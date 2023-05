Gli aeroporti europei volano verso il pieno recupero, spinti da traffico leisure e low cost La metà degli aeroporti europei ha recuperato i livelli di attività precedenti alla pandemia, ma il ritorno del traffico resta a macchia di leopardo: i grandi scali si si riprendono più lentamente, mentre gli aeroporti dei Paesi vicini all’Ucraina continuano a risentire degli eventi dirompenti della guerra provocata dall’invasione della Russia in Ucraina. Il primo trimestre 2023, secondo i più recenti dati elaborati da Aci Europe, ha registrato una crescita dei volumi di traffico passeggeri del 49% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato è inferiore del -10,6% rispetto ai livelli pre-pandemia (1° trimestre 2019) e a trainare la ripresa è il traffico internazionale (-9% sui livelli 2019), mentre il traffico domestico è in ritardo (-18,5%). In pratica, a fine marzo, il 45% degli aeroporti europei aveva recuperato o superato i volumi precedenti alla pandemia. I Paesi che beneficiano di una domanda leisure o mista e che sono serviti da vettori low cost di fatto hanno già superato i livelli di traffico pre-Covid: ad esempio, gli aeroporti del Portogallo hanno registrato un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2019; la Croazia ha registrato una crescita del 12,1% rispetto al 2019 e Cipro ha superato i dati del 2019 dell’8,4%. Tra i maggiori mercati europei – a parte la sottoperformance degli aeroporti tedeschi – gli aeroporti spagnoli hanno registrato i risultati migliori con un +1,7% rispetto al 1° trimestre 2019, seguiti da quelli italiani (-6,8%), francesi (-11,4%) e britannici (-12,9%). Il Regno Unito sta ancora soffrendo per il lento ritorno del traffico business. Mentre gli aeroporti dell’Ucraina hanno perso tutto il loro traffico passeggeri da più di un anno, quelli della Russia hanno registrato nel 1° trimestre un aumento del 4,5% rispetto ai volumi precedenti alla pandemia, in quanto la domanda di passeggeri si è spostata verso gli aeroporti nazionali e le destinazioni non appartenenti all’Unione europea e all’Europa occidentale. Ciò ha favorito la performance degli aeroporti di Uzbekistan (+112,5%), Kazakistan (+55,1), Armenia (+37,6%) e Serbia (+26,3%). Il traffico passeggeri nei primi cinque aeroporti europei pre-pandemia è cresciuto del 52,4% nel 1° trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, i volumi sono rimasti dell’11,2% al di sotto dei livelli 2019 a causa del minore impiego di capacità dei vettori legacy e della riapertura ancora limitata della Cina. Tra gli attuali primi cinque aeroporti europei, Istanbul (+5,9%) e Madrid (0%) sono gli unici ad aver recuperato i livelli 2019. Londra Heathrow, sebbene ancora in calo del 5,7% rispetto ai livelli del 2019, si è riconfermato l’aeroporto europeo più trafficato, seguito da Istanbul, Parigi Charles De Gaulle (-13,2%), Madrid e Amsterdam Schiphol (-20,8%). Gli hub tedeschi – Francoforte (-23,3%) e Monaco di Baviera (-30,1%) – hanno registrato performance nettamente inferiori ai loro omologhi, a causa della penetrazione low cost e degli scioperi. Nel frattempo, la resilienza della domanda leisure alle pressioni di inflazione e aumento delle tariffe aeree nonché la dipendenza dal traffico low cost hanno fatto sì che molti altri aeroporti di grandi dimensioni e capitali abbiano superato i volumi pre-pandemia: Lisbona (+13,9%), Tel Aviv (+14%), Palma di Maiorca (+2,4%), Atene (+2,3%) e Dublino (+1,9%). Questi stessi modelli di ripresa e le stesse dinamiche di mercato hanno continuato a trainare alcune grandi basi low cost quali Parigi Beauvais, Francia (+34,3%), Milano Bergamo, Italia (+19,7%) e Charleroi, Belgio (+16%).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La metà degli aeroporti europei ha recuperato i livelli di attività precedenti alla pandemia, ma il ritorno del traffico resta a macchia di leopardo: i grandi scali si si riprendono più lentamente, mentre gli aeroporti dei Paesi vicini all'Ucraina continuano a risentire degli eventi dirompenti della guerra provocata dall'invasione della Russia in Ucraina. Il primo trimestre 2023, secondo i più recenti dati elaborati da Aci Europe, ha registrato una crescita dei volumi di traffico passeggeri del 49% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato è inferiore del -10,6% rispetto ai livelli pre-pandemia (1° trimestre 2019) e a trainare la ripresa è il traffico internazionale (-9% sui livelli 2019), mentre il traffico domestico è in ritardo (-18,5%). In pratica, a fine marzo, il 45% degli aeroporti europei aveva recuperato o superato i volumi precedenti alla pandemia. I Paesi che beneficiano di una domanda leisure o mista e che sono serviti da vettori low cost di fatto hanno già superato i livelli di traffico pre-Covid: ad esempio, gli aeroporti del Portogallo hanno registrato un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2019; la Croazia ha registrato una crescita del 12,1% rispetto al 2019 e Cipro ha superato i dati del 2019 dell'8,4%. Tra i maggiori mercati europei - a parte la sottoperformance degli aeroporti tedeschi - gli aeroporti spagnoli hanno registrato i risultati migliori con un +1,7% rispetto al 1° trimestre 2019, seguiti da quelli italiani (-6,8%), francesi (-11,4%) e britannici (-12,9%). Il Regno Unito sta ancora soffrendo per il lento ritorno del traffico business. Mentre gli aeroporti dell'Ucraina hanno perso tutto il loro traffico passeggeri da più di un anno, quelli della Russia hanno registrato nel 1° trimestre un aumento del 4,5% rispetto ai volumi precedenti alla pandemia, in quanto la domanda di passeggeri si è spostata verso gli aeroporti nazionali e le destinazioni non appartenenti all'Unione europea e all'Europa occidentale. Ciò ha favorito la performance degli aeroporti di Uzbekistan (+112,5%), Kazakistan (+55,1), Armenia (+37,6%) e Serbia (+26,3%). Il traffico passeggeri nei primi cinque aeroporti europei pre-pandemia è cresciuto del 52,4% nel 1° trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, i volumi sono rimasti dell'11,2% al di sotto dei livelli 2019 a causa del minore impiego di capacità dei vettori legacy e della riapertura ancora limitata della Cina. Tra gli attuali primi cinque aeroporti europei, Istanbul (+5,9%) e Madrid (0%) sono gli unici ad aver recuperato i livelli 2019. Londra Heathrow, sebbene ancora in calo del 5,7% rispetto ai livelli del 2019, si è riconfermato l'aeroporto europeo più trafficato, seguito da Istanbul, Parigi Charles De Gaulle (-13,2%), Madrid e Amsterdam Schiphol (-20,8%). Gli hub tedeschi - Francoforte (-23,3%) e Monaco di Baviera (-30,1%) - hanno registrato performance nettamente inferiori ai loro omologhi, a causa della penetrazione low cost e degli scioperi. Nel frattempo, la resilienza della domanda leisure alle pressioni di inflazione e aumento delle tariffe aeree nonché la dipendenza dal traffico low cost hanno fatto sì che molti altri aeroporti di grandi dimensioni e capitali abbiano superato i volumi pre-pandemia: Lisbona (+13,9%), Tel Aviv (+14%), Palma di Maiorca (+2,4%), Atene (+2,3%) e Dublino (+1,9%). Questi stessi modelli di ripresa e le stesse dinamiche di mercato hanno continuato a trainare alcune grandi basi low cost quali Parigi Beauvais, Francia (+34,3%), Milano Bergamo, Italia (+19,7%) e Charleroi, Belgio (+16%). [post_title] => Gli aeroporti europei volano verso il pieno recupero, spinti da traffico leisure e low cost [post_date] => 2023-05-09T14:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683642516000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ampie critiche alla politica espansionistica del ceo di Lufthansa Carsten Spohr arrivano dagli azionisti di Francoforte pubblicati dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt.com. Infatti, in vista dell'imminente ingresso in Ita Airways, gli azionisti lamentano la crescente confusione di brand del Gruppo Lufthansa . E' quanto emerge dai testi dei discorsi pubblicati in vista dell'assemblea virtuale degli azionisti. È positivo che il vettore stia svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento dell'industria aeronautica europea, ha dichiarato Ingo Speich, head of sustainability and corporate governance di Deka Investment. «D'altra parte, Lufthansa è sulla buona strada da essere un negozio specializzato esclusivo a un emporio». La difesa di [caption id="attachment_328763" align="alignleft" width="300"] Carsten Spohr[/caption] Henrik Pontzen, responsabile della sostenibilità di Union Investment, è stato ancora più esplicito: «Non ha una strategia chiara né una visione chiara. E non è chiaro se Lufthansa voglia posizionarsi come compagnia aerea low cost o come compagnia aerea premium». Ita Airways sarebbe il dodicesimo brand aereo del gruppo. L'accordo dovrebbe essere concluso entro il 12 maggio. «La diversità del nostro gruppo di compagnie aeree non è una debolezza», il ceo carsten Spohr ha difeso l'acquisizione pianificata nel suo discorso. Sta diventando sempre più il fattore strategico centrale di successo. Ita è «l'ulteriore sviluppo di questa strategia», ha affermato Spohr. [post_title] => Lufthansa-Ita, gli azionisti criticano: «La compagnia sta diventando un emporio» [post_date] => 2023-05-09T12:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683634569000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riposizionamento dell'offerta verso l'alto e ulteriori sviluppi nel segmento leisure in Italia e non solo. Il tutto accompagnato da un'operazione di rinnovamento dell'immagine già lanciata con il recente cambio di logo e con una campagna promozionale volta soprattutto ad aumentare la brand awareness del marchio nelle regioni del Nord Italia. Sono i piani di medio periodo di Bluserena, svelati dal ceo Marcello Cicalò, new entry al vertice della compagnia a seguito dell'acquisizione del gruppo pescarese da parte di Azora a novembre 2022. Un fondo da 815 milioni di euro, con obiettivo di raccolta a 1,8 mld Si conferma quindi il forte impegno dell'asset management company spagnola verso l'operatore abruzzese, a cui solo per quest'anno sono stati dedicati 55 milioni di euro di investimento per il rinnovo di cinque resort della catena situati in Puglia, Sicilia e Sardegna. "I capitali davvero non mancano - spiega Cicalò - Mi basti dire che il fondo che ha acquistato Bluserena, dedicato all'ospitalità, ha già impegni per 815 milioni di euro, con una capacità di investimento di 1,8 miliardi". Azora: obiettivo 60 nuovi alberghi in due anni Gli obiettivi di Azora nell'hotellerie, d'altronde sono chiari: già proprietaria di una serie di 5 stelle in Spagna e Portogallo, nonché del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, la società spagnola mira a espandere il proprio portfolio con 60 nuovi alberghi nei prossimi due anni. Non tutte le novità riguarderanno naturalmente Bluserena, ma quel che è certo, rivela sempre Cicalò, "è che l'Italia è per loro una priorità". Estendere la stagionalità è una priorità I programmi di sviluppo del gruppo pescarese, che oggi conta su un totale di 13 resort per 4.200 camere totali, rimarranno in ogni caso ben ancorati al segmento leisure. Si prevede però una certa apertura all'offerta corporate, che adesso vale circa il 15% dei volumi del gruppo ma che è vista come un'ottima opportunità di destagionalizzazione del prodotto: "Al momento le nostre strutture rimangono aperte circa 120 giorni all'anno - racconta ancora Cicalò -. A breve vorremmo estendere l'attività ad almeno 140 giorni, anche grazie all'incremento della componente internazionale della domanda, a oggi ferma ad appena il 5% del totale". Prossima espansione in Emilia-Romagna Tra gli obiettivi di espansione, sottolinea invece il ceo, c'è sicuramente l'Emilia-Romagna, "dove non abbiamo ancora proprietà ma che è una destinazione perfetta per il nostro segmento di riferimento". Nel futuro si pensa pure al lancio di un brand di lusso ad hoc, che potrebbe includere fin dall'inizio l'Ethra Reserve, il resort pugliese composto da quattro strutture, tra cui gli unici due 5 stelle della compagnia. "Ma per questa novità bisognerà attendere almeno 18 mesi", così come è ancora presto per pensare a sviluppi nel resto del Mediterraneo, che tuttavia non sono affatto esclusi dai piani. Nel 2023 fatturato a +10% sul 2022 L'andamento delle prenotazioni per la prossima estate è particolarmente positivo, con le prenotazioni che viaggiano su livelli del 25% superiori allo stesso periodo dell'anno scorso e con le tariffe medie in crescita di circa il 10%, anche a seguito dell'andamento dell'inflazione. "In linea di principio - conclude Cicalò - contiamo di chiudere il 2023 con un incremento di fatturato del 10% circa rispetto ai 90 milioni di euro del 2022 (per 1,2 milioni di presenze). Quest'anno abbiamo infatti spinto con un certo anticipo sulle vendite; prevediamo quindi che alla fine i volumi si manterranno sugli stessi livelli dei 12 mesi precedenti, con l'aumento di fatturato trainato soprattutto dalla crescita delle tariffe medie. Tra i nostri tanti obiettivi, infine, miriamo ad aumentare le presenze dal Nord Italia. A oggi infatti l'80% dei nostri ospiti tricolori proviene dall'area che va da Roma in giù. E' per questo motivo che la gran parte del nostro piano di affissioni legato alla campagna #Lavacanzacheresta si è concentrata nelle aree settentrionali del Paese, con 160 location toccate nella sola città di Milano". [post_title] => Cicalò, Bluserena: con Azora i capitali per lo sviluppo non mancano [post_date] => 2023-05-09T12:13:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683634386000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair sarebbe prossima alla firma di un nuovo, importante ordine di aeromobili con Boeing. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti vicine alla trattativa, in fieri ci sarebbe un accordo multimiliardario per una quantità a tre cifre di aeromobili B737 Max. La principale low cost europea aveva interrotto le trattative per almeno 100 velivoli Boeing 737 Max più altrettante opzioni in una disputa sui prezzi circa 18 mesi fa. Lo scorso marzo il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato che le trattative erano riprese, ma ha ribadito che sarebbero stati necessari sconti significativi. La low cost starebbe considerando i 737 Max 8200 da 200 posti e il 737 Max 10 da 230 posti. [post_title] => Ryanair pronta a siglare un nuovo maxi ordine a Boeing per i 737 Max [post_date] => 2023-05-09T11:51:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683633117000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445130" align="alignleft" width="290"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption] Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa. Quali sono le caratteristiche della vostra associazione? L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei. Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa? Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione. Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa? Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati? Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa. In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. Quali sono i soci? ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/ Quali sono i benefici di entrare in Etoa? Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci. [post_title] => Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale [post_date] => 2023-05-09T11:31:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683631867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro. Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024). Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024). Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi. Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%). A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474). Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%). «I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda». [post_title] => Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico [post_date] => 2023-05-09T10:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627717000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. «I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”». Il ceo vede però una sorta di "complicità" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo. Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano». L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani. «Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri. In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”». [post_title] => Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap [post_date] => 2023-05-09T10:12:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627131000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità. «Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone». Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019». Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe». [gallery ids="445079,445078,445080"] [post_title] => Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa [post_date] => 2023-05-09T09:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683625002000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyUp Malta ha ottenuto il certificato di operatore aereo nonché la licenza di operatore aereo per poter operare in Europa. «Il marchio SkyUp con dna ucraino è ora internazionale - ha dichiarato Oleksandr Alba, comproprietario di SkyUp Airlines, che in Italia è rappresentata dal gsa Tal Aviation -. Siamo tra i primi a farlo nella storia dell'aviazione ucraina. Per noi, questo significa aprire nuove opportunità e ampliare il business. Ma il nostro obiettivo ambizioso è mostrare al mondo intero che i marchi ucraini possono competere con quelli europei e, a lungo termine, essere riconosciuti come i migliori in Europa e nel mondo grazie a un servizio speciale. Ora, entrando nel mercato internazionale, abbiamo più opportunità per avvicinare ancora di più la vittoria dell'Ucraina. Simbolicamente e volutamente, il primo aereo della flotta della compagnia aerea maltese SkyUp MT è l'aereo con la scritta The Power of Freedom». Infatti la nuova compagnia aerea ha già registrato il primo aeromobile: il Boeing 737-800, che ha ricevuto il marchio di registrazione 9H-SAU, è un velivolo del 2011 con una cabina da 189 posti. Su richiesta della compagnia aerea, sono stati installati sedili Geven moderni e confortevoli. Entro la fine del 2023, SkyUp MT prevede di accogliere in flotta altri aeromobili. Questi velivoli non apparterranno più alla flotta ucraina di SkyUp ma arriveranno con nuovi contratti. [post_title] => SkyUp Malta ottiene il Coa e si prepara a volare in Europa [post_date] => 2023-05-08T13:16:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683551772000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gli aeroporti europei volano verso il pieno recupero spinti da traffico leisure e low cost" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2755,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La metà degli aeroporti europei ha recuperato i livelli di attività precedenti alla pandemia, ma il ritorno del traffico resta a macchia di leopardo: i grandi scali si si riprendono più lentamente, mentre gli aeroporti dei Paesi vicini all'Ucraina continuano a risentire degli eventi dirompenti della guerra provocata dall'invasione della Russia in Ucraina.\r

\r

Il primo trimestre 2023, secondo i più recenti dati elaborati da Aci Europe, ha registrato una crescita dei volumi di traffico passeggeri del 49% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato è inferiore del -10,6% rispetto ai livelli pre-pandemia (1° trimestre 2019) e a trainare la ripresa è il traffico internazionale (-9% sui livelli 2019), mentre il traffico domestico è in ritardo (-18,5%). In pratica, a fine marzo, il 45% degli aeroporti europei aveva recuperato o superato i volumi precedenti alla pandemia.\r

\r

I Paesi che beneficiano di una domanda leisure o mista e che sono serviti da vettori low cost di fatto hanno già superato i livelli di traffico pre-Covid: ad esempio, gli aeroporti del Portogallo hanno registrato un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2019; la Croazia ha registrato una crescita del 12,1% rispetto al 2019 e Cipro ha superato i dati del 2019 dell'8,4%.\r

\r

Tra i maggiori mercati europei - a parte la sottoperformance degli aeroporti tedeschi - gli aeroporti spagnoli hanno registrato i risultati migliori con un +1,7% rispetto al 1° trimestre 2019, seguiti da quelli italiani (-6,8%), francesi (-11,4%) e britannici (-12,9%). Il Regno Unito sta ancora soffrendo per il lento ritorno del traffico business.\r

\r

Mentre gli aeroporti dell'Ucraina hanno perso tutto il loro traffico passeggeri da più di un anno, quelli della Russia hanno registrato nel 1° trimestre un aumento del 4,5% rispetto ai volumi precedenti alla pandemia, in quanto la domanda di passeggeri si è spostata verso gli aeroporti nazionali e le destinazioni non appartenenti all'Unione europea e all'Europa occidentale. Ciò ha favorito la performance degli aeroporti di Uzbekistan (+112,5%), Kazakistan (+55,1), Armenia (+37,6%) e Serbia (+26,3%).\r

\r

Il traffico passeggeri nei primi cinque aeroporti europei pre-pandemia è cresciuto del 52,4% nel 1° trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, i volumi sono rimasti dell'11,2% al di sotto dei livelli 2019 a causa del minore impiego di capacità dei vettori legacy e della riapertura ancora limitata della Cina. Tra gli attuali primi cinque aeroporti europei, Istanbul (+5,9%) e Madrid (0%) sono gli unici ad aver recuperato i livelli 2019.\r

\r

Londra Heathrow, sebbene ancora in calo del 5,7% rispetto ai livelli del 2019, si è riconfermato l'aeroporto europeo più trafficato, seguito da Istanbul, Parigi Charles De Gaulle (-13,2%), Madrid e Amsterdam Schiphol (-20,8%).\r

\r

Gli hub tedeschi - Francoforte (-23,3%) e Monaco di Baviera (-30,1%) - hanno registrato performance nettamente inferiori ai loro omologhi, a causa della penetrazione low cost e degli scioperi.\r

\r

Nel frattempo, la resilienza della domanda leisure alle pressioni di inflazione e aumento delle tariffe aeree nonché la dipendenza dal traffico low cost hanno fatto sì che molti altri aeroporti di grandi dimensioni e capitali abbiano superato i volumi pre-pandemia: Lisbona (+13,9%), Tel Aviv (+14%), Palma di Maiorca (+2,4%), Atene (+2,3%) e Dublino (+1,9%).\r

\r

Questi stessi modelli di ripresa e le stesse dinamiche di mercato hanno continuato a trainare alcune grandi basi low cost quali Parigi Beauvais, Francia (+34,3%), Milano Bergamo, Italia (+19,7%) e Charleroi, Belgio (+16%).","post_title":"Gli aeroporti europei volano verso il pieno recupero, spinti da traffico leisure e low cost","post_date":"2023-05-09T14:28:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683642516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampie critiche alla politica espansionistica del ceo di Lufthansa Carsten Spohr arrivano dagli azionisti di Francoforte pubblicati dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt.com.\r

\r

Infatti, in vista dell'imminente ingresso in Ita Airways, gli azionisti lamentano la crescente confusione di brand del Gruppo Lufthansa . E' quanto emerge dai testi dei discorsi pubblicati in vista dell'assemblea virtuale degli azionisti.\r

\r

È positivo che il vettore stia svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento dell'industria aeronautica europea, ha dichiarato Ingo Speich, head of sustainability and corporate governance di Deka Investment. «D'altra parte, Lufthansa è sulla buona strada da essere un negozio specializzato esclusivo a un emporio».\r

La difesa di\r

[caption id=\"attachment_328763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carsten Spohr[/caption]\r

\r

Henrik Pontzen, responsabile della sostenibilità di Union Investment, è stato ancora più esplicito: «Non ha una strategia chiara né una visione chiara. E non è chiaro se Lufthansa voglia posizionarsi come compagnia aerea low cost o come compagnia aerea premium».\r

\r

\r

Ita Airways sarebbe il dodicesimo brand aereo del gruppo. L'accordo dovrebbe essere concluso entro il 12 maggio.\r

\r

«La diversità del nostro gruppo di compagnie aeree non è una debolezza», il ceo carsten Spohr ha difeso l'acquisizione pianificata nel suo discorso. Sta diventando sempre più il fattore strategico centrale di successo. Ita è «l'ulteriore sviluppo di questa strategia», ha affermato Spohr. \r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita, gli azionisti criticano: «La compagnia sta diventando un emporio»","post_date":"2023-05-09T12:16:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683634569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riposizionamento dell'offerta verso l'alto e ulteriori sviluppi nel segmento leisure in Italia e non solo. Il tutto accompagnato da un'operazione di rinnovamento dell'immagine già lanciata con il recente cambio di logo e con una campagna promozionale volta soprattutto ad aumentare la brand awareness del marchio nelle regioni del Nord Italia. Sono i piani di medio periodo di Bluserena, svelati dal ceo Marcello Cicalò, new entry al vertice della compagnia a seguito dell'acquisizione del gruppo pescarese da parte di Azora a novembre 2022.\r

\r

Un fondo da 815 milioni di euro, con obiettivo di raccolta a 1,8 mld\r

\r

Si conferma quindi il forte impegno dell'asset management company spagnola verso l'operatore abruzzese, a cui solo per quest'anno sono stati dedicati 55 milioni di euro di investimento per il rinnovo di cinque resort della catena situati in Puglia, Sicilia e Sardegna. \"I capitali davvero non mancano - spiega Cicalò - Mi basti dire che il fondo che ha acquistato Bluserena, dedicato all'ospitalità, ha già impegni per 815 milioni di euro, con una capacità di investimento di 1,8 miliardi\".\r

\r

Azora: obiettivo 60 nuovi alberghi in due anni\r

\r

Gli obiettivi di Azora nell'hotellerie, d'altronde sono chiari: già proprietaria di una serie di 5 stelle in Spagna e Portogallo, nonché del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, la società spagnola mira a espandere il proprio portfolio con 60 nuovi alberghi nei prossimi due anni. Non tutte le novità riguarderanno naturalmente Bluserena, ma quel che è certo, rivela sempre Cicalò, \"è che l'Italia è per loro una priorità\".\r

\r

Estendere la stagionalità è una priorità\r

\r

I programmi di sviluppo del gruppo pescarese, che oggi conta su un totale di 13 resort per 4.200 camere totali, rimarranno in ogni caso ben ancorati al segmento leisure. Si prevede però una certa apertura all'offerta corporate, che adesso vale circa il 15% dei volumi del gruppo ma che è vista come un'ottima opportunità di destagionalizzazione del prodotto: \"Al momento le nostre strutture rimangono aperte circa 120 giorni all'anno - racconta ancora Cicalò -. A breve vorremmo estendere l'attività ad almeno 140 giorni, anche grazie all'incremento della componente internazionale della domanda, a oggi ferma ad appena il 5% del totale\".\r

\r

Prossima espansione in Emilia-Romagna\r

\r

Tra gli obiettivi di espansione, sottolinea invece il ceo, c'è sicuramente l'Emilia-Romagna, \"dove non abbiamo ancora proprietà ma che è una destinazione perfetta per il nostro segmento di riferimento\". Nel futuro si pensa pure al lancio di un brand di lusso ad hoc, che potrebbe includere fin dall'inizio l'Ethra Reserve, il resort pugliese composto da quattro strutture, tra cui gli unici due 5 stelle della compagnia. \"Ma per questa novità bisognerà attendere almeno 18 mesi\", così come è ancora presto per pensare a sviluppi nel resto del Mediterraneo, che tuttavia non sono affatto esclusi dai piani.\r

\r

Nel 2023 fatturato a +10% sul 2022\r

\r

L'andamento delle prenotazioni per la prossima estate è particolarmente positivo, con le prenotazioni che viaggiano su livelli del 25% superiori allo stesso periodo dell'anno scorso e con le tariffe medie in crescita di circa il 10%, anche a seguito dell'andamento dell'inflazione. \"In linea di principio - conclude Cicalò - contiamo di chiudere il 2023 con un incremento di fatturato del 10% circa rispetto ai 90 milioni di euro del 2022 (per 1,2 milioni di presenze). Quest'anno abbiamo infatti spinto con un certo anticipo sulle vendite; prevediamo quindi che alla fine i volumi si manterranno sugli stessi livelli dei 12 mesi precedenti, con l'aumento di fatturato trainato soprattutto dalla crescita delle tariffe medie. Tra i nostri tanti obiettivi, infine, miriamo ad aumentare le presenze dal Nord Italia. A oggi infatti l'80% dei nostri ospiti tricolori proviene dall'area che va da Roma in giù. E' per questo motivo che la gran parte del nostro piano di affissioni legato alla campagna #Lavacanzacheresta si è concentrata nelle aree settentrionali del Paese, con 160 location toccate nella sola città di Milano\".","post_title":"Cicalò, Bluserena: con Azora i capitali per lo sviluppo non mancano","post_date":"2023-05-09T12:13:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683634386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair sarebbe prossima alla firma di un nuovo, importante ordine di aeromobili con Boeing. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti vicine alla trattativa, in fieri ci sarebbe un accordo multimiliardario per una quantità a tre cifre di aeromobili B737 Max.\r

\r

La principale low cost europea aveva interrotto le trattative per almeno 100 velivoli Boeing 737 Max più altrettante opzioni in una disputa sui prezzi circa 18 mesi fa. Lo scorso marzo il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato che le trattative erano riprese, ma ha ribadito che sarebbero stati necessari sconti significativi. La low cost starebbe considerando i 737 Max 8200 da 200 posti e il 737 Max 10 da 230 posti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair pronta a siglare un nuovo maxi ordine a Boeing per i 737 Max","post_date":"2023-05-09T11:51:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683633117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445130\" align=\"alignleft\" width=\"290\"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption]\r

\r

Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa.\r

\r

Quali sono le caratteristiche della vostra associazione?\r

\r

L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei.\r

\r

Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa?\r

\r

Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. \r

\r

Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione.\r

\r

Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa?\r

\r

Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee\r

\r

Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati?\r

\r

Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa.\r

\r

In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. \r

\r

A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. \r

\r

Quali sono i soci?\r

\r

ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/\r

\r

Quali sono i benefici di entrare in Etoa?\r

\r

Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. \r

\r

Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale","post_date":"2023-05-09T11:31:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683631867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro.\r

\r

Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi.\r

\r

Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).\r

\r

A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).\r

\r

Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).\r

\r

«I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda».\r

\r

","post_title":"Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico","post_date":"2023-05-09T10:21:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683627717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683627131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità.\r

\r

«Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone».\r

\r

Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019».\r

\r

Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe».\r

\r

[gallery ids=\"445079,445078,445080\"]\r

\r

","post_title":"Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa","post_date":"2023-05-09T09:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683625002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyUp Malta ha ottenuto il certificato di operatore aereo nonché la licenza di operatore aereo per poter operare in Europa.\r

\r

«Il marchio SkyUp con dna ucraino è ora internazionale - ha dichiarato Oleksandr Alba, comproprietario di SkyUp Airlines, che in Italia è rappresentata dal gsa Tal Aviation -. Siamo tra i primi a farlo nella storia dell'aviazione ucraina. Per noi, questo significa aprire nuove opportunità e ampliare il business. Ma il nostro obiettivo ambizioso è mostrare al mondo intero che i marchi ucraini possono competere con quelli europei e, a lungo termine, essere riconosciuti come i migliori in Europa e nel mondo grazie a un servizio speciale. Ora, entrando nel mercato internazionale, abbiamo più opportunità per avvicinare ancora di più la vittoria dell'Ucraina. Simbolicamente e volutamente, il primo aereo della flotta della compagnia aerea maltese SkyUp MT è l'aereo con la scritta The Power of Freedom».\r

\r

Infatti la nuova compagnia aerea ha già registrato il primo aeromobile: il Boeing 737-800, che ha ricevuto il marchio di registrazione 9H-SAU, è un velivolo del 2011 con una cabina da 189 posti. Su richiesta della compagnia aerea, sono stati installati sedili Geven moderni e confortevoli. Entro la fine del 2023, SkyUp MT prevede di accogliere in flotta altri aeromobili. Questi velivoli non apparterranno più alla flotta ucraina di SkyUp ma arriveranno con nuovi contratti.\r

\r

","post_title":"SkyUp Malta ottiene il Coa e si prepara a volare in Europa","post_date":"2023-05-08T13:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683551772000]}]}}