Eva Air cresce dall’Italia grazie ai voli giornalieri e alla nuova Premium economy A distanza di tre anni dall’apertura della Milano Malpensa-Taipei, Eva Air alza l’asticella delle aspettative sul mercato italiano, con “l’introduzione di voli giornalieri sulla rotta, rispetto alle attuali quattro frequenze settimanali – ricorda il direttore Italia, Eric Hsueh – che rappresenta quasi un raddoppio di capacità. Un incremento che crediamo essere di grande appeal per i viaggiatori, in particolare per i business travellers”. Una decisione frutto dei risultati positivi registrati dal collegamento diretto, “parliamo di un load factor medio dell’85%” che attualmente vede prevalere la componente asiatica in termini di passeggeri trasportati sulla rotta “con circa un 70%, ma la domanda di viaggio è costante a livello globale e puntiamo ad aumentare la quota di passeggeri italiani”. Flussi italiani che sono diretti non solo a Taiwan, “ma anche beyond, in particolare verso Giappone e Filippine, oltre a Corea del Sud, Vietnam, grazie ai comodi transiti dal nostro hub di Taipei, agevolati dallo schedule da Milano che prevede il decollo attorno alle 23”. Grande focus quello sull’introduzione della nuova Premium economy, lanciata lo scorso maggio: “Un prodotto molto caro a Eva Air che, nel lontano 1992, era stata la vera pioniera della creazione di una classe intermedia tra economy e business. Nel corso degli anni abbiamo più volte rivisitato e migliorato il nostro prodotto che oggi si chiama Evergreen Deluxe Class, e ci piace definirla una ‘business like class‘, considerate le specifiche che si possono ritrovare a bordo. Dalla reclinabilità dello schienale, al pitch, alle dimensioni dello schermo personale”. La classe Premium “sempre più richiesta anche dai viaggiatori leisure” è presente sul B787-9 che serve la rotta da Malpensa. In parallelo, la compagnia amplia il network internazionale, “Dallas è la nostra più recente aggiunta, mentre il prossimo 21 ottobre apriremo una nuova rotta per Busan, la seconda più grande città della Corea del Sud, in linea con la nostra strategia che prevede di raggiungere non soltanto le capitali ma anche diverse altre destinazioni asiatiche così da semplificare gli spostamenti dei nostri viaggiatori con voli diretti”. Condividi

“I dati della nostra infografica confermano, ancora una volta, come l’Italia sia sempre più una destinazione internazionale di riferimento – commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Il paese ha ritrovato centralità e credibilità agli occhi del mondo grazie a un Governo solido e determinato, capace di valorizzare le eccellenze italiane. Ne è prova anche il fatto che, per la prima volta nella storia, l’Italia ha ospitato il Wttc Global Summit – conclude il ministro –, attirando per l’occasione oltre 8 miliardi di euro d’investimenti per la nostra industria turistica”.","post_title":"Italia: bene settembre (meglio dei concorrenti). Prima per volumi assoluti","post_date":"2025-10-08T08:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759913978000]}]}}