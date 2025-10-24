Eurostar: un investimento da 2 mld di euro porterà i treni a due piani nel tunnel della Manica Un investimento miliardario per Eurostar che porterà i treni a due piani nel tunnel della Manica, a partire dal 2031, per soddisfare la crescente domanda di viaggi ferroviari internazionali dal Regno Unito all’Europa continentale. La società ferroviaria ha infatti siglato un accordo con Alstom da 2 miliardi di euro per almeno 30 – e fino a 50 – nuovi convogli. Ciascuno potrà trasportare più di 1.000 passeggeri. Eurostar ha reso noto che i treni Celestia, i primi treni a due piani ad alta velocità a circolare sulla terraferma del Regno Unito, avranno circa il 20% di posti in più rispetto ai suoi treni più grandi esistenti. I primi treni entreranno a far parte della flotta nel gennaio 2031, mentre i collegamenti commerciali saranno avviati nel maggio 2031. A quel punto saranno operativi sei nuovi treni, segnando l’inizio di una nuova era per Eurostar e i suoi passeggeri. Una volta consegnati, i nuovi treni opereranno insieme all’attuale flotta di 17 E320 di Eurostar, portando la flotta totale a 67 treni, con un aumento complessivo del 30% rispetto ad oggi. Condividi

