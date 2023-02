Finnair punta a tornare all’80-85% della capacità pre-Covid entro fine 2023 Previsioni più rosee nel futuro di Finnair malgrado il percorso verso la redditività sia ancora lungo. Intanto la compagnia, grazie alle più recenti aperture sui mercati asiatici (Cina e Giappone in primis) stima ricavi unitari migliori di quanto previsto per il 2023. La compagnia aerea finlandese ha chiuso l’esercizio 2022 con una perdita netta di 476,2 milioni di euro rispetto ai 464,3 milioni di euro del 2021. I ricavi totali sono aumentati significativamente a 2,357 miliardi di euro rispetto ai precedenti 838,4 milioni. I costi per il carburante sono quasi quadruplicati a 835,1 milioni di euro, ma anche le spese per il traffico sono aumentate a 206,5 milioni di euro da 102,4 milioni di euro, poiché la chiusura dello spazio aereo russo ha costretto la compagnia a volare su rotte più lunghe verso l’Asia. Entro la metà del 2024, Finnair vuole riportare l’Ebit ai livelli pre-pandemia, pari ad almeno il 5%, riducendo sostanzialmente i costi, ottimizzando network e flotta, sfruttando le partnership e risanando il bilancio. Per l’intero anno, Finnair prevede di aumentare la capacità all’80-85% rispetto al 2019. “Stimiamo che la forte domanda di viaggio continuerà nel breve termine, sostenendo i ricavi unitari, sulla scia di quanto già accaduto dalla seconda metà del 2022, ma l’incertezza economica generale indebolirà in parte lo sviluppo della domanda di viaggi nel corso del 2023. Con l’affievolirsi dell’impatto della pandemia in seguito all’apertura della Cina, ci aspettiamo un ritorno alla normale stagionalità” spiega una nota del vettore.

