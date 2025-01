Gesac e Napoli Basket insieme per il sociale: nuovo playground a Milano L’impegno di Gesac nel sociale ha visto aprirsi un nuovo capitolo attraverso la collaborazione con Napoli Basket per l’inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell’Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione. Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto. Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket. Gesac da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive. «Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni» ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Napoli. Condividi

