Foggia attende l’arrivo di Aeroitalia per riaprire i voli su Milano e Torino. E non solo Il futuro dell’aeroporto di Foggia passa dal debutto di Aeroitalia previsto per il prossimo 1° novembre: questa la data individuata dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, come giorno della ripresa effettiva dei collegamenti aerei dal ‘Gino Lisa’. Dopo lo stop di Lumiwings – che deve gestire un debito di circa 1,5 milioni di euro per il leasing degli aerei e da ulteriori milioni di passivo – Aeroitalia, come riportato da più fonti di stampa locale , sarebbe l’unica soluzione concreta per garantire la continuità dei voli. Un’ipotesi peraltro già anticipata a fine settembre da Aeroporti di Puglia. Aeroitalia ha già dato la sua disponibilità ad attivarsi subito dopo la cessazione delle attività di Lumiwings; alla compagnia è stato chiesto di presentare un nuovo piano rotte, con la prospettiva di ampliare l’offerta rispetto ai soli collegamenti per Milano e Torino. Durante un incontro con l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, il vicepresidente Piemontese ha confermato: «Dal 1° novembre l’aeroporto di Foggia tornerà ad avere voli su Milano e Torino, e stiamo valutando anche un’ulteriore destinazione». Un nodo ancora da sciogliere riguarda gli slot sull’aeroporto di Milano Linate, scalo contingentato. «Abbiamo chiesto ad Assoclearance, l’ente che gestisce gli slot, di valutare la possibilità di trasferirli alla compagnia subentrante, quindi ad Aeroitalia – ha spiegato Piemontese -. Siamo fiduciosi che i voli su Linate potranno riprendere regolarmente». Condividi

