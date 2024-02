FlixBus debutta in India: network di 46 città e oltre 200 collegamenti giornalieri FlixBus è pronta al debutto in India: dal prossimo 6 febbraio l’operatore collegherà 46 città, tra cui Ayodhya, Lucknow, Dehradun, Manali e Jodhpur, con 59 fermate e oltre 200 collegamenti giornalieri. Successivamente, la società punta a espandere la sua offerta nei pressi di Delhi, inaugurando le prime connessioni nella parte meridionale del Paese. Ad oggi, FlixBus ha stretto collaborazioni con cinque operatori di autotrasporto di Delhi. Con una dimensione di mercato stimata di 30 miliardi di euro, l’India è il secondo mercato mondiale per i viaggi in autobus, e pertanto ha per Flix un enorme potenziale. In particolare, le prenotazioni online per viaggi su gomma sono in forte aumento: incremento, questo, che delinea un’opportunità preziosa per il servizio altamente digitalizzato di Flix[1]. Oltre che sugli aspetti di sicurezza e di qualità, la società si focalizzerà infatti anche su quelli legati all’innovazione tecnologica, per portare valore aggiunto in un mercato in cui l’autobus costituisce il mezzo di trasporto d’elezione per milioni di persone. «L’inaugurazione del servizio FlixBus in India segna il nostro esordio nel secondo mercato mondiale dei viaggi in autobus, nonché l’estensione della nostra rete all’Asia meridionale a soli quattro mesi dal lancio in Cile – ha dichiarato André Schwämmlein, co-fondatore e ad di Flix -. È un avvenimento decisivo per Flix, che continua a crescere in modo profittevole e raggiunge il traguardo di 43 Paesi collegati con un modello unico e ampiamente rodato, basato sulla collaborazione con gli operatori locali. Anche qui, il nostro obiettivo è la leadership di mercato». Condividi

\r

L'hotel offre inoltre una serie di programmi e attività rivolte agli ospiti e ai residenti di San Sebastián: da programmi educativi, come corsi di lingua e inserimento culturale, a sessioni di mindfulness e body fitness, fino a eventi culturali aperti al pubblico. Con il terzo hotel in Spagna e le proprietà in fase di sviluppo a Porto (apertura nell'autunno del 2024) e Lisbona (data di apertura da annunciare), The Social Hub continua a crescere nella penisola iberica a un ritmo sostenuto, contando altre 16 proprietà che operano in città europee come Amsterdam, Berlino, Bologna, Firenze, Parigi e Vienna.","post_title":"The Social Hub apre nella spagnola Donostia-San Sebastián la sua diciassettesima struttura","post_date":"2024-01-31T11:32:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706700725000]}]}}