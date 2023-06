Flibco.com investe sul mercato Italia. Martino: «Aumenteremo la collaborazione con il trade» «Il bilancio è decisamente positivo. Siamo stati ben accolti dal mercato italiano, che ha apprezzato l’arrivo di uno nuovo e innovativo player nel settore. I clienti e i media ci hanno dato molti riscontri positivi in termini di volumi di passeggeri e di apprezzamento del servizio». Così Giuseppe Martino, country manager Italia di Flibco.com, a poco più di un anno dal debutto nel nostro Paese e a ridosso dell’apertura della nuova tratta fra Torino città e l’aeroporto di Caselle. Senza nascondere qualche neo: «L’unica nota negativa consiste nella difficoltà del sistema burocratico italiano, che rende molto complicata e lenta la creazione di nuovi servizi, che invece dovrebbero essere di più facile implementazione in quanto rappresentano un beneficio per cittadini e turisti». A che cosa si deve la scelta di Torino come avvio dell’operatività? «Riteniamo che questa città abbia ancora un importante potenziale di crescita in termini di connessioni aeroportuali. Malpensa e Torino Airport sono i principali aeroporti per questa città e sono entrambi in espansione. Inoltre, la stessa città di Torino sta aumentando l’offerta turistica e la sua attrattività, quindi ci sembra una scelta logica cercare di soddisfare l’aumento della domanda in questa zona». Avete in programma l’avvio di altri collegamenti su scali italiani nel breve-medio periodo? «Sì, stiamo cercando di identificare zone non ancora sufficientemente connesse con gli aeroporti circostanti per creare nuove linee e nuove opportunità di viaggio». Plus rispetto ai competitor già attivi in Italia? «In generale, preferiamo non focalizzarci troppo su quello che fanno gli altri operatori, ma concentrarci su quello che sappiamo fare, ovvero mettere al centro i bisogni del passeggero aeroportuale e non pensare come una società di trasporto tradizionale. Noi ci proponiamo, infatti, come un punto cruciale tra gli aeroporti e i passeggeri, e tra gli aeroporti e le compagnie di trasporto, in modo da fornire un servizio che soddisfi tutti». Collaborate anche con il trade? E’ previsto – ora o in futuro – un servizio ‘Door2Gate’? «Sì certo, lavoriamo con molte agenzie perché il nostro servizio è facilmente “pacchettizabile” nell’offerta viaggio di agenzie e tour operator. I nostri biglietti, infatti, possono essere prenotati tramite un sistema semplificato di prenotazione dedicato ad agenzie e rivenditori. E utilizzando questo servizio i rivenditori possono anche guadagnare delle commissioni che non è sempre il caso con altri servizi. Collaboriamo con molti operatori ma intendiamo ancora aumentare il nostro network di rivenditori, e invitiamo gli interessati a contattarci. Infine, per quanto riguarda il servizio ‘Door2Gate’, certamente è una possibilità per il futuro, ma non è tra le nostre priorità nel breve termine».



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo in crescita senza precedenti per la Repubblica Dominicana, frutto di una gestione attenta e coraggiosa negli ultimi due anni e delle strategie che mirano a consolidare il paese come meta multidestinazione e sostenibile. A fare il punto sulla situazione e sulle novità è stato il Ministro del Turismo, David Collado insieme a Jacqueline Mora, Viceministro tecnico della Repubblica Dominicana a Roma per il roadshow europeo che ha portato le istituzioni a incontrare tour operator e agenzie di viaggi. «Stiamo notando una crescita notevole della domanda turistica - spiega Collado - il 2022, ha superato il 2019, con 8.474.645 arrivi turistici di cui oltre 7.163.000 in aereo e oltre 1.310.000 attraverso il turismo crocieristico. Anche nei primi cinque mesi del 2023 il totale dei turisti è stato di 4.503.431, dei quali 3.379.392 per via aerea e 1.124.039 crocieristi, si rivelano ottimi risultati. Entro la fine dell’anno puntiamo a 10 milioni di turisti. Oggi possiamo contare su 80.000 camere e circa 5.700 voli al mese, siamo certi di poter ospitare 700.000 turisti ogni mese”. E' stato evidenziato come questi dati siano la conseguenza della strategia messa in atto da tempo ma soprattutto nel 2021, che ha rappresentato un caso di studio unico al mondo, certificato anche dall' Unwto come riconoscimento global leader al mondo per la ripresa del turismo grazie anche all'alleanza pubblico-privata. Novità anche sul piano dell'accoglienza e delle attrazioni. Sostenibilità ed esperienze sono al primo posto per il piano promozionale tra cultura e tradizioni, gastronomia, città coloniali, golf, eventi e natura, per diventare il punto di riferimento delle destinazioni caraibiche. Anche alcune destinazioni vedono il rilancio come Bayahibe, Playa Bavaro, Punta Cana e Puerto Plata, Investimenti anche per la zona emergente di Miches con oltre 5mila nuove camere a disposizione. Piena fiducia al mercato italiano che predilige il canale dell'intermediazione e l'acquisto di attività ed esperienze in loco. «La destinazione è ben presente nel mindset dei turisti e siamo consapevoli del grande lavoro svolto dalle agenzie e tour operator - spiega il viceministro Mora- gli italiani rappresentano un bacino fondamentale e si posizionano al 5° posto a livello europeo. Nel 2022 abbiamo ospitato quasi 80.000 italiani, mentre quest’anno contiamo di raggiungere il traguardo dei 100.000 arrivi e 150.000 nel 2024. Per esempio da gennaio ad aprile sono stati 30.440 gli italiani che hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione turistica, ma sappiamo che questo dato sarà incrementato. Ad oggi le zone da cui arrivano la maggioranza degli italiani sono Lombardia, Veneto e Piemonte, ma siamo certi che anche il resto delle regioni italiane sono attratte e il trade sta promuovendo al meglio. Sarà importante intercettare i sempre più numerosi clienti interessati alle esperienze ed escursioni, che possono rappresentare una buona opportunità di business per le agenzie. Sappiamo però- precisa Mora- che è necessario rafforzare i voli in generale ma soprattutto i collegamenti diretti che favoriscono i flussi». [gallery ids="448010,448011,448008"] [post_title] => Rep. Dominicana da record. Collado: il mercato italiano è una certezza con adv e to [post_date] => 2023-06-20T10:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687257876000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Moltissime persone in visita al Museo Lia alla Spezia nel primo weekend della mostra appena inaugurata Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, il cui allestimento è a cura di Emanuele Martera. Una mostra di straordinaria bellezza che si focalizza intorno alla ricostruzione delle vicende drammatiche che hanno riguardato la Crocifissione di Pieter Brueghel, dal furto, il tentativo di furto, fino al restauro, e che permette di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di recupero, realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche. L’esposizione contiene, inoltre, opere significative dell’artista provenienti dalle Gallerie Estensi di Modena, dal Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa e dalla Eglise Saint- Séverin di Parigi. L’evento è promosso dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia per l’intervento di restauro nell’ambito del Bando Aperto 2021 a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Castelnuovo Magra e il sostegno di Coop Liguria. [post_title] => La Spezia, grande successo della Mostra del Museo Lia Pieter Brueghel il Giovane [post_date] => 2023-06-20T08:51:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687251064000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Vi chiedo di avere fiducia in noi come avete fatto più di 20 anni fa quando Msc Crociere muoveva i propri primi passi con la Rhapsody, la Monterey e la Melody: tre navi che oggi non esistono più ma che hanno tracciato la via di quello che poi è diventata la nostra compagnia. Perché noi manteniamo sempre le promesse e sappiamo essere riconoscenti a chi crede in noi". E' un Leonardo Massa entusiasta e persino un pizzico emozionato quello che si presenta per la prima volta alla stampa nel suo nuovo ruolo di managing director Explora Journeys: il brand di lusso di casa Msc, "una seconda startup" la definisce lo stesso Massa, che esordirà il prossimo 6 luglio da Southampton per una serie di crociere in Nord Europa. La squadra Insieme a quella che è da sempre la figura di riferimento di Msc in Italia, sul marchio lavoreranno anche Gabriele Cornalba e Anna Maria Alessandrini, nel ruolo di responsabili area Nord e Centro-Sud. In attesa della definizione di una struttura autonoma e completamente dedicata a Explora Journeys, il mercato potrà inoltre contare sul supporto degli uffici napoletani del gruppo e in particolare del commercial director, Luca Valentini, del marketing director, Andrea Guanci, e della manager, consumer pr, Emma Di Nicuolo. Il ruolo del trade "Premesso che il trade rimarrà come sempre centrale nella strategia di sviluppo del brand - ha proseguito Massa - in una prima fase i nostri sforzi saranno concentrati a rendere il prodotto accessibile a tutte le agenzie italiane che vorranno prenotare le crociere Explora Journeys. A stretto giro, seguirà una serie di iniziative di incentivazione interessanti, così come di promozioni ad hoc per il trade e il cliente finale, che tuttavia ci terrei a svelare più avanti". Il progetto L'idea dell'intero progetto Explora Journeys è quello di sfruttare la crescita esponenziale della domanda lusso che l'industria del turismo sta registrando ormai da qualche anno, allo stesso tempo cercando di intercettare un segmento di clientela che fino a oggi non aveva ancora pensato alla crociera quale soluzione per le proprie vacanze. "Per comprendere la qualità del servizio a bordo - ha sottolineato sempre Massa - mi basti dire che, se sulle navi Msc il rapporto personale - passeggeri è normalmente di 1 : 3, sulle Explora passeremo a una relazione 1 : 1. Non solo: le sei navi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri (in consegna al ritmo di una all'anno fino al 2028) avranno una stazza lorda di circa 63 mila tonnellate, ma ospiteranno a bordo appena 461 suite di minimo 35 metri quadrati di superficie. Il concept La proposta f&b si declinerà poi in 18 locali differenti tra cui sei ristoranti, tutti compresi nella formula all inclusive tranne l'Anthology: un concept che prevede la presenza di chef stellati a rotazione, a partire da Mauro Uliassi di Senigallia. A questi si aggiungerà la Chef's Kitchen: uno spazio che, coerentemente con la vocazione esperienziale del brand già enunciato nel suo stesso nome, vedrà un cuoco di bordo coinvolgere ogni volta piccoli gruppi di 12 passeggeri nell'acquisto di materie prime presso le destinazioni toccate dalle navi, da cucinarsi poi tutti insieme a bordo. Anche i concept di intrattenimento saranno rivisti alla luce del target di riferimento: niente teatro, quindi, ma una serie di lounge, dove si potranno ascoltare generi musicali molto differenti tra loro, sempre però di grandissima qualità. Da segnalare, infine, il debutto già sulla Explora I della prima buotique Rolex a bordo di una nave da crociera. [post_title] => Massa, Explora Journeys: adv, vi chiedo di credere in noi ancora una volta [post_date] => 2023-06-16T13:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686921442000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier. “Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo” Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico. Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro. [post_title] => Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo [post_date] => 2023-06-16T09:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686907438000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flibco.com ha inaugurato ieri la nuova linea che connette Torino Airport con la città: dalle ore 3 e 30 del mattino e fino a mezzanotte è ora possibile raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono 40 le corse giornaliere da e per l’aeroporto in programma ogni mezz’ora, tutti i giorni della settimana. La fermata del bus in città è situata all'autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall'uscita degli arrivi; il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze. Flibco.com sta inoltre valutando la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino. I bus offrono ampio spazio per passeggeri e bagagli, apposite pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli. Le tariffe partono da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno e sono acquistabili online sul sito, tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto e persino a bordo delle navette, ma con un leggero sovrapprezzo. [post_title] => Flibco.com è operativo sui collegamenti fra Torino città e l'aeroporto [post_date] => 2023-06-16T08:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686905089000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo. «Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno. «Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025. Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo . [post_title] => Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard [post_date] => 2023-06-15T12:50:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686833418000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406843" align="alignleft" width="300"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption] Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze. La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici. L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori. David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta». A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura. [post_title] => Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice [post_date] => 2023-06-14T14:14:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752078000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. "Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”. [post_title] => Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path [post_date] => 2023-06-14T12:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686746445000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La notizia era già stata anticipata lo scorso gennaio, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding. Il salentino relais San Martino è la prima struttura italiana della collezione. Situato nella località di Taviano, a circa 5 chilometri da Gallipoli, l'albergo è un edificio storico del 1700 ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica locale. Dispone di 31 camere, tra cui cinque suite, una junior suite e due residenze appartamento (superior e deluxe). Fa parte della struttura anche un’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Presente pure un ulteriore spazio fitness situato sulla terrazza del relais. L'offerta f&b si declina nel ristorante A Casa Tu Martinu di Chiara Murra, che propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese. Dal 2021 è cominciata inoltre un’interessante sperimentazione, che prevede l'utilizzo dell'acqua di mare anche in cucina con un menu completo e comprensivo di dolci. Ciò ha permesso tra l'altro l'eliminazione del sale dalla preparazione dei piatti. Ma la pipeline italiana della Handwritten Collection prevede già un'ulteriore apertura nel 2024: l'hotel Savona di Alba è una struttura di 92 camere, che la proprietà, la famiglia Morra, ha dato in gestione alla white label company francese Atalante Hotels, anch'essa destinata a fare il proprio ingresso nella Penisola con l'albergo piemontese. L'hotel è attualmente in fase di ristrutturazione completa di camere, spazi meeting e area fitness. Nei piani c'è anche la creazione di un nuovo locale f&b. [post_title] => Debutto italiano ufficiale in Salento per la Handwritten Collection. Prossima tappa Piemonte [post_date] => 2023-06-14T12:23:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686745380000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "flibco com investe sul mercato italia martino aumenteremo la collaborazione con il trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":255,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":923,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Turismo in crescita senza precedenti per la Repubblica Dominicana, frutto di una gestione attenta e coraggiosa negli ultimi due anni e delle strategie che mirano a consolidare il paese come meta multidestinazione e sostenibile.\r

\r

A fare il punto sulla situazione e sulle novità è stato il Ministro del Turismo, David Collado insieme a Jacqueline Mora, Viceministro tecnico della Repubblica Dominicana a Roma per il roadshow europeo che ha portato le istituzioni a incontrare tour operator e agenzie di viaggi. «Stiamo notando una crescita notevole della domanda turistica - spiega Collado - il 2022, ha superato il 2019, con 8.474.645 arrivi turistici di cui oltre 7.163.000 in aereo e oltre 1.310.000 attraverso il turismo crocieristico. Anche nei primi cinque mesi del 2023 il totale dei turisti è stato di 4.503.431, dei quali 3.379.392 per via aerea e 1.124.039 crocieristi, si rivelano ottimi risultati. Entro la fine dell’anno puntiamo a 10 milioni di turisti. Oggi possiamo contare su 80.000 camere e circa 5.700 voli al mese, siamo certi di poter ospitare 700.000 turisti ogni mese”. \r

E' stato evidenziato come questi dati siano la conseguenza della strategia messa in atto da tempo ma soprattutto nel 2021, che ha rappresentato un caso di studio unico al mondo, certificato anche dall' Unwto come riconoscimento global leader al mondo per la ripresa del turismo grazie anche all'alleanza pubblico-privata. \r

Novità anche sul piano dell'accoglienza e delle attrazioni. Sostenibilità ed esperienze sono al primo posto per il piano promozionale tra cultura e tradizioni, gastronomia, città coloniali, golf, eventi e natura, per diventare il punto di riferimento delle destinazioni caraibiche. Anche alcune destinazioni vedono il rilancio come Bayahibe, Playa Bavaro, Punta Cana e Puerto Plata, Investimenti anche per la zona emergente di Miches con oltre 5mila nuove camere a disposizione.\r

\r

Piena fiducia al mercato italiano che predilige il canale dell'intermediazione e l'acquisto di attività ed esperienze in loco. «La destinazione è ben presente nel mindset dei turisti e siamo consapevoli del grande lavoro svolto dalle agenzie e tour operator - spiega il viceministro Mora- gli italiani rappresentano un bacino fondamentale e si posizionano al 5° posto a livello europeo. Nel 2022 abbiamo ospitato quasi 80.000 italiani, mentre quest’anno contiamo di raggiungere il traguardo dei 100.000 arrivi e 150.000 nel 2024. Per esempio da gennaio ad aprile sono stati 30.440 gli italiani che hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione turistica, ma sappiamo che questo dato sarà incrementato.\r

Ad oggi le zone da cui arrivano la maggioranza degli italiani sono Lombardia, Veneto e Piemonte, ma siamo certi che anche il resto delle regioni italiane sono attratte e il trade sta promuovendo al meglio. Sarà importante intercettare i sempre più numerosi clienti interessati alle esperienze ed escursioni, che possono rappresentare una buona opportunità di business per le agenzie. Sappiamo però- precisa Mora- che è necessario rafforzare i voli in generale ma soprattutto i collegamenti diretti che favoriscono i flussi».\r

\r

\r

[gallery ids=\"448010,448011,448008\"]\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Dominicana da record. Collado: il mercato italiano è una certezza con adv e to","post_date":"2023-06-20T10:44:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687257876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Moltissime persone in visita al Museo Lia alla Spezia nel primo weekend della mostra appena inaugurata Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, il cui allestimento è a cura di Emanuele Martera.\r

\r

Una mostra di straordinaria bellezza che si focalizza intorno alla ricostruzione delle vicende drammatiche che hanno riguardato la Crocifissione di Pieter Brueghel, dal furto, il tentativo di furto, fino al restauro, e che permette di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di recupero, realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche.\r

L’esposizione contiene, inoltre, opere significative dell’artista provenienti dalle Gallerie\r

Estensi di Modena, dal Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa e dalla Eglise Saint- Séverin di Parigi.\r

\r

L’evento è promosso dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la\r

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia per l’intervento di restauro nell’ambito del Bando Aperto 2021 a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Castelnuovo Magra e il sostegno di Coop Liguria.","post_title":"La Spezia, grande successo della Mostra del Museo Lia Pieter Brueghel il Giovane","post_date":"2023-06-20T08:51:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687251064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vi chiedo di avere fiducia in noi come avete fatto più di 20 anni fa quando Msc Crociere muoveva i propri primi passi con la Rhapsody, la Monterey e la Melody: tre navi che oggi non esistono più ma che hanno tracciato la via di quello che poi è diventata la nostra compagnia. Perché noi manteniamo sempre le promesse e sappiamo essere riconoscenti a chi crede in noi\". E' un Leonardo Massa entusiasta e persino un pizzico emozionato quello che si presenta per la prima volta alla stampa nel suo nuovo ruolo di managing director Explora Journeys: il brand di lusso di casa Msc, \"una seconda startup\" la definisce lo stesso Massa, che esordirà il prossimo 6 luglio da Southampton per una serie di crociere in Nord Europa.\r

\r

La squadra\r

\r

Insieme a quella che è da sempre la figura di riferimento di Msc in Italia, sul marchio lavoreranno anche Gabriele Cornalba e Anna Maria Alessandrini, nel ruolo di responsabili area Nord e Centro-Sud. In attesa della definizione di una struttura autonoma e completamente dedicata a Explora Journeys, il mercato potrà inoltre contare sul supporto degli uffici napoletani del gruppo e in particolare del commercial director, Luca Valentini, del marketing director, Andrea Guanci, e della manager, consumer pr, Emma Di Nicuolo.\r

\r

Il ruolo del trade\r

\r

\"Premesso che il trade rimarrà come sempre centrale nella strategia di sviluppo del brand - ha proseguito Massa - in una prima fase i nostri sforzi saranno concentrati a rendere il prodotto accessibile a tutte le agenzie italiane che vorranno prenotare le crociere Explora Journeys. A stretto giro, seguirà una serie di iniziative di incentivazione interessanti, così come di promozioni ad hoc per il trade e il cliente finale, che tuttavia ci terrei a svelare più avanti\".\r

\r

Il progetto\r

\r

L'idea dell'intero progetto Explora Journeys è quello di sfruttare la crescita esponenziale della domanda lusso che l'industria del turismo sta registrando ormai da qualche anno, allo stesso tempo cercando di intercettare un segmento di clientela che fino a oggi non aveva ancora pensato alla crociera quale soluzione per le proprie vacanze. \"Per comprendere la qualità del servizio a bordo - ha sottolineato sempre Massa - mi basti dire che, se sulle navi Msc il rapporto personale - passeggeri è normalmente di 1 : 3, sulle Explora passeremo a una relazione 1 : 1. Non solo: le sei navi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri (in consegna al ritmo di una all'anno fino al 2028) avranno una stazza lorda di circa 63 mila tonnellate, ma ospiteranno a bordo appena 461 suite di minimo 35 metri quadrati di superficie.\r

\r

Il concept\r

\r

La proposta f&b si declinerà poi in 18 locali differenti tra cui sei ristoranti, tutti compresi nella formula all inclusive tranne l'Anthology: un concept che prevede la presenza di chef stellati a rotazione, a partire da Mauro Uliassi di Senigallia. A questi si aggiungerà la Chef's Kitchen: uno spazio che, coerentemente con la vocazione esperienziale del brand già enunciato nel suo stesso nome, vedrà un cuoco di bordo coinvolgere ogni volta piccoli gruppi di 12 passeggeri nell'acquisto di materie prime presso le destinazioni toccate dalle navi, da cucinarsi poi tutti insieme a bordo. Anche i concept di intrattenimento saranno rivisti alla luce del target di riferimento: niente teatro, quindi, ma una serie di lounge, dove si potranno ascoltare generi musicali molto differenti tra loro, sempre però di grandissima qualità. Da segnalare, infine, il debutto già sulla Explora I della prima buotique Rolex a bordo di una nave da crociera.","post_title":"Massa, Explora Journeys: adv, vi chiedo di credere in noi ancora una volta","post_date":"2023-06-16T13:17:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686921442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier.\r

“Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”\r

Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico.\r

Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro.","post_title":"Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo","post_date":"2023-06-16T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686907438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flibco.com ha inaugurato ieri la nuova linea che connette Torino Airport con la città: dalle ore 3 e 30 del mattino e fino a mezzanotte è ora possibile raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono 40 le corse giornaliere da e per l’aeroporto in programma ogni mezz’ora, tutti i giorni della settimana.\r

La fermata del bus in città è situata all'autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall'uscita degli arrivi; il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze.\r

Flibco.com sta inoltre valutando la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino.\r

I bus offrono ampio spazio per passeggeri e bagagli, apposite pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli.\r

Le tariffe partono da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno e sono acquistabili online sul sito, tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto e persino a bordo delle navette, ma con un leggero sovrapprezzo.","post_title":"Flibco.com è operativo sui collegamenti fra Torino città e l'aeroporto","post_date":"2023-06-16T08:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686905089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo.\r

\r

«Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno.\r

\r

«Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025.\r

\r

Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo .","post_title":"Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard","post_date":"2023-06-15T12:50:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686833418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta.\r

\r

Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva).\r

\r

“La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.\r

\r

\"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.","post_title":"Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path","post_date":"2023-06-14T12:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686746445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia era già stata anticipata lo scorso gennaio, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding. Il salentino relais San Martino è la prima struttura italiana della collezione. Situato nella località di Taviano, a circa 5 chilometri da Gallipoli, l'albergo è un edificio storico del 1700 ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica locale. Dispone di 31 camere, tra cui cinque suite, una junior suite e due residenze appartamento (superior e deluxe).\r

\r

Fa parte della struttura anche un’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Presente pure un ulteriore spazio fitness situato sulla terrazza del relais. L'offerta f&b si declina nel ristorante A Casa Tu Martinu di Chiara Murra, che propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese. Dal 2021 è cominciata inoltre un’interessante sperimentazione, che prevede l'utilizzo dell'acqua di mare anche in cucina con un menu completo e comprensivo di dolci. Ciò ha permesso tra l'altro l'eliminazione del sale dalla preparazione dei piatti.\r

\r

Ma la pipeline italiana della Handwritten Collection prevede già un'ulteriore apertura nel 2024: l'hotel Savona di Alba è una struttura di 92 camere, che la proprietà, la famiglia Morra, ha dato in gestione alla white label company francese Atalante Hotels, anch'essa destinata a fare il proprio ingresso nella Penisola con l'albergo piemontese. L'hotel è attualmente in fase di ristrutturazione completa di camere, spazi meeting e area fitness. Nei piani c'è anche la creazione di un nuovo locale f&b.","post_title":"Debutto italiano ufficiale in Salento per la Handwritten Collection. Prossima tappa Piemonte","post_date":"2023-06-14T12:23:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686745380000]}]}}