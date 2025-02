Finnair: servizi e contenuti Ndc sono ora accessibili tramite Travelport+ I contenuti Ndc di Finnair sbarcano su Travelport: gli agenti di viaggio possono quindi accedere tramite Tramite Travelport+ a tutti i contenuti, compresi i servizi accessori come la scelta dei posti, le opzioni per i bagagli e altri servizi di bordo. PrioFlex, prodotto specifico di Finnair per i clienti aziendali, è stato introdotto lo scorso anno e può essere prenotato anche tramite Ndc su Travelport+. Con questo servizio, i clienti delle agenzie Travelport potranno visualizzare, confrontare e prenotare facilmente le offerte Ndc dinamiche di Finnair. “Travelport è stato un ottimo partner con cui collaborare per fornire alle agenzie di viaggio un maggiore accesso a contenuti e offerte migliori e più articolati di Finnair”, ha dichiarato Jenni Suomela, vice president of global sales and channel management di Finnair – Questa è un’importante tappa nel nostro moderno percorso di vendita retail, ampliando il nostro raggio d’azione attraverso la rete globale di agenzie Travelport per promuovere l’adozione di NDC e garantire ai clienti la possibilità di acquistare e prenotare facilmente tutti i nostri prodotti e i nostri servizi migliori della categoria”. “Quando abbiamo annunciato l’accordo NDC con Finnair, il nostro intento era quello di assicurare alle agenzie nostre clienti la fornitura di contenuti “retail-ready” facilmente accessibili, in modo che gli agenti e i viaggiatori potessero acquistare, confrontare e prenotare le migliori offerte, da più sorgenti, in un’unica soluzione – ha dichiarato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Abbiamo mantenuto questa promessa con la nostra soluzione Ndc, offrendo ai retailer di viaggi un supporto end-to-end completo. Oltre ai servizi di prenotazione, consente agli agenti di gestire le modifiche al viaggio in tempo reale, garantendo un livello di servizio ottimale per i viaggiatori”. La soluzione di contenuti e servizi Ndc di Travelport per Finnair è ora accessibile ai clienti delle agenzie in 60 Paesi tra Africa, Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Medio Oriente e nelle prossime settimane continuerà ad essere implementata in altri Paesi. Condividi

\r

\"E soprattutto venite a scoprire un Paese sicuro: malgrado il conflitto che ha interessato la regione mediorientale, in Giordania non è accaduto nulla, siamo sempre stati un luogo sicuro e aperto ai turisti. Ora, con il distendersi progressivo della situazione, ci attendiamo una nuova spinta in avanti dei flussi turistici: in vista dell'estate, ma soprattutto da settembre in poi\".\r

\r

In termini numerici le previsioni puntano \"al pieno recupero dei livelli di arrivi dall'Italia del 2023 - anno record con 127.000 italiani in Giordania, superiore addirittura al dato 2019 quando erano stati 89.000 - nel 2026, mentre per quest'anno crediamo gli arrivi si assesteranno sui numeri del 2024. I viaggiatori italiani cercano sempre più esperienze alternative, legate alla natura e alla gastronomia, e un contatto diretto con le comunità locali\".\r

\r

A supportare il trend positivo \"evidenziato anche dalle sempre più numerose richieste dei tour operator italiani\" c'è sicuramente il potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia, \"che dagli attuali dieci a settimana, da aprile saliranno a venti, di cui dieci operati da Royal Jordanian e gli altri dalle compagnie low cost, il tutto da quattro aeroporti italiani, Milano, Roma, Pisa e Bologna\".","post_title":"Giordania, Al-Rousan: \"Prevediamo un'impennata degli arrivi da settembre\"","post_date":"2025-02-12T10:47:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1739357222000]}]}}