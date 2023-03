FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio. L’operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana. Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera. In linea con l’UE A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea. Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO 2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Starhotels Echo di Milano è il primo city hotel in Europa a entrare nel circuito Beyond Green, brand di riferimento per i viaggi eco-sostenibili. La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance. Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione. Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente. [post_title] => Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green [post_date] => 2023-03-31T13:28:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680269319000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'atteso ritorno dei flussi turistici dalla Cina ha portato con sé, da subito, un boom di spesa. Secondo la recente analisi diffusa da Alipay - la open platform che offre ai consumatori cinesi un metodo di pagamento mobile e servizi per la vita quotidiana - mostra che la spesa media è raddoppiata nel primo trimestre del 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. E secondo le previsioni della China Tourism Academy il numero dei turisti – in entrata e in uscita – dovrebbe superare i 90 milioni, ovvero portarsi al 31,5% del dato 2019. I servizi più richiesti spaziano dai tassi di cambio ai benefit offerti dai commercianti locali, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel. Analizzando le transazioni, le prime 5 destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime 5 destinazioni turistiche per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia. Dall'Asia all'Europa, commercianti e brand si stanno già preparando ad accogliere i turisti cinesi. L’impegno da parte di rinomate mete di shopping come i grandi magazzini Printemps in Francia, El Corte Inglés in Spagna e La Rinascente in Italia, i complessi commerciali La Roca Village e Las Rozas Village in Spagna, nonché i principali operatori del travel retail come Dubai Duty Free, includono l'assunzione di personale che parla cinese, il lancio di programmi e campagne di benefit dedicati ai consumatori cinesi, l'offerta di servizi di pagamento mobile e di servizi di Tax Refund. [post_title] => Raddoppia la spesa dei turisti cinesi rispetto al 2019. L'analisi Alipay [post_date] => 2023-03-31T13:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680267605000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo programma di recruiting day per Grandi Navi Veloci che è alla ricerca di circa 300 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva. Il primo incontro si terrà a Napoli dal pomeriggio di lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile presso l’ufficio Grandi Navi Veloci al terminal stazione marittima Molo Angioino. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all'interno della compagnia. Quella di Napoli rappresenta la prima di altre tappe italiane del programma di recruiting Gnv, che prevede incontri nelle prossime settimane anche a Catania il 14 aprile, a Palermo il 19 e 20 aprile, a Genova il 26 aprile e a Bari il 4 e 5 maggio. La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dei servizi alberghieri tra cui manager d'hotel e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, per impieghi presso gli uffici informazioni. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per ulteriori informazioni e l’invio dei cv scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it [post_title] => Recruiting day in cinque tappe per Gnv. Si selezionano 300 risorse per la stagione estiva [post_date] => 2023-03-31T12:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265962000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio. L'operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana. Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera. In linea con l'UE A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea. Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo. [post_title] => FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità [post_date] => 2023-03-31T12:22:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265373000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo. Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo. Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio. Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale. Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza. Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini. Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York. [post_title] => Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane [post_date] => 2023-03-31T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265349000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption] Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni. «Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione». Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions. Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza. Innamorati dell'Italia «Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno». «Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale». [post_title] => Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio [post_date] => 2023-03-31T11:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680262990000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo dieci anni di assenza dalla capitale del vettore messicano, è decollato il 26 marzo il primo volo diretto Aeromexico da Roma Fiumicino a Città del Messico. Operato con Boeing 787 Dreamliner, il collegamento è stato presentato ieri nel corso di una serata Roma ospitata dal vettore e Aeroporti di Roma. “Oggi colleghiamo Roma e Città del Messico con quattro voli settimanali che diventeranno giornalieri dal 15 giugno”, ha esordito Giancarlo Mulinelli, senior vice president global sales di Aeromexico (nella foto) “Roma è la nostra quinta destinazione in Europa, e in estate opereremo ogni settimana 54 frequenze dagli scali europei verso Città del Messico”. Con riferimento all’uscita di Aeromexico dalla procedura fallimentare a marzo dell’anno scorso, Mulinelli ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato di saper cambiare e resistere a tutte le tempeste economiche. Siamo usciti dal Chapter 11 più forti di prima, e oggi siamo più grandi e più efficienti. Rispetto ai 124 aerei nella flotta nel 2019 a fine dell’anno avremo 150 aeromobili, dell’età media di 7,5 anni. “Nel 2018 la domanda tra Roma e Messico City era di 180.000 passeggeri l’anno, ma penso che con questo nuovo servizio vedremo dei numeri ancora più significativi, e che questo volo sarà una delle rotte di maggior successo dei prossimi anni”, ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma. [post_title] => Aeromexico operativa sulla Roma-Città del Messico: voli giornalieri dal 15 giugno [post_date] => 2023-03-31T11:29:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680262155000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata. Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari. Un territorio unico Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag». La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. [caption id="attachment_442850" align="alignnone" width="300"] A destra Viviana Vukelic[/caption] [post_title] => La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio [post_date] => 2023-03-31T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680261960000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea inaugura oggi, 31 marzo, la nuova rotta da Roma Fiumicino verso Lourdes mentre domani, 1° aprile, decollerà il nuovo volo per Bilbao. La rotta verso la località occitana verrà operata in esclusiva dal vettore con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Il collegamento esclusivo per Bilbao, invece, è disponibile ogni martedì e sabato fino a fine maggio e poi ogni martedì e venerdì. Per il 2023 l’offerta Volotea da Roma Fiumicino prevede collegamenti verso 6 destinazioni, 1 in Italia, 4 in Francia e 1 in Spagna, per un totale di circa 3.000 voli e 510.000 posti in vendita. “Anno dopo anno, il settore del turismo spirituale attira un numero sempre crescente di viaggiatori - afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Grazie all’avvio della nostra nuova rotta alla volta di Lourdes, anche i pellegrini in partenza dallo scalo romano potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e con grande comodità una delle più importanti destinazioni religiose in Europa. Con il nuovo volo per i Paesi Baschi, invece, siamo certi di fare breccia nel cuore dei passeggeri che stanno pianificando qualche giorno alla scoperta di una delle più belle regioni spagnole, con un patrimonio artistico incredibile, una vivace vita culturale e un’offerta gastronomica davvero ricchissima, che conta numerosi ristoranti stellati". Il network romano di Volotea include per la summer 2023 Olbia, Strasburgo, Nantes, Lille, Lourdes e Bilbao. [post_title] => Volotea da Roma Fiumicino: decollano tra oggi e domani i voli per Lourdes e Bilbao [post_date] => 2023-03-31T10:38:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680259120000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "flixtrain festeggia 5 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":22,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5063,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Starhotels Echo di Milano è il primo city hotel in Europa a entrare nel circuito Beyond Green, brand di riferimento per i viaggi eco-sostenibili. La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance.\r

\r

Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione.\r

\r

Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente.","post_title":"Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green","post_date":"2023-03-31T13:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680269319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'atteso ritorno dei flussi turistici dalla Cina ha portato con sé, da subito, un boom di spesa. Secondo la recente analisi diffusa da Alipay - la open platform che offre ai consumatori cinesi un metodo di pagamento mobile e servizi per la vita quotidiana - mostra che la spesa media è raddoppiata nel primo trimestre del 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. E secondo le previsioni della China Tourism Academy il numero dei turisti – in entrata e in uscita – dovrebbe superare i 90 milioni, ovvero portarsi al 31,5% del dato 2019.\r

I servizi più richiesti spaziano dai tassi di cambio ai benefit offerti dai commercianti locali, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel.\r

Analizzando le transazioni, le prime 5 destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime 5 destinazioni turistiche per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia.\r

\r

Dall'Asia all'Europa, commercianti e brand si stanno già preparando ad accogliere i turisti cinesi. L’impegno da parte di rinomate mete di shopping come i grandi magazzini Printemps in Francia, El Corte Inglés in Spagna e La Rinascente in Italia, i complessi commerciali La Roca Village e Las Rozas Village in Spagna, nonché i principali operatori del travel retail come Dubai Duty Free, includono l'assunzione di personale che parla cinese, il lancio di programmi e campagne di benefit dedicati ai consumatori cinesi, l'offerta di servizi di pagamento mobile e di servizi di Tax Refund.","post_title":"Raddoppia la spesa dei turisti cinesi rispetto al 2019. L'analisi Alipay","post_date":"2023-03-31T13:00:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680267605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo programma di recruiting day per Grandi Navi Veloci che è alla ricerca di circa 300 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva. Il primo incontro si terrà a Napoli dal pomeriggio di lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile presso l’ufficio Grandi Navi Veloci al terminal stazione marittima Molo Angioino. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all'interno della compagnia.\r

\r

Quella di Napoli rappresenta la prima di altre tappe italiane del programma di recruiting Gnv, che prevede incontri nelle prossime settimane anche a Catania il 14 aprile, a Palermo il 19 e 20 aprile, a Genova il 26 aprile e a Bari il 4 e 5 maggio. La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dei servizi alberghieri tra cui manager d'hotel e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, per impieghi presso gli uffici informazioni.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per ulteriori informazioni e l’invio dei cv scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it","post_title":"Recruiting day in cinque tappe per Gnv. Si selezionano 300 risorse per la stagione estiva","post_date":"2023-03-31T12:32:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680265962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio.\r

\r

L'operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana.\r

\r

Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera.\r

In linea con l'UE\r

A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea.\r

\r

Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo.\r

\r

","post_title":"FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità","post_date":"2023-03-31T12:22:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680265373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni.\r

\r

«Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione».\r

\r

Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions.\r

\r

Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza.\r

Innamorati dell'Italia\r

«Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno».\r

\r

«Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale».\r

\r

","post_title":"Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio","post_date":"2023-03-31T11:43:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680262990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo dieci anni di assenza dalla capitale del vettore messicano, è decollato il 26 marzo il primo volo diretto Aeromexico da Roma Fiumicino a Città del Messico. Operato con Boeing 787 Dreamliner, il collegamento è stato presentato ieri nel corso di una serata Roma ospitata dal vettore e Aeroporti di Roma.\r

\r

“Oggi colleghiamo Roma e Città del Messico con quattro voli settimanali che diventeranno giornalieri dal 15 giugno”, ha esordito Giancarlo Mulinelli, senior vice president global sales di Aeromexico (nella foto) “Roma è la nostra quinta destinazione in Europa, e in estate opereremo ogni settimana 54 frequenze dagli scali europei verso Città del Messico”. \r

\r

Con riferimento all’uscita di Aeromexico dalla procedura fallimentare a marzo dell’anno scorso, Mulinelli ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato di saper cambiare e resistere a tutte le tempeste economiche. Siamo usciti dal Chapter 11 più forti di prima, e oggi siamo più grandi e più efficienti. Rispetto ai 124 aerei nella flotta nel 2019 a fine dell’anno avremo 150 aeromobili, dell’età media di 7,5 anni. \r

\r

“Nel 2018 la domanda tra Roma e Messico City era di 180.000 passeggeri l’anno, ma penso che con questo nuovo servizio vedremo dei numeri ancora più significativi, e che questo volo sarà una delle rotte di maggior successo dei prossimi anni”, ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma.","post_title":"Aeromexico operativa sulla Roma-Città del Messico: voli giornalieri dal 15 giugno","post_date":"2023-03-31T11:29:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680262155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata.\r

\r

Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. \r

\r

Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari.\r

Un territorio unico\r

Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag».\r

\r

La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. \r

\r

[caption id=\"attachment_442850\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] A destra Viviana Vukelic[/caption]\r

\r

","post_title":"La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio","post_date":"2023-03-31T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680261960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea inaugura oggi, 31 marzo, la nuova rotta da Roma Fiumicino verso Lourdes mentre domani, 1° aprile, decollerà il nuovo volo per Bilbao.\r

La rotta verso la località occitana verrà operata in esclusiva dal vettore con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Il collegamento esclusivo per Bilbao, invece, è disponibile ogni martedì e sabato fino a fine maggio e poi ogni martedì e venerdì. Per il 2023 l’offerta Volotea da Roma Fiumicino prevede collegamenti verso 6 destinazioni, 1 in Italia, 4 in Francia e 1 in Spagna, per un totale di circa 3.000 voli e 510.000 posti in vendita.\r

“Anno dopo anno, il settore del turismo spirituale attira un numero sempre crescente di viaggiatori - afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Grazie all’avvio della nostra nuova rotta alla volta di Lourdes, anche i pellegrini in partenza dallo scalo romano potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e con grande comodità una delle più importanti destinazioni religiose in Europa. Con il nuovo volo per i Paesi Baschi, invece, siamo certi di fare breccia nel cuore dei passeggeri che stanno pianificando qualche giorno alla scoperta di una delle più belle regioni spagnole, con un patrimonio artistico incredibile, una vivace vita culturale e un’offerta gastronomica davvero ricchissima, che conta numerosi ristoranti stellati\".\r

Il network romano di Volotea include per la summer 2023 Olbia, Strasburgo, Nantes, Lille, Lourdes e Bilbao.","post_title":"Volotea da Roma Fiumicino: decollano tra oggi e domani i voli per Lourdes e Bilbao","post_date":"2023-03-31T10:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680259120000]}]}}