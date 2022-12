Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche. Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori. Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi. Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile.

Un evento che l'Unesco ha inserito nell'elenco degli anniversari imperdibili del 2023.\r

\r

Dal moderno mix di architettura e installazioni luminose nell'ambito del Vilnius Light Festival al recupero di un'opera del XVII secolo, Go Vilnius (l'agenzia ufficiale per lo sviluppo del turismo e delle imprese della città) ha stilato una selezione di appuntamenti e attività da non perdere per il 2023.\r

\r

Si comincia dal Vilnius Light Festival che trasforma la Città Vecchia e il centro cittadino in un variegato spettacolo all'aperto per passare all'unicità di un volo in mongolfiera sopra i tetti di Vilnius, unica capitale europea che consente il sorvolo. Ancora, la città vanta probabilmente il più grande centro storico barocco di tutta l'Europa orientale e centrale, che le è valso l'inserimento nell'elenco Unesco del Patrimonio dell'Umanità. Il 25 luglio sarà la volta del festival internazionale di musica 'As Young As Vilnius' che celebra il patrono della città, San Cristoforo, con una vasta gamma di concerti di artisti di musica classica, moderna, pop e altro ancora nel Parco Vingis. Infine, nuovi musei e tanto spazio ancora alla musica, questa volta quella dell'Opera, una tradizione che in città risale al XVII secolo.","post_title":"Vilnius: conto alla rovescia per il 2023 quando la città celebrerà il suo 700° anniversario","post_date":"2022-12-22T09:15:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671700554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus amplia la programmazione invernale dedicata specificamente alle località sciistiche. Saranno oltre 30 quelle servite in Trentino, grazie alla partnership con Flysky Shuttle. Dal sito Itabus sarà possibile acquistare viaggi in connessione fra Itabus e Flysky collegando così nei weekend (sabato-domenica) città come Napoli o Roma a mete quali Madonna di Campiglio, Pinzolo, Canazei (solo per citarne alcune). I viaggiatori potranno anche acquistare, sempre dal sito Itabus, il solo transfer da scali quali Verona, Milano, Bergamo Orio Al Serio verso le destinazioni sciistiche.\r

\r

Saranno disponibili 44 viaggi al giorno che consentiranno ai turisti di raggiungere le località preferite per la stagione, connettendole ad importanti scali infrastrutturali come aeroporti e stazioni Alta Velocità facilmente raggiungibili tramite i servizi Itabus.\r

\r

Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena ed alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza.\r

\r

\r

\r

Itabus ha poi introdotto anche servizi dedicati al partner BusForFun grazie ai quali i passeggeri potranno acquistare con un’unica transazione sia il viaggio in pullman sia lo skipass. I servizi saranno attivi sulle tratte Roma – Ovindoli e Milano – Pila.","post_title":"Itabus amplia i collegamenti verso le principali località sciistiche","post_date":"2022-12-21T11:33:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671622390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436351\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Naso[/caption]\r

\r

Un po' tour operator, un po' network, ma soprattutto un nuovo concept di condivisione di servizi da e per le agenzie di viaggi. Dall'iniziativa di tre adv piemontesi, Marco Naso, della Marco Viaggi di San Maurizio Canavese, nonché Gianfranco Aniello e Paola Monasterolo, della Mondoquadro Viaggi e della Lancaster Viaggi, entrambe di Torino, nasce nella città della Mole Community Travel: una rete taylor made, \"per non essere più soli, ma una comunità di tanti professionisti al servizio della clientela, che è diventata sempre più difficile e diffidente e oggi, più che in passato, è bombardata continuamente da Internet e social media con offerte discutibili, ma al tempo stesso, disorientata e bisognosa del supporto e della professionalità che solo un’agenzia di viaggi può dare - spiega lo stesso Marco Naso -. Noi crediamo in questo progetto e siamo convinti che la nostra community abbraccerà molte altre agenzie che oggi non ci hanno ancora conosciuto\".\r

\r

\r

Tutto è iniziato forse non sorprendentemente due anni fa, \"in quel periodo buio in cui è piombato di colpo il mondo e che ha spazzato via in pochissimo tutte le connessioni esistenti tra individui, interi popoli e Paesi - prosegue Naso -. E’ iniziato il periodo del silenzio, della paura e della solitudine. Ma durante questo periodo di resilienza è anche successo qualcosa: si è imparato a resistere, a condividere e ad aiutarsi. E anche noi professionisti del turismo abbiamo iniziato a pensare che il mondo dei viaggi non sarebbe stato più lo stesso. Ci siamo chiesti cosa ci avrebbe aiutato a risollevarci. E la prima risposta è stata uniamoci e aiutiamoci a vicenda. E così è stato\".\r

\r

[gallery ids=\"436353,436352\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dall'iniziativa di tre adv piemontesi nasce il to - network Community Travel","post_date":"2022-12-21T11:15:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671621315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436348\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella[/caption]\r

\r

Il sud si muove in campo turistico e lo fa bene. Le modalità di partecipazione al fondo \"Four Season\", previsto dalla Regione Basilicata per la «destagionalizzazione delle presenze turistiche», sono state illustrate agli operatori del settore turistico dall'assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella, e dal presidente dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.\r

Il fondo, che è di 1 milione di euro, è stato creato per «accrescere le presenze in Basilicata, incentivando la domanda e favorendo la destagionalizzazione in unione con l'Agenzia di Promozione Territoriale».\r

\r

E ad esso potranno accedere gli organizzatori di convegni e congressi in Basilicata, le agenzie di viaggio, i tour operator, le strutture ricettive, le scuole pubbliche e private, le società sportive iscritte alla Federazione o al Coni, gli organismi culturali e religiosi, in relazione all'organizzazione sul territorio lucano di eventi che agevolino il turismo sportivo, congressuale, scolastico, culturale e religioso nei periodi non feriali tra settembre e giugno.","post_title":"Basilicata: fondo \"Four Season\" di 1 milione di euro per destagionalizzare","post_date":"2022-12-21T10:59:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671620345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Futura Club Cala Fiorita di Budoni, in Sardegna, Borgo Rio Favara di Ispica Mare, in Sicilia, e Acqua Venere di Paestum, in Campania, le tre new entry appena annunciate da Futura Vacanze per il mare Italia 2023. Con queste novità sale quindi a 18 il portfolio resort brandizzati dell'operatore capitolino nella nostra Penisola. A ciò si aggiungono ulteriori tre Futura Club all'estero, a Sharm el sheikh, Marsa Alam e Porto Santo. I nuovi arrivi potranno in particolare beneficiare della loro vicinanza agli aeroporti di Olbia e Catania, nonché del nutrito piano voli del to. Nel caso del club di Paestum c'è poi la possibilità di sfruttare la comodità dell’alta velocità da differenti punti di partenza.\r

\r

Nel dettaglio, per il Futura Club Cala Fiorita, villaggio di riferimento della zona, un plus è la totale ristrutturazione del 2021, che ha migliorato notevolmente gli spazi comuni e le unità abitative, nonché la fruizione di tutte le attività e dei servizi. Dotato di 226 camere, di una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e da una spiaggia di sabbia incorniciata dalla macchia mediterranea, è una location dove trascorrere una vacanza in piena libertà, con attività e opportunità di divertimento per adulti e bambini.\r

\r

Posizionato all’estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice ambientale suggestiva, il Futura Club Borgo Rio Favara vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Le unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo di due piani. La spiaggia ha guadagnato più volte la bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, in cui si sviluppa anche un percorso da jogging, la cura dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto a ogni tipo di clientela, mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come Noto e Ragusa, lo rendono il punto di partenza ideale per interessanti escursioni.\r

\r

La recentissima costruzione è uno dei punti di forza del Futura Club Acqua di Venere. Ubicato nel cuore dell’area di Paestum, a pochi passi dal mare, si compone di cinque diverse aree in cui sono inserite le 200 camere. Ogni area è incorniciata da alberi da frutto tipici della zona: limoneto, aranceto, ficaia, uno spazio popolato da granato e un giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alle costiere Amalfitana e Cilentana.\r

\r

“Ampliamo la programmazione del mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”.","post_title":"Tre new entry in Sicilia e Campania per il mare Italia firmato Futura Club","post_date":"2022-12-21T09:50:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671616247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la seconda “Call for Ideas” targata Aeroporti di Roma che punta alla selezione di 8 nuove startup che avranno l’opportunità di sviluppare i loro progetti direttamente nell’Innovation Hub di Adr. In questo nuovo round del programma di accelerazione, è previsto non soltanto un sostegno economico maggiore, fino a 105mila euro, di cui 50mila euro nel capitale delle startup selezionate, ma – a fronte di un esito positivo dei progetti – le startup potranno anche contare su potenziali opportunità commerciali fino a 2 milioni di euro.\r

\r

Fino al 16 febbraio 2023, startup da tutto il mondo potranno proporre idee e progetti per ridefinire l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri, valorizzando il miglioramento delle performance e della qualità dei servizi di Adr offerti a passeggeri e vettori, con un percorso sempre più orientato all’Open Innovation.\r

\r

La formula adottata ricalca quella della prima edizione – che ha registrato un grande successo con l’adesione di oltre 100 startup, fondate in gran parte da “under 30” – con alcune novità. Prima fra tutte, in ottica ESG, l’inserimento di criteri di valutazione incentivanti per la Diversity and Inclusion, che prende in considerazione sia le misure adottate dalle startup rispetto a temi quali la parità di genere e l’inclusione, sia i risultati concretamente raggiunti, come la rilevanza della componente femminile e giovanile - under 40 - in termini di partecipazione societaria.\r

\r

Crescono anche i partner di primo piano, italiani e internazionali, a supporto della Call 4 Ideas, tra cui Plug and Play Tech Center, il più importante investitore privato in startup della Silicon Valley con più di 60.000 startup in portafolio, Airports for Innovation, network dedicato all’innovazione lanciato lo scorso anno da Adr e AENA, a cui ora hanno aderito anche altri aeroporti internazionali, oltre a partner di business a livello nazionale ed internazionale.\r

\r

È possibile partecipare alla Call For Ideas selezionando l’ambito di lavoro all’interno del sito Adr e sottoponendo il proprio progetto all’interno del portale.","post_title":"Adr accelera sull'innovazione: prende il via la seconda “Call for Ideas”","post_date":"2022-12-21T09:30:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671615051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israele si rilancia sul mercato italiano e, grazie ai nuovi collegamenti diretti da Roma, scommette su Eilat.\r

\r

La città, che sorge a Sud, sulle rive del mar Rosso, è considerata per la sua ricca offerta e per la sua posizione strategica tra le principale mete turistiche del Paese.\r

\r

Wizz Air la collega a Roma Fiumicino, dal 17 dicembre, con un volo diretto operato due volte a settimana, il martedì e il sabato.\r

\r

«Eilat è una destinazione perfetta per il mercato italiano - spiega Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo -: si affaccia sulle acque cristalline del mar Rosso e offre la possibilità di vivere il deserto del Negev, partecipare a eventi e movida, ma è anche il punto di partenza per scoprire il resto del Paese, che purtroppo è ancora poco conosciuto da alcuni mercati».\r

\r

\r

\r

Il 2022 è stato un anno di ripartenza per la destinazione, che ha visto il ritorno degli italiani.\r

\r

«Siamo pronti a un 2023 di risultati importanti - spiega la direttrice -. Il lavoro fatto quest'anno è servito proprio a questo, a raccontare la proposta ricca e diversificata di un Paese che è a sole 3 ore e mezza da Roma, 4 ore da Milano. Abbiamo spiegato che è una destinazione sicura, che offre servizi innovativi e avanzati, attrattive storiche e culturali importanti, alberghi importanti, nuovi musei, un interessante cartellone di eventi e una calda accoglienza. Mi aspetto una buona reazione dal mercato italiano nei prossimi mesi».\r

\r

","post_title":"Israele scommette su Eilat e si rilancia sul mercato italiano","post_date":"2022-12-20T14:00:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671544841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia estende il diritto di beneficiare della Carta Blu – la tessera gratuita nominativa che riconosce ad alcune categorie di persone con disabilità il diritto di usufruire di condizioni agevolate per viaggiare sui treni in territorio nazionale – anche ai titolari di rendita Inail con assegno per assistenza personale continuativa (APC), riconosciuto dall'Istituto per inabilità o menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.\r

\r

Dal 20 dicembre, infatti, per i titolari dell'assegno Inail per APC – fa sapere Trenitalia in una nota – è possibile richiedere in modo totalmente gratuito l'emissione della Carta Blu presso gli Uffici Assistenza e nelle biglietterie. Della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo a ogni scadenza per lo stesso periodo, la Carta Blu consente ai beneficiari di acquistare un unico biglietto per sé e per il proprio accompagnatore al prezzo intero previsto per i collegamenti regionali e per le Frecce, Intercity Notte e Intercity, in prima e seconda classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto.\r

\r

Per la fase di avvio del servizio l'Inail sta estraendo dai propri archivi i nominativi degli aventi diritto, ai quali sarà inviato direttamente a casa l'attestato di titolarità di assegno per APC, che deve essere presentato insieme al modulo di richiesta per il rilascio della Carta Blu. Per ottenere l'attestato anche è possibile rivolgersi alla sede dell'Istituto che gestisce rendita e assegno.\r

\r

«L'accordo con l'Inail – spiega la società – si inscrive nel percorso di interlocuzione costante con le associazioni e le federazioni di categoria e di inclusione nel sistema ferroviario, tracciato sia da Trenitalia che dal Gruppo FS, che si pone come obiettivo quello di rendere sempre più accessibili treni e infrastrutture, promuovendo una diffusa conoscenza sui temi legati alla disabilità».","post_title":"Trenitalia: esteso all'Inail il beneficio della Carta Blu","post_date":"2022-12-20T10:44:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671533046000]}]}}