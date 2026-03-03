Flydubai: aggiornamento sulle procedure operative per le modifiche dei voli Una nota di Flydubai informa sull’aggiornamento e sulle procedure operative legati alle modifiche dei voli. Per le prenotazioni in gds e TAPortal: Involuntary – voli cancellati: sono previsti il rimborso totale del biglietto consentito; il rerouting consentito esclusivamente su voli operati da flydubai (mantenendo la stessa nazione di partenza e di arrivo) senza penale o differenza tariffaria; la nuova data di viaggio entro ±20 giorni rispetto alla data originale; per le prenotazioni emesse in gds nessun waiver necessario. Voluntary – per partenze fino al 10 marzo 2026: Rimborso consentito senza penale in gds; nessun waiver necessario. Cambi: consentiti senza penale, applicando la differenza tariffaria; nuova data di viaggio entro ±20 giorni rispetto alla data originale; possibilità di rerouting verso qualsiasi altra destinazione operata da flydubai. Per prenotazioni da sito: verificare la situazione dei voli in “Manage my booking”. Per supporto inviare una mail in inglese a letstalk@flydubai.com Condividi

