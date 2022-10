Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO 2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza. Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma. Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero. In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. "In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”. [post_title] => Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri [post_date] => 2022-10-27T11:40:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666870826000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza. Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli. [post_title] => Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale [post_date] => 2022-10-27T11:09:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666868957000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento. “Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”. [post_title] => Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo [post_date] => 2022-10-27T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865963000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni). Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti. L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar. [post_title] => Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena [post_date] => 2022-10-27T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863035000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm aggiunge un altro tassello al percorso che mira a rendere il settore dell'aviazione più sostenibile, siglando la prima serie di accordi di fornitura a lungo termine per coprire il fabbisogno di Saf delle proprie compagnie aeree per i prossimi anni. Gli accordi coprono la fornitura di un volume totale di 1,6 milioni di tonnellate di carburante per l'aviazione sostenibile tra il 2023 e il 2036, che eviterà l'emissione di 4,7 milioni di tonnellate di CO2 nel ciclo di vita completo rispetto ai combustibili fossili. I primi partner di Air France-Klm sono: Neste, con la fornitura di 1 milione di tonnellate dal 2023 al 2030; DG Fuels, con la fornitura di 600.000 tonnellate tra il 2027 e il 2036. Il gruppo mira a ridurre le proprie emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019. La traiettoria di decarbonizzazione prevede l'incorporazione del 10% di Saf entro il 2030, oltre al rinnovo della flotta e all'eco-pilotaggio. "La decarbonizzazione è la sfida più grande che l'industria dell'aviazione abbia mai affrontato - ha dichiarato il ceo, Benjamin Smith -. Air France-Klm sta attivando tutte le leve disponibili per ridurre il proprio impatto ambientale: rinnovo della flotta, eco-pilotaggio e maggiore utilizzo di carburanti per l'aviazione sostenibili certificati. I contratti che abbiamo firmato incarnano il nostro impegno a lungo termine per lo sviluppo delle capacità di produzione di Saf in tutto il mondo, a beneficio dell'intero settore". [post_title] => Air France-Klm accelera verso la sostenibilità: nuovi accordi per l'acquisto di Saf [post_date] => 2022-10-27T09:00:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666861248000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari. «L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio». I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo. «Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”. «La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia». «Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace». «Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare». [post_title] => Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati [post_date] => 2022-10-25T11:41:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666698106000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Noleggiare presenta l'offerta Premium, il pacchetto noleggio auto tutto incluso, con copertura assicurativa e servizi Platinum, canale di prenotazine esclusivo e dedicato, priorità al desk di noleggio, guidatore aggiuntivo gratuito e altri vantaggi. "Si tratta di un nuovo servizio dedicato a tutti i canali - spiega Laura Spatola, head of sales -, leisure, turistico, canale diretto, ma anche b2b". Un'altra novità lanciata in queste ultime settimane e a TTG Travel Experience 2022 riguarda i nuovi ingressi di Noleggiare all'interno dei terminal aeroportuali: "Oltre Venezia e Bologna - spiega Spatola -, presto saremo all'interno di Roma Fiumicino, mentre ora siamo appena fuori l'aeroporto, e abbiamo in previsione anche l'apertura di Torino Caselle e Napoli Stazione centrale entro il primo trimestre del 2023". In questi mesi, l'azienda ha consolidato il potenziamento delle sue attività, sia sul fronte prettamente turistico che business, in un'ottica sempre più orientata alla sostenibilità ambientale. "Abbiamo appena pubblicato il primo bilancio di sostenibilità a cui si accosterà un codice etico aziendale su cui il Gruppo Tomasi, la nostra holding, sta puntando - racconta Spatola -. Presto potremo presentare una flotta full electric ai nostri clienti. Stiamo portando avanti progetti di impiantistica e una rete di colonnine per far crescere sempre di più questa tipologia di noleggio". [post_title] => Noleggiare: l'offerta premium e le novità 2023 [post_date] => 2022-10-25T11:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666695654000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna partecipa alla convention Iglta in programma a Milano dal 26 al 28 ottobre, a conferma che il Paese è una delle destinazioni migliori per il segmento Lgbtqia+. Turespaña, che patrocina il buyer/supplier Marketplace 2022 di Iglta, durante tutta la convention insieme alle rappresentanze delle città di Valencia e Siviglia, avrà una hospitality suite con un ricco programma di attività. "Il turismo Lgbtqia+ è prioritario per Turespaña e ha un grande potenziale di crescita - commenta Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano - perché è molto redditizio, si interessa all’offerta di natura, cultura ed enogastronomia che è presente in tutte le destinazioni spagnole e condivide la nostra sensibilità per la sostenibilità. Tutto ciò contribuisce a raggiungere gli obiettivi del nostro piano marketing 2021-2024, che include l’ampliamento della conoscenza delle destinazioni spagnole e lo sviluppo delle esperienze personalizzate che concorrono alla sostenibilità turistica nei suoi tre aspetti: socioeconomico, ambientale e territoriale". La Spagna è il secondo Paese al mondo, subito dopo gli Stati Uniti, per arrivi di turisti Lgbtqia+ e, oltre alle destinazioni più iconiche come Alicante, Ibiza, Gran Canaria, Sitges, Salou, Tenerife, Torremolinos e Benidorm, tutta il Paese è “Lgbtqia+ friendly” e da scoprire. Sono stati rivalorizzati quartieri iconici come Chueca a Madrid o Gayxample a Barcellona, oltre a eventi di grande impatto internazionale come il Circuit Festival de Barcelona o il Mado, il Pride di Madrid. Tanti gli appuntamenti in agenda: festival musicali e cinematografici, eventi sportivi e feste popolari come il Carnevale di Tenerife e quello di Las Palmas, a Gran Canaria. Per ampliare e migliorare l’offerta, Siviglia ha costituito un “Club de Producto” specializzato per ordinare e riunire tutte le offerte Lgbtqia+ sul suo territorio; anche le regioni interne hanno dato il via a progetti come “Estremadura amabile” e “Castiglia-La Mancia diversa”. Nel 2026, infine, Valencia sarà la sede dei Gay Games, evento che dal 1982 offre un ambiente sicuro per la pratica sportiva del collettivo Lgbtqia+ secondo i suoi principi di base: partecipazione, inclusione e diversità. [post_title] => La Spagna alla convention Iglta di Milano. Garaña: "Il turismo Lgbtqia+ è prioritario per Turespaña" [post_date] => 2022-10-25T10:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666693512000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: "Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste". I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto. Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. "Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste", conclude Massaracchia. [post_title] => Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45% [post_date] => 2022-10-25T10:14:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666692898000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "flixbus fa coppia con iveco bus per viaggi a ridotto impatto ambientale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1475,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma.\r

Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero.\r

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. \r

\"In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.\r

“Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.","post_title":"Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri","post_date":"2022-10-27T11:40:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666870826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre.\r

\r

Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza.\r

\r

Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.","post_title":"Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale","post_date":"2022-10-27T11:09:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento.\r

\r

“Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”.","post_title":"Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo","post_date":"2022-10-27T10:19:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666865963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni).\r

\r

Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti.\r

\r

L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar.","post_title":"Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena","post_date":"2022-10-27T09:30:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666863035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm aggiunge un altro tassello al percorso che mira a rendere il settore dell'aviazione più sostenibile, siglando la prima serie di accordi di fornitura a lungo termine per coprire il fabbisogno di Saf delle proprie compagnie aeree per i prossimi anni.\r

Gli accordi coprono la fornitura di un volume totale di 1,6 milioni di tonnellate di carburante per l'aviazione sostenibile tra il 2023 e il 2036, che eviterà l'emissione di 4,7 milioni di tonnellate di CO2 nel ciclo di vita completo rispetto ai combustibili fossili. I primi partner di Air France-Klm sono: Neste, con la fornitura di 1 milione di tonnellate dal 2023 al 2030; DG Fuels, con la fornitura di 600.000 tonnellate tra il 2027 e il 2036.\r

\r

Il gruppo mira a ridurre le proprie emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019. La traiettoria di decarbonizzazione prevede l'incorporazione del 10% di Saf entro il 2030, oltre al rinnovo della flotta e all'eco-pilotaggio.\r

\"La decarbonizzazione è la sfida più grande che l'industria dell'aviazione abbia mai affrontato - ha dichiarato il ceo, Benjamin Smith -. Air France-Klm sta attivando tutte le leve disponibili per ridurre il proprio impatto ambientale: rinnovo della flotta, eco-pilotaggio e maggiore utilizzo di carburanti per l'aviazione sostenibili certificati. I contratti che abbiamo firmato incarnano il nostro impegno a lungo termine per lo sviluppo delle capacità di produzione di Saf in tutto il mondo, a beneficio dell'intero settore\".","post_title":"Air France-Klm accelera verso la sostenibilità: nuovi accordi per l'acquisto di Saf","post_date":"2022-10-27T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666861248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari.\r

\r

«L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio».\r

\r

I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo.\r

\r

«Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”.\r

\r

«La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia».\r

\r

«Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace».\r

\r

«Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare».","post_title":"Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati","post_date":"2022-10-25T11:41:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666698106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare presenta l'offerta Premium, il pacchetto noleggio auto tutto incluso, con copertura assicurativa e servizi Platinum, canale di prenotazine esclusivo e dedicato, priorità al desk di noleggio, guidatore aggiuntivo gratuito e altri vantaggi.\r

\r

\"Si tratta di un nuovo servizio dedicato a tutti i canali - spiega Laura Spatola, head of sales -, leisure, turistico, canale diretto, ma anche b2b\".\r

\r

Un'altra novità lanciata in queste ultime settimane e a TTG Travel Experience 2022 riguarda i nuovi ingressi di Noleggiare all'interno dei terminal aeroportuali: \"Oltre Venezia e Bologna - spiega Spatola -, presto saremo all'interno di Roma Fiumicino, mentre ora siamo appena fuori l'aeroporto, e abbiamo in previsione anche l'apertura di Torino Caselle e Napoli Stazione centrale entro il primo trimestre del 2023\".\r

\r

In questi mesi, l'azienda ha consolidato il potenziamento delle sue attività, sia sul fronte prettamente turistico che business, in un'ottica sempre più orientata alla sostenibilità ambientale. \"Abbiamo appena pubblicato il primo bilancio di sostenibilità a cui si accosterà un codice etico aziendale su cui il Gruppo Tomasi, la nostra holding, sta puntando - racconta Spatola -. Presto potremo presentare una flotta full electric ai nostri clienti. Stiamo portando avanti progetti di impiantistica e una rete di colonnine per far crescere sempre di più questa tipologia di noleggio\".","post_title":"Noleggiare: l'offerta premium e le novità 2023","post_date":"2022-10-25T11:00:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","tour_operator"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666695654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna partecipa alla convention Iglta in programma a Milano dal 26 al 28 ottobre, a conferma che il Paese è una delle destinazioni migliori per il segmento Lgbtqia+. Turespaña, che patrocina il buyer/supplier Marketplace 2022 di Iglta, durante tutta la convention insieme alle rappresentanze delle città di Valencia e Siviglia, avrà una hospitality suite con un ricco programma di attività.\r

\r

\"Il turismo Lgbtqia+ è prioritario per Turespaña e ha un grande potenziale di crescita - commenta Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano - perché è molto redditizio, si interessa all’offerta di natura, cultura ed enogastronomia che è presente in tutte le destinazioni spagnole e condivide la nostra sensibilità per la sostenibilità. Tutto ciò contribuisce a raggiungere gli obiettivi del nostro piano marketing 2021-2024, che include l’ampliamento della conoscenza delle destinazioni spagnole e lo sviluppo delle esperienze personalizzate che concorrono alla sostenibilità turistica nei suoi tre aspetti: socioeconomico, ambientale e territoriale\".\r

\r

La Spagna è il secondo Paese al mondo, subito dopo gli Stati Uniti, per arrivi di turisti Lgbtqia+ e, oltre alle destinazioni più iconiche come Alicante, Ibiza, Gran Canaria, Sitges, Salou, Tenerife, Torremolinos e Benidorm, tutta il Paese è “Lgbtqia+ friendly” e da scoprire. Sono stati rivalorizzati quartieri iconici come Chueca a Madrid o Gayxample a Barcellona, oltre a eventi di grande impatto internazionale come il Circuit Festival de Barcelona o il Mado, il Pride di Madrid.\r

\r

Tanti gli appuntamenti in agenda: festival musicali e cinematografici, eventi sportivi e feste popolari come il Carnevale di Tenerife e quello di Las Palmas, a Gran Canaria. Per ampliare e migliorare l’offerta, Siviglia ha costituito un “Club de Producto” specializzato per ordinare e riunire tutte le offerte Lgbtqia+ sul suo territorio; anche le regioni interne hanno dato il via a progetti come “Estremadura amabile” e “Castiglia-La Mancia diversa”. Nel 2026, infine, Valencia sarà la sede dei Gay Games, evento che dal 1982 offre un ambiente sicuro per la pratica sportiva del collettivo Lgbtqia+ secondo i suoi principi di base: partecipazione, inclusione e diversità.\r

\r

","post_title":"La Spagna alla convention Iglta di Milano. Garaña: \"Il turismo Lgbtqia+ è prioritario per Turespaña\"","post_date":"2022-10-25T10:25:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666693512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: \"Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste\".\r

\r

I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto.\r

\r

Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. \"Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste\", conclude Massaracchia.\r

\r

","post_title":"Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45%","post_date":"2022-10-25T10:14:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666692898000]}]}}