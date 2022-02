All’aeroporto di Genova sono partiti i lavori di manutenzione preventiva della pista e dei raccordi. Come si legge sulle pagine social del Cristoforo Colombo, fino all’11 marzo gli interventi si svolgeranno solo di notte, mentre dalla sera dell’11 alla mattina del 20 marzo “lo scalo sarà chiuso per consentire l’intervento h24. L’investimento per questa opera sarà di 3,8 milioni di euro”.