Eva Air conquista le cinque stelle Skytrax per l’ottavo anno consecutivo Eva Air si è aggiudicata per l’ottavo anno consecutivo la certificazione 5-Star Airline di Skytrax. La compagnia aerea privata di Taiwan – tra le sole dieci al mondo ad ottenere la medesima certificazione – vede dunque riconfermata la qualità del proprio servizio. “Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di Skytrax è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno – ha commentato Clay Sun, presidente della compagnia aerea -. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizio. Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di Eva Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in programma a giugno e a ottobre gli appuntamenti con le crociere Costa in collaborazione con gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), associazione capitanata da Iginio Massari. Dal 9 al 16 giugno, in particolare, la Toscana sarà protagonista della crociera - eventi Massari racconta Iginio: un itinerario di una settimana nel Mediterraneo, alla presenza dello stesso Massari e dei maestri Apei, che ogni giorno proporranno agli ospiti a bordo workshop dedicati alla pasticceria. La crociera, in partenza da Genova, visiterà alcune delle più belle destinazioni tra Italia Francia e Spagna, come Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Roma. Sarà un vero e proprio viaggio nel viaggio alla scoperta del percorso personale e professionale del maestro Massari, con l’opportunità di assaggiare alcuni dei suoi dolci più celebri. Previsti anche dei momenti per gli ospiti più piccoli, attraverso la lettura di favole scritte per accompagnarli in un mondo di dolci fantasie. In omaggio saranno distribuiti volumi della collana Dolce è la vita, che Massari autograferà agli ospiti. Il secondo appuntamento è la nuova edizione di Panettone Senza Confini, che per il terzo anno consecutivo sale a bordo di una nave Costa. Dal 21 al 31 ottobre, la Fascinosa ospiterà la sfida dedicata al dolce più rappresentativo del nostro paese, con 15 pasticcerie in gara, provenienti da tutto il mondo. L’itinerario di dieci giorni, con partenza e arrivo a Savona, prevede tappe a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia. La crociera permetterà agli ospiti di assaggiare il panettone in vari modi, tradizionale e al cioccolato, sottoforma di gelato e dessert al piatto. I crocieristi saranno inoltre protagonisti della sfida, chiamati a decretare il migliore panettone al cioccolato. Per il miglior panettone tradizionale è invece prevista una giuria di maestri Apei, presieduta sempre da Massari. [post_title] => Il maestro Iginio Massari torna a bordo delle navi Costa per due crociere all'insegna del gusto [post_date] => 2023-05-23T12:49:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684846195000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air si è aggiudicata per l'ottavo anno consecutivo la certificazione 5-Star Airline di Skytrax. La compagnia aerea privata di Taiwan - tra le sole dieci al mondo ad ottenere la medesima certificazione - vede dunque riconfermata la qualità del proprio servizio. “Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di Skytrax è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno - ha commentato Clay Sun, presidente della compagnia aerea -. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizio. Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di Eva Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”. [post_title] => Eva Air conquista le cinque stelle Skytrax per l'ottavo anno consecutivo [post_date] => 2023-05-23T12:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684843890000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Deciso recupero per l'industria turistica di Miami: secondo i più recenti dati elaborati dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Greater Miami e Miami Beach hanno accolto nel 2022 più di 26,5 milioni di visitatori nel 2022. In parallelo livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, che corrispondono ad un aumento dell'8% rispetto al 2021. In aumento anche il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021. «Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb -. Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell'occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall'arte alla cultura, all'assistenza sanitaria fino ai trasporti». La ripresa del settore, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 con prenotazioni a livelli record. In prima linea, l'aeroporto internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati internazionali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022. Il mercato delle crociere ha già recuperato i livelli del 2019. Complessivamente, i visitatori internazionali hanno rappresentato il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l'America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432.000 visitatori. Gli obiettivi 2023 includono l'espansione delle offerte e il miglioramento dell'esperienza dei visitatori, offrendo allo stesso tempo campagne di marketing e branding come "Find Your Miami", uno sforzo promozionale che mette in mostra la ricchezza culturale dei quartieri di Miami e le esperienze a livello di contea. [post_title] => La rincorsa di Miami: oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022 [post_date] => 2023-05-22T11:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684755378000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla scia di una domanda "incredibilmente forte" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale. "La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale". Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana. "La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva". [post_title] => Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe [post_date] => 2023-05-22T10:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684750989000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445777" align="alignleft" width="300"] Dina Ravera sul palco[/caption] L’ottava edizione del MEET 2023, il Forum del turismo sostenibile, si è svolta a Stresa, dopo 7 appuntamenti in Sardegna, aprendosi a un contesto nazionale. Per gli operatori del settore turistico è stata un’occasione di incontro e di scambio di idee sul tema della sostenibilità, declinato nelle tre letture: ambientale, economica e sociale. L’evento ha portato alla definizione di un importante testo di riferimento, la “Carta dei principi del turismo sostenibile” - poi consegnata al Ministro del Turismo Daniela Santanché – e ha fornito precise indicazioni operative. «Dobbiamo fare sistema per diventare veramente bravi ad attrarre turismo di qualità straniero verso il nostro paese. - ha affermato Dina Ravera, chairman di Destination Italia Group - E poi bisogna ricordare che il concetto di sostenibilità riguarda tutti i settori. Sostenibilità ambientale vuol dire preservare i territori dove vivere il turismo mentre la sostenibilità sociale ed economica sono nel benessere delle aziende e lungo la filiera dei fornitori. I principi della Carta, che è stata messa a punto da 50 esperti, serviranno a implementare i servizi e a misurare i risultati. - prosegue Ravera - Ci siamo dati degli obiettivi specifici su cui lavorare insieme avviando il cambiamento: in questo Forum tutti si sono sentiti protagonisti. Nel mondo alberghiero abbiamo iniziato a lavorare alla sostenibilità già nel 2012, con un progetto che partiva dalla misurazione delle performance delle strutture guardando a 5 indicatori chiave: l’energia, l’acqua, i rifiuti, i comportamenti nell’accogliere l’ospite e gli acquisti. Abbiamo monitorato nel tempo la capacità degli alberghi di ridurre l’impatto su questi indicatori e incentiviamo le strutture a seguire percorsi sostenibili fornendogli tutti gli strumenti: dalla formazione, agli accordi con i fornitori, fino a incentivi sulle nostre quote di brand. L’impegno del MEET Forum di Stresa - conclude Ravera - è quello di favorire l’utilizzo degli stessi strumenti e misuratori utilizzati dal mercato, in modo che un cliente e un operatore internazionale possano orientarsi comparando le nostre performance con quelle del competitor». [post_title] => Al MEET Forum 2023 Dina Ravera parla del futuro del turismo italiano [post_date] => 2023-05-18T09:59:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684403981000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali. Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%. La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche. [post_title] => Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia [post_date] => 2023-05-17T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684314002000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria si conferma per il 14esimo anno consecutivo regina delle spiagge e degli approdi più belli del Paese, non solo per il suo mare pulito ma anche per un’accoglienza di qualità a basso impatto ambientale: sono 83 infatti le bandiere blu, tra spiagge e approdi (17 approdi totali in 16 Comuni e 66 spiagge totali in 34 Comuni) che per il 2023 hanno conquistato l’ambito riconoscimento, di grandissimo valore turistico e ambientale. Alle Bandiere Blu ottenute lo scorso anno si sono aggiunti i Comuni di Sori e Laigueglia. «La Liguria mantiene saldamente la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia – ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - la prima per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E siamo felici che anche Sori e Laigueglia siano riusciti ad ottenere l’ambito premio. Le nostre località balneari, le spiagge, i porti turistici sono sempre più attrezzati, vantando giudizi eccellenti per la qualità delle acque di balneazione, per l'ospitalità alberghiera, per le informazioni turistiche, l’impatto e l'educazione ambientale. Un ringraziamento – conclude il presidente della Regione Liguria - a tutti i sindaci e agli imprenditori del comparto turistico e balneare che stanno rendendo la Liguria sempre più bella e accogliente e che sono già pronti per il grande lavoro che li attende». L’ottenimento delle Bandiere Blu permette alle amministrazioni di focalizzarsi sul mantenimento corretto della tutela mare-terra e di orientarsi su sempre maggiori sfide. I requisiti per ottenere la Bandiera Blu sono di estrema attualità e con il loro simbolo, ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, ricordano a residenti e ospiti quanto sia decisivo il contributo di tutti nel conservare l’habitat. «Sono felicissimo – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - che con i nuovi ingressi di Sori e Laigueglia la Liguria si confermi di gran lunga la regione col mare più bello d'Italia. Dico bello perché non si intende solo il più pulito ma anche quello con spiagge attrezzate con servizi sempre più moderni e accoglienti. Il merito è dei nostri imprenditori balneari che, con grande sforzo e dopo aver superato un periodo difficile anche a causa del Covid, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti alla grande». 6 Spiagge nuove: 1. Tiro a Volo (Sanremo) 2. Laigueglia (Laigueglia) 3. Spiaggia Centrale di Sori (Sori) 4. Levante Porto Levanto (Levanto) 5. Spiaggia Renà (Sestri Levante) 6. Spiaggia Riva Trigoso (Sestri Levante) 3 Approdi nuovi: 1. Cala del Forte (Ventimiglia) 2. Portosole (Sanremo) 3. Marina di Alassio (Alassio) [post_title] => Bandiere Blu, la Liguria dopo 14 anni ancora prima nella classifica [post_date] => 2023-05-15T10:42:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684147372000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air conquista per la seconda volta consecutiva le 5 stelle Skytrax, il punteggio massimo riconosciuto dalla società per la qualità del servizio delle compagnie aeree. La valutazione a 5 stelle riflette l'eccellenza dei servizi offerti dalla compagnia, tra cui l'aggiornamento del catering, della selezione di vini e dell'intrattenimento a bordo, la continua introduzione di aeromobili di nuova generazione e il rafforzamento dei servizi alla clientela. A marzo di quest'anno, Korean Air ha iniziato a fornire un'opzione di pasti vegani in stile coreano e ha iniziato a lanciare la sua nuova selezione di 52 vini, curata in collaborazione con il sommelier Marc Almert. A partire da gennaio, Korean Air ha anche introdotto un servizio di preordine dei pasti a bordo per i passeggeri di classe Prestige sui voli internazionali in partenza dalla Corea, consentendo ai passeggeri una più ampia scelta di opzioni per i pasti. Sui nuovi A321neo in flotta, il vettore offre ai passeggeri poltrone business lie-flat, diventando così la prima compagnia aerea coreana a proporre questa caratteristica su un aereo narrowbody. Migliora costantemente anche l'intrattenimento a bordo con una selezione di oltre 300 film. [post_title] => Korean Air conquista le 5 stelle Skytrax per il secondo anno consecutivo [post_date] => 2023-05-12T10:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683886738000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Record di prenotazioni per l'Islanda del Diamante dopo appena cinque mesi dall'apertura delle vendite a ottobre 2022. Il to di casa Quality Group ha infatti superato i fatturati dello scorso anno e prevede di mantenere queste performance sull’autunno e inverno, avendo prenotazioni già elevate per i ponti di Ognissanti e le festività di fine anno. Se negli ultimi tre anni l’Islanda, tra le pochissime mete aperte al turismo nel corso dell’emergenza sanitaria, è stata una delle destinazioni più visitate al mondo, oggi non perde insomma il proprio fascino e continua a conquistare l’interesse dei viaggiatori. “Il Paese segue un trend di crescita estremamente positivo, raggiungendo da gennaio a oggi numeri nettamente superiori al 2019 e al 2022, anno già eccezionale per i fatturati registrati - sottolinea la product manager Scandinavia, Islanda e Artico del Diamante, Lara Chinotti -. Il successo sulla destinazione lo si deve principalmente agli sforzi economici intrapresi, che ci hanno spinti a incrementare nettamente gli impegni, confermando centinaia di posti volo. Un rischio ponderato, dati alla mano, che ci ha consentito di confermare tutti tour programmati e addirittura di inserirne di nuovi per accogliere la forte domanda”. Tra le proposte più gettonate dalla clientela si conferma quindi l’itinerario Panorami Islandesi, con voli diretti da Milano e Roma e possibilità di collegamento da tutta Italia; buon riscontro anche per la proposta più prestigiosa Natura Potente e, grazie alla presenza di collegamenti aerei favorevoli e frequenti, sono in consistente aumento le richieste per estensioni in Groenlandia e isole Faroe. I viaggi di gruppo in italiano continuano a rappresentare la quota di vendita più elevata, grazie alla presenza di tour leader altamente specializzati, nonché della possibilità di beneficiare del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione di tutte le fasi d’organizzazione di viaggio; i fly & drive individuali restano invece consigliati e richiesti da chi dispone di almeno due settimane e quindi di tempi più lunghi. L’elevata domanda di viaggi verso l'Islanda ha infine favorito l’advance booking, con prenotazioni che si attestano ad almeno tre mesi-data partenza. [post_title] => Record di vendite sull'Islanda per il Diamante di casa Quality Group [post_date] => 2023-05-11T10:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683801358000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eva air conquista le cinque stelle skytrax per lottavo anno consecutivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":430,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in programma a giugno e a ottobre gli appuntamenti con le crociere Costa in collaborazione con gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), associazione capitanata da Iginio Massari. Dal 9 al 16 giugno, in particolare, la Toscana sarà protagonista della crociera - eventi Massari racconta Iginio: un itinerario di una settimana nel Mediterraneo, alla presenza dello stesso Massari e dei maestri Apei, che ogni giorno proporranno agli ospiti a bordo workshop dedicati alla pasticceria. La crociera, in partenza da Genova, visiterà alcune delle più belle destinazioni tra Italia Francia e Spagna, come Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Roma. Sarà un vero e proprio viaggio nel viaggio alla scoperta del percorso personale e professionale del maestro Massari, con l’opportunità di assaggiare alcuni dei suoi dolci più celebri. Previsti anche dei momenti per gli ospiti più piccoli, attraverso la lettura di favole scritte per accompagnarli in un mondo di dolci fantasie. In omaggio saranno distribuiti volumi della collana Dolce è la vita, che Massari autograferà agli ospiti.\r

\r

Il secondo appuntamento è la nuova edizione di Panettone Senza Confini, che per il terzo anno consecutivo sale a bordo di una nave Costa. Dal 21 al 31 ottobre, la Fascinosa ospiterà la sfida dedicata al dolce più rappresentativo del nostro paese, con 15 pasticcerie in gara, provenienti da tutto il mondo. L’itinerario di dieci giorni, con partenza e arrivo a Savona, prevede tappe a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia. La crociera permetterà agli ospiti di assaggiare il panettone in vari modi, tradizionale e al cioccolato, sottoforma di gelato e dessert al piatto. I crocieristi saranno inoltre protagonisti della sfida, chiamati a decretare il migliore panettone al cioccolato. Per il miglior panettone tradizionale è invece prevista una giuria di maestri Apei, presieduta sempre da Massari.\r

\r

","post_title":"Il maestro Iginio Massari torna a bordo delle navi Costa per due crociere all'insegna del gusto","post_date":"2023-05-23T12:49:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684846195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air si è aggiudicata per l'ottavo anno consecutivo la certificazione 5-Star Airline di Skytrax. La compagnia aerea privata di Taiwan - tra le sole dieci al mondo ad ottenere la medesima certificazione - vede dunque riconfermata la qualità del proprio servizio.\r

\r

“Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di Skytrax è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno - ha commentato Clay Sun, presidente della compagnia aerea -. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizio. Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di Eva Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”.","post_title":"Eva Air conquista le cinque stelle Skytrax per l'ottavo anno consecutivo","post_date":"2023-05-23T12:11:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684843890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Deciso recupero per l'industria turistica di Miami: secondo i più recenti dati elaborati dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Greater Miami e Miami Beach hanno accolto nel 2022 più di 26,5 milioni di visitatori nel 2022.\r

In parallelo livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, che corrispondono ad un aumento dell'8% rispetto al 2021. In aumento anche il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021.\r

«Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb -. Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell'occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall'arte alla cultura, all'assistenza sanitaria fino ai trasporti».\r

La ripresa del settore, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 con prenotazioni a livelli record. In prima linea, l'aeroporto internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati internazionali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022.\r

Il mercato delle crociere ha già recuperato i livelli del 2019.\r

Complessivamente, i visitatori internazionali hanno rappresentato il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l'America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432.000 visitatori.\r

Gli obiettivi 2023 includono l'espansione delle offerte e il miglioramento dell'esperienza dei visitatori, offrendo allo stesso tempo campagne di marketing e branding come \"Find Your Miami\", uno sforzo promozionale che mette in mostra la ricchezza culturale dei quartieri di Miami e le esperienze a livello di contea. ","post_title":"La rincorsa di Miami: oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022","post_date":"2023-05-22T11:36:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684755378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia di una domanda \"incredibilmente forte\" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale.\r

\r

\"La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale\".\r

\r

Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. \r

\r

I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. \r

\r

Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana.\r

\r

\"La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva\".","post_title":"Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe","post_date":"2023-05-22T10:23:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684750989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_445777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dina Ravera sul palco[/caption]\r

\r

L’ottava edizione del MEET 2023, il Forum del turismo sostenibile, si è svolta a Stresa, dopo 7 appuntamenti in Sardegna, aprendosi a un contesto nazionale. Per gli operatori del settore turistico è stata un’occasione di incontro e di scambio di idee sul tema della sostenibilità, declinato nelle tre letture: ambientale, economica e sociale.\r

\r

L’evento ha portato alla definizione di un importante testo di riferimento, la “Carta dei principi del turismo sostenibile” - poi consegnata al Ministro del Turismo Daniela Santanché – e ha fornito precise indicazioni operative. \r

\r

«Dobbiamo fare sistema per diventare veramente bravi ad attrarre turismo di qualità straniero verso il nostro paese. - ha affermato Dina Ravera, chairman di Destination Italia Group - E poi bisogna ricordare che il concetto di sostenibilità riguarda tutti i settori. Sostenibilità ambientale vuol dire preservare i territori dove vivere il turismo mentre la sostenibilità sociale ed economica sono nel benessere delle aziende e lungo la filiera dei fornitori.\r

\r

I principi della Carta, che è stata messa a punto da 50 esperti, serviranno a implementare i servizi e a misurare i risultati. - prosegue Ravera - Ci siamo dati degli obiettivi specifici su cui lavorare insieme avviando il cambiamento: in questo Forum tutti si sono sentiti protagonisti. Nel mondo alberghiero abbiamo iniziato a lavorare alla sostenibilità già nel 2012, con un progetto che partiva dalla misurazione delle performance delle strutture guardando a 5 indicatori chiave: l’energia, l’acqua, i rifiuti, i comportamenti nell’accogliere l’ospite e gli acquisti.\r

\r

Abbiamo monitorato nel tempo la capacità degli alberghi di ridurre l’impatto su questi indicatori e incentiviamo le strutture a seguire percorsi sostenibili fornendogli tutti gli strumenti: dalla formazione, agli accordi con i fornitori, fino a incentivi sulle nostre quote di brand. L’impegno del MEET Forum di Stresa - conclude Ravera - è quello di favorire l’utilizzo degli stessi strumenti e misuratori utilizzati dal mercato, in modo che un cliente e un operatore internazionale possano orientarsi comparando le nostre performance con quelle del competitor».\r

\r

","post_title":"Al MEET Forum 2023 Dina Ravera parla del futuro del turismo italiano","post_date":"2023-05-18T09:59:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684403981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali.\r

\r

Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. \r

Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%.\r

\r

La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia","post_date":"2023-05-17T09:00:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684314002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria si conferma per il 14esimo anno consecutivo regina delle spiagge e degli approdi più belli del Paese, non solo per il suo mare pulito ma anche per un’accoglienza di qualità a basso impatto ambientale: sono 83 infatti le bandiere blu, tra spiagge e approdi (17 approdi totali in 16 Comuni e 66 spiagge totali in 34 Comuni) che per il 2023 hanno conquistato l’ambito riconoscimento, di grandissimo valore turistico e ambientale. Alle Bandiere Blu ottenute lo scorso anno si sono aggiunti i Comuni di Sori e Laigueglia.\r

\r

«La Liguria mantiene saldamente la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia – ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - la prima per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E siamo felici che anche Sori e Laigueglia siano riusciti ad ottenere l’ambito premio. Le nostre località balneari, le spiagge, i porti turistici sono sempre più attrezzati, vantando giudizi eccellenti per la qualità delle acque di balneazione, per l'ospitalità alberghiera, per le informazioni turistiche, l’impatto e l'educazione ambientale. Un ringraziamento – conclude il presidente della Regione Liguria - a tutti i sindaci e agli imprenditori del comparto turistico e balneare che stanno rendendo la Liguria sempre più bella e accogliente e che sono già pronti per il grande lavoro che li attende».\r

\r

L’ottenimento delle Bandiere Blu permette alle amministrazioni di focalizzarsi sul mantenimento corretto della tutela mare-terra e di orientarsi su sempre maggiori sfide. I requisiti per ottenere la Bandiera Blu sono di estrema attualità e con il loro simbolo, ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, ricordano a residenti e ospiti quanto sia decisivo il contributo di tutti nel conservare l’habitat.\r

\r

«Sono felicissimo – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - che con i nuovi ingressi di Sori e Laigueglia la Liguria si confermi di gran lunga la regione col mare più bello d'Italia. Dico bello perché non si intende solo il più pulito ma anche quello con spiagge attrezzate con servizi sempre più moderni e accoglienti. Il merito è dei nostri imprenditori balneari che, con grande sforzo e dopo aver superato un periodo difficile anche a causa del Covid, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti alla grande».\r

\r

6 Spiagge nuove:\r

1. Tiro a Volo (Sanremo)\r

2. Laigueglia (Laigueglia)\r

3. Spiaggia Centrale di Sori (Sori)\r

4. Levante Porto Levanto (Levanto)\r

5. Spiaggia Renà (Sestri Levante)\r

6. Spiaggia Riva Trigoso (Sestri Levante)\r

\r

3 Approdi nuovi:\r

1. Cala del Forte (Ventimiglia)\r

2. Portosole (Sanremo)\r

3. Marina di Alassio (Alassio)","post_title":"Bandiere Blu, la Liguria dopo 14 anni ancora prima nella classifica","post_date":"2023-05-15T10:42:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684147372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air conquista per la seconda volta consecutiva le 5 stelle Skytrax, il punteggio massimo riconosciuto dalla società per la qualità del servizio delle compagnie aeree.\r

\r

La valutazione a 5 stelle riflette l'eccellenza dei servizi offerti dalla compagnia, tra cui l'aggiornamento del catering, della selezione di vini e dell'intrattenimento a bordo, la continua introduzione di aeromobili di nuova generazione e il rafforzamento dei servizi alla clientela.\r

\r

A marzo di quest'anno, Korean Air ha iniziato a fornire un'opzione di pasti vegani in stile coreano e ha iniziato a lanciare la sua nuova selezione di 52 vini, curata in collaborazione con il sommelier Marc Almert. A partire da gennaio, Korean Air ha anche introdotto un servizio di preordine dei pasti a bordo per i passeggeri di classe Prestige sui voli internazionali in partenza dalla Corea, consentendo ai passeggeri una più ampia scelta di opzioni per i pasti.\r

\r

Sui nuovi A321neo in flotta, il vettore offre ai passeggeri poltrone business lie-flat, diventando così la prima compagnia aerea coreana a proporre questa caratteristica su un aereo narrowbody. Migliora costantemente anche l'intrattenimento a bordo con una selezione di oltre 300 film.","post_title":"Korean Air conquista le 5 stelle Skytrax per il secondo anno consecutivo","post_date":"2023-05-12T10:18:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683886738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Record di prenotazioni per l'Islanda del Diamante dopo appena cinque mesi dall'apertura delle vendite a ottobre 2022. Il to di casa Quality Group ha infatti superato i fatturati dello scorso anno e prevede di mantenere queste performance sull’autunno e inverno, avendo prenotazioni già elevate per i ponti di Ognissanti e le festività di fine anno. Se negli ultimi tre anni l’Islanda, tra le pochissime mete aperte al turismo nel corso dell’emergenza sanitaria, è stata una delle destinazioni più visitate al mondo, oggi non perde insomma il proprio fascino e continua a conquistare l’interesse dei viaggiatori.\r

\r

“Il Paese segue un trend di crescita estremamente positivo, raggiungendo da gennaio a oggi numeri nettamente superiori al 2019 e al 2022, anno già eccezionale per i fatturati registrati - sottolinea la product manager Scandinavia, Islanda e Artico del Diamante, Lara Chinotti -. Il successo sulla destinazione lo si deve principalmente agli sforzi economici intrapresi, che ci hanno spinti a incrementare nettamente gli impegni, confermando centinaia di posti volo. Un rischio ponderato, dati alla mano, che ci ha consentito di confermare tutti tour programmati e addirittura di inserirne di nuovi per accogliere la forte domanda”.\r

\r

Tra le proposte più gettonate dalla clientela si conferma quindi l’itinerario Panorami Islandesi, con voli diretti da Milano e Roma e possibilità di collegamento da tutta Italia; buon riscontro anche per la proposta più prestigiosa Natura Potente e, grazie alla presenza di collegamenti aerei favorevoli e frequenti, sono in consistente aumento le richieste per estensioni in Groenlandia e isole Faroe.\r

\r

I viaggi di gruppo in italiano continuano a rappresentare la quota di vendita più elevata, grazie alla presenza di tour leader altamente specializzati, nonché della possibilità di beneficiare del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione di tutte le fasi d’organizzazione di viaggio; i fly & drive individuali restano invece consigliati e richiesti da chi dispone di almeno due settimane e quindi di tempi più lunghi. L’elevata domanda di viaggi verso l'Islanda ha infine favorito l’advance booking, con prenotazioni che si attestano ad almeno tre mesi-data partenza.","post_title":"Record di vendite sull'Islanda per il Diamante di casa Quality Group","post_date":"2023-05-11T10:35:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683801358000]}]}}