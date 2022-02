Flyr operativa sulla rotta tra Oslo e Milano Bergamo con due voli settimanali

Flyr ha inaugurato i voli tra gli aeroporti di Oslo-Gardermoen e Milano Bergamo. Il nuovo collegamento, che risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia, prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e sabato, per tutta la stagione invernale.

Flyr opera con una flotta di Boeing 737-800 da 189 posti, il primo dei quali è atterrato il 16 febbraio.

“Diamo il benvenuto a Flyr – afferma Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation Sacbo – la nuova compagnia aerea norvegese che va ad arricchire il panel dei vettori che frequentano il nostro scalo. Il vettore opererà su Bergamo fino alla fine di marzo, ma speriamo tornerà presto a trovarci in futuro. In questo momento di ripresa, in cui i passeggeri stanno mostrando maggiore fiducia nei viaggi, aumenta positivamente l’attività nel nostro aeroporto”.