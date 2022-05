Gol e Avianca progettano la fusione: nasce il colosso Abra Group

Gol e Avianca progettano una fusione che porterà alla creazione di uno dei più grandi gruppi aerei dell’America Latina, con un network che coprirà due dozzine di Paesi.

I vettori confluiranno in una holding con sede nel Regno Unito, che si chiamerà Abra Group e sarà controllata congiuntamente dai principali azionisti delle due compagnie brasiliana e colombiana. L’entità includerà anche Viva, in seguito all’accordo di Avianca per l’acquisto della low cost colombiana, oltre a detenere una partecipazione di minoranza nella compagnia aerea cilena Sky Airline. La chiusura dell’operazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022.

Roberto Kriete, membro del consiglio di amministrazione di Avianca, sarà il presidente di Abra, mentre il fondatore di Gol, Constantino de Oliveira Junior, sarà il ceo del gruppo. Kriete ha dichiarato che le compagnie aeree manterranno i rispettivi marchi e saranno in grado di espandere le operazioni in nuovi mercati.

La mossa giunge dopo l’uscita di Avianca dal Chapter 11 alla fine del 2021, che ha visto il vettore ristrutturare il proprio modello di business per competere più efficacemente contro gli operatori low cost. A marzo ha inoltre ordinato 88 Airbus A320neo con opzioni di acquisto per altri 50 aeromobili.

In Brasile, il gruppo controllerebbe circa il 28% del mercato, alle spalle di Azul Airlines con il 34% e Latam con il 32%. La quota di capacità di Abra in Colombia sarebbe di circa il 62%, con Latam al 23%. Complessivamente, l’entità combinata collegherebbe 288 coppie di aeroporti in tutta l’America Latina, di cui circa due terzi sono nazionali.