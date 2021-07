Fly Free Airways amplia il raggio d’azione con l’acquisizione di Romavia

Fly Free Airways ha acquisito la compagnia aerea romana Romavia: la startup torinese, fondata da Francesco D’Alessandro, specializzata in business travel management e turismo esperienziale, rileva il 100% della compagnia, con l’Officina di manutenzione e tre Business Jet. Obiettivo: puntare su un nuovo modello di business di Jet Sharing guardando al mercato mondiale. Fly Free Airways punta ora ad aumentare la flotta coprendo anche il medio lungo raggio presentando un’offerta diretta e completa al proprio target di imprenditori, professionisti e millenials e a completare lo sviluppo della propria piattaforma digitale innovativa per il booking dei viaggi e la condivisione delle tratte.

Romavia, con sede a Roma e fondata nel 1998, rappresenta oggi una delle realtà più note e dinamiche del settore aeronautico, con elevati standard qualitativi e reddituali.

“L’operazione conclusa ha una rilevanza strategica per Fly Free Airways – ha affermato Francesco D’Alessandro, ceo di Fly Free Airways – in quanto ci permette di rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali, ed in particolare in tutta l’Europa”. Con questa operazione il gruppo acquisisce anche l’Officina di manutenzione (L.145) con sede negli hangar di Roma Urbe, il CAMO e la richiesta in corso del Coa e rafforza il focus sulla fascia alta e di lusso del mercato.

Fly Free Airways è un to e broker aeronautico specializzato in business travel management, nell’organizzazione e gestione di voli charter in tutto il mondo e nella locazione di aerei privati. Una piattaforma online, gestibile dal web oppure dal cellulare tramite una semplice App, per la prenotazione di voli, privati e non, per business. Una piattaforma interattiva multicanale per la condivisione in real time, tratta per tratta, dei viaggi on demand all inclusive anche per Hotel, Ristoranti, Ncc/Taxi, Intrattenimento e molto altro.