alla città di Spalato, già servita dalla compagnia di bandiera croata, anche solo per uno short break. \r

Intanto, Croatia Airlines ha chiuso l'esercizio 2024 con un rosso da 19,6 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 2,3 milioni di euro dell'anno precedente: un risultato influenzato dalle sfide operative e finanziarie legate al periodo di transizione del programma di rinnovo della flotta. La consegna di due nuovi Airbus A220, inizialmente prevista prima dell'inizio della stagione estiva 2024 è arrivata solo il 6 agosto 2024 con un velivolo, e il 27 dicembre per il secondo.\r

\r

Le entrate totali del 2024 sono state di 268,5 milioni di euro, +1,8% e i passeggeri trasportati 1.838.609 pari ad un aumento del 6%.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: decollerà il 2 luglio la nuova rotta da Milano Malpensa a Zagabria","post_date":"2025-03-05T11:56:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741175794000]}]}}