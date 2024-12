Francia: sciopero negli aeroporti. Charles De Gaulle il più colpito Francia e scioperi. Diversi sindacati hanno indetto uno sciopero per oggi, giovedì 5 dicembre, nei servizi pubblici. L’aviazione civile francese ha chiesto alle compagnie aeree di sospendere i voli negli aeroporti Charles de Gaulle e Orly di Parigi, nonché a Marsiglia e Tolosa I problemi maggiori si verificheranno all’aeroporto Charles de Gaulle, il più grande aeroporto francese. Per di più, quello con la maggiore capacità per voli a lungo raggio. Lo sciopero in questo caso avrà luogo tra le 6 del mattino e le 12.00. L’Aviazione Civile chiede alle compagnie aeree di anticipare e ridurre i voli del 10%. Sospendere un volo su 4 A Orly lo sciopero inizierà alle 18 e l’Aviazione Civile ritiene prudente sospendere un volo su quattro. Vueling ha una base in questo aeroporto, anche se vola anche verso molti altri aeroporti del paese, senza avere una base. A Marsiglia i problemi saranno maggiori perché bisognerà cancellare un volo su due, anche a partire dalle 18.00. Infine, a Tolosa si consiglia la cancellazione anticipata del 20% dei voli, ma nell’arco della giornata. Mercoledì la Francia ha votato una mozione di censura contro il primo ministro Michel Barnier, che apre una situazione senza precedenti a causa dell’impossibilità giuridica di indire nuove elezioni, a meno che il presidente non si dimetta. Condividi

