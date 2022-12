Eurostar cancella tutte le corse del 26 dicembre a causa dello sciopero del personale ferroviario Eurostar ha confermato la cancellazione di tutte le 43 corse previste da Londra il prossimo 26 dicembre a causa dello sciopero indetto dal sindacato del personale ferroviario, Rmt: saranno quindi sospesi tutti i collegamenti diretti ad Amsterdam, Bruxelles e Parigi La decisione – come riportato da l’Indipendent – impatterà su oltre 20.000 passeggeri che dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative, oppure chiedere un rimborso.

\r

La decisione - come riportato da l'Indipendent - impatterà su oltre 20.000 passeggeri che dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative, oppure chiedere un rimborso.","post_title":"Eurostar cancella tutte le corse del 26 dicembre a causa dello sciopero del personale ferroviario","post_date":"2022-12-20T12:39:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671539993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia estende il diritto di beneficiare della Carta Blu – la tessera gratuita nominativa che riconosce ad alcune categorie di persone con disabilità il diritto di usufruire di condizioni agevolate per viaggiare sui treni in territorio nazionale – anche ai titolari di rendita Inail con assegno per assistenza personale continuativa (APC), riconosciuto dall'Istituto per inabilità o menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.\r

\r

Dal 20 dicembre, infatti, per i titolari dell'assegno Inail per APC – fa sapere Trenitalia in una nota – è possibile richiedere in modo totalmente gratuito l'emissione della Carta Blu presso gli Uffici Assistenza e nelle biglietterie. Della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo a ogni scadenza per lo stesso periodo, la Carta Blu consente ai beneficiari di acquistare un unico biglietto per sé e per il proprio accompagnatore al prezzo intero previsto per i collegamenti regionali e per le Frecce, Intercity Notte e Intercity, in prima e seconda classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto.\r

\r

Per la fase di avvio del servizio l'Inail sta estraendo dai propri archivi i nominativi degli aventi diritto, ai quali sarà inviato direttamente a casa l'attestato di titolarità di assegno per APC, che deve essere presentato insieme al modulo di richiesta per il rilascio della Carta Blu. Per ottenere l'attestato anche è possibile rivolgersi alla sede dell'Istituto che gestisce rendita e assegno.\r

\r

«L'accordo con l'Inail – spiega la società – si inscrive nel percorso di interlocuzione costante con le associazioni e le federazioni di categoria e di inclusione nel sistema ferroviario, tracciato sia da Trenitalia che dal Gruppo FS, che si pone come obiettivo quello di rendere sempre più accessibili treni e infrastrutture, promuovendo una diffusa conoscenza sui temi legati alla disabilità».","post_title":"Trenitalia: esteso all'Inail il beneficio della Carta Blu","post_date":"2022-12-20T10:44:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671533046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor ha accolto in flotta il primo A330-900, parte di un più ampio ordine di 16 aeromobili dello stesso tipo. L'A330neo sostituirà i velivoli della precedente generazione della flotta per ridurre i costi operativi del vettore, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 25%. L'A330neo potrà ospitare 310 persone, con 30 posti in Business, 64 posti in Premium Economy e 216 posti in classe Economy.\r

\r

L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort, ambiente e design. Questo include l'offerta di maggiore spazio personale, di cassetti più grandi, di un nuovo sistema di illuminazione e la possibilità di offrire i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e una connettività completa. Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l'A330neo è dotato di un sistema di aerazione della cabina all'avanguardia che garantisce un ambiente pulito e sicuro durante il volo.\r

\r

Condor ha scelto nel luglio 2022 la Famiglia A320neo per ammodernare la propria flotta a corridoio singolo.\r

\r

Alla fine di novembre, la Famiglia A330 ha registrato un totale di oltre 1.700 ordini fermi, di cui 275 sono A330neo, da parte di 24 clienti.","post_title":"Condor ha accolto in flotta il primo di 16 Airbus A330-900","post_date":"2022-12-20T10:43:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671533014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Oltre 17 milioni di italiani in viaggio per le festività di fine 2022: 12 milioni saranno in viaggio a Natale mentre 5 milioni e 400 mila circa sceglieranno il Capodanno come momento clou della propria vacanza. Il giro d’affari sarà superiore ai 13 miliardi di euro, riportando la spesa complessiva ai livelli del 2019, con ricadute positive per tutte le componenti della filiera turistica, dalla ristorazione ai trasporti allo shopping, producendo un notevole sostegno alla tenuta del PIL.\r

\r

Chi parte per Natale trascorrerà mediamente 6,9 notti fuori casa, mentre la vacanza di Capodanno ha una durata inferiore (3,6 notti).\r

\r

Ancora una volta, sarà l’Italia la destinazione preferita: non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza e molti di coloro che affronteranno spostamenti più impegnativi lo faranno per raggiungere le famiglie di origine.\r

\r

«Leggo questi risultati come una dichiarazione di amore degli italiani per l’Italia - afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, a commento dell’indagine realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions tra il 7 e il 12 dicembre -. Siamo diventati meno esterofili a quanto pare. Nel corso degli ultimi due anni, in molti hanno trascorso le vacanze sotto casa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi che ne siamo più o meno fuori, gli italiani scelgono di dedicare energia e denaro ad una vacanza “made in Italy” non più come ripiego, bensì come scelta».\r

\r

Su tutto, vince la voglia di rilassarsi, di ridiventare padroni del proprio tempo soprattutto nelle destinazioni di montagna, di godersi il patrimonio artistico culturale del proprio paese e anche di vivere la natura appieno. Si risparmierà sui consumi per prediligere il soggiorno ed anche le esperienze legate al mondo dell’enogastronomia.\r

\r

«Nel nostro comparto non possiamo che dirci soddisfatti di fronte alla rilevazione di questi dati – aggiunge Bocca – Ma certo questo è un Natale nuovo per noi. Non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo ancora sotto pressione. Le nostre scelte dipendevano dal decreto covid Natale. E’ stato orribile. Non ci si poteva sentire davvero liberi. Ma anche il caro energia, che ha messo KO i bilanci di famiglie e imprese, e il conflitto in Ucraina, hanno creato un ostacolo non da poco per la programmazione. Molti italiani hanno rinunciato all’ipotesi del viaggio, non essendo rassicurati dalla situazione. Quest’anno siamo più proiettati in avanti, malgrado le difficoltà non manchino. E, soprattutto, la voglia di Italia resta».\r

\r

«Ciò detto – ha concluso Bocca – questo atto di amore verso il nostro Paese va potenziato. E’ il momento di osare, di investire, di correre con tutto il sostegno che le istituzioni potranno dare al comparto. Ritengo che si debba partire da qui, proprio allo scopo di dare ancora più forza a questo traino per la crescita».","post_title":"Federalberghi: le festività valgono 13 miliardi di euro","post_date":"2022-12-20T10:08:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671530905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. \"Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare\". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip.\r

\r

In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat\".\r

\r

Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. \"Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone\".\r

\r

Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, \"aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta\". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero.","post_title":"Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023","post_date":"2022-12-19T11:29:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671449385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Outlook positivo per l'evoluzione del traffico aereo nei prossimi otto mesi: la più recente analisi di Eurocontrol stima una crescita costante per il periodo che va da dicembre 2022 ad agosto 2023, raggiungendo il 95% dei livelli di traffico del 2019 entro il prossimo agosto.\r

\r

Questi scenari mensili aggiornano quelli evidenziati nell'aprile 2022 e riflettono le previsioni settennali 2022-2028 formulate in ottobre, che includevano una previsione di base per il 2023 pari al 92% del traffico del 2019 (10,2 milioni di voli).\r

\r

Negli ultimi mesi abbiamo notato che molte compagnie aeree hanno avuto la tendenza ad essere ottimiste nelle loro previsioni di traffico, anche su una base relativamente a breve termine, con un traffico effettivo che si è rivelato inferiore alle loro aspettative. Complessivamente, dall'inizio della stagione invernale il traffico è rimasto al di sotto dello scenario di base prodotto in aprile.\r

\r

In prospettiva, sebbene si preveda che la ripresa continui, il mercato rimane cauto. Sebbene lo scenario di base per il periodo giugno-agosto 2023 preveda una percentuale compresa tra il 94% e il 95% dei livelli del 2019, permangono rischi di ribasso, in particolare per quanto riguarda l'economia, i prezzi del carburante e la carenza di personale/le relazioni industriali.\r

\r

","post_title":"Eurocontrol: traffico aereo al 95% dei livelli 2019 entro il prossimo agosto","post_date":"2022-12-19T11:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671447892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha attraccato per la prima volta a Dubai l'ultima ammiraglia di Costa Crociere. La Toscana ha fatto scalo venerdì scorso all'Harbour Cruise terminal, inaugurato nella città emiratina proprio dal gruppo Costa nel dicembre 2021. Per tutto l’inverno 2022/23 la nave offrirà quindi itinerari di una settimana nel golfo Arabico, con partenza dalla stessa Dubai. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto volo+crociera.\r

\r

Sino al 14 gennaio 2023, il viaggio sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. Nella crociera di Capodanno la fermata con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, ci sarà poi il ritorno del Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi.\r

\r

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni. Per esempio, a Dubai, un tour speciale è il giro in elicottero. Da non perdere anche l'esperienza nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo di un Dhow, tradizionale imbarcazione in legno, o fare una escursione nel canyon del Wadi Al Arbeieen, con i suoi laghi e piscine d’acqua scavati tra le montagne colorate dell’Oman. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure ancora rilassarsi sulla spiaggia dell'isola di Al Maya o visitare il Louvre, dove ammirare opere d'arte provenienti da tutto il mondo.","post_title":"La prima volta a Dubai della Costa Toscana","post_date":"2022-12-19T09:46:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671443190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’idea del progetto di turismo sociale e inclusivo Reception nasce quando due giovani professionisti pugliesi hanno deciso di unire la passione alla professionalità.\r

\r

Emanuele Aprile classe ‘88 studente universitario con otto anni di esperienza nel mondo del turismo, tutt’oggi titolare di un’agenzia viaggi nel territorio barese, da sempre organizzatore di eventi, in questo momento coordinatore del servizio di assistenza domiciliare in Puglia per conto di una Cooperativa Sociale.\r

\r

Annarita Amoruso classe ‘89 educatrice professionale, impegnata da dieci anni nel settore del disagio e della disabilità psichica, in questo momento lavora per un servizio di riabilitazione psichiatrica e neuropsichiatrica domiciliare. Da sempre amante dei viaggi, nelle sue esperienze ha unito la curiosità per la diversità alla professionalità facendo due esperienze di cooperazione internazionale in Kenya e in Tailandia.\r

\r

La mission del progetto è proporre un ventaglio di pacchetti turistici vari a tutte quelle famiglie e persone affette da una disabilità mentale, che non vogliono privarsi dell’emozione e della gioia che dà fare un viaggio all’insegna della scoperta e del comfort. Infatti, quello che distingue questo servizio di consulenza turistica dagli altri è proprio la cura dei dettagli e delle scelte di strutture adatte a ospitare questi viaggiatori.\r

Gli obiettivi\r

Chiunque dovrebbe poter andare in vacanza liberamente e avere il diritto di godersi in tranquillità esperienze indimenticabili e senza impedimenti. L’Italia, però, non è un Paese del tutto inclusivo e non riesce a soddisfare una domanda, talvolta latente, di potenziali turisti con particolari esigenze per un bacino che arriva a 14 milioni di persone. Reception si propone di portare avanti un progetto che mira a ricercare strutture e servizi turistici accessibili a tutti senza distinzioni, qualificando se necessario l’offerta ricettiva.\r

\r

I nostri obiettivi sono: fare una mappatura nazionale e internazionale di strutture che abbiano i giusti requisiti ambientali e strutturali come luci soffuse, musica a basso volume, assenza di profumazioni intense, spazi grandi e poco affollati, arredamento minimal e sicuro in particolar modo delle camere; fornire sul territorio nazionale una consulenza completa di un’anamnesi utile a conoscere il tipo e le caratteristiche di disabilità della persona. Proporre formazione per il personale delle strutture ricettive, con il fine di arricchire il loro know-how sull’accoglienza delle persone affette da disabilità.\r

Risultati attesi\r

Reception risponderebbe al fabbisogno emerso, grazie all’ampia e approfondita conoscenza delle disabilità psichiche e della ricettività nazionale e internazionale, garantendo una consulenza tecnica personalizzata dedita ad orientare chiunque abbia voglia di andare in vacanza.","post_title":"Nasce Reception, per un turismo sociale e inclusivo","post_date":"2022-12-16T09:00:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671181224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volumi record ma poca marginalità a causa del ricorso frequente alla leva prezzo in risposta alla forte tendenza al sottodata. E' la fotografia del 2022 di Msc Crociere scattata da Leonardo Massa: \"Per il 2023 torniamo però alla normalità - racconta il managing director Italia -. Da settembre gli italiani sono infatti tornati a prenotare con l'anticipo consueto e le nostre vendite sull'estate 2023 sono partite molto forte. A ciò si aggiunge un fenomeno nuovo ma davvero interessante: il last minute sul Mediterraneo d'inverno. Un prodotto che prima della pandemia faticavamo a vendere in Italia. Almeno sui grandi numeri. E invece giusto ieri solo a Napoli abbiamo imbarcato ben 1.100 persone. Credo che si tratti di una proposta in grado di risponder bene alle esigenze di budget di quella parte della fascia media particolarmente colpita dagli effetti dell'inflazione\".\r

\r

Per il 2023 proseguono quindi gli investimenti con le novità World Europa, Seascape ed Euribia e parecchio prodotto inedito a scaffale. In arrivo a breve anche il contratto commerciale 2023, \"che anche in questo caso tornerà alla normalità, con le commissione non più bloccate sulle prestazioni 2019 ma riviste in base alle performance dell'anno scorso - racconta il direttore vendite, Fabio Candiani -. A ciò si aggiungeranno naturalmente gli accordi ad hoc con i network partner, che garantiranno marginalità extra alle agenzie sia sulle crociere, sia sul venduto a bordo pre-imbarco\".\r

\r

Msc non ha peraltro mai interrotto i rapporti con il trade, neppure nei momenti più difficili della pandemia. \"Solo quest'anno - prosegue Candiani - abbiamo ospitato a bordo 3.500 agenti per spingere le nostre attività formative. Molti adv sono stati coinvolti anche nel battesimo della World Europa a Doha e nel varo tecnico della Seascape a Monfalcone\". Lato commerciale, infine, al momento la compagnia ha attiva la promo flash per le crociere invernali e primaverili. ","post_title":"Msc: boom del Mediterraneo d'inverno e a breve arriva anche il nuovo contratto","post_date":"2022-12-15T13:50:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671112212000]}]}}