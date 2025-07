Flixbus raggiunge il suo quinto continente: l’Australia Flix è pronta a sbarcare in Australia, in concomitanza della stagione estiva locale: «L’Australia ha sempre rappresentato un obiettivo per noi. La conformazione geografica unica del suo territorio ha influito sulle tempistiche del lancio, ma abbiamo sempre riconosciuto a questo Paese un grande potenziale – ha affermato André Schwämmlein, ad e co-fondatore di Flix -. Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura nel mondo, dopo oltre un decennio di successi in Europa e in Nord America, oltre che di forte crescita in America Latina e in India». La regione dell’Asia-Pacifico è un’area chiave per la crescita globale del mercato dei viaggi a lunga percorrenza, con un tasso annuo di crescita composto del segmento degli autobus interurbani stimato del 12.2%. Se l’India gioca un ruolo significativo, soprattutto nel segmento premium private-contract coach, attualmente in forte crescita, le proiezioni attribuiscono a tutta la regione un grande potenziale. Questa crescita sarà alimentata da un aumento dell’affluenza, da un miglioramento generale dell’infrastruttura esistente e dalla carenza di alternative su ferro. Flix opererà con il suo modello di business asset-light e basato sulla collaborazione a lungo termine, che le ha già consentito di espandersi in oltre 40 Paesi in quattro continenti. Tale modello unisce l’infrastruttura tecnologica avanzata di Flix e l’esperienza degli operatori locali per garantire un’esperienza di viaggio sicura, affidabile e di qualità ai passeggeri. Alla guida del mercato australiano ci sarà Yvan Lefranc-Morin, con il titolo di senior managing director. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494884 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici. Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo). In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici. «Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte» "bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto. Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center. [post_title] => Locauto, con "bau the way" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali [post_date] => 2025-07-22T13:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753189788000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flix è pronta a sbarcare in Australia, in concomitanza della stagione estiva locale: «L’Australia ha sempre rappresentato un obiettivo per noi. La conformazione geografica unica del suo territorio ha influito sulle tempistiche del lancio, ma abbiamo sempre riconosciuto a questo Paese un grande potenziale - ha affermato André Schwämmlein, ad e co-fondatore di Flix -. Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura nel mondo, dopo oltre un decennio di successi in Europa e in Nord America, oltre che di forte crescita in America Latina e in India». La regione dell’Asia-Pacifico è un’area chiave per la crescita globale del mercato dei viaggi a lunga percorrenza, con un tasso annuo di crescita composto del segmento degli autobus interurbani stimato del 12.2%. Se l’India gioca un ruolo significativo, soprattutto nel segmento premium private-contract coach, attualmente in forte crescita, le proiezioni attribuiscono a tutta la regione un grande potenziale. Questa crescita sarà alimentata da un aumento dell’affluenza, da un miglioramento generale dell’infrastruttura esistente e dalla carenza di alternative su ferro. Flix opererà con il suo modello di business asset-light e basato sulla collaborazione a lungo termine, che le ha già consentito di espandersi in oltre 40 Paesi in quattro continenti. Tale modello unisce l’infrastruttura tecnologica avanzata di Flix e l’esperienza degli operatori locali per garantire un’esperienza di viaggio sicura, affidabile e di qualità ai passeggeri. Alla guida del mercato australiano ci sarà Yvan Lefranc-Morin, con il titolo di senior managing director. [post_title] => Flixbus raggiunge il suo quinto continente: l'Australia [post_date] => 2025-07-22T10:48:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753181311000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494826" align="alignleft" width="300"] Flavio Ghiringhelli e Rita Gaglione[/caption] Cambio della guardia alla presidenza dell'Ibar: l'associazione che oggi rappresenta 52 compagnie aeree, italiane e straniere, che operano in Italia ha ufficializzato oggi nel corso dell'assemblea di metà anno il passaggio di testimone da Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates, a Rita Gaglione, head of airport incentives di Ita Airways. Un avvicendamento che ha subito un'accelerazione a seguito dell'imminente partenza di Ghiringhelli alla volta di Dubai per un nuovo incarico presso l’head office della compagnia. “Il trasferimento a Dubai – dichiara il Presidente emerito – è per me una grande opportunità di crescita professionale; una nuova sfida che, per quanto riguarda le sorti di Ibar, affronto con grande serenità nella consapevolezza di consegnare il testimone a una collega di grande valore. Sono orgoglioso di poter affermare che durante il mio mandato alla presidenza l'associazione è stata un punto di riferimento costante anche negli anni difficili della crisi pandemica, ed altrettanto fiero di constatare che non sono mai mancati i riconoscimenti al nostro ruolo di facilitatore dello sviluppo dell’intero comparto del trasporto aereo”. “Ricevo da Flavio – aggiunge Rita Gaglione – un incarico di responsabilità che mi impegno ad interpretare nell’interesse di tutta la nostra comunità. È chiaro a tutti che il trasporto aereo è un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e noi continueremo ad impegnarci perché in Italia sia assicurato il suo sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che economici". "Per continuare nel percorso tracciato da Flavio e dai miei predecessori – conclude la manager - so di poter contare su una squadra coesa e dotata di tutte le competenze necessarie per proseguire nel dialogo costruttivo con le Autorità competenti e con tutti gli stakeholders del trasporto aereo" [post_title] => Rita Gaglione è la nuova presidente dell'Ibar, raccoglie l'eredità di Flavio Ghiringhelli [post_date] => 2025-07-22T09:05:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753175131000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Usa Italia richiama l'attenzione degli agenti di viaggio sulle recenti modifiche alle procedure di richiesta dell'Esta (Electronic System for Travel Authorization) per l'ingresso negli Stati Uniti. Una delle novità più significative, e cruciale per l'approvazione delle domande, è l'introduzione dell'obbligo di caricamento di un selfie da parte del richiedente. La nuova procedura, implementata per rafforzare la sicurezza e migliorare l'accuratezza delle verifiche, richiede che ogni viaggiatore alleghi alla propria domanda Esta un'immagine recente e chiara del proprio volto. È fondamentale che il selfie rispetti specifici criteri di qualità e formato, similmente a quanto richiesto per le fototessere dei documenti d'identità. Selfie Un selfie non conforme ai requisiti – sfocato, con illuminazione insufficiente, in cui il volto non sia ben visibile o con elementi che ne alterino il riconoscimento – può comportare il rifiuto o l'annullamento della richiesta Esta, con conseguenti disagi e ritardi per i viaggiatori. Visit Usa Italia "esorta gli agenti di viaggio a diventare portavoce attenti e informati di queste nuove disposizioni. Il vostro ruolo è cruciale nel guidare i vostri clienti attraverso il processo di richiesta Esta, assicurandovi che siano pienamente consapevoli dell'importanza di un selfie corretto. Fornire indicazioni precise sulla qualità dell'immagine, l'illuminazione e l'espressione facciale (generalmente neutra, senza occhiali da sole o accessori che coprano il viso) aiuterà a prevenire spiacevoli inconvenienti". L'associazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e invita tutti gli operatori del settore a consultare regolarmente le fonti ufficiali del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e del sito web Esta per gli aggiornamenti più recenti. [post_title] => Visit Usa Italia: focus per gli adv sulla nuova procedura di richiesta dell'Esta [post_date] => 2025-07-21T10:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753095285000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri. Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi. La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta. Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo. Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante. E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane. «Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi». Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica. «Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave». In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building. I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare. «Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo». Maria Carniglia [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi [post_date] => 2025-07-21T10:19:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753093168000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air aprirà quattro nuove rotte dall’Italia a Varsavia-Modlin, sesta base inaugurata dalla low cost in Polonia, con partenza da Milano Bergamo, Brindisi, Palermo e Alghero. Dal 2 dicembre 2025 sarà possibile volare ogni giorno tra Milano Bergamo e Varsavia, mentre i collegamenti da Brindisi, Palermo e Alghero decolleranno, rispettivamente, il 16 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026, con tre frequenze settimanali - martedì, giovedì e sabato. Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo. Wizz Air consolida così il proprio ruolo di principale vettore low cost nell’Europa Centrale e rafforza inoltre il network tra Italia e Polonia, portando quasi a 30 i collegamenti diretti tra i due Paesi. Un traguardo che rientra nella strategia più ampia della compagnia per offrire un numero crescente di opportunità di viaggio accessibili e convenienti da e per l’Italia, il primo mercato della compagnia per numero di passeggeri trasportati. Questi nuovi collegamenti sono parte della più ampia iniziativa Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 3 anni a supporto della crescita della flotta, dell’evoluzione dei servizi e della qualità dell’esperienza dei passeggeri. “L'Italia è un mercato strategico per Wizz Air, sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Sono quasi 30 le rotte che ora collegano Italia e Polonia e oltre 210 rotte operate da e verso gli aeroporti italiani. Il lancio di quattro nuovi voli diretti per Varsavia rafforza ulteriormente questo impegno e fa parte di un più ampio piano di espansione che include l'apertura della nostra nuova base a Varsavia-Modlin". Tra i nuovi collegamenti attivati da Varsavia-Modlin, l’Italia si distingue infatti come la nazione con il maggior numero di rotte (grazie ai quattro nuovi voli diretti. Nei primi sette mesi del 2025, la low cost ungherese ha operato quasi 50.000 voli da e verso l’Italia. [post_title] => Wizz Air aggiunge quattro nuove rotte dall’Italia all’aeroporto di Varsavia-Modlin [post_date] => 2025-07-21T09:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753089949000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea opererà la rotta Bari-Bordeaux anche durante il periodo natalizio: sono già in vendita i voli dal 18 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Inoltre, sempre in occasione delle festività natalizie sarà disponibile anche il collegamento per Lione, con voli dal 19 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì. "Grazie ai voli da Bordeaux e Lione, vogliamo incentivare i flussi turistici verso Bari, una città che durante le festività si trasforma in uno scenario incantato, capace di conquistare i visitatori con le sue tradizioni e il calore della sua accoglienza - sottolinea Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia volta a valorizzare le piccole e medie città europee, rafforzando al contempo il nostro ruolo come compagnia che promuove la connettività tra territori ricchi di cultura e storia". "L’estensione del collegamento con Bordeaux al periodo natalizio rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici già ottimi in un periodo chiave dell’anno, favorendo in particolare l’incoming verso la Puglia e il capoluogo barese - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. La Francia si conferma il primo mercato internazionale per la nostra regione in termini di arrivi che, da gennaio ad aprile di quest’anno sono stati oltre 60.000, laddove nello stesso periodo del 2024 erano stati oltre 46.000. Numeri che testimoniano il forte legame anche culturale che unisce i due mercati e la sempre crescente domanda. Questo volo consentirà quindi di intercettare la richiesta del mercato francese, sempre più affascinato dalla magia del Natale in Puglia: mercatini, shopping, eventi culturali e tradizioni autentiche che rendono Bari una meta accogliente in ogni periodo dell’anno. Al contempo, il collegamento offrirà ai pugliesi la possibilità di scoprire la bellezza di Bordeaux nel periodo post-vendemmia, perfetto per immergersi nell’atmosfera invernale della capitale del vino e dell’arte. A questo si aggiunge con soddisfazione l’estensione del collegamento con Lione, a ulteriore conferma della validità dell’offerta e dell’interesse reciproco tra Bari e il mercato francese. Un risultato che rafforza il posizionamento della nostra regione tra le mete europee più attrattive, in grado di coniugare autenticità, cultura e accoglienza”. Quest'anno Voltoea opera da Bari attraverso un network di 14 le destinazioni, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), 2 in Francia (Bordeaux e Lione) e 1 in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello Olbia. [post_title] => Volotea rilancia da Bari: voli per Bordeaux e Lione anche nel periodo natalizio [post_date] => 2025-07-18T11:56:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752839797000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una perdita complessiva di 25 milioni di sterline a chiusura dell'esercizio in corso, che terminerà a fine settembre: questa la previsione di Kenton Jarvis, ceo della compagnia, che non risparmia le accuse nei confronti del governo francese in quanto non è stato in grado di prevenire il susseguirsi degli scioperi degli Atc. Jarvis si è detto “estremamente insoddisfatto” della mobilitazione indetta dai controllori di volo francesi all'inizio di luglio "che oltre a presentare sfide inaccettabili per i passeggeri e l’equipaggio ha creato costi inaspettati e significativi per tutte le compagnie aeree". La compagnia ha chiuso il terzo trimestre con un utile lordo in crescita del 21,2% a 286 milioni di sterline, grazie alle festività pasquali, con un fatturato di 1,758 miliardi di sterline, +9,7% con passeggeri trasportati che sfiorano i 25,9 milioni, +2% rispetto allo stesso periodo dello scorso precedente. Il fatturato delle ancillary revenue (bagagli e posti prenotati) si è attestato a 732 milioni di sterline (5,6%) e quello della divisione Holiday a 428 milioni di sterline (+27,4%) L'outlook sui prossimi mesi Jarvis si dichiara ottimista per i mesi del picco estivo e, nonostante gli scioperi, le previsioni per il resto dell'anno finanziario restano “positive”, con una “buona crescita dei profitti” rispetto all'anno precedente. Attualmente il 67% dei posti del trimestre luglio-settembre risulta venduto. [post_title] => EasyJet sconta le conseguenze di scioperi e aumento del costo del carburante [post_date] => 2025-07-18T09:27:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752830844000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere rinnova, anche per la stagione 2025/26, la presenza al fianco della Ssc Napoli in qualità di main sponsor: per il terzo anno consecutivo, il logo sarà presente sulla maglia ufficiale della squadra, a testimonianza di una partnership solida e di un legame autentico con una delle realtà sportive più rappresentative del panorama calcistico italiano e internazionale. «Il legame tra Msc Crociere e Ssc Napoli va ben oltre una semplice sponsorizzazione - commenta Leonardo Massa, vp Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo Msc -: è una connessione profonda con una città, una cultura e una passione che ci unisce da sempre. Sostenere ancora una volta il club in questa nuova stagione significa continuare a condividere un percorso di crescita e successo, portando l’eccellenza napoletana nel mondo». La nuova divisa unisce tradizione e innovazione, rispecchiando l’identità del club partenopeo e il forte senso di appartenenza che lo lega ai suoi tifosi. Con una flotta composta da 23 navi e itinerari attivi in cinque continenti, Msc è oggi il terzo player mondiale nel settore crocieristico con oltre 100 Paesi in tutto il mondo e più di 300 destinazioni. Nel 2026 farà il suo debutto Msc World Asia, seguita nel 2027 da Msc World Atlantic. Lo scorso mese, la compagnia ha anche firmato due nuovi ordini per la costruzione di altre due navi della classe World, che porteranno a sei il numero totale di unità World Class nella flotta. Le consegne sono previste rispettivamente per il 2029 e il 2030. [post_title] => Msc Crociere è main sponsor della Ssc Napoli per il terzo anno consecutivo [post_date] => 2025-07-17T10:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752748259000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "flixbus raggiunge il suo quinto continente laustralia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1659,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.\r

\r

Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo).\r

\r

In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici.\r

\r

«Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte»\r

\r

\"bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.\r

\r

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.\r

\r

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Locauto, con \"bau the way\" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali","post_date":"2025-07-22T13:09:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753189788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flix è pronta a sbarcare in Australia, in concomitanza della stagione estiva locale: «L’Australia ha sempre rappresentato un obiettivo per noi. La conformazione geografica unica del suo territorio ha influito sulle tempistiche del lancio, ma abbiamo sempre riconosciuto a questo Paese un grande potenziale - ha affermato André Schwämmlein, ad e co-fondatore di Flix -. Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura nel mondo, dopo oltre un decennio di successi in Europa e in Nord America, oltre che di forte crescita in America Latina e in India».\r

\r

La regione dell’Asia-Pacifico è un’area chiave per la crescita globale del mercato dei viaggi a lunga percorrenza, con un tasso annuo di crescita composto del segmento degli autobus interurbani stimato del 12.2%. Se l’India gioca un ruolo significativo, soprattutto nel segmento premium private-contract coach, attualmente in forte crescita, le proiezioni attribuiscono a tutta la regione un grande potenziale. Questa crescita sarà alimentata da un aumento dell’affluenza, da un miglioramento generale dell’infrastruttura esistente e dalla carenza di alternative su ferro.\r

\r

Flix opererà con il suo modello di business asset-light e basato sulla collaborazione a lungo termine, che le ha già consentito di espandersi in oltre 40 Paesi in quattro continenti. Tale modello unisce l’infrastruttura tecnologica avanzata di Flix e l’esperienza degli operatori locali per garantire un’esperienza di viaggio sicura, affidabile e di qualità ai passeggeri.\r

\r

Alla guida del mercato australiano ci sarà Yvan Lefranc-Morin, con il titolo di senior managing director.","post_title":"Flixbus raggiunge il suo quinto continente: l'Australia","post_date":"2025-07-22T10:48:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753181311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494826\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Flavio Ghiringhelli e Rita Gaglione[/caption]\r

Cambio della guardia alla presidenza dell'Ibar: l'associazione che oggi rappresenta 52 compagnie aeree, italiane e straniere, che operano in Italia ha ufficializzato oggi nel corso dell'assemblea di metà anno il passaggio di testimone da Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates, a Rita Gaglione, head of airport incentives di Ita Airways.\r

Un avvicendamento che ha subito un'accelerazione a seguito dell'imminente partenza di Ghiringhelli alla volta di Dubai per un nuovo incarico presso l’head office della compagnia.\r

“Il trasferimento a Dubai – dichiara il Presidente emerito – è per me una grande opportunità di crescita professionale; una nuova sfida che, per quanto riguarda le sorti di Ibar, affronto con grande serenità nella consapevolezza di consegnare il testimone a una collega di grande valore. Sono orgoglioso di poter affermare che durante il mio mandato alla presidenza l'associazione è stata un punto di riferimento costante anche negli anni difficili della crisi pandemica, ed altrettanto fiero di constatare che non sono mai mancati i riconoscimenti al nostro ruolo di facilitatore dello sviluppo dell’intero comparto del trasporto aereo”.\r

“Ricevo da Flavio – aggiunge Rita Gaglione – un incarico di responsabilità che mi impegno ad interpretare nell’interesse di tutta la nostra comunità. È chiaro a tutti che il trasporto aereo è un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e noi continueremo ad impegnarci perché in Italia sia assicurato il suo sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che economici\".\r

\"Per continuare nel percorso tracciato da Flavio e dai miei predecessori – conclude la manager - so di poter contare su una squadra coesa e dotata di tutte le competenze necessarie per proseguire nel dialogo costruttivo con le Autorità competenti e con tutti gli stakeholders del trasporto aereo\"","post_title":"Rita Gaglione è la nuova presidente dell'Ibar, raccoglie l'eredità di Flavio Ghiringhelli","post_date":"2025-07-22T09:05:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753175131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Usa Italia richiama l'attenzione degli agenti di viaggio sulle recenti modifiche alle procedure di richiesta dell'Esta (Electronic System for Travel Authorization) per l'ingresso negli Stati Uniti. \r

\r

Una delle novità più significative, e cruciale per l'approvazione delle domande, è l'introduzione dell'obbligo di caricamento di un selfie da parte del richiedente.\r

\r

La nuova procedura, implementata per rafforzare la sicurezza e migliorare l'accuratezza delle verifiche, richiede che ogni viaggiatore alleghi alla propria domanda Esta un'immagine recente e chiara del proprio volto. È fondamentale che il selfie rispetti specifici criteri di qualità e formato, similmente a quanto richiesto per le fototessere dei documenti d'identità.\r

Selfie\r

Un selfie non conforme ai requisiti – sfocato, con illuminazione insufficiente, in cui il volto non sia ben visibile o con elementi che ne alterino il riconoscimento – può comportare il rifiuto o l'annullamento della richiesta Esta, con conseguenti disagi e ritardi per i viaggiatori.\r

\r

Visit Usa Italia \"esorta gli agenti di viaggio a diventare portavoce attenti e informati di queste nuove disposizioni. Il vostro ruolo è cruciale nel guidare i vostri clienti attraverso il processo di richiesta Esta, assicurandovi che siano pienamente consapevoli dell'importanza di un selfie corretto. Fornire indicazioni precise sulla qualità dell'immagine, l'illuminazione e l'espressione facciale (generalmente neutra, senza occhiali da sole o accessori che coprano il viso) aiuterà a prevenire spiacevoli inconvenienti\".\r

\r

L'associazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e invita tutti gli operatori del settore a consultare regolarmente le fonti ufficiali del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e del sito web Esta per gli aggiornamenti più recenti.\r

\r

","post_title":"Visit Usa Italia: focus per gli adv sulla nuova procedura di richiesta dell'Esta","post_date":"2025-07-21T10:54:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753095285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri.\r

\r

Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi.\r

\r

La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta.\r

\r

Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo.\r

\r

Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante.\r

\r

E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane.\r

\r

«Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi».\r

\r

Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica.\r

\r

«Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave».\r

\r

In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building.\r

\r

I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare.\r

\r

«Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi","post_date":"2025-07-21T10:19:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1753093168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aprirà quattro nuove rotte dall’Italia a Varsavia-Modlin, sesta base inaugurata dalla low cost in Polonia, con partenza da Milano Bergamo, Brindisi, Palermo e Alghero. \r

\r

Dal 2 dicembre 2025 sarà possibile volare ogni giorno tra Milano Bergamo e Varsavia, mentre i collegamenti da Brindisi, Palermo e Alghero decolleranno, rispettivamente, il 16 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026, con tre frequenze settimanali - martedì, giovedì e sabato. Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo. \r

\r

Wizz Air consolida così il proprio ruolo di principale vettore low cost nell’Europa Centrale e rafforza inoltre il network tra Italia e Polonia, portando quasi a 30 i collegamenti diretti tra i due Paesi. Un traguardo che rientra nella strategia più ampia della compagnia per offrire un numero crescente di opportunità di viaggio accessibili e convenienti da e per l’Italia, il primo mercato della compagnia per numero di passeggeri trasportati. \r

\r

Questi nuovi collegamenti sono parte della più ampia iniziativa Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 3 anni a supporto della crescita della flotta, dell’evoluzione dei servizi e della qualità dell’esperienza dei passeggeri. \r

\r

“L'Italia è un mercato strategico per Wizz Air, sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Sono quasi 30 le rotte che ora collegano Italia e Polonia e oltre 210 rotte operate da e verso gli aeroporti italiani. Il lancio di quattro nuovi voli diretti per Varsavia rafforza ulteriormente questo impegno e fa parte di un più ampio piano di espansione che include l'apertura della nostra nuova base a Varsavia-Modlin\". \r

\r

Tra i nuovi collegamenti attivati da Varsavia-Modlin, l’Italia si distingue infatti come la nazione con il maggior numero di rotte (grazie ai quattro nuovi voli diretti. \r

\r

Nei primi sette mesi del 2025, la low cost ungherese ha operato quasi 50.000 voli da e verso l’Italia. ","post_title":"Wizz Air aggiunge quattro nuove rotte dall’Italia all’aeroporto di Varsavia-Modlin","post_date":"2025-07-21T09:25:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753089949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea opererà la rotta Bari-Bordeaux anche durante il periodo natalizio: sono già in vendita i voli dal 18 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.\r

Inoltre, sempre in occasione delle festività natalizie sarà disponibile anche il collegamento per Lione, con voli dal 19 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì. \r

\r

\"Grazie ai voli da Bordeaux e Lione, vogliamo incentivare i flussi turistici verso Bari, una città che durante le festività si trasforma in uno scenario incantato, capace di conquistare i visitatori con le sue tradizioni e il calore della sua accoglienza - sottolinea Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia volta a valorizzare le piccole e medie città europee, rafforzando al contempo il nostro ruolo come compagnia che promuove la connettività tra territori ricchi di cultura e storia\".\r

\"L’estensione del collegamento con Bordeaux al periodo natalizio rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici già ottimi in un periodo chiave dell’anno, favorendo in particolare l’incoming verso la Puglia e il capoluogo barese - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. La Francia si conferma il primo mercato internazionale per la nostra regione in termini di arrivi che, da gennaio ad aprile di quest’anno sono stati oltre 60.000, laddove nello stesso periodo del 2024 erano stati oltre 46.000. Numeri che testimoniano il forte legame anche culturale che unisce i due mercati e la sempre crescente domanda.\r

Questo volo consentirà quindi di intercettare la richiesta del mercato francese, sempre più affascinato dalla magia del Natale in Puglia: mercatini, shopping, eventi culturali e tradizioni autentiche che rendono Bari una meta accogliente in ogni periodo dell’anno. Al contempo, il collegamento offrirà ai pugliesi la possibilità di scoprire la bellezza di Bordeaux nel periodo post-vendemmia, perfetto per immergersi nell’atmosfera invernale della capitale del vino e dell’arte.\r

A questo si aggiunge con soddisfazione l’estensione del collegamento con Lione, a ulteriore conferma della validità dell’offerta e dell’interesse reciproco tra Bari e il mercato francese. Un risultato che rafforza il posizionamento della nostra regione tra le mete europee più attrattive, in grado di coniugare autenticità, cultura e accoglienza”.\r

Quest'anno Voltoea opera da Bari attraverso un network di 14 le destinazioni, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), 2 in Francia (Bordeaux e Lione) e 1 in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello Olbia.","post_title":"Volotea rilancia da Bari: voli per Bordeaux e Lione anche nel periodo natalizio","post_date":"2025-07-18T11:56:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752839797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una perdita complessiva di 25 milioni di sterline a chiusura dell'esercizio in corso, che terminerà a fine settembre: questa la previsione di Kenton Jarvis, ceo della compagnia, che non risparmia le accuse nei confronti del governo francese in quanto non è stato in grado di prevenire il susseguirsi degli scioperi degli Atc.\r

\r

Jarvis si è detto “estremamente insoddisfatto” della mobilitazione indetta dai controllori di volo francesi all'inizio di luglio \"che oltre a presentare sfide inaccettabili per i passeggeri e l’equipaggio ha creato costi inaspettati e significativi per tutte le compagnie aeree\". \r

\r

La compagnia ha chiuso il terzo trimestre con un utile lordo in crescita del 21,2% a 286 milioni di sterline, grazie alle festività pasquali, con un fatturato di 1,758 miliardi di sterline, +9,7% con passeggeri trasportati che sfiorano i 25,9 milioni, +2% rispetto allo stesso periodo dello scorso precedente. Il fatturato delle ancillary revenue (bagagli e posti prenotati) si è attestato a 732 milioni di sterline (5,6%) e quello della divisione Holiday a 428 milioni di sterline (+27,4%) \r

\r

L'outlook sui prossimi mesi\r

\r

Jarvis si dichiara ottimista per i mesi del picco estivo e, nonostante gli scioperi, le previsioni per il resto dell'anno finanziario restano “positive”, con una “buona crescita dei profitti” rispetto all'anno precedente. Attualmente il 67% dei posti del trimestre luglio-settembre risulta venduto.","post_title":"EasyJet sconta le conseguenze di scioperi e aumento del costo del carburante","post_date":"2025-07-18T09:27:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752830844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere rinnova, anche per la stagione 2025/26, la presenza al fianco della Ssc Napoli in qualità di main sponsor: per il terzo anno consecutivo, il logo sarà presente sulla maglia ufficiale della squadra, a testimonianza di una partnership solida e di un legame autentico con una delle realtà sportive più rappresentative del panorama calcistico italiano e internazionale.\r

\r

«Il legame tra Msc Crociere e Ssc Napoli va ben oltre una semplice sponsorizzazione - commenta Leonardo Massa, vp Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo Msc -: è una connessione profonda con una città, una cultura e una passione che ci unisce da sempre. Sostenere ancora una volta il club in questa nuova stagione significa continuare a condividere un percorso di crescita e successo, portando l’eccellenza napoletana nel mondo».\r

\r

La nuova divisa unisce tradizione e innovazione, rispecchiando l’identità del club partenopeo e il forte senso di appartenenza che lo lega ai suoi tifosi. \r

\r

Con una flotta composta da 23 navi e itinerari attivi in cinque continenti, Msc è oggi il terzo player mondiale nel settore crocieristico con oltre 100 Paesi in tutto il mondo e più di 300 destinazioni. Nel 2026 farà il suo debutto Msc World Asia, seguita nel 2027 da Msc World Atlantic.\r

\r

Lo scorso mese, la compagnia ha anche firmato due nuovi ordini per la costruzione di altre due navi della classe World, che porteranno a sei il numero totale di unità World Class nella flotta. Le consegne sono previste rispettivamente per il 2029 e il 2030.","post_title":"Msc Crociere è main sponsor della Ssc Napoli per il terzo anno consecutivo","post_date":"2025-07-17T10:30:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1752748259000]}]}}