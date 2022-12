Eurocontrol: traffico aereo al 95% dei livelli 2019 entro il prossimo agosto Outlook positivo per l’evoluzione del traffico aereo nei prossimi otto mesi: la più recente analisi di Eurocontrol stima una crescita costante per il periodo che va da dicembre 2022 ad agosto 2023, raggiungendo il 95% dei livelli di traffico del 2019 entro il prossimo agosto. Questi scenari mensili aggiornano quelli evidenziati nell’aprile 2022 e riflettono le previsioni settennali 2022-2028 formulate in ottobre, che includevano una previsione di base per il 2023 pari al 92% del traffico del 2019 (10,2 milioni di voli). Negli ultimi mesi abbiamo notato che molte compagnie aeree hanno avuto la tendenza ad essere ottimiste nelle loro previsioni di traffico, anche su una base relativamente a breve termine, con un traffico effettivo che si è rivelato inferiore alle loro aspettative. Complessivamente, dall’inizio della stagione invernale il traffico è rimasto al di sotto dello scenario di base prodotto in aprile. In prospettiva, sebbene si preveda che la ripresa continui, il mercato rimane cauto. Sebbene lo scenario di base per il periodo giugno-agosto 2023 preveda una percentuale compresa tra il 94% e il 95% dei livelli del 2019, permangono rischi di ribasso, in particolare per quanto riguarda l’economia, i prezzi del carburante e la carenza di personale/le relazioni industriali.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha riaperto la lounge situata nell'atrio C dell'Aeroporto Internazionale di Dubai, la settima tornata operativa nell'hub della compagnia aerea che porta a oltre 30 il numero di quelle ora accessibili a livello mondiale. Adiacente ai gate C09, l'Emirates Lounge ha una superficie di 1.308 metri quadrati, con 265 posti a sedere dedicati al riposo, al relax e al ristoro prima del viaggio. I clienti di First e Business Class potranno accedere alla lounge gratuitamente, così come i soci Silver, Gold e Platinum Skywards. I passeggeri Premium Economy ed Economy potranno usufruire dell'accesso a pagamento a 150 dollari tasse escluse o ad un prezzo di 125 dollari per i membri Emirates Skywards. Attualmente aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per soddisfare l'elevata domanda di viaggio delle festività natalizie, i passeggeri potranno rilassarsi nelle lounge fino a 4 ore prima del volo. All'aeroporto di Dubai, 7 Emirates Lounge si trovano nel Terminal 3: 3 lounge a disposizione dei clienti di First Class e 3 per i clienti di Business Class, oltre alla Emirates Lounge a disposizione di tutti i clienti premium. Emirates gestisce anche lounge nelle principali città del suo network: Auckland, Bangkok, Birmingham, Boston, Il Cairo, Città del Capo, Colombo, Dusseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco , New York, Parigi, Perth, Roma, San Francisco, Singapore e Sydney. [post_title] => Emirates ha riaperto la settima lounge a Dubai. Oltre 30 quelle tornate operative nel mondo [post_date] => 2022-12-19T14:23:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671459807000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare. Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine. Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021. Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: "Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali". "Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale". [post_title] => Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean [post_date] => 2022-12-19T13:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671456342000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402293" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption] Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. «Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”. Italiani e stranieri La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. Le mete In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) Le aree Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. [post_title] => Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze [post_date] => 2022-12-19T12:16:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671452217000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_289372" align="alignleft" width="300"] Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti[/caption] Liguria sugli scudi per le festività. «Infatti nella regione, per gli ultimi giorni dell'anno, sono già state prenotate il 70% delle camere messe a disposizione dalle piattaforme di prenotazione e la percentuale nelle prossime ore è destinata ad aumentare ancora. «I numeri da record che il nostro territorio ha fatto registrare nel 2022 si confermano anche per il mese di dicembre, grazie anche alle campagne di destagionalizzazione promosse da Regione Liguria". Così il presidente della regione Giovanni Toti e l'assessore al Turismo Augusto Sartori in merito ai dati sulle prenotazioni degli alberghi liguri per Capodanno. «Nel periodo natalizio la Liguria ha in serbo una lunga lista di eventi e iniziative non solo per i suoi cittadini, ma anche per i turisti che verranno a visitarla - aggiungono il presidente Toti e l'assessore Sartori -. Le proiezioni parlano di un nuovo record di presenze dopo le migliaia di liguri che si sono riversati in piazza De Ferrari l'8 dicembre per l'accensione dell'albero di Natale e per lo spettacolo di luci sulla facciata del palazzo della Regione. Ora ci attendiamo un altro grande afflusso per il veglione di San Silvestro organizzato da Mediaset, sempre in piazza De Ferrari, che sarà trasmesso in diretta su Canale 5». I numeri, afferma in una nota la rtegione, «confermano che anche novembre è stato un mese più che positivo". "Nel mese di novembre sono state 388.994 le presenze, contro le 386.373 del 2019: si tratta di un aumento dello 0,68%. A crescere sono soprattutto i turisti stranieri, 12.713 in più rispetto al 2019, pari ad un più 8,43%. Dati che confermano la sempre maggiore attrattività della Liguria, risultato dell'intenso lavoro fatto per promuovere le bellezze del territorio dodici mesi all'anno». [post_title] => Toti (Liguria): «Numeri da record per il nostro territorio» [post_date] => 2022-12-19T11:32:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449536000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. "Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip. In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat". Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. "Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone". Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, "aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero. [post_title] => Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023 [post_date] => 2022-12-19T11:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449385000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Outlook positivo per l'evoluzione del traffico aereo nei prossimi otto mesi: la più recente analisi di Eurocontrol stima una crescita costante per il periodo che va da dicembre 2022 ad agosto 2023, raggiungendo il 95% dei livelli di traffico del 2019 entro il prossimo agosto. Questi scenari mensili aggiornano quelli evidenziati nell'aprile 2022 e riflettono le previsioni settennali 2022-2028 formulate in ottobre, che includevano una previsione di base per il 2023 pari al 92% del traffico del 2019 (10,2 milioni di voli). Negli ultimi mesi abbiamo notato che molte compagnie aeree hanno avuto la tendenza ad essere ottimiste nelle loro previsioni di traffico, anche su una base relativamente a breve termine, con un traffico effettivo che si è rivelato inferiore alle loro aspettative. Complessivamente, dall'inizio della stagione invernale il traffico è rimasto al di sotto dello scenario di base prodotto in aprile. In prospettiva, sebbene si preveda che la ripresa continui, il mercato rimane cauto. Sebbene lo scenario di base per il periodo giugno-agosto 2023 preveda una percentuale compresa tra il 94% e il 95% dei livelli del 2019, permangono rischi di ribasso, in particolare per quanto riguarda l'economia, i prezzi del carburante e la carenza di personale/le relazioni industriali. [post_title] => Eurocontrol: traffico aereo al 95% dei livelli 2019 entro il prossimo agosto [post_date] => 2022-12-19T11:04:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671447892000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai celebra la vittoria della nazionale di calcio dell'Argentina ai Campionati del Mondo con una livrea speciale su due Boeing 737 Max 8. In qualità di partner regionale dell'Associazione calcistica argentina (Afa), flydubai ha trasportato i campioni da Abu Dhabi a Doha dopo aver concluso l'allenamento il 18 novembre, segnando l'inizio della loro corsa verso la coppa. La nuova livrea presenta il trofeo della Coppa del Mondo e la bandiera nazionale argentina sopra la squadra vincitrice che comprende Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Nicolas Otamendi e Paulo Dybala. La decalcomania "Campeón" e il logo Afa a tre stelle si aggiungono alle livree celebrative. I due B737 Max opereranno su voli selezionati nell'ultimo giorno del servizio Match Day Shuttle tra Dubai World Central (DWC) e l'Aeroporto Internazionale di Doha (DIA). Dal lancio di questi voli speciali Match Day Shuttle il 21 novembre, flydubai ha trasportato più di 170.000 tifosi di calcio da tutto il mondo a Doha per partecipare alla kermesse. "L'operatività di 30 voli giornalieri Match Day Shuttle tra Dubai e Doha è stata una pietra miliare senza precedenti nella regione - ha commentato il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Ciò è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, tra cui Dubai Airports, dnata, Dubai Police, Dubai Immigration, le autorità e il nostro partner Qatar Airways. Poter collaborare con la squadra vincitrice è stato un risultato epocale nella storia di flydubai". [post_title] => Flydubai celebra l'Argentina campione del mondo con una livrea dedicata su due B737 Max [post_date] => 2022-12-19T10:37:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671446249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sul mercato Italia per Antigua & Barbuda: obiettivo, tornare al più presto ai livelli di flussi turistici pre pandemia (circa 13.000 gli arrivi italiani nel 2019) dopo un anno caratterizzato da una soddisfacente ripresa degli arrivi dai tre principali mercati di origine Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Per centrare il target, riposizionando il nostro Paese al quarto posto per numero di turisti e raggiungere nuovamente i circa 300.000 arrivi internazionali del 2019, nella seconda parte dell’anno l’Antigua & Barbuda Tourism Authority ha rafforzato i rapporti con i principali operatori italiani grazie a un’intensa attività di formazione e networking sui nuovi prodotti e servizi turistici. La strategia di promozione punta a presentare le isole sorelle Antigua e Barbuda come un’unica destinazione con asset complementari. In primo piano patrimonio culturale e naturale, yachting e sailing, wellness a 360° e romance: i quattro pilastri della destinazione caraibica su cui si fonda la promozione della destinazione, a partire da settembre fino a dicembre sono stati approfonditi in un ciclo di webinar in collaborazione con i rappresentanti delle realtà turistiche sull’isola. All'interno del calendario di attività dell’ente del turismo sul mercato italiano ci sono soprattutto incontri in presenza. Nel mese di novembre, si è svolta una Convention di due giorni a Padenghe sul Garda in cui i principali buyer italiani hanno incontrato i rappresentanti dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority insieme a una rappresentanza delle più interessanti realtà alberghiere e DMC locali. Un roadshow in collaborazione con Hermitage Bay e Sandals Grande Antigua ha toccato poi le città Lecce, Bari e Pescara, con l’obiettivo di presentare la destinazione su piazze particolarmente interessate al segmento dei viaggi di nozze. Queste attività anticipano un 2023 in cui continueranno le attività rivolte al segmento trade, in parallelo alle attività di comunicazione rivolte ai media, a partire dall’annuncio delle date del prossimo Showcase Antigua & Barbuda dal 7 al 9 giugno 2023. [post_title] => Antigua & Barbuda: focus sul mercato Italia per riportare gli arrivi ai livelli 2019 [post_date] => 2022-12-19T10:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671445445000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436179" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Renzi[/caption] Dal prossimo 1° di gennaio sarà Massimiliano Renzi il nuovo direttore commerciale di Idee per Viaggiare. Renzi ha iniziato il proprio percorso in IpV come direttore vendite nell’agosto 2019, per poi occuparsi in prima persona, durante il difficile periodo di pandemia, dello sviluppo e dell’integrazione nei processi aziendali del sistema di crm Salesforce. Nell’ambito dei cambiamenti aziendali in atto nel tour operator, si è quindi reso necessario un ulteriore affinamento dei ruoli. Renzi, nel suo nuovo ruolo di direttore commerciale, avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di distribuzione e la commercializzazione, in coordinamento con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo, il marketing e la comunicazione, rispondendo direttamente al direttore generale. “In questi ultimi tre anni ci siamo concentrati molto sul valore delle persone - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Danilo Curzi -. Con la crescita dei volumi e dello staff, oggi, grazie a investimenti mirati, abbiamo formato, integrato o inserito specifiche figure professionali dedicate ad attività manageriali con l’obiettivo di sviluppare e rendere più efficienti le diverse aree della nostra azienda. L’evoluzione del ruolo di Massimiliano Renzi è in linea con questo processo di cambiamento aziendale in atto. Le sue caratteristiche personali, le sue capacità professionali, unite alle competenze maturate nell’ambito dello sviluppo del crm, lo rendono di certo la persona giusta per seguire direttamente le strategie di posizionamento del nostro prodotto in un mercato in continua evoluzione”. [post_title] => Massimiliano Renzi nuovo direttore commerciale di IpV [post_date] => 2022-12-19T10:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671444920000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eurocontrol traffico aereo al 95 dei livelli 2019 entro il prossimo agosto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7153,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates ha riaperto la lounge situata nell'atrio C dell'Aeroporto Internazionale di Dubai, la settima tornata operativa nell'hub della compagnia aerea che porta a oltre 30 il numero di quelle ora accessibili a livello mondiale.\r

Adiacente ai gate C09, l'Emirates Lounge ha una superficie di 1.308 metri quadrati, con 265 posti a sedere dedicati al riposo, al relax e al ristoro prima del viaggio. I clienti di First e Business Class potranno accedere alla lounge gratuitamente, così come i soci Silver, Gold e Platinum Skywards. I passeggeri Premium Economy ed Economy potranno usufruire dell'accesso a pagamento a 150 dollari tasse escluse o ad un prezzo di 125 dollari per i membri Emirates Skywards. Attualmente aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per soddisfare l'elevata domanda di viaggio delle festività natalizie, i passeggeri potranno rilassarsi nelle lounge fino a 4 ore prima del volo.\r

All'aeroporto di Dubai, 7 Emirates Lounge si trovano nel Terminal 3: 3 lounge a disposizione dei clienti di First Class e 3 per i clienti di Business Class, oltre alla Emirates Lounge a disposizione di tutti i clienti premium. Emirates gestisce anche lounge nelle principali città del suo network: Auckland, Bangkok, Birmingham, Boston, Il Cairo, Città del Capo, Colombo, Dusseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco , New York, Parigi, Perth, Roma, San Francisco, Singapore e Sydney.","post_title":"Emirates ha riaperto la settima lounge a Dubai. Oltre 30 quelle tornate operative nel mondo","post_date":"2022-12-19T14:23:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671459807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare.\r

\r

Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine.\r

Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021.\r

\r

Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: \"Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali\".\r

\r

\"Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale\".","post_title":"Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean","post_date":"2022-12-19T13:25:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671456342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. \r

A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. \r

Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. \r

«Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”.\r

Italiani e stranieri \r

La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. \r

\r

Le mete \r

In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) \r

\r

Le aree\r

Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. \r

","post_title":"Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze","post_date":"2022-12-19T12:16:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671452217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_289372\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti[/caption]\r

\r

Liguria sugli scudi per le festività. «Infatti nella regione, per gli ultimi giorni dell'anno, sono già state prenotate il 70% delle camere messe a disposizione dalle piattaforme di prenotazione e la percentuale nelle prossime ore è destinata ad aumentare ancora.\r

«I numeri da record che il nostro territorio ha fatto registrare nel 2022 si confermano anche per il mese di dicembre, grazie anche alle campagne di destagionalizzazione promosse da Regione Liguria\". Così il presidente della regione Giovanni Toti e l'assessore al Turismo Augusto Sartori in merito ai dati sulle prenotazioni degli alberghi liguri per Capodanno.\r

\r

«Nel periodo natalizio la Liguria ha in serbo una lunga lista di eventi e iniziative non solo per i suoi cittadini, ma anche per i turisti che verranno a visitarla - aggiungono il presidente Toti e l'assessore Sartori -. Le proiezioni parlano di un nuovo record di presenze dopo le migliaia di liguri che si sono riversati in piazza De Ferrari l'8 dicembre per l'accensione dell'albero di Natale e per lo spettacolo di luci sulla facciata del palazzo della Regione. Ora ci attendiamo un altro grande afflusso per il veglione di San Silvestro organizzato da Mediaset, sempre in piazza De Ferrari, che sarà trasmesso in diretta su Canale 5».\r

\r

I numeri, afferma in una nota la rtegione, «confermano che anche novembre è stato un mese più che positivo\". \"Nel mese di novembre sono state 388.994 le presenze, contro le 386.373 del 2019: si tratta di un aumento dello 0,68%. A crescere sono soprattutto i turisti stranieri, 12.713 in più rispetto al 2019, pari ad un più 8,43%. Dati che confermano la sempre maggiore attrattività della Liguria, risultato dell'intenso lavoro fatto per promuovere le bellezze del territorio dodici mesi all'anno».","post_title":"Toti (Liguria): «Numeri da record per il nostro territorio»","post_date":"2022-12-19T11:32:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671449536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. \"Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare\". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip.\r

\r

In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat\".\r

\r

Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. \"Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone\".\r

\r

Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, \"aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta\". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero.","post_title":"Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023","post_date":"2022-12-19T11:29:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671449385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Outlook positivo per l'evoluzione del traffico aereo nei prossimi otto mesi: la più recente analisi di Eurocontrol stima una crescita costante per il periodo che va da dicembre 2022 ad agosto 2023, raggiungendo il 95% dei livelli di traffico del 2019 entro il prossimo agosto.\r

\r

Questi scenari mensili aggiornano quelli evidenziati nell'aprile 2022 e riflettono le previsioni settennali 2022-2028 formulate in ottobre, che includevano una previsione di base per il 2023 pari al 92% del traffico del 2019 (10,2 milioni di voli).\r

\r

Negli ultimi mesi abbiamo notato che molte compagnie aeree hanno avuto la tendenza ad essere ottimiste nelle loro previsioni di traffico, anche su una base relativamente a breve termine, con un traffico effettivo che si è rivelato inferiore alle loro aspettative. Complessivamente, dall'inizio della stagione invernale il traffico è rimasto al di sotto dello scenario di base prodotto in aprile.\r

\r

In prospettiva, sebbene si preveda che la ripresa continui, il mercato rimane cauto. Sebbene lo scenario di base per il periodo giugno-agosto 2023 preveda una percentuale compresa tra il 94% e il 95% dei livelli del 2019, permangono rischi di ribasso, in particolare per quanto riguarda l'economia, i prezzi del carburante e la carenza di personale/le relazioni industriali.\r

\r

","post_title":"Eurocontrol: traffico aereo al 95% dei livelli 2019 entro il prossimo agosto","post_date":"2022-12-19T11:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671447892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Flydubai celebra la vittoria della nazionale di calcio dell'Argentina ai Campionati del Mondo con una livrea speciale su due Boeing 737 Max 8. In qualità di partner regionale dell'Associazione calcistica argentina (Afa), flydubai ha trasportato i campioni da Abu Dhabi a Doha dopo aver concluso l'allenamento il 18 novembre, segnando l'inizio della loro corsa verso la coppa.\r

\r

La nuova livrea presenta il trofeo della Coppa del Mondo e la bandiera nazionale argentina sopra la squadra vincitrice che comprende Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Nicolas Otamendi e Paulo Dybala. La decalcomania \"Campeón\" e il logo Afa a tre stelle si aggiungono alle livree celebrative.\r

\r

I due B737 Max opereranno su voli selezionati nell'ultimo giorno del servizio Match Day Shuttle tra Dubai World Central (DWC) e l'Aeroporto Internazionale di Doha (DIA). Dal lancio di questi voli speciali Match Day Shuttle il 21 novembre, flydubai ha trasportato più di 170.000 tifosi di calcio da tutto il mondo a Doha per partecipare alla kermesse.\r

\r

\"L'operatività di 30 voli giornalieri Match Day Shuttle tra Dubai e Doha è stata una pietra miliare senza precedenti nella regione - ha commentato il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Ciò è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, tra cui Dubai Airports, dnata, Dubai Police, Dubai Immigration, le autorità e il nostro partner Qatar Airways. Poter collaborare con la squadra vincitrice è stato un risultato epocale nella storia di flydubai\".","post_title":"Flydubai celebra l'Argentina campione del mondo con una livrea dedicata su due B737 Max","post_date":"2022-12-19T10:37:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671446249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul mercato Italia per Antigua & Barbuda: obiettivo, tornare al più presto ai livelli di flussi turistici pre pandemia (circa 13.000 gli arrivi italiani nel 2019) dopo un anno caratterizzato da una soddisfacente ripresa degli arrivi dai tre principali mercati di origine Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Per centrare il target, riposizionando il nostro Paese al quarto posto per numero di turisti e raggiungere nuovamente i circa 300.000 arrivi internazionali del 2019, nella seconda parte dell’anno l’Antigua & Barbuda Tourism Authority ha rafforzato i rapporti con i principali operatori italiani grazie a un’intensa attività di formazione e networking sui nuovi prodotti e servizi turistici.\r

\r

La strategia di promozione punta a presentare le isole sorelle Antigua e Barbuda come un’unica destinazione con asset complementari. In primo piano patrimonio culturale e naturale, yachting e sailing, wellness a 360° e romance: i quattro pilastri della destinazione caraibica su cui si fonda la promozione della destinazione, a partire da settembre fino a dicembre sono stati approfonditi in un ciclo di webinar in collaborazione con i rappresentanti delle realtà turistiche sull’isola.\r

\r

All'interno del calendario di attività dell’ente del turismo sul mercato italiano ci sono soprattutto incontri in presenza. Nel mese di novembre, si è svolta una Convention di due giorni a Padenghe sul Garda in cui i principali buyer italiani hanno incontrato i rappresentanti dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority insieme a una rappresentanza delle più interessanti realtà alberghiere e DMC locali. Un roadshow in collaborazione con Hermitage Bay e Sandals Grande Antigua ha toccato poi le città Lecce, Bari e Pescara, con l’obiettivo di presentare la destinazione su piazze particolarmente interessate al segmento dei viaggi di nozze.\r

\r

Queste attività anticipano un 2023 in cui continueranno le attività rivolte al segmento trade, in parallelo alle attività di comunicazione rivolte ai media, a partire dall’annuncio delle date del prossimo Showcase Antigua & Barbuda dal 7 al 9 giugno 2023.","post_title":"Antigua & Barbuda: focus sul mercato Italia per riportare gli arrivi ai livelli 2019","post_date":"2022-12-19T10:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671445445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436179\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Renzi[/caption]\r

\r

Dal prossimo 1° di gennaio sarà Massimiliano Renzi il nuovo direttore commerciale di Idee per Viaggiare. Renzi ha iniziato il proprio percorso in IpV come direttore vendite nell’agosto 2019, per poi occuparsi in prima persona, durante il difficile periodo di pandemia, dello sviluppo e dell’integrazione nei processi aziendali del sistema di crm Salesforce. Nell’ambito dei cambiamenti aziendali in atto nel tour operator, si è quindi reso necessario un ulteriore affinamento dei ruoli. Renzi, nel suo nuovo ruolo di direttore commerciale, avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di distribuzione e la commercializzazione, in coordinamento con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo, il marketing e la comunicazione, rispondendo direttamente al direttore generale.\r

\r

“In questi ultimi tre anni ci siamo concentrati molto sul valore delle persone - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Danilo Curzi -. Con la crescita dei volumi e dello staff, oggi, grazie a investimenti mirati, abbiamo formato, integrato o inserito specifiche figure professionali dedicate ad attività manageriali con l’obiettivo di sviluppare e rendere più efficienti le diverse aree della nostra azienda. L’evoluzione del ruolo di Massimiliano Renzi è in linea con questo processo di cambiamento aziendale in atto. Le sue caratteristiche personali, le sue capacità professionali, unite alle competenze maturate nell’ambito dello sviluppo del crm, lo rendono di certo la persona giusta per seguire direttamente le strategie di posizionamento del nostro prodotto in un mercato in continua evoluzione”.","post_title":"Massimiliano Renzi nuovo direttore commerciale di IpV","post_date":"2022-12-19T10:15:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671444920000]}]}}