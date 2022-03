Finnair aggiunge Mumbai al network estivo. In Giappone resta solo la Tokyo Narita

Finnair ha inserito una nuova rotta per Mumbai all’interno del network estivo appena lanciato, mentre in parallelo ne abbandona alcune – temporaneamente – a causa dell’invasione della Russia in Ucraina e alla conseguente chiusura dello spazio aereo.

La rotta per Mumbai amplia la presenza della compagnia in India, dove serve già Delhi: i biglietti saranno in vendita dal 5 aprile, ma non è stata fornita una data specifica per il lancio del collegamento che sarà comunque operato tre volte alla settimana. Mumbai diventerà l’ottava destinazione asiatica di Finnair.

Nel frattempo, il vettore ha sospeso le rotte verso il Giappone – a parte i voli per Tokyo Narita operati quattro volte a settimana – per la stagione estiva e ha posticipato il lancio dei voli tra Helsinki e Busan, in Corea del Sud, a dopo la stagione estiva. Oltre a Tokyo Narita, Finnair aveva inizialmente previsto di collegare anche le destinazioni giapponesi di Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo e Tokyo Haneda per un un totale di 37 voli settimanali.

Tra le novità estive ci sono anche la Dallas/Fort Worth che sarà servita 4 volte alla settimana, dal 27 marzo e il servizio trisettimanale per Seattle che decollerà il prossimo 1° giugno.