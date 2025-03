Eva Air: la Premium economy arriva anche sulla Milano-Taipei, dal 28 maggio La nuova Premium economy class di Eva Air arriva anche sulla Milano Malpensa-Taipei, dal prossimo 28 maggio, quando le quattro frequenze settimanali verso Taiwan saranno operate con Boeing 787-9 configurati nelle tre classi di Economy, Premium economy e Royal Laurel. «Come prima compagnia aerea al mondo ad avere introdotto questa classe nel 1992, continuiamo a stabilire standard – afferma Eric Hsueh, general manager della filiale italiana di Eva Air -. La nuova Premium economy class sulla rotta Milano Malpensa-Taipei Taoyuan è ora caricata su tutti i sistemi e può essere prenotata immediatamente attraverso tutti i canali o i sistemi di prenotazione». All’insegna dell’innovazione totale e della massima funzionalità, la Premium economy è dotata di poltrone di quarta generazione, all’avanguardia per larghezza e comfort, con 28 posti, disposti in configurazione 2-3-2 e con una distanza tra gli schienali di 106,68 cm (42 pollici). Il meccanismo di reclinazione a culla consente al cuscino del sedile di scorrere contemporaneamente in avanti e verso l’alto, creando una comoda reclinazione di 20,32 cm (8 pollici) e preservando lo spazio del passeggero seduto nella fila posteriore. Ogni sedile è dotato di un monitor “widescreen” ad alta risoluzione da 15,6 pollici (39,6 cm) e di un controllo multifunzione del sistema di intrattenimento. Il tavolino include un supporto per i dispositivi personali, mentre i sedili sono dotati di prese Usb e di corrente 110 V Ca per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri. Condividi

