Flydubai: volo diretto per Mombasa dal 17 gennaio 2024, con quattro frequenze settimanali Flydubai inaugurerà il 17 gennaio 2024 la nuova rotta per Mombasa che farà della compagnia aerea la prima a operare collegamenti diretti tra Dubai e la città costiera nel Sud-est del Kenya. L’operativo prevede quattro frequenze alla settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – dal Terminal 3 del Dubai International. Con questa nuova rotta – sulla quale Emirates opererà in codeshare – il vettore amplia il network in Africa a 11 destinazioni in 10 Paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar. “Continuiamo a impegnarci per l’apertura di mercati poco serviti e per sostenere l’hub dell’aviazione di Dubai – ha affermato Ghaith Al Ghaith, chief executive officer di flydubai -. Dubai ha visto una crescita costante degli investimenti dall’Africa dopo l’Expo 2020, con oltre 26.000 aziende africane registrate presso la Camera di Dubai. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le nostre crescenti operazioni in Africa sosterranno ulteriormente i liberi flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell’Africa orientale”.

"Vediamo un grande potenziale nei mercati africani e non vediamo l'ora di accrescere la nostra presenza nel continente mentre continuiamo a far crescere la nostra rete e la nostra flotta".

